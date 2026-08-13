«الملك لير» يكشف الستار عن إيرادات قياسية بالمسرح المصري

كشف العرض المسرحي «الملك لير» عن إيرادات قياسية في المسرح المصري، بعد إعلان «البيت الفني للمسرح» أن إيرادات العرض تجاوزت 6 ملايين جنيه (الدولار يساوي نحو 50 جنيهاً) بمناسبة مرور 200 يوم على عرض المسرحية على خشبة «المسرح القومي» بالعتبة (وسط القاهرة).

ويصل العرض المسرحي «الملك لير»، من إنتاج فرقة «المسرح القومي» بقيادة الفنان سامح مجاهد، إلى 200 ليلة عرض في موسمه الأحدث، على خشبة «المسرح القومي» بالعتبة، الخميس. وبهذه المناسبة يحتفل أبطال العرض مع الجمهور بتواصل نجاحات العرض.

ويعدّ عرض «الملك لير» من التراجيديات الكبرى لوليام شكسبير، وتدور أحداثه حول علاقة «الملك لير» ببناته الثلاث وقراره التخلي عن مملكته لابنتَيه، ومقابلة ذلك بالجحود من قبلهن.

والعرض من بطولة يحيى الفخراني، ويشارك في البطولة كل من طارق دسوقي، وحسن يوسف، وأحمد عثمان، وتامر الكاشف، وأمل عبد الله، وإيمان رجائي، ولقاء علي، وبسمة دويدار، وطارق شرف، ومحمد العزايزي، وعادل خلف، وأحمد سمير. والنص من ترجمة فاطمة موسى، وإخراج شادي سرور.

ويرى الناقد الفني المصري أحمد سعد الدين أن «نجاح عرض (الملك لير) بأبطاله يحيى الفخراني والفنانين الذين يشاركونه البطولة، ووصوله إلى 200 ليلة عرض، له دلالة كبيرة؛ فالعروض المسرحية التي تقدم على مسرح الدولة لا تتجاوز 30 أو 40 ليلة عرض، ولكن (الملك لير) عُرض في القاهرة، وعُرض في الإسكندرية، وكان زحام شديد في الإسكندرية، ليتمكن من تحقيق أرقام قياسية في المسرح المصري بالفعل».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «هذا يدل على أن الناس متعطشة للمسرح الجيد، فحين يقرر (المسرح القومي) أن ينتج رواية عالمية، ويأتي بيحيى الفخراني كبطل ونجم كبير محبوب، سيجد قبولاً كبيراً، حتى اليوم الناس تحبها وتتهافت عليها ثقةً في (المسرح القومي)؛ ولأنها رواية عالمية، وثالثاً بسبب نجومية يحيى الفخراني».

ولفت سعد الدين إلى أن هذه المسرحية حققت رقماً قياسياً ووصلت إلى 6 ملايين جنيه «خصوصاً أن التذكرة ليست مرتفعة؛ نحو 100 جنيه، وليست مثل القطاع الخاص الذي يصل فيه سعر التذكرة إلى آلاف الجنيهات»، على حد تعبيره.

قُدمت المسرحية في أكثر من موسم وفي أماكن عرض متنوعة (وزارة الثقافة المصرية)

ويُعرض «الملك لير» أربعة أيام في الأسبوع من الخميس إلى الأحد، في التاسعة مساء، على خشبة «المسرح القومي» بالعتبة، بأسعار تذاكر 60 جنيهاً و80 جنيهاً و110 جنيهات.

ويشير الناقد الفني إلى أن «الأسر والعائلات التي تذهب إلى (المسرح القومي) لديها ضمان بأنها سترى شكلاً جيداً، ولن تجد إسفافاً؛ فهي مسرحية ستكمل مسيرتها الناجحة، ونتمنى أن تعقبها مسرحيات قوية بنجوم كبار، من فناني المسرح المصري».

وتابع: «المشكلة الأساسية التي نتحدث فيها منذ أكثر من 15 سنة هي أنه من الضروري تصوير هذه المسرحية، فمن حق الناس في المنازل أن ترى هذا العمل في التلفزيون؛ فهو عمل ناجح وممتع وسيظل يحقق نجاحات متتالية، ولكن يجب توثيقه وإتاحته للأجيال القادمة بنجومه الحاليين، بدلاً من اعتمادنا الدائم على مسرح السبعينات والثمانينات».

وبدأ عرض «الملك لير» منذ عام 2001 من إخراج أحمد عبد الحليم، وشارك في البطولة أشرف عبد الغفور وأحمد عبد الحليم وأحمد سلامة، وتم تقديمه في أكثر من موسم بعد ذلك مع اختلاف في الأبطال، وإن كان البطل الرئيسي يظل ثابتاً، وهو الفنان يحيى الفخراني. وشارك العرض في الفترة الأخيرة بمهرجان أيام قرطاج المسرحية بتونس، وتم تكريم يحيى الفخراني ونجوم العرض في افتتاح الدورة 26 للمهرجان في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.