«أمالا» تعزز سياحة الاستشفاء بافتتاح «سيكس سنسز»

خطت وجهة «أمالا» خطوة جديدة نحو ترسيخ مكانتها بوصفها من أبرز وجهات سياحة الاستشفاء الفاخرة عالمياً، مع إعلان «البحر الأحمر الدولية» افتتاح منتجع «سيكس سنسز أمالا» المطل على شاطئ «تربل باي»، على أن يستقبل أول ضيوفه اعتباراً من منتصف يوليو (تموز) الجاري.

ويأتي افتتاح المنتجع ضمن مراحل تطوير الوجهة الواقعة على ساحل البحر الأحمر، والتي تراهن على الجمع بين الضيافة الفاخرة وتجارب الصحة والعافية، في بيئة طبيعية تمتزج فيها الخلجان البكر، والمنحدرات الساحلية، والصحراء الجبلية، بما يعزز توجه المملكة نحو تطوير قطاع السياحة النوعية ضمن مستهدفات «رؤية 2030».

مرافق الاستشفاء في المنتجع تشمل سبا متكاملاً ومركزاً لعلوم الصحة والحيوية وتقنيات علاج حديثة (واس)

وقال الرئيس التنفيذي لـ«البحر الأحمر الدولية»، جون باغانو، إن اختيار علامة «سيكس سنسز» يعكس التوافق مع رؤية الشركة في تطوير سياحة فاخرة قائمة على مبادئ الاستدامة، وتجديد البيئة، مؤكداً أن الشراكة تمثل امتداداً لنجاح التعاون بين الجانبين بعد افتتاح منتجع «سيكس سنسز ساوذرن ديونز» في وجهة البحر الأحمر عام 2023، وتسهم في تقديم تجارب ضيافة عالمية ترتكز على الجودة، والعناية بالتفاصيل.

ويضم المنتجع 100 جناح وفيلا، إضافة إلى 25 وحدة سكنية تحمل علامة «سيكس سنسز»، وقد صُممت جميعها بانسجام مع الطبيعة الساحلية المحيطة، فيما يستلهم المنتجع تصميمه المعماري من الطابع الساحلي التقليدي للمملكة، ليشكل امتداداً للمشهد الطبيعي الذي يجمع الشواطئ، وأشجار المانغروف، والجبال الصحراوية.

تصميم المنتجع يستلهم العمارة الساحلية التقليدية ويتناغم مع الشواطئ والمانغروف والجبال الصحراوية (واس)

ويضع المنتجع الاستشفاء في قلب تجربة الضيافة، من خلال سبا متكامل يضم مركزاً لعلوم الصحة والحيوية، ومرافق تعتمد تقنيات «البيوهاكينغ»، ومسبح «واتسو»، وقبة صوتية، ومنشآت حرارية، إلى جانب برامج علاجية تجمع بين التقنيات الحديثة والعلاجات الشمولية.

3 مطاعم ومخبز حرفي ومحمصة قهوة ومدرسة للطهي تقدم تجارب مستوحاة من المنتجات المحلية (واس)

وفي الجانب الغذائي، يوفر المنتجع ثلاثة مطاعم، ومخبزاً حرفياً، ومحمصة للقهوة، ومدرسة للطهي، تقدم تجارب مستوحاة من المنتجات المحلية، وفلسفة «سيكس سنسز» التي تدمج الغذاء الصحي بأسلوب الحياة المتوازن.

كما يحتضن المنتجع بحيرة مانغروف تتكامل معها مبادرات بيئية، من بينها «مختبر الأرض»، وبرنامج «عالم المانغروف الصغير»، بما يمنح الزوار فرصة للتعرف إلى النظم البيئية المحلية عبر تجارب تفاعلية، فضلاً عن إتاحة الوصول المباشر إلى مرافق «أمالا»، بما فيها «كوراليوم-مركز الحياة البحرية»، ونادي اليخوت، والأنشطة البحرية، والصحراوية، إلى جانب مرافق التسوق، والمطاعم.

بحيرة المانغروف والبرامج البيئية التفاعلية تشكل جزءاً من تجربة الضيافة في «سيكس سنسز أمالا» (واس)

ويعد «سيكس سنسز أمالا» ثاني منتجع عالمي يبدأ استقبال ضيوفه في الوجهة، فيما تستعد «البحر الأحمر الدولية» لافتتاح ستة منتجعات إضافية خلال العام الجاري، في إطار خطة تستهدف تحويل «أمالا» إلى واحدة من كبرى الوجهات العالمية المتخصصة في سياحة الاستشفاء.

وعند اكتمال تطوير منطقة «تربل باي»، فإن الوجهة ستضم أكثر من 1600 غرفة فندقية موزعة على تسعة منتجعات، إلى جانب وحدات سكنية تحمل علامات عالمية، ومراكز للاستشفاء، ومراسٍ لليخوت، ومجموعة متنوعة من المطاعم، والمتاجر، في مشروع يعزز مكانة المملكة وجهة عالمية للسياحة الفاخرة، والتنمية المستدامة.