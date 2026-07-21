حالة نادرة تُقدّر بواحدة بين كل 15 مليوناً... ولادة 4 توائم متطابقة في أستراليا

شهدت أستراليا ولادةً استثنائيةً بعد أن أنجبت امرأة 4 فتيات متطابقات إثر حمل نادر للغاية، وصفه الأطباء بأنَّه «من أندر حالات الحمل في العالم»، إذ يُقدَّر حدوثه بحالة واحدة فقط من بين كل 15 مليون حمل. وقد أثارت هذه الولادة اهتمام الأوساط الطبية؛ بسبب ندرتها وتعقيداتها، خصوصاً أنَّ الأجنة الـ4 تشاركوا مشيمةً واحدةً طوال فترة الحمل.

وأنجبت امرأة من مدينة بريسبان الأسترالية 4 فتيات متطابقات، وفقاً لما ذكرته صحيفة «إندبندنت». ووُلدت الطفلات، وهن: إميلي، وهارييت، وكاثرين، وأليكسا، بعملية قيصرية في «مستشفى رويال بريسبان للنساء» يوم 14 يوليو (تموز)، وذلك بعد بلوغ الحمل الأسبوع الـ28 ويومين.

ولا تزال الطفلات يتلقين الرعاية في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، بينما أكد الأطباء أنَّ حالتهن الصحية مستقرة وتسير بصورة جيدة.

وأوضح المستشفى أنَّ هذا الحمل النادر نتج عن انقسام بويضة مخصبة واحدة إلى 4 أجنة، ما جعل الفتيات توائم رباعية متطابقة (أحادية الزيجوت). كما أشار إلى أنَّ الحمل حدث بصورة طبيعية، دون اللجوء إلى تقنيات المساعدة على الإنجاب.

وتبلغ الأم، جينيتار ناموانا، من العمر 34 عاماً، وكانت لديها مع زوجها 4 أطفال قبل هذا الحمل المفاجئ، وتتراوح أعمارهم بين عام واحد و10 سنوات.

وقالت الدكتورة أليكسا بيندال، المشرفة على رعاية ناموانا، إنها لم تواجه طوال مسيرتها الطبية حالةً مماثلةً.

ونقلت «وكالة الأنباء الأسترالية» عن الطبيبة قولها: «هذا أمر غير مسبوق. لا نعتقد أنه حدث من قبل في أستراليا».

وأضافت: «ربما سُجِّلت حالتان أو ثلاث فقط في أماكن أخرى من العالم، وعندما أقول حالتين، فأنا أعني حالتين فقط».

ووصفت الدكتورة بيندال الحمل بأنَّه «شديد الخطورة»، موضحة أنَّ الأجنة الـ4 كانوا يتشاركون مشيمةً واحدةً، وهي حالة نادرة تزيد بشكل كبير من احتمالات حدوث مضاعفات خطيرة للأم والأجنة معاً.

وقالت: «هناك خطر كبير للوفاة والمرض على هؤلاء الأطفال وعلى الأم».

ولهذا السبب، أُدخلت ناموانا المستشفى في الأسبوع الـ25 من الحمل، حتى يتمكَّن الفريق الطبي من مراقبة حالتها بشكل مستمر، والتدخل سريعاً عند الحاجة. وكان الهدف الرئيسي للأطباء هو الوصول بالحمل بأمان إلى الأسبوع الـ28.

وأفادت بيندال: «حقيقة أنَّ لدينا 4 طفلات جميلات وصحيحات وُلدن في الأسبوع الـ28 ويومين أمر لا يُصدق».

وأوضح طاقم المستشفى أنَّ الطفلات سيبقين في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة حتى يقترب موعد ولادتهن الطبيعي، وهو الإجراء المعتاد مع الأطفال الخدج، مؤكدين أنَّ حالتهن الصحية الأولية تبعث على التفاؤل، وأنَّ بداية رحلتهن العلاجية كانت مشجِّعة.

وفي ظلِّ التحديات التي تواجه الأسرة بعد استقبال 4 أطفال دفعة واحدة، أطلقت ناموانا حملة تبرعات عبر الإنترنت للمساعدة على تغطية تكاليف رعاية التوائم، وتشمل النفقات الطبية، وتكاليف السفر، ومصاريف المعيشة اليومية، إضافة إلى شراء سيارة أكبر تتسع لجميع أفراد الأسرة.