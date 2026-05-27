السعودية: الأطباق العصرية تنافس الوجبات التقليدية في صباح الأضحى

في صباح عيد الأضحى، وبينما كانت رائحة «الكبدة والمقلقل» تتصاعد من مطابخ البيوت السعودية بوصفها طقساً قديماً ارتبط بالأضحية، ولا يكتمل العيد من دونه، كان ناصر الإبراهيم يستعد لتناول فطور العيد التقليدي، معتبراً أن «نكهة العيد الحقيقية تبدأ بعد صلاة العيد مباشرة».

يؤكد العديد من السعوديين أن الأكلات الشعبية ما زالت تمثل جزءاً أصيلاً من هوية الأعياد (وزارة السياحة)

لكن، وعلى مسافة مختلفة من المشهد ذاته، اختارت عبير أحمد أن تستقبل صباح العيد بطريقة أكثر عصرية؛ إذ فضّلت شراء صينية «تشيز بلاتر» جاهزة لعائلتها الصغيرة، في انعكاس واضح لتحولات اجتماعية وغذائية بدأت تتسلل بهدوء إلى موائد الأعياد في السعودية.

وخلال السنوات الأخيرة، لم تعد موائد الإفطار في الأعياد مقتصرة على الأطباق الشعبية المتوارثة مثل «الكبدة» و «المقلقل»، وهو عبارة عن لحم الضأن المقطع المتبل وقطع الطماطم، بل دخلت إليها خيارات حديثة تُقدَّم بأساليب مبتكرة، تجمع بين الطابع الاحتفالي وسهولة التحضير.

«تشيز بلاتر» أحد الأطباق الحديثة التي تُقدَّم بأساليب مبتكرة وعصرية (بيكري تاون)

ويقول ناصر (25 عاماً)، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن التمسك بوجبات العيد التقليدية «أمر لا يمكن التفريط فيه»، مضيفاً: «نعم، تناولت الكبدة والمقلقل من الأضحية التي ذُبحت اليوم، وكل العائلة تحرص على ذلك، لأن هذه الأكلات مرتبطة بفرحة العيد وذكرياته».

ومنذ ساعات الفجر الأولى، توافد المواطنون والمقيمون في السعودية إلى ساحات المساجد والمصليات المخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى، وسط أجواء تغمرها البهجة، خصوصاً بين الأطفال والعائلات، إذ يُعدُّ العيد أحد أبرز المواسم الدينية والاجتماعية التي تستحضر طقوساً متوارثة تمتد من صلاة العيد حتى موائد الإفطار الأولى.

يستمتع الكثير من السعوديين بالأطباق التقليدية خلال مواسم الأعياد (موقع كبدة المعلمي)

لكن، وعلى امتداد تلك الطقوس، تبدو موائد العيد هي الأخرى أمام تحولات لافتة؛ إذ يرى كثيرون أن الوجبات التقليدية بدأت تتراجع تدريجياً أمام أطباق حديثة تحمل أفكاراً وأساليب تقديم مبتكرة، مدفوعة بتغير أنماط الحياة وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي المقابل، ينتقد آخرون هذه الصيحات الجديدة، معتبرين أن جانباً كبيراً منها «أقرب إلى الاستعراض» من ارتباطه بروح العيد الحقيقية، مؤكدين أن الأكلات الشعبية ما زالت تمثل بالنسبة لكثير من السعوديين جزءاً أصيلاً من هوية المناسبة وذاكرتها الاجتماعية.

وتشير عبير (27 عاماً) إلى أن التنافس بين العائلات في طرق تقديم وجبات الإفطار صباح العيد، دفع كثيرين إلى الاتجاه نحو الأطباق الجاهزة ذات الطابع العصري، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تشكيلة واسعة من الأطباق التي تُقدَّم بشكل أنيق صبيحة العيد، ومنها (تشيز بلاتر)، وقد اعتدنا عليه مؤخراً».

وخلال السنوات الأخيرة، تحول «تشيز بلاتر» إلى واحد من أكثر أطباق الإفطار حضوراً في مواسم الأعياد، بوصفه طبقاً يجمع بين التنسيق البصري والتنوع في المكونات. ويتكوّن عادة من أصناف متعددة من الجبن، تُقطّع بعناية وتُرتّب بأسلوب فني داخل أطباق خاصة.

تفضّل بعض العائلات قضاء أوقات ممتعة خارج المنزل احتفالاً بالعيد وذكرياته (تصوير: سعد الدوسري)

ولا يقتصر الطبق على الجبن وحده، بل يُقدَّم إلى جانبه الخبز المحمص، مع إضافات متنوعة تشمل الزيتون المشوي، والطماطم الكرزية، والعنب، بينما تُزيَّن بعض الأطباق بالعسل والبسكويت والجوز و«الشابورة» والمرتديلا، في محاولة لمنح المائدة طابعاً احتفالياً مختلفاً.

وتتفاوت أسعار هذه الأطباق بحسب المكونات والإضافات المستخدمة، إذ تبدأ غالباً من نحو 80 ريالاً، وقد تصل إلى 500 ريال سعودي للطبق الواحد، في سوق موسمية تشهد نشاطاً متزايداً مع حلول الأعياد والمناسبات الاجتماعية.

وبينما اعتاد السعوديون، لعقود طويلة، تناول إفطار العيد داخل المنازل وسط أجواء عائلية تقليدية، بدأت شريحة متزايدة تفضّل قضاء صباح العيد خارج البيت، سواء في المطاعم أو المقاهي أو المنتجعات، بحثاً عن أجواء أكثر احتفالية، وإضفاء مزيد من البهجة على الأطفال والعائلة.

ويعكس هذا التحول تغيراً تدريجياً في أنماط الاحتفال بالمناسبات الاجتماعية، مع بقاء كثير من الطقوس القديمة حاضرة، وإنْ بصور أكثر حداثة تتماشى مع إيقاع الحياة المتسارع وتبدل اهتمامات الأجيال الجديدة.

بدأت شريحة متزايدة من السعوديين تفضّل قضاء صباح العيد خارج البيت (موسم الرياض)

ورغم هذه التحولات، ما زالت الأضحية تحتفظ بمكانتها الخاصة في حياة السعوديين، بوصفها شعيرة دينية ترتبط بمعانٍ روحية واجتماعية عميقة، إذ يحرص كثيرون على أدائها عن أنفسهم أو عن ذويهم الراحلين، وفاءً لوصايا الآباء والأجداد، وتجسيداً لقيم البرّ والتكافل وصلة الرحم التي يحضر أثرها بوضوح في أيام العيد.