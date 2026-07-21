عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
يوميات الشرق

حالة نادرة تُقدّر بواحدة بين كل 15 مليوناً... ولادة 4 توائم متطابقة في أستراليا

الحمل النادر نتج عن انقسام بويضة مخصبة واحدة إلى 4 أجنة (بيكسلز)
الحمل النادر نتج عن انقسام بويضة مخصبة واحدة إلى 4 أجنة (بيكسلز)
TT
TT

حالة نادرة تُقدّر بواحدة بين كل 15 مليوناً... ولادة 4 توائم متطابقة في أستراليا

الحمل النادر نتج عن انقسام بويضة مخصبة واحدة إلى 4 أجنة (بيكسلز)
الحمل النادر نتج عن انقسام بويضة مخصبة واحدة إلى 4 أجنة (بيكسلز)

شهدت أستراليا ولادةً استثنائيةً بعد أن أنجبت امرأة 4 فتيات متطابقات إثر حمل نادر للغاية، وصفه الأطباء بأنَّه «من أندر حالات الحمل في العالم»، إذ يُقدَّر حدوثه بحالة واحدة فقط من بين كل 15 مليون حمل. وقد أثارت هذه الولادة اهتمام الأوساط الطبية؛ بسبب ندرتها وتعقيداتها، خصوصاً أنَّ الأجنة الـ4 تشاركوا مشيمةً واحدةً طوال فترة الحمل.

وأنجبت امرأة من مدينة بريسبان الأسترالية 4 فتيات متطابقات، وفقاً لما ذكرته صحيفة «إندبندنت». ووُلدت الطفلات، وهن: إميلي، وهارييت، وكاثرين، وأليكسا، بعملية قيصرية في «مستشفى رويال بريسبان للنساء» يوم 14 يوليو (تموز)، وذلك بعد بلوغ الحمل الأسبوع الـ28 ويومين.

ولا تزال الطفلات يتلقين الرعاية في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، بينما أكد الأطباء أنَّ حالتهن الصحية مستقرة وتسير بصورة جيدة.

وأوضح المستشفى أنَّ هذا الحمل النادر نتج عن انقسام بويضة مخصبة واحدة إلى 4 أجنة، ما جعل الفتيات توائم رباعية متطابقة (أحادية الزيجوت). كما أشار إلى أنَّ الحمل حدث بصورة طبيعية، دون اللجوء إلى تقنيات المساعدة على الإنجاب.

وتبلغ الأم، جينيتار ناموانا، من العمر 34 عاماً، وكانت لديها مع زوجها 4 أطفال قبل هذا الحمل المفاجئ، وتتراوح أعمارهم بين عام واحد و10 سنوات.

وقالت الدكتورة أليكسا بيندال، المشرفة على رعاية ناموانا، إنها لم تواجه طوال مسيرتها الطبية حالةً مماثلةً.

ونقلت «وكالة الأنباء الأسترالية» عن الطبيبة قولها: «هذا أمر غير مسبوق. لا نعتقد أنه حدث من قبل في أستراليا».

وأضافت: «ربما سُجِّلت حالتان أو ثلاث فقط في أماكن أخرى من العالم، وعندما أقول حالتين، فأنا أعني حالتين فقط».

ووصفت الدكتورة بيندال الحمل بأنَّه «شديد الخطورة»، موضحة أنَّ الأجنة الـ4 كانوا يتشاركون مشيمةً واحدةً، وهي حالة نادرة تزيد بشكل كبير من احتمالات حدوث مضاعفات خطيرة للأم والأجنة معاً.

وقالت: «هناك خطر كبير للوفاة والمرض على هؤلاء الأطفال وعلى الأم».

ولهذا السبب، أُدخلت ناموانا المستشفى في الأسبوع الـ25 من الحمل، حتى يتمكَّن الفريق الطبي من مراقبة حالتها بشكل مستمر، والتدخل سريعاً عند الحاجة. وكان الهدف الرئيسي للأطباء هو الوصول بالحمل بأمان إلى الأسبوع الـ28.

وأفادت بيندال: «حقيقة أنَّ لدينا 4 طفلات جميلات وصحيحات وُلدن في الأسبوع الـ28 ويومين أمر لا يُصدق».

وأوضح طاقم المستشفى أنَّ الطفلات سيبقين في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة حتى يقترب موعد ولادتهن الطبيعي، وهو الإجراء المعتاد مع الأطفال الخدج، مؤكدين أنَّ حالتهن الصحية الأولية تبعث على التفاؤل، وأنَّ بداية رحلتهن العلاجية كانت مشجِّعة.

وفي ظلِّ التحديات التي تواجه الأسرة بعد استقبال 4 أطفال دفعة واحدة، أطلقت ناموانا حملة تبرعات عبر الإنترنت للمساعدة على تغطية تكاليف رعاية التوائم، وتشمل النفقات الطبية، وتكاليف السفر، ومصاريف المعيشة اليومية، إضافة إلى شراء سيارة أكبر تتسع لجميع أفراد الأسرة.

اقرأ أيضاً

الراحة الزائدة قد تزيد من مضاعفات الحمل (رويترز)

دراسة تحذر: الراحة الزائدة قد تضر الحوامل

سيدة حامل تضع يديها على بطنها (رويترز)

لماذا تهاجم الإنفلونزا الجهاز المناعي للحوامل بشراسة؟

ألم البطن لدى الحوامل... الأسباب والمضاعفات

ألم البطن لدى الحوامل... الأسباب والمضاعفات

مواضيع
الحمل الأطفال أستراليا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الأحياء الخضراء تمنح الحوامل حماية من التوتر

يوميات الشرق العيش في أحياء تضم مساحات خضراء ينعكس إيجاباً على صحة الأم والجنين (جامعة نيو هامبشاير)

الأحياء الخضراء تمنح الحوامل حماية من التوتر

كشفت دراسة دولية أن العيش في أحياء تضم مساحات خضراء واسعة قد يساعد على خفض مستويات التوتر المزمن لدى النساء الحوامل بما ينعكس إيجاباً على صحة الأم والجنين

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
صحتك الأطفال الذين يُولدون قبل موعدهم الطبيعي أكثر عرضة بكثير لمواجهة صعوبات مالية وعاطفية في الكبر (رويترز)
صحتك

الأطفال الخدج أكثر عرضة للمشكلات المالية والعاطفية في الكبر

أظهرت دراسة استمرت ثلاثة عقود أن الأطفال الخدج، الذين يُولدون قبل موعدهم الطبيعي، أكثر عرضة لمواجهة صعوبات مالية وعاطفية في الكبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق أثار إعلان حمل الممثلة آن هاثاواي في الـ43 من العمر موجةً من التعليقات الإيجابية والسلبية (أ.ب)
يوميات الشرق

حَمْلُ ما بعد الأربعين... هل تروّج آن هاثاواي وزميلاتها لأملٍ زائف؟

خلف الحكايات الجميلة عن الحمل في سنٍ متأخّرة، ثمّة مشقّات لا تتحدّث عنها بالضرورة نجمات هوليوود.

كريستين حبيب (بيروت)
صحتك الذكاء الاصطناعي بات يُستخدم على نطاق واسع في مرحلة اختيار الأجنة ضمن عمليات التلقيح الصناعي (بكسلز)
صحتك

ثورة في طب الخصوبة... الذكاء الاصطناعي يدخل مرحلة اختيار الأجنة بالتلقيح الصناعي

يشير أطباء مختصون في طب الخصوبة إلى أن الذكاء الاصطناعي بات يُستخدم على نطاق واسع في مرحلة اختيار الأجنة ضمن عمليات التلقيح الصناعي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك الراحة الزائدة قد تزيد من مضاعفات الحمل (رويترز)
صحتك

دراسة تحذر: الراحة الزائدة قد تضر الحوامل

رغم أن الاعتقاد السائد هو أن المرأة الحامل لا بد أن تركن للراحة، مع تقليل المجهود قدر المستطاع طوال فترة الحمل، كشفت دراسة حديثة أن العكس قد يكون هو الصحيح.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)