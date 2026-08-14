انفجار «أسطوانة هيليوم» في مصر يلقي الضوء على معايير أمان المنشآت التجارية

سلط انفجار «أسطوانة هيليوم» داخل مركز تسوق في مصر الضوء على معايير أمان المنشآت التجارية، وسط مطالبات بتفعيل الرقابة ومراجعة الالتزام بمعايير السلامة، بعدما أودى الحادث بحياة 3 أشخاص وخلّف دماراً في محيطه.

ووقع الانفجار داخل أحد المراكز التجارية بمدينة القاهرة الجديدة (شرق العاصمة)، مساء الخميس، وبحسب المعاينة الأولية التي أجرتها النيابة العامة، فإن الحادث وقع داخل متجر مخصص لبيع الهدايا وألعاب الأطفال.

وأشارت النيابة في بيانها إلى أنه عُثر على أشلاء ثلاثة متوفين، أمكن التعرف على هوية أحدهم، فضلاً عن إصابة 15 شخصاً، نُقلوا إلى عدد من المستشفيات.

وكشفت نتائج الفحص المبدئي أن الحادث نجم عن انفجار أسطوانة معبأة بالغاز، فيما كلفت النيابة العامة خبراء الطب الشرعي لإجراء أبحاث الصفة الوراثية اللازمة لتحديد هوية المتوفيين الآخرين.

وذكر بيان النيابة، مساء الخميس، أن المحققين أمروا باستدعاء القائمين على إدارة المركز التجاري لسؤالهم، وضبط مالك المتجر، كما جرى «تشكيل لجنة من جهاز مدينة القاهرة الجديدة لفحص الملف الخاص بالمركز التجاري والمتجر، وبيان مدى توافر التراخيص اللازمة، واستيفاء شروط الحماية المدنية المقررة للأنشطة التي تزاولها الحوانيت الكائنة داخل المركز التجاري».

وسلّط الحادث الضوء على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة داخل المنشآت التجارية. وفي هذا السياق، يرى المدير السابق للمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، الدكتور مجدي صليب، أن الحادث وما خلّفه من خسائر بشرية ومادية يستدعي مراجعة شاملة لمعايير السلامة ومدى الالتزام بها.

وأوضح، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تطبيق معايير السلامة لا ينبغي أن يقتصر على استيفاء اشتراطات الحصول على الترخيص، وإنما يجب أن يستمر بعد صدور الموافقات من خلال عمليات تفتيش ومتابعة دورية».

وأضاف أن «معايير السلامة يجب أن تحدد إذا كان المكان يصلح لأنشطة تستخدم (الهيليوم) داخل مركز تجاري من عدمه، فالمخاطر هنا تكون مرتفعة، وهذا الغاز يحتاج إلى تصريح خاص لاستخدامه، لذلك لا بد من تفعيل الرقابة الدائمة».

ويعتقد صليب أنه «من غير المبرر أو الآمن أن يقوم متجر داخل مركز تجاري باستخدام غاز الهيليوم لملء ألعاب الأطفال والبالونات بالهواء».

معايير الأمان في دائرة الاتهام مع تكرار الحرائق في مصر (محافظة القاهرة)

وقام فريق من النيابة العامة بمعاينة موقع الانفجار، ورفع الآثار وفحصها، إلى جانب تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، كما استمع المحققون إلى أقوال عدد من شهود الواقعة. حسب بيان النيابة.

ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة أن مصر لديها قواعد ومعايير مهنية تتعلق باشتراطات الأمان بالمنشآت التجارية، لكن المشكلة في تطبيقها، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الرقابة على هذه الأماكن غير مفعلة، ولا جدوى من تشريعات دون أن يتم تطبيقها، فأغلب متاجر ألعاب الأطفال والهدايا تستخدم الهيليوم وسط اكتظاظ سكاني».

وأوضح العمدة أن «بعض المتاجر تشتري أسطوانات هيليوم رخيصة قد تكون جودتها أقل، وهو أمر غير آمن، حيث تكون مخلوطة بغازات أخرى توفيراً للتكلفة».

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار، في إفادة رسمية، مساء الخميس، أنه «تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث»، وتم «استقبال 11 مصاباً بمستشفى القاهرة الجديدة التخصصي، ونقل 6 مصابين إلى بعض المستشفيات القريبة من موقع الحادث»، مشيراً إلى استمرار الوزارة في «متابعة تداعيات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفع درجة الاستعداد في المنشآت الصحية القريبة، مع متابعة الحالة الصحية للمصابين.