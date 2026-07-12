«متحف الحضارة المصرية» يحتضن معرضاً تشكيلياً يتقصّى «الأبدية»

احتضن المتحف القومي للحضارة المصرية معرضاً تشكيلياً يحاول اقتناص فكرة «الأبدية» عبر لوحات لفنانين مصريين وعرب وأجانب، قدموا أعمالاً فنية تربط بين الماضي والحاضر والمستقبل في بيئات مختلفة، وباستخدام رموز حضارية متنوعة. المعرض الذي يقيمه ملتقى عيون الدولي للفنون التشكيلية يضم 36 فناناً من أجيال ومدارس فنية متنوعة، وأساليب مختلفة، سعوا بأعمالهم لرصد الامتدادات الحضارية عبر الزمن، وتواصل الأجيال والقيم والرؤى الفنية.
يقول الفنان مصطفى السكري، مؤسس ملتقى عيون، إن المعرض يربط بين الحضارة المصرية القديمة والفن المعاصر، مشيراً إلى أن اختيار عنوان «أيون» للمعرض جاء لأنه يرمز إلى امتداد الحضارة المصرية عبر العصور واستمرار تأثيرها حتى المستقبل.
ويضيف السكري لـ«الشرق الأوسط» أن المعرض يعد تجربة بصرية وفكرية تستلهم مفهوم الزمن بوصفه امتداداً لا نهائياً يربط الماضي بالحاضر والمستقبل، ويحمل رؤية فلسفية تتأمل استمرارية الحضارة الإنسانية وتدفق الأفكار والقيم عبر العصور، حيث تتلاقى الذاكرة مع الحلم، والتراث مع الحداثة، والجذور مع آفاق المستقبل.
ومن ضمن المشاركين في المعرض 4 فنانات من السعودية هن: مشاعل الدويخ وعائدة التركستاني وحلا بصري وتلا عبد الله الدرسوني، واللاتي قدمن أعمالاً ذات طابع فلسفي ترصد الطبيعة بمفرداتها المختلفة من أشجار وصحراء وأنهار وبورتريهات، وأعمال تعكس فلسفة الحياة وامتدادها في دوائر لا تنقطع.
تقول الفنانة مشاعل الدويخ إنها اختارت أن ترسم الأبدية الممتدة عبر مشهد من الصحراء ولكن بألوان تعكس رؤيتها الشخصية لما يمثله المشهد من عمق وجذور حضارية راسخة وأصيلة. وتضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «استدعاء مشاهد من الطبيعة وتقديمها برؤية فنية وألوان وأسلوب يعكس قيمة هذه المشاهد بوصفها نوستالجيا أو استدعاء للطبيعة النقية والفطرة السوية هو نوع من اقتناص فكرة الأبدية وتكريسها في عمل يتوافق مع روح الفنان».
وتنوعت أعمال المعرض التي رصدت رموزاً ومشاهد من الحضارة المصرية القديمة، من بينها عمل للفنانة المصرية فاطمة إدريس، قالت إنه «يجسد فكرة الأبدية عبر استعادة الرموز المصرية القديمة التي عرفت في زمن الفراعنة، والتي جاءت إلينا فيما تركوه من فنون ورسوم»، وأضافت أنها اعتمدت على رمز قوي في الحضارة المصرية وهو «العين الحارسة» أو «عين حورس» باعتبارها أقرب إلى عين سحرية تحرس الأبدية.
ترصد لوحات المعرض التواصل بين الحضارة المصرية حتى وقتنا هذا عبر حقبات زمنية مختلفة منها (المصري القديم - الفن القبطي - الفن الإسلامي - الفن المعاصر) من خلال الألوان والموضوعات المختلفة والوضع التشريحي للعناصر المتنوعة مثل النباتات والشخصيات والوظائف والمهن الممتدة حتى الآن وغيرها من العناصر التشكيلية التي تؤكد فكرة استمرار الفن المصري كمنارة للفن التشكيلي الحديث.
وترى الفنانة الدكتورة وهاد سمير (ضيف شرف المعرض) أن لوحات المعرض تعكس كثيراً من الرؤى الفنية المميزة التي تؤكد فكرة الأبدية عبر الحضارات المختلفة، التي أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن مشاركتها في المعرض جاءت عبر لوحة تحمل طابعاً تجريدياً لفكرة الأبدية وحضورها في الوجدان الجمعي وتمثلاتها في الكون. مشيدة بأعمال الفنانين المشاركين الذين قدموا رؤى مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة والسعي لدمجها في الفنون الحديثة.
وانطلقت الفنانة السعودية عائدة التركستاني من فن البورتريه لتقدم وجوهاً مختلفة بمشاعر متفاوتة وألوان متنوعة، وتكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أنها اعتمدت على رصد ملامح الوجوه وما بها من دلالات على الزمن وإحساسها بالواقع، مع اختلاف النظرة وإظهار أكثر من مستوى للرؤية من خلال تنوعات فن البورتريه.
ويتضمن المعرض لوحات ذات طابع فلسفي تعبر عن دورة الحياة ودخول الإنسان فيها وخروجه منها بشكل آلي متتابع، كما تتنوع أعمال الفنانين الأجانب من البوسنة وألمانيا وأميركا التي ترصد في أعمال فنية أو فوتوغرافية الشغف العالمي بالحضارة المصرية القديمة، باعتبارها من أقدم الحضارات التي أكدت مفهوم «الأبدية» بل وحققته حتى الآن على أرض الواقع بصمودها وحضورها وإثارتها لدهشة العالم، ولذلك تم اختيار المتحف القومي للحضارة المصرية مكاناً لإقامة المعرض، ما يعد إشارة على التواصل بين حضارة وفنون القدماء والمعاصرين، وفق منسق المعرض.