«رافلز جدة» يفتتح أبوابه ليقدم مفهوماً جديداً للضيافة الفاخرة على كورنيش البحر الأحمر

أعلن فندق رافلز جدة افتتاح أبوابه رسمياً، ليقدم تجربة ضيافة فاخرة تمزج بين الأناقة العصرية وأصالة التراث الحجازي، في خطوة تعزز مكانة مدينة جدة كواحدة من أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في السعودية، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتطوير قطاع السياحة والضيافة.

يقع الفندق على كورنيش جدة بإطلالات بانورامية مباشرة على البحر الأحمر، ويجمع في تصميمه بين الطابع المعماري المعاصر والعناصر المستوحاة من الهوية الحجازية، ليمنح الضيوف تجربة إقامة استثنائية تعكس تاريخ المدينة العريق وروحها الحديثة.

كما يضم الفندق أول مشروع لـ«رافلز ريزيدنسز» في السعودية، بما يعزز مفهوم الإقامة الفاخرة على الواجهة البحرية. ويقدم رافلز جدة تجربة متكاملة تجمع بين الإقامة الراقية، والمطاعم العالمية، والمرافق الصحية والترفيهية، إلى جانب مساحات مخصصة للاجتماعات والفعاليات الاجتماعية وحفلات الزفاف، ليصبح وجهة متكاملة لرجال الأعمال والسياح والعائلات على حد سواء.

كما يضم مجموعة من الوجهات المتخصصة في فنون الطهي بإشراف طهاة عالميين، تقدم تجارب مستوحاة من المطبخين الأوروبي والآسيوي، مع مفهوم مبتكر للمشروبات الخالية من الكحول. ويتميز الفندق أيضاً بمركز متكامل للسبا والعافية يضم مرافق منفصلة للرجال والسيدات، تشمل الحمام المغربي، وغرف العلاج، والساونا، وغرف البخار، وبرامج صحية متخصصة، إلى جانب مركز للياقة البدنية يعمل على مدار الساعة، بما يوفر تجربة متكاملة للاسترخاء والعناية بالصحة.

ويعكس تصميم الفندق ارتباطه الوثيق بمدينة جدة، حيث استُلهمت تفاصيله الداخلية من العمارة الحجازية التقليدية، بما في ذلك المشربيات والزخارف المحلية، إضافة إلى مجموعة فنية تضم أعمالاً لفنانين سعوديين ومصورين من جدة، بما يعزز الهوية الثقافية للمكان ويمنح الضيوف تجربة تجمع بين الفن والتراث والضيافة الراقية.

وأكد فريدريك بلومكفيست، المدير العام لفندق رافلز جدة، أن الفندق يمثل إضافة نوعية لقطاع الضيافة الفاخرة في السعودية، ويجسد رؤية علامة «رافلز» في تقديم خدمات شخصية راقية وتجارب استثنائية ترتكز على الجودة والابتكار والاهتمام بأدق التفاصيل.

وأوضح أن الفندق يهدف إلى أن يكون وجهة مفضلة للزوار من داخل السعودية وخارجها، من خلال توفير تجربة ضيافة عالمية تعكس أصالة جدة ومكانتها كعروس البحر الأحمر. ويعزز افتتاح رافلز جدة مكانة المدينة على خريطة السياحة العالمية، من خلال تقديم مفهوم جديد للضيافة الفاخرة يجمع بين التراث المحلي، والتصميم المعاصر، والخدمات الشخصية الراقية، ليشكل وجهة جديدة لعشاق الفخامة والتميز على ساحل البحر الأحمر