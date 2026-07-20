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الاقتصاد

«مدينة المعرفة الاقتصادية» توقّع اتفاقية لتطوير «الملتقى رزيدانس» بقيمة 693 مليون دولار

مشروع يخدم قطاعات الضيافة والسياحة بالسعودية... وإيرادات متوقعة تبلغ 1.33 مليار دولار

صورة تخيلية لمدينة المعرفة الاقتصادية (هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)
صورة تخيلية لمدينة المعرفة الاقتصادية (هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)
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«مدينة المعرفة الاقتصادية» توقّع اتفاقية لتطوير «الملتقى رزيدانس» بقيمة 693 مليون دولار

صورة تخيلية لمدينة المعرفة الاقتصادية (هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)
صورة تخيلية لمدينة المعرفة الاقتصادية (هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)

وقّعت شركة «مدينة المعرفة الاقتصادية» اتفاقية تطوير عقاري مع شركة «الراشد العقارية» لتنفيذ مشروع «الملتقى رزيدانس» في المدينة المنورة، بتكلفة تطوير تُقدَّر بنحو 2.6 مليار ريال (693.3 مليون دولار)، دون احتساب قيمة الأرض، مع توقعات بإيرادات تصل إلى 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار).

وأفصحت الشركة، في بيان نُشر على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، اليوم الاثنين، عن اعتماد قيمة أرض المشروع عند 9 آلاف ريال للمتر المربع (نحو 2400 دولار)، بقيمة تقديرية تبلغ 1.346 مليار ريال (359 مليون دولار).

ويضم المشروع وحدات سكنية، وأخرى تحمل علامات تجارية، إلى جانب مساحات تجارية، ضِمن منظومة تطوير متكاملة تخدم قطاعات الضيافة والسياحة والتسوق والترفيه والسكن، بما يدعم مستهدفات «رؤية 2030»، وفي مقدمتها برنامجا خدمة ضيوف الرحمن وجودة الحياة.

مخطط مدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة (الشركة)

وبموجب الاتفاقية، تلتزم «مدينة المعرفة الاقتصادية» بتقديم أرض المشروع مع الاحتفاظ بملكيتها طوال فترة التطوير، إلى جانب استكمال إجراءات الفرز والإفراغ ونقل الملكية للمشترين، علماً بأن القيمة الدفترية للأرض تبلغ نحو 94 مليون ريال (25.1 مليون دولار).

في المقابل، تتولى «الراشد العقارية» إعداد واعتماد التصميمات الهندسية، والحصول على التراخيص اللازمة، وتمويل المشروع بالكامل، وتعيين الاستشاريين والمقاولين، وتنفيذ أعمال الإنشاء، إضافة إلى إدارة عمليات التسويق والبيع، وفتح وإدارة حساب الضمان، وتسليم الوحدات للمشترين، والوفاء بالتزامات ما بعد التسليم وفق الأنظمة المعمول بها.

كما نصّت الاتفاقية على توزيع أي عوائد بيع تتجاوز التكلفة المرجعية للتطوير بين الطرفين، وفق النسب المتفق عليها، مع تعديل المستحقات المالية لكل منهما، في حال اختلاف المساحة البيعية النهائية عن الحد الأدنى المتفق عليه.

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