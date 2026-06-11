عرض أول حقيبة جلدية مصنوعة من خلايا ديناصور في مزاد بباريسhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5283011-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
عرض أول حقيبة جلدية مصنوعة من خلايا ديناصور في مزاد بباريس
صورة تُظهر أول حقيبة «جلد تي ريكس» معروضة قبل مزادها في مكان مزاد فندق دروو بباريس 9 يونيو 2026 (أ.ف.ب)
باريس:«الشرق الأوسط»
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باريس:«الشرق الأوسط»
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عرض أول حقيبة جلدية مصنوعة من خلايا ديناصور في مزاد بباريس
صورة تُظهر أول حقيبة «جلد تي ريكس» معروضة قبل مزادها في مكان مزاد فندق دروو بباريس 9 يونيو 2026 (أ.ف.ب)
ستُعرَض حقيبة جلدية مصنوعة من خلايا مستخلَصة من حيوان «تيرانوصور ركس»، للبيع بالمزاد، الخميس، في دار مزادات «جيكيلو» بباريس، مع تقديرات تشير إلى أن القطعة «الفريدة من نوعها» قد تُباع بأكثر من 500 ألف دولار، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقد كُشف عن الحقيبة في ربيع العام الحالي بأمستردام، وهي مصنوعة من آثار كولاجين مأخوذة من عظام الفخذ لديناصور من نوع «تيرانوصور ركس» عُثر عليه في ولاية مونتانا الأميركية قبل 25 عاماً.
وقال إياكوبو بريانو، وهو خبير في علم الأحافير مرتبط بعملية البيع، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «طوّرنا، في السنوات الأخيرة، تقنيات؛ أي تقنيات حيوية تسمح لنا بتوجيه مزرعة خلايا لإنتاج جلد تيرانوصور ركس حقيقي، إذا صح التعبير، في المختبر».
ووصفت دار المزادات «دروو»، حيث ستُباع الحقيبة عند الساعة السادسة مساء (16:00 بتوقيت غرينتش)، القطعة بأنها «جسم غير مسبوق في تاريخ السلع الفاخرة» و«إنجاز علمي» يتيح إنتاج الجلد «دون أي اعتماد على تربية الحيوانات».
وأشار بريانو إلى أن هذه المادة تختلف عن الجلد النباتي الذي يُصنع، في الغالب، من البلاستيك.
وقال: «في هذه الحالة، هي مشتقة من مزرعة خلايا، وبالتالي فهي جلد بنسبة 100 في المائة. وفي الوقت نفسه، تعود إلى حيوان انقرض قبل 67 مليون سنة!».
ونظراً لعدم وجود سابقة مماثلة، أوضح ألكسندر جيكيلو، الذي تُنظم دار مزاداته عملية البيع، أنهم اضطروا إلى «ابتكار سعر» يعكس حجم الاستثمارات اللازمة لصنع الحقيبة وندرتها.
وقدّر جيكيلو قيمتها بما بين 300 ألف و500 ألف يورو (346 إلى 576 ألف دولار).
وقال، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إنه مبلغ مالي كبير جداً جداً»، مضيفاً: «لكنها في الوقت نفسه فريدة من نوعها. وبما أن الأشياء النادرة باهظة الثمن، فهذه هي النتيجة».
انتقاد مذيع مصري خاض في «خصوصيات» عبد العزيز مخيونhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5283014-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B0%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B6-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%88%D9%86
انتقاد مذيع مصري خاض في «خصوصيات» عبد العزيز مخيون
مخيون في لقطة من أحد أعماله (حسابه على فيسبوك)
تعرض إعلامي مصري للهجوم الحاد من فنانين ومتابعين لتعرضه للحياة الشخصية للفنان الراحل عبد العزيز مخيون، كما قرر «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» في مصر، الخميس، استدعاء الممثل القانوني لإحدى القنوات المصرية لـ«جلسة استماع»، بشأن ما تضمنته إحدى حلقات برنامج «البصمة»، من تقديم الكاتب والإعلامي محمد الغيطي، والتي عرضت، الأربعاء، يوم رحيل الفنان عبد العزيز مخيون.
وأكد المجلس، في بيانه، أن القرار جاء بسبب «التعدي على حرمة الحياة الخاصة»، للفنان المصري الراحل، كما ألزم المجلس القناة بحذف الحلقة من مواقع التواصل الاجتماعي، لحين انتهاء التحقيقات في الشكوى التي قدمها الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والتي يطالب فيها بالتحقيق بشأن المخالفات التي شهدتها الحلقة.
وخلال حلقة البرنامج المشار إليها، استعاد الإعلامي محمد الغيطي بعض تفاصيل «مشكلة شخصية»، من حياة الراحل عبد العزيز مخيون، كانت قد أثيرت قبل سنوات طويلة، ولم يتحدث عن تفاصيلها الفنان الراحل.
وتسبب حديث الغيطي في موجة غضب كبيرة على «السوشيال ميديا».
وعن رأيها في تطرق بعض البرامج لحياة الفنانين الخاصة، أكدت الدكتورة سارة فوزي، أستاذ الإذاعة والتلفزيون والإعلام الرقمي بإعلام القاهرة، أن التطرق لحياة الموتى بشكل عام أمر مرفوض تماماً، وخصوصاً فيما يتعلق بالتفاصيل الشخصية الدقيقة، لافتة إلى «أن بعض الإعلاميين لديهم نهج الخوض في هذه الأمور، والتي ربما تكون غير صحيحة، وذلك فيما يخص حياة بعض الفنانين عقب الوفاة تحديداً».
وأضافت الدكتورة سارة فوزي لـ«الشرق الأوسط»: «من الأولى الحديث عن حياة الفنان المهنية، وتقييم أعماله وإرثه، وشهادات من عملوا معه، وسيرته الذاتية، وترك ما يخص أموره الشخصية لأسرته، خصوصاً أنها لا تعني الناس بدرجة كبيرة ولن تفيدهم، والدليل هو رفضهم لهذا السلوك الذي يخالف الأكواد الإعلامية، وأخلاقيات المهنة عبر تعليقات بـ(السوشيال ميديا)».
وسادت حالة من الحزن في الوسط الفني المصري عقب الإعلان عن وفاة الفنان عبد العزيز مخيون، بعد تعرضه قبل أيام لوعكة صحية مفاجئة دخل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه سرعان ما فارق الحياة نتيجة مضاعفات صحية، بعد مسيرة فنية حافلة بعشرات الأعمال.
وقبل دخوله إلى المستشفى أخيراً، تعرض عبد العزيز مخيون خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي لأزمة صحية تطلبت دخوله للمستشفى أيضاً، وذلك بالتزامن مع ارتباطه بتصوير دوره في مسلسل «إفراج» مع الفنان عمرو سعد خلال موسم رمضان الماضي.
واستعادت قنوات تلفزيونية، ومواقع «سوشيالية»، لقطات من برامج حوارية استضافت الفنان الراحل، إلى جانب مشاهد من أعماله الفنية، مؤكدين أنه فنان من طراز رفيع، استطاع تقمص شخصيات متنوعة على مدار مشواره الذي تعدى 50 عاماً.
وبدورها، وصفت الناقدة الفنية المصرية الدكتورة آمال عثمان، خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط»، ما حدث بأنه «سقطة إعلامية»، كما طالبت الإعلامي محمد الغيطي بتقديم اعتذار رسمي عما قيل خلال الحلقة، من منطلق «الرقابة الذاتية»، وذلك قبل قرار (الأعلى للإعلام)، وفق قولها.
وترى آمال عثمان أن الحديث عن الجانب الشخصي لأي فنان لا يصح، لافتة إلى أن المعيار الوحيد للحكم عليه هو أعماله.
وأبدت آمال عثمان استغرابها الشديد من مقطع الحلقة الذي تناول بعض تفاصيل من حياة عبد العزيز مخيون الخاصة، واعتبرت ذلك إساءة لتاريخه الفني البارز الذي قدم خلاله علامات واضحة في الدراما والسينما، مؤكدة أنه فنان مختلف ومميز ومؤثر، وكان دائم الاهتمام بالأداء أكثر من أي شيء آخر.
وشارك الفنان عبد العزيز مخيون خلال مسيرته في العديد من الأعمال الفنية بالإذاعة والمسرح والتلفزيون والسينما، من بينها مسلسلات: «الشهد والدموع»، و«سفر الأحلام»، و«ليالي الحلمية»، و«البشاير»، و«ثمن الخوف»، و«زيزينيا»، و«أم كلثوم»، و«شيخ العرب همام»، و«جودر»، و«قلع الحجر»، وأفلام: «الجوع»، و«بئر الخيانة»، و«تحت الصفر»، و«الهروب»، و«امرأة آيلة للسقوط»، و«رحلة مشبوهة»، و«دم الغزال»، بينما شهد مسلسلَا «سوا سوا»، و«إفراج»، واللذين عرضا في موسم دراما رمضان الماضي، آخر ظهور فني له.
تجربة بصرية استثنائية تستنطق طبقات الذاكرة وترصد التحولات العمرانية في السعودية (الشرق الأوسط)
في معرضه «إيقاع المتغيّر» يقدم الفنان السعودي عبد الله العثمان تجربة بصرية استثنائية تستنطق طبقات الذاكرة، وترصد التحولات العمرانية المتسارعة التي شهدتها المدن السعودية خلال العقود الماضية. وتولى تنسيق المعرض، الذي فتح أبوابه للجمهور في قلب حي جاكس بالدرعية، القيّمان الفنيان روتانا شاكر، وأحمد الأقرع.
يقدم العرض توليفة إبداعية تجمع بين الأرشيف التاريخي، والصورة الفوتوغرافية، والعناصر المعمارية، والمواد الصناعية، ويسعى العثمان من خلالها إلى تفكيك أثر الزمن على الأمكنة، واستكشاف تلك الطبقات الخفية التي تتركها المتغيرات المتلاحقة في الذاكرة الفردية والجماعية للمجتمع.
العمارة مرآة للزمن
في حديثه عن فلسفة المعرض، يوضح الفنان عبد الله العثمان أن مشروعه ينطلق من رصد «التغيّر» بوصفه الثابت الوحيد في هذا الكون، مستكشفاً العلاقات الجدلية بين الزمن باعتبار أنه حيّز متجمد، والمكان باعتبار أنه حيّز ساكن.
وقال العثمان في حديث مع «الشرق الأوسط» إنه اعتمد في هذا المشروع على البحث في أكثر من منطقة، وأضاف: «قدمت عملاً أرشيفياً يوثق تاريخ البناء في مواقع متعددة، حيث رسمت جملتي الفنية الخاصة على البناء نفسه، حيث إن علاقتنا بالعمارة تعتمد على قواعد وثوابت مشتركة نجدها في مجالات حياتية كثيرة، وحاولت من خلال المعرض نقل ما تعكسه العمارة من حالة الزمان والمكان، ورصد ما فعله الوقت من تأثير تركه باعتبار أنه طابع خاص على تلك العناصر الإنشائية».
وينأى المعرض بنفسه عن السرديات التوثيقية التقليدية؛ إذ ينطلق من اهتمام العثمان الطويل بالمكان بوصف أنه حامل رئيس للتجربة الإنسانية، وتتحرك الأعمال في إطار قراءة التحولات، وفراغها المرن من خلال تتبع التفاصيل الصغيرة، والآثار الباقية.
ويتجاوز «الأرشيف» في هذا المعرض كونه مجرد سجل جامد للماضي، بل هو مادة حية ومفتوحة لإعادة القراءة والتأمل في العلاقة الديناميكية والمتغيرة بين الإنسان ومحيطه الجغرافي.
5 فضاءات للحوار البصري
يتوزع معرض «إيقاع المتغيّر» على خمسة فضاءات فنية، تتداخل فيها الصور التاريخية مع المواد الإنشائية، والعناصر التركيبية.
ويخلق هذا التوزيع حواراً بصرياً ممتداً بين الماضي والحاضر، ويمنح الزائر فرصة لتأمل التحولات البنيوية والاجتماعية التي طرأت على البيئة المحلية عبر الزمن، ومستكشفاً الجدران، والمعادن، والمواد التي صمدت في وجه الأيام لتتحول إلى شهود عيان على التاريخ.
ويُصنف عبد الله العثمان أنه أحد أبرز الأسماء في مشهد الفن السعودي المعاصر، وقد تميزت مسيرته خلال السنوات الماضية بتقديم مشاريع فنية متعددة التخصصات، وركزت في جوهرها على قضايا الهوية، الذاكرة، والتحولات الثقافية والعمرانية في المملكة.
وحظيت أعمال العثمان بحضور لافت في محافل محلية ودولية بارزة؛ حيث عُرضت في بينالي الدرعية للفن المعاصر، وبينالي ليون في فرنسا، ومعارض ومشاريع فنية نوعية في محافظة العلا، إضافة إلى منصات ومؤسسات فنية عالمية في نيويورك، ولندن، وباريس.
ويأتي معرض «إيقاع المتغيّر» في حي جاكس بالدرعية ليمثل محطة جديدة في مسيرة العثمان، وخطوة إضافية في توثيق التحولات السعودية الكبرى عبر عين الفن المعاصر التي لا ترى في الجدران مجرد حجارة، بل تعد فصولاً متتالية من حكاية الإنسان، والمكان.
رودريغ سليمان: ما يهمني هو الاستمتاع بالدور الذي أقدّمهhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5282984-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%BA-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A3%D9%82%D8%AF%D9%91%D9%85%D9%87
رودريغ سليمان: ما يهمني هو الاستمتاع بالدور الذي أقدّمه
يعدّ سليمان المسرح شغفه (رودريغ سليمان)
يُطلُّ الممثل رودريغ سليمان في مسلسل «ممكن» بشخصية غامضة تتسم بتعدُّد طبقاتها، مجسّداً دور الشاب كريم. ومن المنتظر أن يشهد أداؤه تصاعداً درامياً في الحلقات المقبلة، في سياق سعيه إلى إلحاق الأذى بغريمه زياد (ظافر العابدين). ويشير سليمان إلى أن متابعي العمل لا بد أنهم التقطوا إشارات واضحة إلى هذا المسار، مؤكداً أن الأحداث المقبلة ستكشف عن مزيد من الجوانب الخفية في شخصية كريم.
ويشارك في بطولة مسلسل «ممكن»، المقتبس عن الفيلم الأميركي «بريتي وومن»، كل من ظافر العابدين، ونادين نسيب نجيم، وزينة مكي، وأنجو ريحان، وغيرهم. والعمل من إخراج أمين درة، وكتابة منى الشيمي ومجدي أمين، وإنتاج شركة «الصبّاح».
ويقول سليمان لـ«الشرق الأوسط»: «تبقى الشخصية غامضة في الحلقات الأولى، لكن الأمور تتكشّف تدريجياً، ليظهر كريم على حقيقته بما قد يفاجئ المشاهد».
واشتهر رودريغ سليمان بأدوار متنوعة قدّمها في الدراما العربية، والسينما، والمسرح. وسبق أن جسَّد شخصيات شريرة في أكثر من عمل، منها «عالحد» و«بالعودة»، كما خاض تجارب كوميدية في مسرحيتي «كذبة بالصينية»، و«رايحين جايين». إلا أنه يرى في دوره الحالي تحدياً جديداً في مسيرته الفنية.
ويشرح قائلاً: «هذه الشخصية متعددة الخطوط والملامح، وهو ما خلق بالنسبة إليّ مواجهة حقيقية معها. لا أستطيع الدفاع عنها، بل أتمنى ألا نصادف أشخاصاً يشبهونها بسبب الخبث الذي يسكنها. لكن الممثل بطبيعته يحب تجسيد شخصيات تختلف عنه، لأنها تمنحه مساحة من المتعة والتحدي. ففي الحياة نكبت أحياناً كثيراً من المشاعر، في حين يتيح لنا التمثيل التعبير عنها وإخراجها إلى العلن. ومن هنا يتحوّل أداء هذه الشخصيات إلى تحدٍّ نحبه».
ويؤكد أن الشخصية تطلَّبت نقاشات مطوَّلة مع المخرج أمين درة. ويضيف: «عملنا معاً على ضبط إيقاعها، لأن حقيقتها تنكشف على مراحل. وكان لا بد من التحكم بالأداء وترك الأحداث تتصاعد تدريجياً، خصوصاً أننا نصوِّر أحياناً مشاهد من نهاية العمل قبل العودة إلى بداياته».
في لبنان يُعتمد التصوير وفق المواقع لا وفق تسلسل الأحداث الدرامية. فهل تفضّل هذه التقنية؟ يجيب: «أعتقد أن الأمر لا يختلف بالنسبة إلى الممثل الذي يكون ممسكاً بشخصيته منذ قراءته الأولى للنص. فإذا كان قد فهمها جيداً، وحفظ تفاصيلها، فلن تؤثر فيه طريقة التصوير. شخصياً أفضل الأسلوب المُتَّبع في لبنان لأنه يتطلَّب جهوزية كاملة من الممثل بعيداً عن الاتكال على التسلسل الزمني للأحداث».
كثير من الممثلين ممن يجسدون أدوار الشر يرون في نفور الجمهور من شخصياتهم دليلاً على نجاحهم، فهل يشاركهم سليمان هذا الرأي أم يرى في هذه الأدوار مجازفة بشعبيته؟ يردُّ: «أصبح المشاهد اليوم أكثر وعياً بطبيعة عمل الممثل. صحيح أنه يتأثر بالشخصية، لكنه يميّز بينها وبين من يؤديها. لذلك ألاحظ أن الناس يعبِّرون عن كرههم للشخصية لا للممثل نفسه، بل يبادرونني غالباً بتعليقات إيجابية حول أدائي، وهو ما يسعدني كثيراً. فالشر موجود في الواقع، وعندما يراه الناس على الشاشة بشكل مقنع يتفاعلون معه تلقائياً».
وعلى الرغم من تنوُّع أدواره، يعترف سليمان بأنه لم يُقدِّم بعد الدور الذي ينتظره. ويوضح: «حظيت بفرص كثيرة، وأنا ممتن لها، لكنني لم أصل بعد إلى الدور الذي يحمل لي قفزة نوعية. وخلال الفترة الماضية فاتتني أعمال عدة بسبب انشغالي بالجولة العالمية لمسرحية (الغسق). في المقابل منحتني السينما فرصاً مميزة في أفلام مثل (المسافر)، و(من السماء)، و(بيت البحر)، وكذلك المسرح. أما في الدراما، فأتمنى تقديم دور يُشبه ما قدَّمته في مسلسل (أشرقت الشمس)، الذي لا يزال يحظى بالنجاح كلما أعيد عرضه».
وعن الشخصية التي يحلم بتجسيدها مستقبلاً، يقول: «لا أفكر بهذه الطريقة. ما يهمني هو اكتشاف الدور الأفضل دائماً».
ويكشف أنه يقرأ حالياً نصاً مسرحياً، ويدرس إمكانية المشاركة فيه. وبحكم تخرجه في كلية الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية، اختصاص تمثيل وإخراج مسرحي، لا يخفي حنينه الدائم إلى الخشبة. ويقول: «المسرح بمثابة إعادة تأهيل للممثل. فهو يُعيد تفكيكه وتركيبه من جديد على المستويات الصوتية والبصرية والتقنية. كما يُعيدني شخصياً إلى شغفي الأول عندما كنت في الثالثة عشرة من عمري وقدّمت أول عمل مسرحي».
ويؤكد أن أحلام الفنان لا تنتهي، مضيفاً: «كلما أنجز الممثل دوراً بحث عن آخر يروي شغفه وعطشه للتمثيل. الحلم لا يتوقف، وتُصبح اللحظة المقبلة حلماً جديداً في حد ذاتها».
وفي مسلسل «ممكن»، يجتمع سليمان للمرة الأولى مع ظافر العابدين، أحد أبرز أبطال العمل. وعن هذه التجربة، يقول: «سعدت كثيراً بالتعاون معه، وقد لفتني تواضعه واحترامه الكبير لمن حوله، فهو فنان محترف يتمتع بجهوزية عالية والتزام واضح، كما يتعامل مع زملائه بكرم وروح إيجابية تنعكس على أجواء العمل والأداء المشترك. وأكثر ما أثار إعجابي قدرته على الإمساك بتفاصيل الشخصية التي يؤديها، بالتوازي مع إتقانه اللهجة اللبنانية. فلا شك في أن إتقان لهجة مختلفة عن تلك التي نتحدث بها عادة ليس بالأمر السهل».
أما عن نادين نجيم، فيشير إلى أن مشاهده معها كانت محدودة، إذ لم يجتمعا سوى في مشهد واحد، وهو ما لم يفسح المجال للتعرُّف إليها عن قرب.
وعن المخرج أمين درة، يقول: «كنت مشتاقاً للتعاون معه مجدداً منذ فيلم (غدي). إنه فنان بكل ما للكلمة من معنى، ويحرص على شرح تفاصيل كل مشهد بدقة قبل تصويره؛ لذلك تأتي أعماله متقنة إلى حدٍّ بعيد».
ويرى سليمان أن كل شخصية يؤديها تغادره فور انتهاء التصوير. ويوضح: «ما يهمني هو الاستمتاع أثناء العمل. وفي (ممكن) كانت الأجواء رائعة، وتعاون الجميع من أجل تقديم أفضل نتيجة. وقد سعدت كثيراً بخوض هذه التجربة مع شركة (الصبّاح) وفريق العمل بأكمله».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، يتوجَّه سليمان مع فريق مسرحية «الغسق» إلى مصر للمشاركة في مهرجان القاهرة. ويؤدي في العمل شخصية تحمل اسمه، وتنبع من واقعه الشخصي، إذ يستعيد جانباً من تجربته الحياتية. وتتناول المسرحية قصة 4 ممثلين يقررون الوقوف أمام موقع انفجار مرفأ بيروت لحراسته، في عمل ينطلق من الواقع، ويستحضر ذاكرة جماعية لا تزال حاضرة في وجدان اللبنانيين.