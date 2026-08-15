أمير اليماني: «متولي وشفيقة» يُعيد محاكمة بطل الحكاية الشعبية

قال المخرج المصري أمير اليماني إنّ تتويج مسرحيته «متولي وشفيقة» بـ4 جوائز في «المهرجان القومي للمسرح»، الذي انتهت دورته الـ19 قبل أيام، كان مفاجأة كبيرة أسعدته وفريق العمل، لا سيما أنها تأتي من مهرجان مهم تقيمه الدولة، مؤكداً، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أنه كان يشعر بالقلق قبل إعلان النتائج ليلة الختام.

وعدّ اليماني الدورة الـ19 من أصعب دورات المهرجان، لقوة العروض المتنافسة في المسابقة. وأكد أنّ «متولي وشفيقة» تنتصر لضمير الإنسان، وتقدّم عرضاً يجمع بين الكوميديا والتراجيديا والدراما الحركية، ويعكس مفهوم الخير والشر في النفس البشرية والصراع الأزلي بينهما، لافتاً إلى أنّ المسرحية رُشِّحت لـ3 جوائز أخرى، إلى جانب الجوائز التي حصلت عليها.

وحازت المسرحية جوائز أفضل عرض، وأفضل ديكور مناصفة، وأفضل دراما حركية، وأفضل مخرج مناصفة. ويؤكد أمير أنها ليست أولى جوائزه مخرجاً، لكنها الأهم في مسيرته، لأنها من «المهرجان القومي للمسرح» الذي تقيمه الدولة، لافتاً إلى أنّ «الدراما الحركية» نوع من الرقص الدرامي وليس الإيقاعي، وقد فاز بها المخرج أحمد نانو، مصمّم الدراما الحركية.

فريق عمل مسرحية «متولي وشفيقة» (حساب المخرج على «فيسبوك»)

وعن الدورة الـ19 للمهرجان، يقول: «شهدت منافسات قوية بين عروض متقاربة المستوى، وتضمّنت عدداً كبيراً من الممثلين يستحقون الجوائز؛ لذا كانت المسؤولية صعبة على لجنة التحكيم، وهو ما ذكره رئيسها المخرج خالد جلال في كلمته خلال حفل الختام، إذ أكد وجود طفرة في الإنتاج المسرحي، وطالب بزيادة عدد الجوائز، حتى لو بتخفيض قيمتها المادية».

وصعد اليماني إلى المسرح لتسلُّم جائزته مع زملائه الفائزين، وسط تصفيق الحضور والفنانة حنان مطاوع (زوجته)، التي أبدت فرحة وسعادة كبيرتين عند إعلان فوزه.

ويقدّم عرض «متولي وشفيقة» قراءة جديدة للحكاية الشعبية الشهيرة «شفيقة ومتولي»، واستدعاءً مغايراً لها برؤية معاصرة، ليعرض الأزمة من وجهة نظر متولي بعدما ارتكب جريمته وقتل شقيقته، طارحاً سؤالاً: هل بإمكانه أن يطوي تلك الصفحة من ماضيه ويعيش حياته؟

حنان مطاوع هنّأت زوجها بالجوائز (حسابها على «فيسبوك»)

ويراهن العرض على مبادئ الضمير الإنساني؛ ما جعل اليماني متحمساً له منذ اللحظة الأولى، وفق قوله: «فكرة الأخ الذي قتل شقيقته خوفاً من العار تعكس صراع الخير والشر داخل النفس الإنسانية؛ فقد برّأه القانون، ورأى فيه المجتمع الذكوري بطلاً، لكن قوة الخير هي التي تؤلّب عليه ضميره، وتجعله يرى نفسه على حقيقته؛ فهو مَن ربّى شقيقته منذ كانت طفلة، وإذا كانت هي قد أخطأت فهو قد أجرم، لكن الإنسان داخله هو الذي ينتصر في النهاية».

ويشيد المخرج بأبطال العرض الذين أحبوا الفكرة وآمنوا بالعمل، وشهدت كواليس العرض تعاوناً كبيراً بينهم، وفق قوله. واختار يسرا المنسي في دور شفيقة وهي كبيرة، والطفلة دالا حربي في شخصية شفيقة وهي صغيرة، التي شاهدها اليماني في مسلسل «صفحة بيضا» مع حنان مطاوع، وعدّها «مشروع نجمة». كما اختار محمد فريد متولي في دور شفيق، الذي بذل جهداً كبيراً خلال العرض، إلى جانب الفنانَيْن الكبيرين أحمد عودة دياب وصلاح السيسي، بينما سادت أجواء التعاون والمحبّة بين أفراد فريق العمل.

وعُرضت مسرحية «متولي وشفيقة» على مدى 58 ليلة، وتواصل عروضها، هذا الأسبوع، على مسرح «الطليعة». ورغم صعوبة الوصول إلى المسرح لوقوعه في منطقة العتبة التجارية شديدة الازدحام، فإنه شهد حضوراً لافتاً. ويقول اليماني: «خشيتُ من تأثير هذا المكان على الحضور الجماهيري، لأنّ الباعة الجائلين يفترشون باب المسرح، لكنَّ جميع الليالي التي عرضناها شهدت حضوراً كامل العدد، وسمعتُ آراءً جيدة من الجمهور والنجوم والنقاد الذين حضروه. هذا النجاح أسعدني، ولو لم أحصل على جائزة فيكفيني ردود فعل الجمهور».

المسرحية تُقارب مأساة من التراث الشعبي برؤية جدلية (الملصق الترويجي)

وبدأ اليماني مشواره قبل 20 عاماً من خلال مسرح الجامعة، ودرس الدراما والنقد في جامعة حلوان، ويستعد لمناقشة رسالة الدكتوراه. وكان قد أسَّس «فرقة الشارع» المستقلّة، التي أخرج من خلالها 12 عرضاً، من بينها «شكسبير في السبتية»، و«ساحر الحياة»، و«وشم العصافير»، و«رحلة حنظلة».

وانتقل منها إلى مسرح الشباب، ثم مسرح «الطليعة» مع تولّي المخرج سامح بسيوني رئاسته. ويقول عنه إنه فنان طموح، وإذا آمن بفكرة، فإنه يبذل ما يستطيع لإنجاحها، وتذليل العقبات أمامها.

وعمل اليماني مساعداً لمخرجين في الدراما التلفزيونية، كما قدَّم بعض الأدوار ممثلاً في مسلسلات، من بينها «جبل الحلال» و«باب الخلق»، لكنه توقّف عن التمثيل، مؤكداً أنّ مشاركته فيها جاءت «لإنقاذ موقف». ويقول: «أحبّ أنّ أوجّه الممثل، لكنني لم أحبّ تجربة التمثيل، كما لا أحبّ توابع الشهرة».

ولم ينفِ إمكان عمله مستقبلاً مع زوجته حنان مطاوع، التي يقول عنها: «تجتهد كثيراً مع كلّ دور تؤدّيه، وترفض أعمالاً لن تضيف إليها. ولديها وجهة نظر لا تتنازل عنها بسهولة، وأنا مثلها، وإذا تيسّر هذا الأمر، فسنُكوِّن معاً ثنائياً رائعاً».