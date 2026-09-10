هل تفتح عودة هاري باب المصالحة؟ ويليام يلتزم «الترقب والانتظار»https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5316826-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9%D8%9F-%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1
هل تفتح عودة هاري باب المصالحة؟ ويليام يلتزم «الترقب والانتظار»
الأمير البريطاني ويليام (يسار) يظهر إلى جانب شقيقه الأمير هاري (رويترز)
بعد سنوات من التوتر والقطيعة التي شابت علاقتهما، يبدو أن عودة الأمير هاري المفاجئة إلى المملكة المتحدة قد وضعت شقيقه الأكبر، الأمير ويليام، في حالة ترقب، وسط تساؤلات حول ما يخطط له دوق ساسكس وما إذا كانت عودته قد تفتح الباب أمام أي تقارب جديد داخل العائلة الملكية، وفقاً لموقع «بيج سيكس».
وفي مقابلة نُشرت يوم الأربعاء، مع مجلة «يو إس ويكلي»، قال غرانت هارولد، كبير الخدم الملكي السابق: «سيراقب ويليام شقيقه من كثب، وسيحاول فهم خطته وما ينوي القيام به».
ويرى هارولد أن ويليام لا يزال مستاءً من المزاعم الصادمة التي أوردها هاري بشأن علاقتهما في مذكراته الصادرة عام 2023 بعنوان «سبير»، مضيفاً: «لا أعتقد أنه سعيد على الإطلاق بعودة هاري إلى المملكة المتحدة».
في السياق نفسه، صرّح مصدر للوسيلة الإعلامية بأن «العلاقة بين الشقيقين كانت متصدعة بالفعل»، موضحاً أن «هذه الخطوة لا تتسبب في تصدع جديد، لكنها تضع هذا التصدع في البلد نفسه».
وأشار المصدر المطلع إلى أن عودة دوق ساسكس وزوجته ميغان ماركل إلى المملكة المتحدة تشكل «صدمة» لكل من الأمير ويليام والأميرة كيت ميدلتون.
وقال المصدر: «لا يزالان يستوعبان الأمر، لكن دهشتهما الأولية قد تطورت، وهما يتبعان الآن نهج الترقب والانتظار».
أما فيما يتعلق باحتمال لمّ شمل الأميرين ويليام وهاري، فلا يبدو أن المصدر يراهن على حدوث ذلك في أي وقت قريب.
وصرّح المصدر المطلع قائلاً: «لا أحد يحجز طاولة لشخصين تجمع ويليام وهاري؛ فالجميع يتوقون لسماع أخبار عن لمّ شملهما، لكن هذا الأمر ليس مطروحاً حالياً».
ويرى المصدر أنه في حال حدوث هذا اللقاء مستقبلاً، فإنه «سيكون عملية بطيئة وتتم في إطار خاص»، ووفقاً للشروط التي يضعها أمير ويلز.
وفي تطور آخر، قال المتحدث باسم الأمير هاري وزوجته ميغان إنهما فوجئا برسالة أُرسلت نيابةً عن ملك بريطانيا، الملك تشارلز، توضح أنهما لم يعودا عضوين فاعلين في العائلة الملكية، وأنهما سيبقيان مواطنين عاديين.
وعاد دوق ودوقة ساسكس وطفلاهما للعيش في بريطانيا الشهر الماضي، بعد تخليهما عن أداء المهام الملكية وانتقالهما إلى الولايات المتحدة قبل ست سنوات، خلال فترة اتسمت بالقطيعة والعلاقات المتوترة مع العائلة الملكية.
وكانت هذه العودة مفاجئة حتى لأقرب أفراد العائلة، إذ إن الملك تشارلز، والد هاري، لم يُبلّغ بالأمر إلا قبل إعلان الخبر بأيام.
وفي رسالة أذن بها الملك تشارلز وأُرسلت إلى مسؤولين بريطانيين كبار يوم الاثنين، تم توضيح أن هاري وميغان لم يعودا عضوين عاملين في العائلة الملكية.
وقال متحدث باسم الزوجين إنهما لم يُبلّغا بالأمر إلا قبل إرسال الرسالة بوقت قصير، وإنهما فوجئا بما حدث.
وظل الزوجان يتصدران عناوين الأخبار منذ مغادرتهما إلى الولايات المتحدة؛ إذ اتهم هاري العائلة الملكية بالتقصير في حقه، كما اتهم الصحافة الصفراء بتدمير حياته، والحكومة بعدم توفير الحماية الشرطية التلقائية التي من شأنها أن تسمح له بالعودة إلى وطنه.
«بماذا يحلم الناجون؟»... أحياء يحملون آثار الكارثة
أداء حركي مميّز في العرض (مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي)
تتمرَّد مسرحية «بماذا يحلم الناجون؟»، التي حصدت جائزة السينوغرافيا في الدورة الـ33 من مهرجان «القاهرة الدولي للمسرح التجريبي»، على معظم القوالب والمفاهيم الفنّية المتعارف عليها. فلا حبكة تقليدية تتكوّن من بداية وعقدة ونهاية، ولا قصة تتصاعد درامياً، بل إنّ وضعية جلوس الجمهور في العرض مختلفة وغير معتادة.
الناجون هنا هم كلّ مَن مرّوا بتجارب قاسية تُهدّد وجودهم وتجعل حياتهم على المحكّ، سواء بفعل الحروب أو الكوارث الطبيعية أو الأوبئة. لكن مع توالي الأحداث، يكتشف المتفرّج أنّ ثمة فضاءات أخرى للنجاة تتعلَّق بالأزمات النفسية العاصفة والاضطرابات الداخلية العنيفة، التي تُعدّ الوجه الآخر للمخاطر التي تحيق بإنسان العصر.
يُقدّم العرض المصري تلك الأفكار من خلال مَشاهد سريالية ذات طابع فانتازي، لا تجعل من لحظة النجاة نهاية سعيدة لأزمة شديدة الوطأة، وإنما بداية لتجربة إنسانية استثنائية، يجد فيها الأبطال أنفسهم في مواجهة أسئلة تفرض نفسها بقوة، من أبرزها: ماذا يحدث للإنسان بعد أن يخرج حياً من الحرب أو الكارثة أو التجربة القاسية؟ وهل تعني النجاة أنّ الألم انتهى بالفعل، أم أنّ الناجي قد يعاني آثار الكارثة في مرحلة ما بعد انتهاء الخطر؟
وعدّت مخرجة المسرحية، سماح حمدي، الهوية والبحث عن معنى للحياة وسط فوضى الوجود «كلمة السر في محاولة فهم وتلقّي تلك التجربة التي تتعامل مع فكرة النجاة بوصفها تجربة إنسانية معقّدة، تتشابك فيها آثار الصدمة مع الألم والرغبة في التحرّر واستعادة التوازن، فضلاً عن الصراع الداخلي الذي يخوضه الإنسان في مواجهة ماضيه».
وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أنّ «صور الناجين من حرب غزة حضرت بوصفها أحد المراجع البصرية والإنسانية المهمّة في بناء التجربة الفنّية ومفردات السينوغرافيا، نظراً إلى ما تحمله من أثر مباشر للصدمة وما تثيره من أسئلة حول معنى النجاة، إلى جانب تجارب إنسانية أخرى».
ولفتت إلى أنّ «العرض يبتعد عن البناء الدرامي التقليدي، ويعتمد بدلاً منه على بنية بصرية تتداخل فيها مجموعة من العناصر الفنية، يأتي في مقدّمتها الفيلم البصري، إلى جانب أداء حيّ يعتمد على تشكيل صور جسدية تتفاعل مع اللحظة والمكان، في الوقت نفسه الذي يتابع فيه الجمهور العمل من زوايا مختلفة ومتحرّكة، وليس من زاوية واحدة ثابتة».
وينتمي العرض إلى ما يُعرف بـ«فن الأداء»، فيتحوّل المسرح إلى فضاء بصري يمزج بين الدراما والفنّ التشكيلي في تكوين يُخاطب العين والمشاعر. كما تتراجع فكرة الشخصيات الرئيسية التي تعبّر عن أحداث ومواقف، ليصبح البطل هو الأداء الحركي لجموع الممثلين، والتعبيرات التي تحملها وجوههم، والانفعالات التي تتجسّد في نظراتهم.
ويكشف العرض عن واقع كابوسي يعيشه مَن يسعون إلى النجاة، أو ظفروا بها بالفعل، عبر مفردات مخيفة ومقبضة، مثل الجماجم والعظام والدماء. لكن الأكثر تعبيراً عن هشاشتهم تلك النظرات الزائغة التي تطلّ من عيونهم الغائرة، والشفاه السوداء المتشقّقة التي تبرز على وجوههم الشاحبة.
وتبدو الشخصيات كأنها كائنات فقدت بوصلة الطريق وهي تبحث عن المعنى والهوية. ترتدي في غالبيتها الأسود، وتهيم على وجوهها عبر طريق صحراوية مفروشة بالرمال والحصى. لكن في نهاية الطريق ثمة بلّورة مضيئة تحمل رسالة طمأنينة وتبعث على الأمل، كأنها نقطة الضوء التي تلوح في نهاية نفق مظلم مليء بالإحباط والألم والشك في الذات والآخرين، في مواجهة عالم لا يكترث بتحقيق حالة الطمأنينة.
سيلين ديون 2026... عودة تاريخية تروّض المرض وتُشعل ليل باريسhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5316816-%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-2026-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%91%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%88%D8%AA%D9%8F%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
سيلين ديون 2026... عودة تاريخية تروّض المرض وتُشعل ليل باريس
أيقونة الغناء العالمي الكندية سيلين ديون (أ.ف.ب)
تحت غمام باريسي يشي ببدء الخريف، وتحديداً في سبتمبر (أيلول) 2026، لا تستقبل العاصمة الفرنسية باريس أيقونة الغناء العالمي سيلين ديون، كفنانة عابرة تؤدي طقوس جولة موسيقية، بل تحتضنها كجزء من أسطورة حية تُكتب فصولها المعقدة بدموع الصمود الإنساني. هنا والآن، وهي تقف على أعتاب الثامنة والخمسين من عمرها، يتحول قلب باريس إلى تظاهرة وفاء غير مسبوقة تسبق صعود الديفا الكندية إلى مسرح «بلينيتود أرينا» في نانتير لإطلاق سلسلتها التاريخية المكونة من 16 حفلاً متتالياً بيعت تذاكرها بالكامل في غضون دقائق.
المشهد الحاضر في شوارع باريس يبدو أشبه بملحمة غنائية شعبية، فالمدينة التي أعلنت بلديتها رسمياً عن تنظيم «كاراوكي عملاق» ومجاني يوم الجمعة المقبل في ساحة «معركة ستالينغراد»، تستعد لاستقبال أكثر من 10 آلاف حنجرة ستصدح بأغانيها في الفضاء المفتوح.
طقس جماهيري باريسي وُصف بأنه ديباجة شعبية صاخبة لتعويض الآلاف ممن لم يسعفهم الحظ في اقتناص مقعد داخل الصالة المغلقة، حيث دعت المدينة عشاقها للحضور متدثرين بأكثر إطلالات ديون أيقونية وغرابة: من فساتين السهرة البراقة والنظارات السوداء إلى الشعر المستعار، في دلالة واضحة على أن هذه المرأة، لم تفقد شيئاً من عنفوان حضورها الطاغي، ولا يزال صدى آخر ظهور علني وتاريخي لها في افتتاح أولمبياد باريس 2024 يتردد في الأذهان، حين فاجأت العالم بوقوفها شامخة فوق برج إيفل تشدو بـ«نشيد الحب» لإديث بياف، وسط دموع الملايين، معلنةً هزيمة المرض الذي حاول إسكاتها.
كما تجمّع أكثر من 2600 شخص في قاعة «غراند ريكس» (Grand Rex) في باريس، يوم الأربعاء 9 سبتمبر، لغناء أشهر أغاني سيلين ديون في حفل ضخم. وقبل ثلاثة أيام من الحفل الموسيقي الأول للنجمة الكيبيكية في القاعة الضخمة «بلينيتود أرينا» (Plenitude Arena) في نانتير، وتمكن المعجبون من ترديد روائع سيلين ديون الكلاسيكية مثل: «J'irai où tu iras» (سأذهب حيث تذهب)، و«My heart will go on» (قلبي سيستمر)، وغيرها الكثير.
ليلة الأولمبياد الإعجازية: ذروة التحدي فوق برج إيفل 2024
لم يكن ظهور سيلين ديون في صيف عام 2024 مجرد فقرة فنية في حدث رياضي كوني، بل كان آخر وأعظم ظهور علني لها صدم البشرية بعد سنوات من العزلة الاختيارية المفروضة بسبب مرضها. في تلك الليلة الماطرة، وتحت أنظار المليارات خلف الشاشات، صعدت ديون المسرح وهي مثقلة بآلام «متلازمة الشخص المتصلب» التي تهاجم عضلاتها وأحبالها الصوتية. لكن بمجرد أن صدحت بالنوتة الأولى من أغنية إديث بياف الخالدة، بدا كأن الجسد قد امتثل لأمر الروح.
غنت بكامل طاقتها الأوبرالية المعهودة كأنها تطرد الأرواح الشريرة للمرض من جسدها، ليتحول البرج الباريسي الشهير إلى منارة للأمل، ويصبح ذلك الأداء الأيقوني بمنزلة الجسر البشري والفني السحري الذي عبرت فوقه سيلين بثقة لتصل إلى مواعيد حفلاتها الحالية في عام 2026.
زلزال 1999: أول امرأة تروض وحش «ستاد دو فرانس» بكامل سعتِه
هذه الهستيريا العاطفية التي تبديها الجماهير الفرنسية اليوم تجد بذورها في صفحات التاريخ التي لم تُطوَ بعد. فرنسا لم ولن تنسى صيف عام 1999، حين سُجلت واحدة من أعظم الملاحم في تاريخ العروض الحية، عندما أصبحت سيلين ديون أول فنانة امرأة في التاريخ تعتلي مسرح «ستاد دو فرانس» (Stade de France) بسعة استيعابية كاملة لليلتين متتاليتين.
في تلك الليلة التاريخية، اختارت ديون تصميماً جريئاً بوضع مسرح دائري يتوسط الملعب تماماً، لتقف عارية من المبررات الاستعراضية أمام طوفان بشري مرعب تخطى 90 ألف متفرج في الليلة الواحدة (بإجمالي 180 ألفاً).
كان الملعب يغص بالبشر حتى ضاقت به المدرجات، بينما كانت سيلين تخوض حرباً نفسية مدمرة خلف الكواليس؛ ممزقة بين واجبها المهني كنجمة عالمية، ووجع الفقدان الشديد وهي تتابع المعركة الأولى والشرسة لزوجها وتوأم روحها رينيه أنجيليل ضد مرض السرطان. هناك، صهرت ديون ألمها الخاص وتحول في تلك الليلة إلى طاقة صوتية زلزلت أركان باريس.
من طفولة «تشارلمان» الفقيرة إلى بريق «يوروفيجن» والعالمية
بدأت الحكاية من بلدة «تشارلمان» الصغيرة في إقليم كيبك الكندي، حيث وُلدت سيلين كابنة رابعة عشرة لعائلة فنانين يعتصرها الفقر. من صلب ذلك الضيق الشديد، انبعثت حنجرة ماسية لم تكن بحاجة إلا لصياد لآلئ يدرك قيمتها الفطرية. وكان ذلك الرجل هو رينيه أنجيليل، الذي بكى تأثراً فور استماعه لشريطها التجريبي الأول، ورهن منزله الوحيد ليمول أولى خطواتها، ليتحول مع الوقت من مدير أعمال عبقري إلى شريك العمر وقصة الحب الأبدية التي تُوِّجت بزواج أسطوري رصّعته الصحافة العالمية.
وجاء عام 1988 ليمثل المنعطف الدولي الأبرز، حين مثلت سويسرا في مسابقة «يوروفيجن» وأبهرت القارة الأوروبية بأغنية «Ne partez pas sans moi». لكن الطموح الفرنكوفوني لم يكن ليرضى بحدود الجغرافيا، ففي التسعينات، أعادت سيلين صياغة مفهوم الأغنية العالمية، وبلغت الذروة الفنية الكونية عندما التقت مع رؤية المخرج جيمس كاميرون والملحن جيمس هورنر في فيلم «تايتانيك».
تحولت أغنيتها «My Heart Will Go On» إلى نشيد كوني للحب العابر للأزمنة، محطمةً أرقام المبيعات القياسية، لتصبح ديون الصوت الرسمي لأشهر تراجيديا رومانسية في تاريخ السينما.
العصر الفرنكوفوني الذهبي: ثنائية «غولمان» وهندسة الشجن
وإذا كانت العالمية قد صبغت سيلين باللون الإنجليزي والأداء الضخم، فإن هويتها الحقيقية ظل يغذيها الشجن الفرنكوفوني العميق. هذا الجانب الروحي تجسد في تعاونها التاريخي مع الموسيقار الفرنسي العبقري جان جاك غولمان. هذا اللقاء أسفر عن ألبوم «D'eux» عام 1995، والذي لا يزال حتى يومنا هذا الألبوم الناطق بالفرنسية الأكثر مبيعاً في تاريخ الموسيقى على الإطلاق.
نجح غولمان في تجريد سيلين من الأداء الاستعراضي الصاخب، وعلَّمها كيف تغني بهمس وعاطفة ملامسة للروح، مما منح الجمهور روائع مثل «Pour que tu m'aimes encore» التي خلدت اسمها في وجدان الثقافة الفرنسية.
«لنرقص»: نبوءة غولمان المنسية وبيان الصمود الجديد
في حاضر عام 2026، يتجسد الامتداد الطبيعي لهذه التوأمة الموسيقية مع غولمان في روائعها الأحدث، وتحديداً من خلال أغنية «Dansons» (لنرقص) التي أُطلقت في أبريل (نيسان) الماضي لتصبح النشيد الرسمي لهذه العودة التاريخية.
قصة هذه الأغنية تبدو كنوع من النبوءة الفنية المذهلة، إذ صاغ كلماتها وألحانها غولمان في عام 2020 خلال فترة العزل الشامل إبان جائحة كورونا، لتتحدث عن رغبة البشر في الرقص في منازلهم. لكن بقاء الأغنية حبيسة الأدراج لسنوات بسبب أزمة سيلين الصحية، جعل طرحها اليوم يبدو كمصادقة أسطورية مع القدر. فالكلمات التي كُتبت قبل سنوات لتصف حجر العالم (مثل: التصلب، والدوار، والرقص وقوفاً)، تحولت فجأة عند خروجها للنور إلى مرآة شعرية حية وتشخيص دقيق لمعركة سيلين ضد متلازمة الشخص المتصلب.
هذه الأغنية، التي تمثل أول عمل أصلي بالفرنسية للديفا منذ عقد كامل، جاءت بأسلوب الـ«بالاد» الدافئ والهادئ، لتعيد صياغة العهد الإنساني مع الجمهور، حيث تصدح سيلين بهمس عميق ملامس للروح: «لنرقص قبل أن نتصلب، وقبل أن يصيبنا الدوار... لأننا لا يمكننا الرقص إلا وقوفاً».
تحولت الأغنية إلى مانيفستو فني تعلن فيه الديفا أن الموسيقى هي القوة الوحيدة القادرة على ترويض حصار الجسد، وهي ذاتها الأغنية التي ستتناقلها حناجر الآلاف في كاراوكي ساحة ستالينغراد.
معركة الجسد: عندما ترفض الروح روتين الغياب
بين بريق الماضي وتحديات الحاضر، عاشت سيلين ديون فاجعة مزدوجة بفقدان زوجها رينيه ثم بإصابتها بمرضها العصبي القاسي الذي أعلنت عنه عام 2022. غيَّبها المرض لسنوات، وظن كثير من النقاد أن الستار قد أُسدل نهائياً على قيثارة كيبك. إلا أن المقاتلة التي تبلغ من العمر اليوم 58 عاماً، أثبتت في إطلالتها الأسطورية الأخيرة من أعلى برج إيفل، ومن ثم في استعداداتها الحالية، أن الروح لا تصاب بالصلابة.
واجهت الألم، وظهرت في وثائقياتها الأخيرة بلا مساحيق تجميل، لتؤكد لجمهورها أنها تحارب من أجل العودة.
فعودتها في خريف هذا العام عبر بوابة «نانتير» ليست مجرد جولة فنية، بل هي إعلان لانتصار الفن على قسوة البيولوجيا. باريس التي تشدو في الكاراوكي، الجمعة، تستعد، السبت، لتشهد فصلاً جديداً من فصول الخلود، فصلاً تثبت فيه الطفلة الفقيرة القادمة من كيبك، أن الصوت الصادق لا يشيخ، وأن النجم لا ينزل إلا عندما تقرر المَلكة ذلك بنفسها.
حفريات أغضبت السكان تقود إلى كنز مدفون في جورجياhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5316789-%D8%AD%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%BA%D8%B6%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%86%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A7
وسط الأنقاض، على عمق 6 أمتار أسفل الشارع الرئيس في تبليسي، كشفت أعمال الطرق، التي أثارت استياء السكان، عن كنز أثري؛ مجموعة من القطع الفخارية تعود إلى القرن العاشر، وتعدّ من بين أقدم القطع الأثرية المنتمية إلى القرون الوسطى التي عُثر عليها في العاصمة الجورجية.
وذكرت «رويترز» أنّ الأعمال في «روستافيلي أفنيو»، الشارع الرئيسي الفخم في المدينة، بدأت هذا الصيف، لإضافة ممرات للمشاة، وتحسين لافتات الإرشاد، وإجراء تحسينات أخرى. ومع ذلك، أثار المشروع فوضى مرورية وشكاوى من السكان، الذين يضطرون الآن إلى اجتياز حفر كبيرة وطوب محطم في تنقلاتهم اليومية. وإنما في الوقت عينه منح علماء الآثار لمحة نادرة عن ماضي تبليسي.
وفي هذا الصدد، قال مدير المتحف الوطني، الواقع على بُعد خطوات من موقع التنقيب، ديفيد لوردكيبانيدزه: «إن اكتشاف ورشة الفخار لم يكن مفاجئاً لي إلى حدّ كبير»، موضحاً: «تبليسي شديدة الثراء بالمواد الأثرية، لذا فمن المنطقي جداً العثور على ورشات تعود إلى حقب مختلفة».
من جهة أخرى، تنسب حوليات جورجيا المنتمية إلى القرون الوسطى تأسيس تبليسي إلى القرن الرابع، حين حكم فاختانغ الأول مملكة كارتلي، فيما يُعرف اليوم بشرق جورجيا.
وتشير دراسات أولية لزخارف الفخار إلى أنّ القطع تعود إلى ما بين القرنين العاشر والحادي عشر، حين كانت تبليسي تحت الحكم العربي، وتُشكّل محطة مهمّة على طريق الحرير.
وأفاد لوردكيبانيدزه بأنّ الاكتشافات الأثرية ستُنقل إلى المتحف الوطني لإخضاعها للمسح ثلاثي البُعد وفحصها بدقة.
يُذكر أنّ تبليسي ازدهرت في حقبة القرون الوسطى، التي تناوبت خلالها على السيطرة على المدينة الخلافة الأموية في دمشق، والخلافة العباسية في بغداد، وإمبراطورية السلاجقة القوية، من بين آخرين.
وعن ذلك، قال لوردكيبانيدزه: «لطالما كانت تبليسي متعدّدة الثقافات»، و«مركزاً حقيقياً للمنطقة، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي».
وأثّرت موجات متعاقبة من الغزوات المغولية والفارسية والروسية في مظهر المدينة، حيث تتشبّث بيوت متداعية تعود إلى القرن التاسع عشر بالمتحدّرات فوق نهر كورا، الذي يتدفق من جبال القوقاز إلى بحر قزوين.
أما اسم تبليسي، الذي يعني «مكاناً دافئاً» بالجورجية، فيشير إلى المياه الكبريتية الحارة المنبعثة من الجبال المحيطة بالمدينة، والتي تشكّل جداول تتدفق تحت شوارعها. وبعض هذه الجداول مكشوف الآن بالكامل نتيجة أعمال التجديد على طول شارع روستافيلي.
من ناحيته، تعهَّد عمدة تبليسي بإنجاز نتيجة «منظمة جيداً وعصرية»، فيما يعمل العمال على مدار الساعة للوفاء بالموعد النهائي المقرّر في نوفمبر (تشرين الثاني). وفي الوقت عينه، تواجه سلطات المدينة ضغوطاً للتحقيق في مزاعم تفيد بأنّ مادة الأسبستوس قد استُخدِمت من أعماق الجادّة.