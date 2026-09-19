لا تنخدع بوده الكاذب... 8 علامات تكشف أن مديرك الجديد سام

قد يبدو المدير الجديد ودوداً ومهنياً في الأيام الأولى من العمل، لكن بعض السلوكيات قد تكشف سريعاً عن أسلوب إداري يجعل بيئة العمل مصدراً دائماً للتوتر، والقلق. ومن ذمّ الموظفين السابقين، وتجاهل إنجازات الفريق، إلى المحاباة، قد تظهر علامات يصعب تجاهلها عندما تتحول التصرفات العابرة إلى نمط متكرر.

ويعدد تقرير نشره موقع «هاف بوست» 8 علامات تكشف أن المدير الودود الذي قابلته خلال مقابلة التوظيف يخفي جانباً ساماً:

1. مديرك يسارع إلى ذمّ الموظف الذي سبقك

قالت أنجيلا كاراكريستوس، وهي مدربة مهنية سبق أن عملت في مجال الموارد البشرية، إن إحدى العلامات الدقيقة التي يمكن للموظفين الجدد ملاحظتها تتمثل في ذمّ المدير لأعضاء الفريق الذين غادروا العمل.

وقالت كاراكريستوس إن بقاء المدير الجديد منشغلاً بأسباب رحيل أحد الموظفين، واستمراره في التعامل مع الأمر بشكل شخصي، يمثل «إحدى العلامات التي يمكنك ملاحظتها في وقت مبكر».

كما أن ذمّ الموظف السابق أمام الآخرين يحمل طابعاً عدوانياً سلبياً، لأنه يوصل رسالة مفادها بأن «ذلك السلوك غير مقبول»، من دون أن يخبرك المدير بذلك مباشرة.

وقالت كاراكريستوس: «هو لا يخبرك بما يتوقعه منك، لكنه يستخدم الموظف السابق مثالاً على ذلك».

2. مديرك يهنئ نفسه لكنه لا يشيد بأحد سواه

إحدى طرق اكتشاف السلوك السام للمدير هي مراقبة الطريقة التي يكافأ بها العمل الجاد، والانتصارات التي يحققها الفريق.

فهل تتلقى رسالة دعم وتقدير بعد إنجاز مشروع كبير، أم لا تحصل على أي رد؟

إذا لاحظت أن مديرك لا يقول شيئاً عندما تحقق إنجازاً، لكنه يبالغ في الاحتفاء بإنجازاته الشخصية، فقد تكون تلك علامة مقلقة على سلوك سام محتمل.

ومن أنواع المديرين السامين المدير النرجسي.

وقال آلان كافيولا، وهو اختصاصي في علم النفس السريري إن هؤلاء الأشخاص «غير قادرين أساساً على الاهتمام بالآخرين أو إظهار اهتمام حقيقي بمن يعملون معهم. وبدلاً من ذلك، يميلون إلى الانفصال عن الآخرين».

وأضاف: «يتوقع النرجسيون المديح، والإعجاب من الآخرين، لكنهم غير قادرين على تقديمهما للموظفين الذين يستحقونهما».

3. مديرك يتجاهلك باستمرار

كن حذراً إذا لاحظت أن مديرك الجديد يلغي الاجتماعات الفردية معك، ولا يبدي اهتماماً بمساعدتك، رغم أنك عضو جديد في فريقه.

وقالت لين تايلور، وهي خبيرة في بيئة العمل ومؤلفة كتاب «روّض طاغية المكتب الرهيب: كيفية التعامل مع سلوك المدير الطفولي والنجاح في وظيفتك»، إن الشعور بأنك بالكاد موجود بالنسبة إلى مديرك قد يكون علامة على سلوك سام.

وقالت تايلور: «تشعر بأن عليك باستمرار جذب انتباهه حتى تحصل على ملاحظات منه. وغالباً ما يكون باب مكتبه مغلقاً، وتكون المحادثات نادرة».

وأضافت: «يُترك لديك انطباع بأنه مشغول فحسب، لكنك تدرك لاحقاً أنه يفتقر، في أقل تقدير، إلى مهارات الإدارة التحفيزية».

وأوضحت تايلور أن هذا السلوك الصعب قد يظهر بشكل دقيق أو واضح. وقالت: «عندما تبدأ وظيفة جديدة، يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تعرف ما إذا كان هذا مجرد أسبوع سيئ لمديرك، أم أنه سلوكه المعتاد».

4. مديرك يهتم بالموعد النهائي فقط ولا يساعدك على التطور

يعطي المديرون السامون الأولوية للنتائج على حساب الموظف نفسه.

وقالت مدربة المسارات المهنية جاسمين إسكاليرا إن اعتماد المدير عقلية «أنجز المهمة» يمكن أن يكون علامة تحذيرية على السلوك السام.

وأضافت: «المديرون السامون يهتمون بإنجاز العمل، لكنهم لا يركزون على احتياجاتك المتعلقة بالتطور، أو على العمل الذي يستفيد من نقاط قوتك، ومهاراتك».

والمدير الجيد هو الذي يتواصل بوضوح بشأن الأهداف، ويكون مستعداً لخوض المحادثات الصعبة مع موظفيه.

5. مديرك يغيّر رأيه باستمرار من دون اكتراث بالضغط الذي يسببه للفريق

من أبرز سمات المدير السام افتقاره إلى التعاطف. فالمدير الجيد يدرك الوقت والطاقة اللذين يبذلهما الموظفون لتلبية توقعاته.

أما المدير السام، فيكون مستعداً لتغيير رأيه في أي لحظة، من دون اكتراث بالطاقة التي استنفدها الفريق، أو بمستويات الضغط التي يعانيها.

وقالت كاراكريستوس: «يصبح شديد التركيز على أمر واحد. ويتحول ذلك إلى محور اهتمام الجميع. لا توجد خطة واضحة، لكن الجميع يُطلب منهم بذل أقصى جهد، ثم فجأة لا يصبح الأمر كذلك».

6. زملاؤك الجدد يتصرفون بطريقة مختلفة تماماً أمام مديرك

من الطبيعي أن يتصرف الموظفون بشكل أكثر رسمية مع مديريهم مقارنة بتعاملهم مع زملائهم.

لكن إذا لاحظت أن أجواء من التوتر تسود الموظفين بمجرد دخول المدير إلى الغرفة، فهذه علامة تحذيرية تستحق الانتباه.

وقالت كاراكريستوس: «إذا لاحظت أن الفريق يتحدث بحرية وانفتاح عندما يكون معاً عن المشكلات، والقضايا، وكل ما يعملون عليه، لكن عندما يكون المدير موجوداً تصبح المحادثات أكثر حذراً، أو محسوبة، أو لا يتم طرح بعض الأمور خوفاً من الطريقة التي قد يتصرف بها المدير، فهذه علامة تحذيرية».

7. تلاحظ أن مديرك يفضّل بعض أعضاء الفريق على غيرهم

إذا أدركت أن مديرك لديه موظف مفضل، فقد تكون هذه علامة مقلقة على مدير يضع تحيزاته الشخصية فوق الأهداف المهنية المشتركة.

وضربت تايلور مثالاً على ذلك، قائلة: «عندما أجريت مقابلة التوظيف، أعجبتك المشروعات التي كان من المقرر أن تعمل عليها. لكن مديرك الصعب يمنحها الآن فجأة إلى ما يمكن وصفه بـ(الموظف المدلل)، وغالباً ما تكون آخر من يعلم».

وقد يكون لدى المدير الذي يفضّل بعض الموظفين زملاء آخرون يعتبرهم أعداء.

وتقول كاراكريستوس إن على الموظفين الانتباه إلى الملاحظات الغامضة والذاتية التي يقدمها هؤلاء المديرون، والتي تستند إلى صفات شخصية لدى الموظف بدلاً من قدرته على أداء العمل بشكل جيد.

8. مديرك يجعلك متوتراً ويخيفك من التعبير عن رأيك

في نهاية المطاف تتمثل إحدى كبرى العلامات على التعامل مع مدير سام في مدى سوء تأثير سلوكه عليك.

فإذا بدأت تشعر بالرهبة من يوم العمل بعد أسابيع قليلة فقط من بدء الوظيفة، فلا ينبغي تجاهل هذا الشعور.

وقالت تايلور: «أنت لا تعرف متى وأين سيقول مديرك أو يفعل شيئاً مؤذياً، ولذلك تعيش في حالة مستمرة من المجهول».

وأضافت: «تتساءل عما إذا كانت المشكلة فيك، لأن هذه وظيفة جديدة. وقد تكون قد فسرت الأمر في البداية على أنه مجرد يوم سيئ لمديرك، لكنك الآن ترى نمطاً متكرراً».