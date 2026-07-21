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العالم العربي شمال افريقيا

العثور على جثث 3 مصريين في نهر بكرواتيا

صورة من خليج يليناك في كرواتيا يوم 17 يوليو 2026 (رويترز)
صورة من خليج يليناك في كرواتيا يوم 17 يوليو 2026 (رويترز)
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العثور على جثث 3 مصريين في نهر بكرواتيا

صورة من خليج يليناك في كرواتيا يوم 17 يوليو 2026 (رويترز)
صورة من خليج يليناك في كرواتيا يوم 17 يوليو 2026 (رويترز)

قالت الشرطة في كرواتيا إنها عثرت على جثامين ثلاثة مصريين في نهر قرب العاصمة زغرب الثلاثاء، بعد يومين من الإبلاغ عن فقدانهم بعد ذهابهم للسباحة، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضافت الشرطة، في بيان، أن أحد أصدقاء المتوفين الثلاثة أبلغ عن اختفائهم بعدما شاهدهم للمرة الأخيرة الأحد، عندما قرروا الذهاب إلى السباحة في نهر سافا قرب زغرب.

وباشرت الشرطة عملية البحث بمشاركة وحدات الإطفاء وخدمات الإنقاذ، وعثرت الثلاثاء على جثتين غارقتين في النهر وانتشلتهما.

ولاحقاً انتشل رجال الإطفاء الجثة الثالثة، بحسب البيان.

ويحتل المصريون المرتبة التاسعة بين أكبر الجاليات من العمال الأجانب لدى البلد العضو في الاتحاد الأوروبي.

وأصدرت كرواتيا أكثر من 5500 تصريح عمل وإقامة لمواطنين مصريين خلال عام 2025.

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