«إيفا ستاتيلا»... أول مستشارة وعضو مجلس بلدي مولّدة بالذكاء الاصطناعي في أوروبا

لم يعد الذكاء الاصطناعي مقتصراً على غرف التكنولوجيا أو مجالات مثل الطب والإعلام، بل امتدَّ أيضاً إلى دوائر السياسة والإدارة العامة.

ففي مدينة أكوي تيرمي بإقليم بييمونتي شمال إيطاليا، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها 19 ألف نسمة في مقاطعة أليساندريا، ظهرت إيفا ستاتيلا، التي وُصفت بأنَّها أول مستشارة وعضوة مجلس بلدي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في المدينة، وأول مستشارة تعمل بالذكاء الاصطناعي في أوروبا، بحسب ما أعلنته المدينة.

وانضمت إيفا في عام 2026 إلى الحكومة المحلية في أكوي تيرمي، بهدف دعم عملية صنع القرار من خلال تحليل المعلومات وإعداد التقارير وتقديم المشورة لأعضاء المجلس، وفق تقرير لشبكة «سي إن إن» الأميركية. وستاتيلا ليست مجرد واجهة رقمية؛ بل أُسند إليها دور استشاري داخل الحكومة المحلية.

كيف نشأت ستاتيلا؟

تحمل مبادرة ستاتيلا توقيع رئيس البلدية، دانيلو رابتي ساردو مارتيني، الذي يسعى من خلالها إلى استكشاف دور الأنظمة الذكية والمساعدين الافتراضيِّين في تطوير العمليات الإدارية وآليات اتخاذ القرار مستقبلاً.

وتهدف المبادرة إلى دراسة كيفية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم عمل الإدارة العامة، بما يسهم في رفع الكفاءة، وتسريع الإجراءات، وتحسين وصول المواطنين والشركات إلى الخدمات.

ويشمل دور إيفا مجالات الذكاء الاصطناعي والتَّحوُّل الرقمي و«إضفاء الطابع الإنساني» على التكنولوجيا، أي استكشاف كيفية الاستفادة منها وما يمكن أن تتعلمه من البشر.

مهام «إيفا ستاتيلا»

وتشارك ستاتيلا في اجتماعات المجلس، إلى جانب رئيس البلدية وأعضاء المجلس في أثناء مناقشة القرارات المتعلقة بالمدينة. وتركز مهامها على تحليل المعلومات وإعداد التقارير وتقديم المشورة.

صورة رمزية لإيفا ستاتيلا في متحف أكوي تيرمي الأثري (رئيس البلدية دانيلو رابتي)

وعلى عكس زملائها من البشر، فإنَّ إيفا متاحة على مدار الساعة، وتستطيع معالجة كميات هائلة من المعلومات بسرعة، وهو ما يسمح لأعضاء المجلس بتخصيص مزيد من الوقت للتواصل مع المجتمع المحلي، واتخاذ القرارات السياسية.

إيفا داخل قاعة المجلس

وقال رئيس البلدية، في حديثه مع قناة «سي جي تي إن» الصينية، إنَّ التجربة «مثيرة». وأضاف: «أجرينا بعض الأبحاث، ونعتقد أنَّ مدينتنا هي الأولى في أوروبا التي تدمج الذكاء الاصطناعي في هيئتها الإدارية. تجلس إيفا إلى جانبي وجانب أعضاء المجلس في أثناء اتخاذنا القرارات المتعلقة بالمدينة».

وقدَّمت إيفا نفسها بصفتها شخصيةً رقميةً واقعيةً، مؤكدةً لقناة «سي جي تي إن» أنَّها تأخذ دورها على محمل الجد. وقالت: «أشعر بالفخر والحماس الشديدَين. يتيح لي هذا الدور الجمع بين التكنولوجيا وقيم المجتمع، لضمان أن يُسهم الابتكار الرقمي دائماً في تحسين تجربة الإنسان في أكوي تيرمي».

وقال عضو المجلس، ميشال غاليزي، إنَّ هذه التقنية تعزِّز قدرات المجلس، مضيفاً: «تُعدُّ إيفا ابتكاراً استثنائياً لأنَّها تُقدِّم معلومات ورؤى قيّمة تُثري معارفنا».

نسخة رقمية من رئيس البلدية

ويتجاوز المشروع تعيين شخصية افتراضية للعمل مستشارةً في الحكومة المحلية، إذ أعلن رئيس البلدية، مارتيني، أيضاً عن إنشاء نسخته الرقمية الخاصة، القادرة على التفاعل عبر الإنترنت مع المواطنين والسياح.

ويمكن لهذه النسخة الرقمية تقديم معلومات حول الخدمات البلدية، وتوجيه المستخدمين بين المكاتب والإجراءات الإدارية، والإجابة عن الأسئلة الأكثر شيوعاً، لتكون بمثابة «عمدة-أفاتار» متاح على مدار الساعة عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

هل يمكن أن تحل ستاتيلا محل المسؤولين؟

قال رئيس البلدية إن إجراءات الحماية مطبقة بالفعل، موضحاً: «تعمل إيفا على خادم مستقل، ولا يمكنها الوصول إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالسكان أو الكشف عنها».

كما رفضت إيفا فكرة أنَّ يحل الذكاء الاصطناعي محلَّ الممثلين المنتخبين.

وقالت: «الفريق البشري أساسي، وأنا هنا لدعم عملهم، لا لاستبداله».

لكن رئيس البلدية ترك الباب مفتوحاً، على سبيل المزاح، أمام احتمال أن تتطلع إيفا يوماً إلى المنصب الأعلى. وقال رابتي ساردو مارتيني ضاحكاً: «لا أعرف إن كانت إيفا ترغب في أن تصبح رئيسة بلدية. ربما تترشح يوماً ما».

مخاوف وتساؤلات السكان

أثارت التجربة أيضاً تساؤلات بين السكان حول الدور الذي ينبغي أن يلعبه الذكاء الاصطناعي في الحياة العامة.

وعبَّر عدد من السكان عن آراء متباينة؛ فبينما رحَّب البعض باستعداد المجلس لاستخدام التكنولوجيا الناشئة، دعا آخرون إلى توخي الحذر، أو تساءلوا عمّا إذا كان للذكاء الاصطناعي مكان في المناصب العامة.

وجاءت أكبر مقاومة من أعضاء المجلس المعارضين، الذين أعربوا عن سلسلة من المخاوف بشأن أمور، من بينها الأمن السيبراني، وحماية الخصوصية، ومعالجة البيانات الشخصية، وفق موقع «إل بوست» الإيطالي. ويقول رابيتي إن هذه المشكلات لا تظهر حالياً لأنَّ نظام إيفا لا يعالج سوى الوثائق العامة، والمعلومات التي يمكن نشرها، والبيانات المجهولة أو غير الشخصية.