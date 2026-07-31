تأجيل حفلَي تامر حسني في «العلمين» و«جرش» لوفاة والده

أعلن الفنان المصري تامر حسني عن تأجيل حفله ضمن مبادرة «يلا ساحل»، والمفترض إقامته مساء الجمعة 31 يوليو (تموز)، بمدينة العلمين الجديدة، وكذلك حفل ختام مهرجان «جرش» الأردني، والمعلن عن إقامته الأحد الثاني من أغسطس (آب)، وذلك عقب إعلانه خبر وفاة والده حسني شريف، الجمعة، بعد صراع مع المرض، وفق وسائل إعلام محلية.

وقبل أن يعلن تامر حسني خبر وفاة والده، تضاربت المعلومات في البداية حول حقيقة الوفاة عقب دخوله أحد المستشفيات، حيث أكد مدير أعمال تامر حسني لـ«الشرق الأوسط» صحة الخبر، وتأجيل حفل العلمين.

وفور الإعلان عن الخبر تصدر اسم تامر حسني ووالده «الترند» على موقعي «غوغل»، و«إكس» في مصر، الجمعة، وخيّم الحزن على الوسط الفني عقب إعلان الخبر؛ إذ كتب «والدي الحبيب في ذمة الله... أسألكم الدعاء... الله يرحمك يا حبيبي».

ونعى عدد كبير من الفنانين والد تامر حسني عبر منشورات وتعليقات «سوشيالية»، من بينهم منة فضالي، ودرة، ودنيا سمير غانم، وياسمين جيلاني، ومي سليم، وساندي، والشاعر أيمن بهجت قمر.

ونشر تامر حسني عبر حساباته بـ«السوشيال ميديا» نعي شركة TH Production لوالده حسني شريف عباس، وأضاف في بيانه: «نظراً لهذا الظرف الإنساني الأليم، تعلن الشركة تأجيل حفل افتتاح (يلا ساحل) بمدينة العلمين الجديدة، وحفل (جرش) بالأردن، إلى مواعيد جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً».

ونعت مبادرة «يلا ساحل» والد تامر حسني، وكشفت عن إلغاء الحفل عبر بيان صحافي، مؤكدة أنه سيتم استرداد قيمة التذاكر، والإعلان عن جميع التفاصيل الخاصة عبر القنوات الرسمية لـ«يلا ساحل»، الذي يضم برنامجها حفلات أخرى لعمرو دياب، وتامر عاشور، وإليسا.

تامر حسني يؤجل حفله في العلمين (مبادرة يلا ساحل)

وفي بيان رسمي، نعت نقابة «المهن الموسيقية» والد تامر حسني، وتقدمت لعائلة الفنان وذويه بأصدق التعازي، مؤكدة أن الراحل تعرض لوعكة صحية ودخل أحد المستشفيات قبل وفاته.

وتحدث تامر حسني في لقاءات إعلامية عن علاقته بوالده بعد انفصاله عن والدته وهو في مرحلة عمرية مبكرة، وكيف تطورت علاقتهما بعد اللقاء مجدداً عقب سنوات من الفراق، حيث أكد أن والده حاول تبرير موقفه، إلا أنه رفض ذلك ومنعه من الحديث، موضحاً أن «لكل موقف ظروفه ودوافعه».

وفي السياق، عمل حسني شريف عباس، والد تامر حسني، بالفن وقدم أغنيات قديمة من بينها «مين زيك مين»، كما شارك بالتمثيل في أفلام مثل «جدعان باب الشعرية»، و«الطماعين»، كما ظهر مع تامر حسني في لقاءات تلفزيونية وقدما «ديو غنائي» معاً.

وفنياً، طرح تامر حسني قبل أيام ألبومه الغنائي الجديد «مش هتكرر»، وكان من المفترض الاحتفال بأغنياته في حفل «يلا ساحل» بالعلمين قبل تأجيله، حسبما كتب عبر حساباته «السوشيالية».