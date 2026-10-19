ألبومات قديمة في متجر خيري تتحول إلى ثروة تتجاوز 114 ألف دولار

لم يتوقع موظفو متجر خيري في إدنبرة، عاصمة اسكوتلندا، أن تخفي ألبومات قديمة وصلت إليهم ضمن تبرع مجهول كنزاً بهذه القيمة؛ فما بدا في البداية مجموعة من الأوراق النقدية، تحوّل بعد فحصه إلى مقتنيات نادرة بيعت في مزاد علني مقابل 114 ألفاً و434 دولاراً.

وصلت الأوراق إلى أحد متاجر مؤسسة القلب البريطانية (British Heart Foundation)، من دون أن يدرك العاملون أهميتها. وبعد تصفح الألبومات قرروا إرسالها إلى فريق البيع الإلكتروني التابع للمؤسسة في مدينة ليدز، أملاً في معرفة قيمتها الحقيقية، وفقاً لموقع «بيبول».

وقال ديفيد مكورماك، مدير المتجر، إن الموظفين ذُهلوا عندما اكتشفوا القيمة المحتملة للمجموعة. وأعرب عن سعادته بأن يختار المتبرع المجهول المؤسسة لتقديم هذه المقتنيات إليها، لتتحول في النهاية إلى مصدر مهم لتمويل العمل الخيري.

أوراق نقدية بينها واحدة تحمل صورة الملكة إليزابيث الثانية (موقع المزاد - نونانز)

وبعد الاستعانة بدار «نونانز» المتخصصة في المزادات والمقتنيات النادرة، عُرضت الأوراق للبيع في مزاد أُقيم في 14 أكتوبر (تشرين الأول)، ضمن نحو 160 مجموعة من الأوراق النقدية النادرة، وسط اهتمام من هواة جمع العملات حول العالم.

وضمت المجموعة ورقة نقدية غير متداولة تحمل صورة الملكة إليزابيث الثانية في شبابها، أصدرتها هيئة مفوضي العملة في مالايا وبورنيو البريطانية. وتكتسب هذه الورقة قيمتها من ندرتها وحالتها الجيدة، إلى جانب ما تحمله من دلالة تاريخية.

وكانت من أبرز القطع أيضاً ورقة عراقية نادرة من فئة عشرة دنانير، تعود إلى عام 1947، وهي نموذج تجريبي ملون أُعدّ في إطار تصميم العملة. كما شملت المجموعة ورقة نموذجية من فئة 100 ريال سعودي تعود إلى عام 1961.

ولا ترتبط قيمة الأوراق النقدية النادرة بفئتها المالية وحدها، بل بندرتها وحالتها والظروف التي أُنتجت فيها. وقد يجعل ذلك بعض النماذج التي لم تدخل التداول أكثر جاذبية لهواة الاقتناء من أوراق استُخدمت فعلياً في المعاملات اليومية.

وقال أندرو باتيسون، رئيس قسم الأوراق النقدية في دار «نونانز»، إن المجموعة حظيت باهتمام واسع، وإن بعض القطع بيعت بأسعار تجاوزت المستويات المعتادة، بفضل ندرتها وجودتها، فضلاً عن الطابع الخيري للمزاد.

ولم تقتصر أهمية البيع على المبلغ الذي حققته المجموعة؛ فقد تنازلت دار «نونانز» عن عمولة البائع، لإتاحة حصة أكبر من العائدات لمؤسسة القلب البريطانية، دعماً لأبحاث أمراض القلب والدورة الدموية.

وهكذا، تحوّل تبرع مجهول لم يكن العاملون يعرفون قيمته إلى حصيلة مالية كبيرة تخدم قضية إنسانية، فبين ألبومات قديمة وأوراق نقدية نادرة جاءت المفاجأة لتذكّر بأن بعض التبرعات قد تحمل قيمة تتجاوز بكثير ما يبدو للوهلة الأولى.