بحثاً عن السعادة... جيل الشباب في كوريا الجنوبية يلجأ إلى «مواقع الدوبامين»

تشهد كوريا الجنوبية ظاهرة منتشرة بين الشباب، وهي مواقع لمنتجات استهلاك وهمية، تُسمى «مواقع الدوبامين». تلتقط هذه المواقع المتعة المرتبطة بالشراء دون تكلفة مالية، مما يفصل تجربة الترقب العاطفية عن أي عواقب في العالم الحقيقي.

تمثّل الظاهرة ما يشبه المحاكاة الذهنية لعملية الشراء المستقبلية، بحثاً عن موجة من الرغبة أو السعادة أو الإثارة. وحسب موقع «سيكولوجي توداي»، فإن الترقب يولّد مكافأة نفسية تساوي أو أحياناً أكبر من الشراء الفعلي.

كثيراً ما نسمع وصف الدوبامين بأنه «هرمون السعادة» في الدماغ، لكن هذا الوصف يتجاهل دور الترقب. يلعب الدوبامين دوراً رئيسياً في التحفيز والتعلم وتوقع المكافآت. ويحدث جزء كبير من نشاط أنظمة المكافأة الدوبامينية قبل الحصول على المكافأة.

وتتميز هذه المواقع بأنها واقعية للغاية، وتسخر من عمالقة التجارة الإلكترونية الكورية الكبرى وتطبيقات توصيل الطعام.

أحد المواقع الشهيرة في تجربة «مواقع الدوبامين»، موقع «FoodNeverComes»، وهو يحاكي تطبيق توصيل الطعام حيث يمكنك مقارنة عناصر القائمة، وقراءة المراجعات، واختيار العناصر المفضلة لديك، وملء عربة التسوق الخاصة بك، وحتى مشاهدة ساعٍ افتراضي يحرز تقدماً نحو منزلك على خريطة حية.

اتجاه لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة

وتحاكي منصات أخرى استراحات تدخين السجائر، مما يسمح للمستخدمين بالجلوس في غرف استراحة افتراضية مع غرباء يعيدون إحياء طقوس الابتعاد عن العمل دون إشعال سيجارة.

قد تشمل «مواقع الدوبامين»:

- متاجر الحلويات والوجبات الخفيفة ذات التصاميم الجذابة.

- المقاهي ذات الطابع الفريد أو المخصصة للتصوير.

- غرف الألعاب وأجهزة التقاط الدمى.

- متاجر البضائع المرتبطة بالشخصيات الكرتونية والمشاهير.

- أماكن التجارب الغامرة والمعارض التفاعلية.

- متاجر «الشراء العشوائي» التي تمنح الزوار عنصر المفاجأة.

وقد انتشر هذا الاتجاه بين الشباب الكوري الجنوبي الذين يواجهون ارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط المتزايدة للاستهلاك. بدلاً من إنفاق الأموال، تقدم هذه المواقع شكلاً من أشكال لعب الأدوار الرقمية، حيث تلتقط تجربة الاستهلاك مع حماية حسابك المصرفي.

ووفقاً لصحيفة «The Korea Times» وجد أحد المستخدمين أن موقع التوصيل المزيف مفيد في إدارة الرغبة الشديدة في وقت متأخر من الليل. كما أبلغ طالب جامعي عن شعور أقل بالوحدة بعد زيارة موقع لاستراحة التدخين في أثناء الدراسة للامتحانات.

طقوس مريحة

يُعدّ طلب الطعام والتسوق طقوساً اجتماعية، فهي تستغل سلوكيات مألوفة وممتعة توفر بنيةً وتوقعاً وشعوراً بالسيطرة وتخفيفاً مؤقتاً من التوتر.

وتحاكي الاستراحات الافتراضية الجوانب الاجتماعية والاستجمامية للابتعاد عن العمل، فالجلوس في غرفة استراحة افتراضية مع أشخاص مجهولين يخلق شعوراً بالوجود والتواصل الاجتماعي، مما يخفف من حدة الشعور بالوحدة لدى بعض المستخدمين.

في البيئات الرقمية، تستطيع الأنظمة العصبية المسؤولة عن التعاطف والإدراك الاجتماعي تجاوز الفجوة المادية، فمن خلال معالجة الأشخاص الافتراضيين كأشخاص حقيقيين، يخلق الدماغ شعوراً بالتجارب المشتركة التي تدعم التعاطف والتواصل.

تكلفة نفسية

وحذّر موقع «سيكولوجي توداي» من تلك التجارب الافتراضية، فعلى الرغم من أن التجارب الافتراضية إذا حلّت محل الأنشطة الواقعية الهادفة، أو إذا زادت عمليات الشراء المحاكاة من الشعور بالحرمان، أو إذا عززت السلوكيات القهرية بدلاً من معالجتها، فقد تأتي الفوائد مصحوبة بتكاليف نفسية.

يبقى أن نرى ما إذا كانت مواقع توصيل الطعام الوهمية ستنتشر في الغرب. ولكن من خلال فصل التجربة العاطفية للترقب عن المعاملة المالية، يُبرز اتجاه «مواقع الدوبامين» مدى ارتباط استمتاعنا بالاستهلاك بالمشاعر المرتبطة بالمستقبل المتخيل أكثر من ارتباطه بالملكية نفسها. ووفق التقرير، فإن فهم هذا التمييز في حياتنا بشكل أفضل يمكن أن يساعدنا على اتخاذ خيارات أكثر وعياً بشأن كيفية إنفاق وقتنا وأموالنا.