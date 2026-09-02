55 جنيهاً لليلة في «10 داونينغ ستريت»... عندما أخفق الذكاء الاصطناعي

القمر بدراً في أغسطس 2026 (أ.ب)

قد يكون من الصعب أن ينافس سبتمبر (أيلول) كسوف الشمس الكلي الذي شهدناه في أغسطس (آب)، إلا أن سماء هذا الشهر تزخر بمجموعة من الظواهر الفلكية اللافتة التي تستحق الرصد ليلاً.

ويشهد سبتمبر سلسلة من الاقترانات بين القمر والكواكب، إلى جانب وصول كوكب الزهرة إلى ذروة لمعانه، بينما يمثل الشهر أيضاً بداية الخريف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وهي فترة تُعد من الأفضل لرصد الشفق القطبي وبدر الحصاد.

القمر والمريخ في اقتران الفجر... 6 و7 سبتمبر

في 6 و7 سبتمبر، سيظهر الهلال والمريخ على مسافة تقارب 3 درجات من بعضهما، أي ما يعادل تقريباً عرض ثلاثة أصابع صغيرة، في السماء قبيل الفجر. ويمكن رصدهما فوق الأفق الشرقي نحو الساعة 3 فجراً بالتوقيت المحلي.

وبعد نحو 90 دقيقة، سيظهر المشتري خلفهما على خط مائل، بينما سيكون زحل مرئياً أيضاً في الجهة الجنوبية الغربية.

وستبقى الكواكب ظاهرة في السماء حتى شروق الشمس.

القمر يلتقي المشتري... 8 سبتمبر

في 8 سبتمبر، يلتقي القمر المشتري قبل شروق الشمس بساعات. وسيظهر الاثنان فوق الأفق الشرقي، ويمكن رصدهما نحو الساعة 4 فجراً، قبل أن يختفيا مع شروق الشمس.

القمر الجديد في 11 سبتمبر... وسماء مثالية لرصد درب التبانة

تُعد الليالي المحيطة بالقمر الجديد من أفضل أوقات رصد النجوم، إذ لا يضيء القمر السماء تقريباً. ومع التوجه إلى منطقة بعيدة عن التلوث الضوئي، يمكن مشاهدة المجرات والسدم والمركز المتوهج لمجرة درب التبانة.

ويحل القمر الجديد بين 11 و12 سبتمبر، وهي من آخر الفرص خلال عام 2026 لرؤية قلب درب التبانة من نصف الكرة الشمالي، قبل أن يختفي عن الأنظار حتى الربيع المقبل.

القمر والزهرة في مشهد مسائي ساحر... 14 سبتمبر

في 14 سبتمبر، سيظهر الهلال على مسافة نحو 5 درجات من الزهرة فوق الأفق الغربي، بعد وقت قصير من غروب الشمس.

ويمكن مشاهدة الثنائي لمدة نحو ساعة بعد الغروب، من دون الحاجة إلى الاستيقاظ في ساعات الفجر.

الزهرة في ذروة لمعانه لهذا العام... 18 سبتمبر

في مساء 18 سبتمبر، سيصل كوكب الزهرة إلى أقصى لمعان له خلال ظهوره المسائي في عام 2026، إذ سيبلغ قدره الظاهري -4.8.

وسيظهر الكوكب بسهولة بعد غروب الشمس قرب الأفق الغربي، حتى من داخل المدن المضيئة، بسبب شدة لمعانه. وسيكون كوكب عطارد قريباً منه أيضاً.

بداية موسم الشفق القطبي... 22 سبتمبر

يبدأ الخريف رسمياً في نصف الكرة الشمالي مساء 22 سبتمبر، ويتزامن الاعتدال الخريفي عادةً مع نشاط أعلى من المتوسط للشفق القطبي.

ويرتبط ذلك بميل الأرض في هذا الوقت من العام، الذي يوفر ظروفاً أكثر ملاءمة للرياح الشمسية. ورغم أن ظهور الشفق لا يمكن التنبؤ به بدقة، فإن هذه الفترة تمثل بداية مثيرة لموسم رصده.

وعلى الرغم من انتهاء ذروة النشاط الشفقي المرتبطة بالدورة الشمسية التي تستمر 11 عاماً، والمعروفة باسم «الحد الأقصى الشمسي»، فإن عام 2026 قد يشهد عروضاً قوية.

المريخ ينضم إلى توأمي برج الجوزاء... 25 سبتمبر

في صباح 25 سبتمبر، ينضم المريخ إلى نجمي برج الجوزاء التوأمين، كاستور وبولوكس، ليشكل معهما ثلاثياً واضحاً في السماء الشرقية.

وسيظهر كاستور في الأعلى، وبولوكس في الوسط، بينما يظهر المريخ بلونه البرتقالي أسفل النجمين. ويمكن كذلك رؤية المشتري أكثر انخفاضاً قرب الأفق.

قمر الحصاد المكتمل يلتقي مع زحل... 26 سبتمبر

في مساء 26 سبتمبر، يظهر «قمر الحصاد» المكتمل مع وصوله إلى ذروة الإضاءة قبل الساعة الواحدة ظهراً بقليل بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي.

ولن يكون القمر وحيداً، إذ سيظهر زحل بعد طلوعه بوقت قصير، ويبقى الاثنان متقاربين بنحو 6 درجات طوال الليل. ويمكن لأصحاب التلسكوبات محاولة رصد نبتون بالقرب منهما أيضاً.

مجرة أندروميدا طوال شهر سبتمبر

تُعد مجرة أندروميدا من أفضل أهداف الرصد خلال الشهر، فهي أقرب مجرة كبيرة إلى درب التبانة، وتشبهها في كونها مجرة حلزونية.

وتظهر أندروميدا بشكل أفضل في الأماكن البعيدة عن التلوث الضوئي. ويمكن رؤيتها بالعين المجردة كبقعة ضبابية خافتة، لكنها تبدو أكثر وضوحاً باستخدام المناظير أو التلسكوب الصغير.

ويمكن رصدها طوال الليل، وتكون في أفضل وضع عندما تصل إلى أعلى نقطة في السماء، نحو منتصف الليل.