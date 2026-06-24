«(In) Seam» لديما يوسف ربيز: الدَرْزة فلسفةُ بقاء

تحتفظ الفنانة ديما يوسف ربيز في معرضها الفردي الأول «(In) Seam» بأشياء كثيرة. تحتفظ بأقمشة وخيوط وسحَّابات وأشرطة وبقايا مواد عَبَرَت في حياتها على مدى سنوات. وإنما ما تحتفظ به فعلياً يتجاوز هذه العناصر. إنها تحتفظ بالأثر الذي يتركه الزمن على الأشياء.

للأشياء أعمار أطول ممّا نعتقد (الشرق الأوسط)

يصل الزائر إلى المعرض المُقام ضمن «Beirut Art Days» في «l’atelier by Maher Attar» بمنطقة الجمّيزة البيروتية، مُحمَّلاً بتوقّعات تفرضها الخامات. فالأقمشة المُستعملة والعناصر المُجمَّعة من الحياة اليومية تدفع سريعاً نحو مفردات مألوفة في الفنّ المعاصر؛ الاستدامة وإعادة التدوير والبيئة والذاكرة. لكنَّ تجربة ربيز تنحرف قليلاً عن هذه المسارات. فالأعمال المعروضة لا تدور حول إنقاذ المواد من مصيرها المحتوم. دورانها يمتحوَر حول إعادة النظر في قيمتها.

تسلك هذه الأعمال، وسط دورة متسارعة من الإنتاج والاستهلاك والاستبدال، اتجاهاً مُغايراً يقوم على التأجيل والانتظار والتراكُم. فالقِطَع التي تستريح على الجدران لم تصل إلى هناك دفعة واحدة. بعضها أمضى سنوات داخل علب وأدراج ورفوف قبل أن يجد موقعه في نسيج التجربة الفنّية. وهذا الزمن الطويل شكَّل عنصراً أساسياً في تكوين التجربة.

للأشياء حياة ثانية... وثالثة أحياناً (الشرق الأوسط)

يصعب فَصْل مشروع ربيز عن مفهوم الاحتفاظ. فالفنانة تجمع المواد وهي تُدرك ما تحمله من إمكانات قابلة للتشكُّل مع الوقت. هناك ثقة لافتة فيما لم يكتمل ولم يجد شكله النهائي بعد. وكلّ قطعة تحتفظ بهامش من الاحتمال قبل أن تستقر داخل التكوين.

يُكثّف عنوان المعرض الفكرة التي تنتظم حولها التجربة. فالدَرْزة أكثر من نقطة التقاء بين قطعتَي قماش. هي الأثر الظاهر لفعل الاحتفاظ. عندما تتمزَّق قطعة ما، تصبح الدَرْزة إعلاناً عن قرار بعدم التخلّي عنها. وحين تظهر هذه الدَرْزات على امتداد الأعمال، فإنها تكشف عن فلسفة تجاه المادة والزمن. عملية الوصل تغدو جزءاً من المعنى.

ما بقي عالقاً في الأشياء بقي عالقاً فينا أيضاً (الشرق الأوسط)

وما يلفت في الأعمال أنها لا تسعى إلى إخفاء تاريخها. فالأقمشة لا تتحوَّل إلى سطح نقي خالٍ من الشوائب، والخيوط لا تختفي داخل البنية النهائية، والعناصر المُختلفة تحتفظ بشيء من تاريخها السابق. فالفنانة ترفض التعامُل مع المادة على أنها صفحة بيضاء. كلّ عنصر يصل إلى العمل حاملاً معه سيرة سابقة، فتندمج طبقاته الزمنية في بنية جديدة من دون أن تتوارى.

الأشياء أيضاً تُغيّر جلدها (الشرق الأوسط)

هذه المقاربة تمنح الأعمال طابعاً مُركّباً. فهي ليست عن الماضي رغم تشبُّعها بالذاكرة. وليست أعمالاً عن الحاضر وحده رغم انشغالها بالمواد المحيطة بنا. إنها تتموضع في تداخُل الزمنَيْن معاً، حيث تصبح الخامات شاهدة على ما كانت عليه وعلى ما صارت إليه.

كل دَرْزة تؤجّل الغياب قليلاً (الشرق الأوسط)

يجد ذلك التوجُّه أحد أبرز تعبيراته في «قوس القزح»؛ العمل المُكثَّف الألوان الذي امتدَّ إنجازه على سنوات. فقيمته الجمالية تنبع من شعور التراكم الذي يسكنه حتى يبدو كأنه نما تدريجياً. قطعة أُضيفت إلى أخرى وطبقة استقرَّت فوق طبقة، حتى وصل إلى شكله الحالي من دون أن يفقد أثر الرحلة التي عَبَرها.

طبقاتٌ من الوقت أكثر منها طبقات من القماش (الشرق الأوسط)

أما الأعمال الأخرى، فتُقارب هذه الفكرة عبر مفردات مختلفة. البيت والمدينة والأقمشة العائلية والمُخلّفات الصناعية تحضر مُحمَّلةً بطبقات من الزمن والتجارب المُتعاقبة. وإذا بالمعرض، بينما يمنح الأشياء حياة جديدة، يكشف عن أنها لم تمت أصلاً. فقد كانت موجودة طوال الوقت، تنتظر فقط مَن يُعيد النظر إليها. ومن خلال ذلك، يرتقي الاحتفاظ في أعمال ديما يوسف ربيز من عادة شخصية إلى موقف جمالي وثقافي. فكلّ قطعة دخلت هذه الأعمال كانت قد خضعت مُسبقاً لحكم بالإقصاء. والخيط الذي يجمعها اليوم يصل بين مصائر كان يُفترض أن تتباعد إلى الأبد.