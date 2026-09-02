عودة تاريخية لـ«نسيج بايو» إلى إنجلترا بعد أكثر من 900 عام

للمرّة الأولى منذ أكثر من 900 عام، يعود «نسيج بايو» من فرنسا إلى إنجلترا، في حدث ثقافي وتاريخي ترافقه محاولة لإخراج حكايته من حدود المتحف البريطاني في لندن، وإتاحتها لجمهور في مختلف أنحاء المملكة المتحدة.

ويزور رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام، الأربعاء، المعرض المُقام في المتحف البريطاني، برفقة الملك والملكة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في محطة تحمل أيضاً بُعداً دبلوماسياً، إذ تتزامن مع اللقاء الأول بين بيرنهام وماكرون، وفي وقت يسعى فيه البلدان إلى تعزيز تعاونهما في عدد من الأولويات المشتركة.

ولا تقتصر عودة النسيج إلى إنجلترا على عرضه في لندن. فبالتزامن مع الزيارة، يُطلق المتحف البريطاني برنامج «بايو حول بريطانيا»، الذي ينقل قصة النسيج وتاريخه إلى مناطق مختلفة من المملكة المتحدة، عبر شبكة تضمّ حتى الآن أكثر من 70 مؤسّسة شريكة في الدول الأربع.

ويُنتَظر أن تظهر النسخة الرقمية من المعرض في متاحف وصالات عرض وقلاع وكاتدرائيات ومواقع تراثية، من بينها «متحف الحياة الكورنيشية» في كورنوال، و«مركز كنوتسفورد للتراث» في تشيشير، و«متحف إيست رايدينغ» في يوركشاير، و«نسيج اسكوتلندا العظيم». أما هاستينغز، المرتبطة تاريخياً بمعركة عام 1066، فستتحوّل إلى مركز رئيسي للتعلُّم حول هذه المرحلة التاريخية.

ويمنح البرنامج الجانب التعليمي مساحة أساسية، إذ يُشارك آلاف التلاميذ، في 14 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في درس وطني مباشر في التاريخ، يتناول أهمية «نسيج بايو» وموقعه في التاريخ المُشترك لبريطانيا وفرنسا. وتسعى المبادرة إلى إتاحة مزيد من الفرص للأطفال والشباب للتفاعل مع التاريخ والثقافة، بصرف النظر عن أماكن إقامتهم.

التاريخ بطول نسيج (أ.ف.ب)

وفي هذا السياق، قال بيرنهام إنّ عودة النسيج تُمثّل «محطة بارزة في تاريخ بلدَينا»، مشدّداً على رغبته في أن يتمكّن الناس في مختلف أنحاء البلاد من الاستمتاع به. وأضاف أنّ برنامج «بايو حول بريطانيا» سيمنح المجتمعات في أنحاء المملكة المتحدة فرصة للتعرّف إلى «إحدى القصص التي رسمت ملامح ماضينا»، مؤكداً مواصلة تعزيز العلاقة بين البلدين مع الرئيس الفرنسي.

وتُقدّم الحكومة البريطانية أكثر من 80 مليون جنيه إسترليني سنوياً للمتحف البريطاني، وهو تمويل يُسهم، وفق البيان الصحافي، في وصول مبادرات من هذا النوع إلى مناطق مختلفة من المملكة المتحدة.

وتتّسع دائرة المشروع في وقت لاحق من سبتمبر (أيلول) الحالي، مع انطلاق «نسخة ستوثارد»؛ أقدم نسخة معروفة من «نسيج بايو»، في جولة تشمل إنجلترا واسكوتلندا وويلز، بما يتيح لجمهور خارج لندن الاطّلاع على هذا الفصل من التاريخ البريطاني-الفرنسي المُشترك.

من جهتها، رأت وزيرة الثقافة ليزا ناندي أن لا شيء يرمز إلى التاريخ المُشترك والفريد بين بريطانيا وفرنسا أكثر من «نسيج بايو»، مشيرةً إلى أنّ الجيل الحالي سيكون الأول منذ 1000 عام الذي تُتاح له رؤية هذا الجزء من الإرث. وشدَّدت على أهمية منح الأطفال من مختلف الخلفيات والمناطق فرصة الاطّلاع عليه، واصفةً الحدث بأنه لحظة ثقافية وتاريخية ودبلوماسية مهمّة.

أما مدير المتحف البريطاني نيكولاس كولينان فقال إنّ المؤسّسة عملت منذ إعلان الإعارة التاريخية العام الماضي، على ألا يبقى الحدث محصوراً في لندن، لافتاً إلى أنّ «بايو حول بريطانيا» هو البرنامج «الأكثر طُموحاً وشمولاً» الذي نفّذه المتحف، أو أيّ متحف في المملكة المتحدة، على الإطلاق.