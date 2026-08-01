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يوميات الشرق

رسومات خرجت من الدفتر وغزت شوارع لندن

5 مجسّمات عملاقة تحتفي بمسارح المدينة وأسواقها ومعارضها

لو أنّ الشوارع تضحك... لبدت هكذا (آرت أوف لندن)
لو أنّ الشوارع تضحك... لبدت هكذا (آرت أوف لندن)
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رسومات خرجت من الدفتر وغزت شوارع لندن

لو أنّ الشوارع تضحك... لبدت هكذا (آرت أوف لندن)
لو أنّ الشوارع تضحك... لبدت هكذا (آرت أوف لندن)

ظهرت 5 مجسّمات عملاقة أبدعها الفنان «مستر دودل» في أنحاء حيّ ويست إند بلندن، وذلك في إطار مسار فنّي عام جديد يُتاح مجاناً للجمهور.

ويُعرف الفنان، واسمه الحقيقي سام كوكس، عالمياً بتحويل كلّ شيء، بدءاً من كراسات الرسم وصولاً إلى مبانٍ بأكملها، عبر طرازه الفني المميز في التخطيط والرسم العفوي «دودل».

ووفق «بي بي سي»، تقرَّر وضع هذه الأعمال الفنية، البالغ ارتفاع كل منها مترَين (6.5 قدم)، في ميادين «بيكيديللي سيركس»، و«ليستر سكوير»، و«سوق سانت جيمس»، وستظل قائمة حتى 30 أغسطس (آب) الحالي.

وأعرب «مستر دودل» عن أمله في أن يستمتع الزوار بـ«اكتشاف المجسّمات، واستكشاف الشوارع، وإضافة لمسة من سحر رسومات الدودل العفوية إلى نزهاتهم الصيفية».

وقد غُطِّي كلّ مجسم برسوم الفنان العفوية الشهيرة، واستُلهم تصميمه من البيئة المحيطة، ليحتفي بما يزخر به حي «ويست إند» من مسارح، ودُور سينما، ومعارض فنية، ومطاعم، وأسواق.

وقال «مستر دودل» إنّ مدينة لندن «مليئة بالأشياء الرائعة»، وهذه المجسمات تحتفي بثقافتها وجمالها.

واستطاع الفنان بناء قاعدة جماهيرية دولية بفضل رسومه المرحة بالأبيض والأسود، التي غالباً ما تتخلّلها لمسات من الألوان الزاهية، وظهرت على مختلف المساحات، بدءاً من لوحات القماش وصولاً إلى مبانٍ بأكملها.

وتُشكّل هذه المجسمات جزءاً من فعاليات مسار «اكتشاف دودل» الذي ابتكره «مستر دودل»، وهو مسار مجاني تنظّمه مؤسّسة «آرت أوف لندن» خلال العطلة الصيفية للمدارس.

وقالت المؤسّسة -وهي مبادرة فنية أسَّسها تحالف «هارت أوف لندن للأعمال»- إنها أرادت تقديم «شيء مجاني وممتع وسهل» لتستمتع به العائلات والزوار طوال الصيف.

ويمكن للزوار مسح رموز الاستجابة السريعة الموجودة عند كلّ مجسّم للوصول إلى خريطة رقمية للمسار، والدخول في سحب على جوائز، تتضمَّن تذاكر لحضور المعرض الصيفي للأكاديمية الملكية، ووجبة مجانية لـ4 أشخاص.

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