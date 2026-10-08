صورة مفبركة لعادل إمام تُثير ضجة في مصر

أثار تداول صورة مفبركة، مصحوبة بادعاءات بأنها أحدث صورة للفنان عادل إمام، الشهير بـ«الزعيم»، ضجة في مصر، وتصدَّر اسمه قوائم الموضوعات الرائجة على «غوغل»، الخميس.

وانتشرت الصورة على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأثارت اهتماماً كبيراً وتعليقات عديدة، قبل أن يتضح أنها عُولجت بالذكاء الاصطناعي لإكسابها بعض ملامح عادل إمام، فيما تعود في الأصل إلى سيناريست هندي، هو والد الممثل سلمان خان.

ويحظى عادل إمام باهتمام واسع لدى جمهور الفن، فيما شهدت السنوات الأخيرة انتشار كثيرٍ من الإشاعات والأخبار المغلوطة عن حالته الصحية، منذ تقديمه آخر أعماله الدرامية، مسلسل «فلانتينو»، عام 2020. وحسم نجله، المخرج رامي إمام، الجدل بشأن غياب والده عن المناسبات وحالته الصحية، مؤكداً أن «الزعيم» قرر التفرغ لحياته العائلية، وقضاء وقته مع أبنائه وأحفاده، والابتعاد عن المشاركة في أعمال فنية جديدة.

الصورة المعالجة بالذكاء الاصطناعي لسيناريست هندي (متداولة على «إكس»)

ويرى الناقد الفني المصري محمد عبد الرحمن أن «هذه التلاعبات والفبركات تتكرر من حين إلى آخر، وأحياناً من دون مناسبة؛ فنحن لسنا في عيد ميلاد عادل إمام، مثلاً، أو مناسبة مشابهة، لكن البعض دأب على التلاعب بالصور لجذب الاهتمام، وفي النهاية نكتشف أن الصورة الأصلية لوالد فنان هندي».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف، يصدّق البعض مثل هذه الصور؛ لأن كثيراً من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لا يمتلكون القدرة أو الوعي الكافي لتمييز هذه الأكاذيب، وهذا أمر طبيعي لأنهم غير متخصصين. بل إن بعض المتخصصين قد يقعون أيضاً في مثل هذه الأخطاء، ويكون النفي والتوضيح السريعان الحل الأمثل للتعامل معها».

ويُعدُّ عادل إمام، الملقَّب بـ«الزعيم» نسبةً إلى إحدى مسرحياته الشهيرة، من أبرز فناني الوطن العربي. وتعود بدايات مسيرته الفنية إلى ستينات القرن الماضي، حين شارك في مسرحية «أنا وهو وهي»، عام 1962، من بطولة فؤاد المهندس وشويكار. وتوالت بعدها مشاركاته في الأعمال المسرحية والدراما التلفزيونية، وصولاً إلى تصدُّره بطولة أعمال، من بينها «دموع في عيون وقحة» و«أحلام الفتى الطائر».

ولا ترى صاحبة مبادرة «ثورة الذكاء الاصطناعي»، إيمان الوراقي، أن الصورة المفبركة المنسوبة إلى عادل إمام مجرد «ترند» عابر، بل تعدُّها كاشفةً عن «مشكلة أكبر فرضها الذكاء الاصطناعي علينا، وهي إمكانية صناعة صورة مقنعة لحدث لم يقع أصلاً».

وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «كون عادل إمام رمزاً فنياً كبيراً، وغيابه عن الظهور العام خلال السنوات الأخيرة، يجعلان أي صورة جديدة له قابلة للانتشار بسرعة، وهذا يجعل الشائعة أحياناً تسبق الحقيقة بمراحل».

ورأت أن المشكلة تكمن في استخدام الذكاء الاصطناعي لصناعة واقع مزيَّف والتعامل معه كأنه حقيقة، مضيفةً: «في زمن الذكاء الاصطناعي، لم يعد التحقُّق من مصادر الصور ومقاطع الفيديو وأصولها قبل مشاركتها رفاهية، بل أصبح جزءاً أساسياً من مسؤوليتنا كمستخدمين».

عادل إمام مع نجله رامي إمام («فيسبوك» رامي إمام)

وإلى جانب مسيرته الحافلة في المسرح والتلفزيون، قدَّم عادل إمام أكثر من مائة فيلم سينمائي، من بينها «سلام يا صاحبي»، و«الحريف»، و«النوم في العسل»، و«الإرهابي»، و«الإرهاب والكباب»، و«كراكون في الشارع»، و«طيور الظلام»، و«حسن ومرقس». لكنه اتجه في السنوات الأخيرة إلى التركيز على الدراما التلفزيونية.

ويرى الناقد الفني المصري أحمد سعد الدين أن «الفترة الأخيرة شهدت، أكثر من مرة، تداول صور نُسبت إلى عادل إمام على خلاف الحقيقة، خصوصاً بعد إعلان قراره التفرغ للعائلة».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «يمكن لبرامج الذكاء الاصطناعي والفوتوشوب إنتاج صور مزيَّفة لأشخاص مشهورين بسهولة، لكن هذا يضعنا أمام إشكالية تتمثل في أن هذه التقنيات قد تؤدي إلى تشويه صورة أحد رموزنا الفنية، خصوصاً شخصية كبيرة مثل عادل إمام، الذي لم يظهر في المجال العام منذ 5 أو 6 سنوات، ولم تظهر له صورة حقيقية واحدة خلال هذه الفترة. وحتى في حفل زفاف حفيده، جرى تداول صورة مفبركة له؛ فهناك فراغ يحاول بعضهم ملأه بالإشاعات أو الصور المفبركة».

وشدَّد على «ضرورة الانتباه إلى هذه المسألة وخطورة استخدام الذكاء الاصطناعي في مثل هذه الأمور، التي قد تُفضي إلى أزمات ومشكلات كبيرة في المستقبل».