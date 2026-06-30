ختام مسلسل يداوي الروح... انتهت رحلة توبا وصديقتَيها على «نتفليكس»https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5290212-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%AA-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%8E%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3
ختام مسلسل يداوي الروح... انتهت رحلة توبا وصديقتَيها على «نتفليكس»
الممثلة التركية توبا بيوكوستون وشريكتاها في مسلسل «شجرة الزيتون» (نتفليكس)
في وقتٍ تنشغل فيه الممثلة التركية توبا بيوكوستون بتصوير مسلسل «الأمير» بين القاهرة والرياض، إلى جانب الممثل المصري أحمد عز، اختتم مسلسلها «شجرة الزيتون»، المعروف أيضاً بـ«ذاتٌ أخرى (Another Self)»، رحلته على «نتفليكس».
كان يجب انتظار الحلقة الختامية من الموسم الثالث والأخير لمعرفة أسباب التسمية، والعلاقة الوثيقة بين شجرة الزيتون المعمّرة وقصة الصديقات الثلاث: آدا، وسيفغي، وليلى. والأخيرات هنّ القلب النابض للمسلسل، والسبب الأساسي في تصنيفه إحدى أنجَح التجارب الدراميّة التركيّة.
صيف 2022، اخترق «Another Self» شاشة «نتفليكس» بوصفه أحد إنتاجاتها الأصلية، ليصبح من بين أول الأعمال التركية التي تحجز لنفسها مقعداً أمامياً على المنصة. منذ المشاهد الأولى، تَبيّنَ أنّ الطرح الدرامي جديدٌ من نوعه بالنسبة إلى الأعمال التلفزيونية التركية والمَشرقيّة بشكلٍ عام، لناحية غوصه في موضوع الصدمات المتوارثة عبر الأجيال والعائلات، وعلاقة أمراض الجسد بجراح النفس والروح.
تقرّر سيفغي (بونشوك يلماز) أن تعالج السرطان الذي أصابها بمداواة روحها واستكشاف ماضيها، بينما تعارضها صديقتها الطبيبة آدا (توبا بيوكوستون) غير المؤمنة سوى بمنطق العلم. لكن سرعان ما تنجذب آدا إلى حلقات العلاج النفسي الجماعي لتخوض اختباراً يجعلها متمرّدة على مهنتها، ويحفّزها على الانتقال مع صديقتَيها من إسطنبول إلى بلدة آيفاليك التركية الصغيرة المطلّة على بحر إيجه.
هناك تبدأ رحلة التنقيب عن الماضي الدفين، وعمَّا ابتلعه الأجداد والجدّات من صدماتٍ وجراح، فحمله الأولاد والأحفاد في جيناتهم. ليلى (سيدا باكان) على سبيل المثال تخشى المياه لأنَّ جدّتها غرقت وهي تحاول العبور بحراً من اليونان إلى تركيا. أما سيفغي فلم تختر مهنة المحاماة عبثاً، فهي خسرت والدها طفلةً في جريمة قتل، في حين حملت آدا جراح أم جدّتها وانفصال والدَيها.
لكلٍ من الشخصيات الثلاث والأقرباء والأصدقاء المحيطين بهنّ كذلك، علاقة معقّدة مع الماضي. وبينما يشكّك بعضهم بنظريّة انعكاس الصدمات المتوارثة على الصحة الجسدية، يذهب البعض الآخر في البحث إلى آخره.
مغامرة البحث عن الذات التي تخوضها الصديقات الثلاث جعلت الجمهور يتعلّق بحكاياتهنّ، وبمسلسلٍ يلطّف الموضوع الدقيق والعميق من دون أن يسخّفه. حلّ الموسم الثاني صيف 2024 ليوثّق رحلة شفاء سيفغي، وسِحر الصداقة الوطيدة بينها وبين آدا وليلى. تلك الرحلة تقودهنّ إلى إسبانيا في إجازة استجمام واستكشافٍ نفسيّ تُبقي آدا هناك وتُعيد ليلى وسيفغي إلى بلدتهما التركية.
يُفتَتح الموسم الثالث بعودة آدا من إسبانيا، حيث طوّرت دراساتها وأبحاثها الطبية، وخاضت جلسات علاج نفسي مكثّفة. على سلّم أولويّاتها العثور على أختها غير الشقيقة من زواج أبيها الثاني. أما هدفها الآخر فافتتاح عيادة طبية تدمج ما بين العلاج النفسي والجسدي.
كالعادة، تلاقي الدعم من صديقتَيها المنشغلتَين أيضاً في تتويج رحلة البحث عن الذات بالعثور على السلام الداخلي. تسعى سيفغي إلى تبنّي طفل، أما ليلى فتحاول التخلّص من كل ما يكبّلها عائلياً ومهنياً. لكنّ الحلقات الـ8 هنا لتذكّرَ المُشاهدين بأنَّ الرياح لا تجري دائماً كما تشتهي القلوب.
مهما استعانت آدا بحِكَم جبران خليل جبران، وريلكه وغيرهما من فلاسفةٍ وأدباء، فإنّ الحياة لا تبدو بالمثاليّةِ ذاتها التي تخطّها سطورهم. على وقع المفاجآت غير السارّة، تسير الحلقات بوتيرةٍ سريعة وغير مملّة. ويبقى الخيط المشترك بينها نبضُ قلوب الصديقات اللواتي يقفن سنَداً لبعضهنّ بعضاً، ومَشاهد البحر والطبيعة الخلّابة.
بمساعدةِ أوزغور، الحب الجديد الذي يدخل حياتها، تعثر آدا على أختها دنيز. إلّا أنّ اكتمال شجرة العائلة دونَه عقبات مرتبطة بسلوك دنيز، وغيرتها من آدا، وكل ما حملته من ندوب بسبب حب والدها لابنته الكبرى وانتحار أمها بعد وفاته. تجلب الفتاة معها عاصفةً من التعقيدات التي تشوّش مسار آدا نحو الطمأنينة والتصالح النهائي مع الماضي.
وليست قصة حبها المستجدّة مع أوزغور أقلّ تعقيداً، فالأخير يحمل كذلك ندوباً من الماضي، متعلّقة بوفاة شقيقته في سنٍّ صغيرة.
أما ليلى، فتأخذها الحياة لا إرادياً إلى فكّ ارتباطها مع كل ما يبقيها أسيرةَ الماضي. المستجدّات في المطعم الذي افتتحته في الموسم السابق، وظهور الشيف اليوناني يورغوس في حياتها، واستذكارُها مقتطفاتٍ مؤلمة من طفولتها، كلها عوامل تبثّ فيها القوة من أجل إنهاء علاقتها الزوجية التي استنزفتها، والمضيّ قدُماً في الدراسة والحب.
من جانبها، تواجه إيزغي صعوبةً في عملية تبنّي طفل، إذ يظهر فجأةً والد زوجها محمّلاً بأعباء الماضي من قسوةٍ على ابنه وإدمانٍ على الكحول. هو الآخر غارقٌ في ندوبه التي لا تُداوى سوى بالحب، لينتهي الأمر بدخول الطفلة المقعدة حليمة إلى حياة سيفغي وزوجها فيكو. وحليمة من ضحايا زلزال تركيا الأخير؛ حيث خسرت والدَيها، ولم تنتهِ مأساتها عند هذا الحدّ إذ تعرّضت للتحرّش الجنسي.
تجد الفتاة الملاذ الآمن في بيت سيفغي الدافئ، حيث ينتظرها أمٌ وأبٌ وجدّان وألعاب وملابس ملوّنة تعيد لها بعضاً من طفولتها المفقودة. لكن مهما بلغ الشفاء النفسي من مراحل متقدّمة، فإنَّ الحياة تسير كقطارٍ سريع يرمي من نوافذه صدماتٍ جديدة.
يبقى التحدّي بالنسبة لآدا وشركاء الرحلة ألّا يحوّلوا تلك الصدمات إلى ضغينةٍ وأحقاد وآلامٍ صامتة، كما فعل أجدادهم. يكمن سرّ الشفاء في تجنّب لعب دور الضحية، والتعامل بحبٍ مع البُغض، وبتسامحٍ مع الجروح، وعدم تحميل اللوم لمَن زرعوا تلك الجروح. ولعلّ أهمّ إنجازات المسلسل، أبعد من كَونه دراما جذّابة للعين، هو أنه يوقظ الوعي النفسي والروحي لدى الجمهور، ويذكّرهم بأنّ شجرة الزيتون ليست مجرّد جذعٍ وأغصانٍ وثمر، إنما جذور متشابكة وضاربة عميقاً في الأرض.
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لم تُفكر الفنانة صبا مبارك في المقارنة بين العمل ومسلسل «220 يوم» الذي عُرض الصيف الماضي، رغم ارتباط التجربتين بمرض السرطان بشكل أو بآخر.
أحمد عدلي (القاهرة )
فرنسا ستضيء تمثال الحرية احتفالا بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدةhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5290176-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D8%A1-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%80250-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
فرنسا ستضيء تمثال الحرية احتفالا بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة
تمثال الحرية (أ.ب)
ستقيم فرنسا عرضا ضوئيا ضخما عند تمثال الحرية احتفالا بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة ، وفق ما أعلنت القنصلية الفرنسية الإثنين.
ووفقا للقنصلية، سيسجّل هذا العرض مسبقا وسيبث عبر شبكة «إيه بي سي» في مستهل برنامجها الممتد على 25 ساعة لتغطية احتفالات عيد الاستقلال في 4 يوليو (تموز). وقالت القنصلية «سيظهر تمثال الحرية للجمهور بشكل لم يسبق له مثيل، من خلال إخراج فني صُمم ليعزز مكانته الرمزية والعاطفية».
وصرح القنصل الفرنسي في نيويورك سيدريك فورسيكو لوكالة الصحافة الفرنسية «تعود صداقتنا إلى 250 عاما، ولا تزال قوية للغاية وراسخة، ولهذا السبب أردنا القيام بشيء يحمل دلالة كبيرة».
يُذكر أن فرنسا أهدت الولايات المتحدة تمثال الحرية عام 1886، وهو يُعد أحد أشهر المعالم في البلاد. كما أرسلت فرنسا فريق الاستعراضات الجوية التابع لسلاحها الجوي إلى الولايات المتحدة هذا الشهر، لإحياء الذكرى ال250 لتأسيس البلاد.
وفي 9 يونيو (حزيران)، زينت ثماني طائرات من طراز «ألفا جت» تابعة لفريق الاستعراضات الجوية الفرنسي سماء مانهاتن بألوان العلم الفرنسي الثلاثة، محلقة فوق تمثال الحرية.
احتفاء في مصر بشرطي أميركي ساند «الفراعنة» بكأس العالمhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5290099-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
الشرطي الأميركي ارتدى الزي الشعبي في «ماسبيرو» (التلفزيون المصري)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
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القاهرة :«الشرق الأوسط»
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احتفاء في مصر بشرطي أميركي ساند «الفراعنة» بكأس العالم
الشرطي الأميركي ارتدى الزي الشعبي في «ماسبيرو» (التلفزيون المصري)
بـ«الجلباب البلدي» و«اللاسة»، وهما من الأزياء المصرية الأصيلة، ظهر الشرطي الأميركي إيريك هدسون في برنامج «من ماسبيرو» على القناة «الأولى» المصرية، في حوار تصدر «الترند» على «إكس» واهتم به كل من شاهدوا فيديوهات الشرطي الأميركي وهو يستقبل المنتخب المصري لكرة القدم في فندق الاستضافة بالولايات المتحدة رافعاً علم مصر محتفلاً بنجوم الكرة.
وفي لفتة إعلامية تشير إلى رد الجميل، احتفى برنامج «من ماسبيرو» بالشرطي الأميركي، وكتب رئيس تحرير البرنامج محمود التميمي على صفحته بـ«فيسبوك» ما يفيد بافتتان إيريك بالتفاصيل الشعبية المصرية من أزياء وأكلات متنوعة: «جلابية وعباية ولاسة صعيدي وعرقسوس وبراد شاي وصوت أم كلثوم وفطير ومش وممبار وطعمية وفسيخ وكوارع وملوخية وخلافه»؛ في إشارة إلى تقديم الأكلات الشعبية المميزة للضيف في الاستديو، وهو ما ظهر خلال الحلقة التي أذيعت مساء الأحد.
كما أشار التميمي قبل الحلقة التي قدمها رامي رضوان إلى سبق جديد باستضافة الشرطي الأميركي الذي أحبه المصريون بعد انتشار مقاطع أظهرت حماسه للمنتخب المصري وتفاعله الكبير مع المشجعين المصريين في المونديال.
وأضاف: «إريك هدسون القادم من ملاعب أوهايو إلى نيل القاهرة وبكل الحب يحل ضيفاً على المصريين ويحكي قصته مع المنتخب المصري».
وتوالت التعليقات «السوشيالية» التي أشادت بالحوار الذي أجري مع الشرطي الأميركي في برنامج «من ماسبيرو»، وذكر أحد التعليقات أن «شعب مصر الكريم رحّب برجل الشرطة الأميركي الذي كان يهتف للمنتخب ويرقص احتفالاً بهم في أميركا، وأن شعب مصر يحب ويحترم ويقدر من يحبه ويحترمه».
وكان برنامج «من ماسبيرو» قد وعد جمهوره بحلقة استثنائية، تتمثل في «لقاء مع (حارس) المنتخب الذي خطف قلوب المصريين في المونديال، إريك هدسون».
وحظي الشرطي الأميركي بانتشار واسع على «السوشيال ميديا» بمصر، خصوصاً بعد لقطات الفيديو التي ظهر فيها محتفلاً بمنتخب مصر لدى وصول أعضاء المنتخب لفندق الإقامة في أميركا، وكذلك التقاط الحارس الصور مع محمد صلاح، ورفع علم مصر والاحتفال به.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات مختلفة للشرطي الأميركي وهو على النيل، وكذلك في أحد محال الأطعمة الشهيرة.
ويرى الخبير في «السوشيال ميديا»، محمد البرمي أن «الشعب المصري مضياف يحب من يحبه في أول ظهور للرجل كان يبدو حبه الشديد ورغبته في زيارة مصر، وهو ما دفع شركة سياحة، على حد معلوماتي، لاستضافته وإكرامه بسبب موقفه وترحيبه الكبير بمنتخب مصر»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «لكن ما صنع (الترند) على ما يبدو استضافته في التلفزيون المصري، والتي انقسم الكثير حولها، لكن في رأيي لا أرى عيباً في ذلك، خصوصاً أن القناة لم تتحمل أي نفقات، لذلك أقدر الخلاف بالتأكيد، لكن إعلامياً هو حوار جيد وفكرة ذكية».
وتابع: «صحيح أنني لم أحب ما تلا ذلك من استضافات في مطاعم وغيرها، لكن من حقهم تجارياً استغلال الأمر، وعموماً يعكس الاهتمام بالحارس الأميركي أنه مرحب به في مصر، ونريد دائماً إعطاء انطباعات جيدة عن بلادنا وأنها ترحب بالجميع، خصوصاً من يرحب بها ويحبها، وهو ما يجب أن يتصدر المشهد دائماً».
تعاطف واسع مع مصور سينمائي مصري فقد بصرهhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5290085-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87
طارق التلمساني أحد أبرز مديري التصوير السينمائي في مصر (حسابه على فيسبوك)
أثار خبر إصابة مدير التصوير السينمائي طارق التلمساني بفقدان البصر إثر تداعيات مرضه تعاطفاً واسعاً مع الفنان الذي يعدّ أحد أهم صناع الصورة في جيله، فلم يقتصر عمله على التصوير فقط، بل امتد إلى التمثيل السينمائي والتلفزيوني، كما أخرج فيلم «ضحك ولعب وجد وحب».
وبعد تداول الخبر على نطاق واسع بوسائل إعلام محلية، تصدر «التريند» عبر «غوغل» في مصر، الاثنين، وحظي الخبر باهتمام لافت، مع تواتر دعوات الجمهور والمتابعين له بالشفاء عبر مواقع «السوشيال ميديا».
وكان طارق التلمساني (72 عاماً) قد تعرض لأزمة صحية عنيفة قبل نحو 10 سنوات، حيث أصيب بأزمة قلبية وأجرى جراحة في القلب، وبعد الجراحة أصيب بجلطة في المخ أقعدته عن العمل وعن الظهور، وأثَرت على بصره لتؤدي لاحقاً لإصابته بفقد البصر.
وأثار تداول الخبر استياء بعض السينمائيين الذين عبروا عن رفضهم لاقتحام خصوصيات زميلهم الذي لم يعلن شخصياً تفاصيل تتعلق بحالته الصحية.
وكتب مدير التصوير سعيد شيمي عبر حسابه على «فيسبوك»: «طارق التلمساني اختار الابتعاد بعد مرضه، وهو فنان كبير ومن أسرة سينمائية عريقة، وأرى عدم التدخل في خصوصيات البشر، فقط ادعوا له بالشفاء والصبر».
في حين كتب المخرج أحمد رشوان عبر حسابه بـ«فيسبوك» أن طارق التلمساني اختار العزلة بشكل حر وعقلاني، ولا يُعاني من اكتئاب؛ فكل أسرته وأصدقائه المقربين حوله، ويدعمونه في قراراته، لكن الإعلان عن طبيعة مرضه أمر يخصه، ويخص أسرته مطالباً نقابة السينمائيين وأسرة التلمساني باتخاد الإجراءات القانونية أمام ما عده تجاوزات في حقه.
رشوان الذي عمل مساعداً للمخرج محمد خان في فيلمي «كليفتي» و«أيام السادات» اللذين كان التلمساني مدير تصوير لهما قال في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «إصابة التلمساني بفقد البصر حدثت منذ سنوات إثر تداعيات الجلطة التي تعرض لها، ولم يشأ أن يُعلن ذلك، لأسباب تخصه وعائلته، فلماذا يسعى البعض وراء نشر الخبر الآن وبأي حق»، وتساءل رشوان : «ما جدوى النشر إذا كان قد يؤذي طرفاً آخر؟ كما أن المرض له خصوصية وليس في حاجة للإعلان عنه».
في حين وصف مدير التصوير سمير فرج، الفنان طارق التلمساني بأنه «مدير تصوير بارع»، مضيفاً لـ«الشرق الاوسط» أن «التصوير له دراما ضوئية، وبه تعبير درامي يلائم كل مشهد، وقد جمع طارق بين المدرسة القديمة والحديثة في التصوير»، كما عبر فرج عن رفضه لنشر خبر يخص صحته دون الرجوع له أو لأسرته.
وهو الرأي الذي توافقت معه الناقدة ماجدة خير الله التي أكدت أنها لم تكن تعلم بفقد بصره، لكنه غاب طويلاً تحت وطأة المرض، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كان طارق وعائلته لم يرغبوا في إعلان مرضه فعلينا أن نحترم رغبتهم؛ لأن النشر هنا يعكس عدم إنسانية»، وأكدت أن لطارق نجاحاته الكبيرة في التصوير السينمائي وأنه في تجربته الوحيدة مخرجاً في فيلم «ضحك ولعب وجد وحب» قدم عملاً لا يُنسى، وجمع لأول مرة بين عمر الشريف وعمرو دياب ويسرا، وأنه «حتى الأدوار التي قدمها ممثلاً بدا فيها وجهاً لطيفاً ومريحاً ومقنعاً فيما يقدمه».
وقد درس التلمساني التصوير السينمائي في معهد السينما بالقاهرة قبل سفره إلى الاتحاد السوفياتي «سابقاً» لاستكمال دراسته، وهو ما منحه ثقافة بصرية مختلفة انعكست على أعماله التي جمعت بين الواقعية الشعرية والتكوين التشكيلي والإحساس الإنساني.
وقد ارتبط اسم طارق التلمساني بأفلام تركت أثراً كبيراً في السينما العربية ومن أبرز الأفلام التي عمل مديراً لتصويرها: «سواق الأتوبيس» و«البريء»، و«الحب فوق هضبة الهرم»، و«ملف في الآداب»، مع المخرج عاطف الطيب الذي شكل معه ثُنائياً ناجحاً، كما عمل مع المخرج محمد خان في أفلام «زوجة رجل مهم» و«أيام السادات»، و«كليفتي»، ومع أسامة فوزي في «بحب السيما»، و«جنة الشياطين».
في حين قال الناقد سيد محمود المستشار الإعلامي لنقابة المهن السينمائية لـ«الشرق الأوسط» إن النقابة تتابع حالة مدير التصوير السينمائي طارق التلمساني منذ مرضه وحالته مستقرة حالياً كما علمنا من أسرته.
وينتمي طارق التلمساني لعائلة سينمائية عريقة، فهو نجل مدير التصوير والمنتج حسن التلمساني، وحفيد المخرج كامل التلمساني صاحب فيلم «السوق السوداء» وأحد أبرز رموز الواقعية في السينما المصرية.