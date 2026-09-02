ترمب: أنا «سعيد» بمغادرة هاري وميغان أميركا

خلال لقاء عائلي في هايغروف، بادرت الملكة كاميلا إلى هاري بعرض الشاي، في بادرة ودية قد تمهّد لتهدئة التوتر بينهما بعد سنوات من الخلاف.
«الشرق الأوسط» (لندن)
ما أسباب زيادة التفكير قبل النوم؟ و5 طرق لتهدئة العقلhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5314050-%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%85%D8%9F-%D9%885-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84
ما أسباب زيادة التفكير قبل النوم؟ و5 طرق لتهدئة العقل
التفكير الزائد قبل النوم مشكلة شائعة (بيكسباي)
يُعد التفكير الزائد مشكلة نفسية شائعة، وتزداد حدة التفكير الزائد قبل النوم، حيث يخلو الإنسان بنفسه وتغيب المشتتات وينشط العقل بشكل مفرط.
ويعد التفكير الزائد قبل النوم هو حالة من النشاط العقلي المفرط تحدث عندما يستعد الجسد للراحة بينما يظل العقل في حالة يقظة تامة. وفي هذه الحالة، تتدفق الأفكار ويجد الشخص صعوبة في إيقافها أو السيطرة عليها، مما يؤدي إلى الأرق وصعوبة الدخول في النوم.
فما أسباب زيادة التفكير قبل النوم؟
التوتر والقلق
يُعد التوتر القلق من أبرز أسباب التفكير الزائد، حيث يميل الشخص القلق إلى التفكير المستمر في المستقبل، وقد يتوقّع الأسوأ، وينعكس هذا بوضوح قبل النوم.
ضغوط العمل
ضغوط العمل والمسؤوليات الأسرية قد لا يجد العقل فرصة لمعالجتها أثناء النهار، فيؤجلها إلى وقت الهدوء ليلاً، فتظهر في صورة تفكير زائد.
الإفراط في استخدام الشاشات
استخدام الهاتف المحمول أو مشاهدة المحتوى الرقمي قبل النوم يُحفّز الدماغ ويُبقيه في حالة نشاط، مما يزيد من التفكير الزائد ويؤخر النوم.
اضطراب مواعيد النوم
يؤدي اضطراب مواعيد النوم إلى زيادة التفكير المفرط، لأن نقص النوم يضعف قدرة الدماغ على التحكم في الأفكار.
نصائح لتهدئة العقل قبل النوم
كتابة الأفكار
كتابة الأفكار تمكنك من ترتيب يومك، وتسجيل أي فكرة طارئة للصباح التالي، وهذا يقلل من كثرة التفكير قبل النوم. كما أن كتابة ما يسبب لك القلق وصعوبة النوم سيجعلك تشعر بالراحة وتتخلص من الأفكار السلبية التي تعيق النوم، ويمكن أيضاً أن تكتب الحلول التي تستطيع تطبيقها لمشكلاتك، ويمنحك هذا قدراً من التحمل والانتظار لليوم التالي.
تمارين التنفس
من أفضل طرق التغلب على صعوبة النوم هو ممارسة التنفس العميق، فهذا يلهي الدماغ عن التفكير ويساعد في الشعور بالهدوء النفسي والاسترخاء الذي تحتاج إليه في هذا الوقت من اليوم.
الالتزام بموعد نوم ثابت
الالتزام بموعد نوم ثابت يعد الخطوة الأساسية لبرمجة الساعة البيولوجية للجسم وتقليل التفكير الزائد قبل النوم.
أيضاً يمكن لتقليل استخدام الشاشات، والاسترخاء أن يمنعا مُسببات كثرة التفكير قبل النوم ويعمل على تهدئة عقلك.
كانت تطلبه مرتين أو ثلاثاً بالأسبوع... طاهي الأميرة ديانا يكشف عن طبقها المفضلhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5314039-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B6%D9%84
كانت تطلبه مرتين أو ثلاثاً بالأسبوع... طاهي الأميرة ديانا يكشف عن طبقها المفضل
الأميرة ديانا (أ.ب)
كانت الأميرة ديانا تفضل الأطباق البسيطة والخفيفة، وكان الفلفل الحلو المحشو واحداً من الأطباق التي احتلت مكانة خاصة على مائدتها، حتى إنها كانت تطلب من طاهيها الخاص إعدادها مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً.
ويقدم تقرير نشره موقع «إيتينغ ويل»، وصفة الفلفل المحشو التي أحبتها الأميرة ديانا، ومكوناتها وطريقة إعدادها، كما رواها طاهيها الخاص دارين ماكغرادي.
الشيف الملكي يكشف عن طبق ديانا المفضل
وكشف دارين ماكغرادي، الشيف الذي عمل لأكثر من 15 عاماً في مطبخ العائلة المالكة البريطانية، أن وصفة الفلفل الحلو المحشو كانت واحدة من الأطباق المفضلة لدى الأميرة ديانا.
وقال ماكغرادي إن «الفلفل الحلو المحشو كان واحداً من أطباقها المفضلة»، مضيفاً أنها «ربما كانت تتناوله مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً».
وأوضح أن الأميرة ديانا لم تكن تتناول لحم البقر على الإطلاق، وكانت تأكل لحم الضأن من حين إلى آخر عندما تستضيف الضيوف. أما في معظم الأوقات، فكانت تفضل الأطباق النباتية، مثل الفلفل المحشو والباذنجان المحشو، إلى جانب الأسماك.
خضراوات وأرز وجبن في وصفة الفلفل المحشو
وفقاً لوصفة ماكغرادي للفلفل المحشو، تتكون المكونات من الفلفل الحلو، وزيت الزيتون، والبصل، والكوسا، والفطر، والأوريغانو، والملح والفلفل، والطماطم، والأرز، والماء، ومرق الدجاج أو الخضراوات، والريحان الطازج، وجبن البارميزان والموزاريلا.
وصفة بسيطة بنكهة صيفية
ومن أبرز ما يميز الوصفة سهولة إعدادها. كما أن ماكغرادي يقول إن تحضيرها يحمل بالنسبة إليه جانباً من الحنين إلى الماضي، إذ قال إن طهي هذا الطبق «يعيد دائماً ذكريات سعيدة».
وفي طريقة التحضير، تُفرّغ حبات الفلفل من الداخل وتُخبز في الفرن، بالتزامن مع طهي خليط الحشوة على الموقد.
وبعد الانتهاء من إعداد الحشوة، توضع داخل حبات الفلفل مع الجبن، ثم يُعاد إدخال الفلفل المحشو إلى الفرن لبضع دقائق إضافية.
وتستخدم الوصفة أيضاً خضراوات صيفية مثل الطماطم والكوسا. وبما أن الأرز يدخل مباشرة في مكونات الحشوة، فإن الطبق لا يحتاج تقريباً إلى طبق جانبي إضافي.
طبق مناسب لعشاء أيام الأسبوع
يمكن أن تكون وصفة الفلفل المحشو إضافة سهلة إلى قائمة العشاء المعتادة خلال أيام الأسبوع، إذ لا تستغرق وقتاً طويلاً في التحضير، كما يمكن تعديل مكوناتها وإضافة خضراوات أخرى متوافرة في الأسواق.
وبالنسبة إلى محبي وصفات الأميرة ديانا، سبق أن شارك ماكغرادي أيضاً وصفات لأطباق أخرى كانت تفضلها، من بينها البطاطس المشوية، وطبق السلمون الذي كانت تطلب منه إعداده، والشوفان المنقوع الذي أحبته.
وكان ماكغرادي قد تحدث سابقاً عن أن الأميرة ديانا كانت تحب البطاطس المشوية، لكنه كان يحضّرها لها بطريقة مختلفة عن الوصفة التقليدية. وقال إنه كان يغطّي البطاطس ببياض البيض وقليل من البابريكا، ثم يخبزها من دون إضافة الدهون، لتحصل على قشرة مقرمشة مع الحفاظ على طريقة الطهي التي كانت تفضلها ديانا.
أما السلمون، فقال ماكغرادي إن ديانا كانت تتناوله بكثرة، حتى إنها كانت تطلبه مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً. ومن بين الوصفات التي أحبّتها السلمون المغطى بطبقة مقرمشة من مكسرات الماكاديميا، مع الحمضيات والأعشاب وفتات الخبز. وكان ماكغرادي يقدمه مع البصل والفلفل الحلو المطهوين، ثم يضيف إليهما العسل وعصير البرتقال.
آل الشيخ يعلن جائزة لصاحب التذكرة المليون لفيلم «سفن دوجز»https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5314009-%D8%A2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%B2
آل الشيخ يعلن جائزة لصاحب التذكرة المليون لفيلم «سفن دوجز»
فيلم «سفن دوجز» يواصل حضوره في دور العرض بمختلف أنحاء العالم (هيئة الترفيه السعودية)
أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية (GEA)، الأربعاء، عن جائزة مليون ريال (نحو 267 ألف دولار) نقداً لصاحب التذكرة رقم مليون في المملكة لفيلم الأكشن العربي العالمي «سفن دوجز».
ويقترب الفيلم الأعلى مبيعاً في تاريخ السينما العربية، الذي يعرض حالياً بصالات «فوكس سينما» في جميع أنحاء السعودية، من تسجيل التذكرة رقم مليون، في امتداد للإقبال الذي يشهده منذ بدء عرضه محلياً ودولياً.
ويواصل «سفن دوجز»، الذي بدأ طرحه أواخر مايو (أيار) الماضي، حضوره في دور العرض بمختلف أنحاء العالم، حيث انطلقت عروضه قبل أسبوع في الهند، ليعزز بذلك النجاحات التي حققها على المستويين المحلي والإقليمي، ويوسع حضوره بوصفه أحد أبرز الإنتاجات السينمائية العربية ذات الطابع العالمي.
وسجل الفيلم أعلى عدد تذاكر لفيلم عربي سعودي، وأعلى افتتاحية لفيلم في تاريخ السينما العربية، محققاً أكثر من 3.25 مليون تذكرة عربياً، بإيرادات تجاوزت 24.2 مليون دولار.
ويروي الفيلم قصة ضابط في الإنتربول يدخل في مواجهة مع شبكة إجرامية دولية متخصصة في تهريب المخدرات، ضمن أحداث تجمع بين الحركة والمطاردات والمواجهات المشوقة.
ويضم العمل نخبة من نجوم السينما والدراما العربية والعالمية، يتقدمهم كريم عبد العزيز، وأحمد عز، وناصر القصبي، وتارا عماد، إلى جانب النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي، ونجمي السينما الهندية سلمان خان وسنجاي دوت، والممثل الأميركي جيانكارلو إسبوزيتو.
وفيلم «سفن دوجز» من قصة المستشار تركي آل الشيخ، وسيناريو محمد الدباح، وإخراج الثنائي العالمي عادل العربي وبلال فلاح.