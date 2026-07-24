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رئيس الوزراء البريطاني يفتتح مكتبه في مانشستر ضمن إطار خطة للامركزية

رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام يصل مقر «رقم 10 الشمال» في مانشستر لحضور اجتماع (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام يصل مقر «رقم 10 الشمال» في مانشستر لحضور اجتماع (رويترز)
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رئيس الوزراء البريطاني يفتتح مكتبه في مانشستر ضمن إطار خطة للامركزية

رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام يصل مقر «رقم 10 الشمال» في مانشستر لحضور اجتماع (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام يصل مقر «رقم 10 الشمال» في مانشستر لحضور اجتماع (رويترز)

افتتح رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام رسمياً، الجمعة، مكتبه الجديد في الشمال الإنجليزي، متعهّداً اتّباع «نهج مختلف في إدارة بريطانيا»، في إطار سعيه لعكس مسار مستمر منذ عقود قائم على تركيز السلطة في لندن على حساب بقية مناطق إنجلترا.

خلال افتتاح المكتب في مدينة مانشستر الواقعة في شمال غربي إنجلترا، تعهّد بيرنهام الذي حلّ محل كير ستارمر في رئاسة الحكومة، الاثنين، بنقل مزيد من الصلاحيات من وايتهول، مقر الحكومة المركزية في لندن، إلى أنحاء أخرى بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.

وقال لموظفي المكتب الواقع بوسط المدينة محاطاً بكبار المسؤولين وبينهم وزير المالية الجديد جون هيلي: «إنه ليس مجرد مكتب جديد»، واصفاً إياه بأنه همزة وصل بين وايتهول وبقية أنحاء البلاد.

ويقول بيرنهام، الرئيس السابق لبلدية مانشستر الكبرى، إن هذه المنطقة المزدهرة التي سجّلت أرقاماً أعلى من المعدّل الوطني لبريطانيا، لا سيما على صعيد النمو الاقتصادي، يمكن أن تشكل نموذجاً يُحتذى في أنحاء أخرى من البلاد.

ويعتزم بيرنهام تخصيص يوم واحد على الأقل أسبوعياً للعمل من مقر «رقم 10 الشمال»، الذي استُلهمت تسميته من «10 داونينغ ستريت»، مقر رئاسة الحكومة البريطانية في لندن.

وشدّد بيرنهام على أن هذا الأمر «يعزز الانطباع بأن البلد أكثر توازناً، وبأن أموراً مهمة يمكن إنجازها انطلاقاً من هنا»، مع إقراره في الوقت نفسه بأن السلطة ستظل «مركّزة دوماً» في العاصمة، لكن لا يبدو أن الأمر أقنع خبراء في شؤون اللامركزية.

وقال الخبير الأكاديمي ومستشار الشؤون السياسية آلان ترينش، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «اللامركزية» هي «أمر تقوم به الدول، حتى تلك الشديدة المركزية، وهو أمر لا يدل في ذاته على أي نقل للسلطة».

وتابع: «في أقصى الأحوال، ينطوي الأمر على نقل وظائف في القطاع العام ومكان إقامة شاغلي هذه الوظائف ومداخيلهم».

ويحذر الخبراء من أن تحقيق اللامركزية سيتطلب وقتاً وإصلاحات شاملة تتجاوز مجرد نقل المكاتب الحكومية، لتشمل النظام المالي للبلاد وصلاحيات السلطات الإقليمية.

وانتمى رؤساء الوزراء البريطانيون الستة السابقون إما إلى لندن أو مناطق فيها أو في الجنوب الشرقي الأكثر ثراءً، وغالباً ما يشير بيرنهام إلى خلفيته الشمالية ليقدم نفسه بوصفه «رجل الشعب» وشخصية سياسية من خارج النخبة التقليدية.

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