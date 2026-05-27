الجيل «زد» والعيش في الماضي... بحثٌ عن هويَّة أم عن هواية؟

من «الكاسيت» إلى «الووكمان» مروراً بهاتف الشريط... النبش في صندوق الذكريات

الجيل «زد» والعيش في الماضي... بحثٌ عن هويَّة أم عن هواية؟

ينبش أبناء الجيل «زد» في صندوق الثمانينيات والتسعينيات بحثاً عن أغراض من الذاكرة (بكسلز)

في تنقيبه الدائم عن أغراضٍ من حقبة التسعينيات واعتماده موضة عام 2000، ربما يبحث الجيل «زد» عن هوية أو انتماء. فمواليدُ ما بين 1997 و2012، تَزامنت سنواتهم الأولى والعصر الذهبي للهاتف الذكي، كما نشأوا على ثقافة الإنترنت والتواصل الاجتماعي.

عندما يُصاب أبناء هذا الجيل بالحنين إلى زمنٍ لم يعرفوه، فهذا يعني أنهم على الأرجح متعبون من زمنهم الحالي. ووفق استطلاع أجرته شبكة «إن بي سي» الأميركية قبل أسبوعين، فإنَّ 47 في المائة من المستطلَعين المتراوحة أعمارهم ما بين 18 و29 عاماً، يؤثِرون العيش في حقبة ماضية مع أفضليَّة للثمانينيات والتسعينيات ومطلع الألفية الثانية. وقد برّروا خيارهم هذا بكونهم متعبين من التكنولوجيا و«السوشيال ميديا» والاتصال المستمر بشبكة الإنترنت.

حنين الجيل «زد» لـ«الكاسيت» والهاتف بأزرار

ليس من قبيل الصدفة أن تكون الهواتف المحمولة القديمة ذات الأزرار وتلك القابلة للطي وغير المجهّزة للاتصال بالإنترنت، قد شهدت عودة مدويّة في الآونة الأخيرة. ولا تتوقف نوستالجيا الجيل «زد» عند هذا الحدّ؛ بل تمتدّ إلى الملابس، والإلكترونيات، والكاميرات، والموسيقى، والأفلام، والمسلسلات، وألعاب الفيديو، والديكور، والسيارات، وحتى الهوايات. كما أنهم درجوا على تنظيم حفلات وسهرات ممنوعٌ فيها استخدام الهواتف، في وعي منهم بأهمية الحدّ من الإدمان على تصفّح الإنترنت ووسائل التواصل.

مَن كان يتخيّل أنّ شريط «الكاسيت» سيعود إلى الضوء بعد سنواتٍ على اندثاره، وأنّ سوق أسطوانات «الفينيل» سيرجع إلى أمجاده السابقة. يبدو أنّ الجيل الصاعد قد ملّ فعلاً من حَصرِ مصادر ترفيهه بآلة واحدة هي الهاتف الذكي وتطبيقاته الرقميّة، فراح ينبش وسائل التسلية التي كان يعتمدُها أهلُه في مراهقتهم وشبابهم.

عادت المسجّلة أو جهاز الراديو، ومعها الأسطوانات المدمجة (سي دي)، كما خرج «الووكمان» من أدراج النسيان. تخلَّى الجيل «زد» عن السمّاعات اللاسلكيّة، واسترجع تلك التي بأشرطة طويلة. وفجأة وجدت شركة «أبل» نفسها تصنّع «الآي بود» من جديد، نظراً للطلب المتزايد على هذا الجهاز الذي أبصر النور عام 2001، والذي يتيح الاستماع إلى الموسيقى من دون الاتصال بالإنترنت، وبعيداً عن إشعارات وسائل التواصل الاجتماعي.

الجائحة أصابت الجيل «زد» بالحنين

إلى جانب التعب من سطوة الإنترنت، تُضاف إلى أسباب طفرة الحنين هذه عوامل أخرى، من بينها تردّدات جائحة «كورونا». ما بين 2020 و2022، وجد الجزء الأكبر من الجيل «زد» نفسه مرغماً على التعلّم عن بُعد، والتواصل مع الأصدقاء حصراً عبر الهاتف. بمواجهة تلك العزلة، بدأ البحث عن سبُلٍ للتكيّف مع الواقع الجديد، كان من بينها استكشاف حقبة التسعينيات ومطلع الألفية الثانية، عندما لم تكن وسائل التواصل الاجتماعي موجودة بعد.

لردّ الفعل هذا تفسيرٌ نفسيّ، ففي أوقات الاضطراب وانعدام الأمان يبدو الماضي مكتمل الملامح، وبسيطاً ومنظَّماً، مقارنة مع القلق والخوف الناتجَين عن الجائحة.

لانغماس الجيل «زد» في الماضي أسبابٌ اقتصادية كذلك، فقد كانوا في طليعة المتضررين من الجائحة على المستوى المالي. مَن تَزامنَ انتشار الوباء مع دخولهم سوق العمل وتَعثّرِهم في إيجاد وظائف وفي سداد أقساطهم وإيجاراتهم، وجدوا أنفسهم مجرّدين من شبكة أمان مادّي. فأصبح الحنين إلى الماضي ملاذاً بالنسبة إليهم، لا سيما أنّ المخيّلة تُظهر الزمن الغابر على أنه منطقة أمان جميلة وهانئة.

وليس من باب الصُّدفة أنّ مسلسلاتٍ كثيرة من الثمانينيات والتسعينيات ومطلع الألفية الثانية عادت إلى الرواج بالتزامن مع الجائحة، من بينها «فريندز»، و«غيلمور غيرلز»، و«ذا سوبرانوز» كما أُعيد إنتاج «غوسيب غيرل» نظراً إلى فورة الإقبال على مواسمه السابقة من قِبَل الجيل «زد» تحديداً.

تفسير نفسي لحنين الجيل «زد»

استكملت شبكة «إن بي سي» استطلاع الرأي الذي أجرته مؤخّراً بحوارٍ مع عالم النفس كلاي روتليدج، الذي قال إنه «عندما تكثر الاضطرابات؛ كالجوائح، والحروب، والمخاوف من الذكاء الاصطناعي، أو غيرها من التغيرات الاجتماعية أو التكنولوجية أو الثقافية، يميل الناس للحنين إلى الماضي، كي يساعدهم في مواجهة مخاوفهم». وأضاف أنّ الغوص في ثقافة التسعينيات يمنح الجيل «زد» صورة عن العالم، قبل أن يصبح الإنترنت جزءاً لا يتجزّأ من حياتهم، وهو ما قد يكون جذّاباً ومريحاً.

ثلُثا مَن استطلعتهم شركة «هاريس بول» أفادوا بأنّ استكشافهم حقباتٍ سبقت مجيئهم إلى الدنيا، ساعدهم في تخطّي توتّرات الحياة العصريّة والقلق بشأن المستقبل. لذلك، لا يقتصر اهتمام الجيل «زد» على الأمور ذات الطابع المادي، كالملابس والأدوات العائدة إلى حقبة التسعينيات؛ بل ينسحب أيضاً على الهوايات والاهتمامات المعنويّة.

ألعاب الزمن الجميل

عادت إلى الرواج خلال السنوات القليلة الماضية هواياتٌ كلاسيكية؛ كالخياطة، والتطريز، وتدوين الخواطر، وجمع قصاصات الورق وصور الفنانين وملصقات الأفلام، و«البولينغ» (bowling)، و«البلياردو»، والتزلّج على اللوح (skateboard).

ومن خانة الذكريات، سحب الجيل «زد» كذلك الآلة الكاتبة القديمة، والكتب والمجلات الورقيّة، كبديلٍ عن قراءاتهم الإلكترونية، وألعاب «البورد غيمز» التقليدية، مثل الشطرنج، و«مونوبولي»، و«ريسك»، و«سكرابل»، وغيرها، مكتشفين متعة الألعاب الملموسة والواقعية، بعيداً عن تلك الافتراضية والمحصورة بالشاشات.

ووفق دراسة نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز»، فإنّ الذكريات التي تحمل طابع الحنين غالباً ما تشكّل مصدراً للراحة والإلهام. «قضاء بضع دقائق في استحضار ذكرى عزيزة أو الاستماع إلى أغنية قديمة مألوفة يمكن أن يحسّن المزاج، ويعزّز الشعور بالانتماء، ويمنح معنى للحياة».

وخلُصت الدراسة إلى أنّ أبناء الجيل «زد» يستلهمون من الماضي لإثراء حاضرهم، لا سيما من خلال تقديرهم الحياة الواقعية بعيداً عن العالم الافتراضي.

لكنّ المُضحكَ المُبكي في الموضوع أنّ الجيل «زد» يستعرض هواية الغوص في الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث يشارك اكتشافاته من زمن ما قبل الإنترنت على الشاشات الافتراضيّة.

المصريون يحتفلون بالعيد في الشواطئ والحدائق

مظاهر العيد امتدت للساحات في محافظات مصر (محافظة بورسعيد)
مظاهر العيد امتدت للساحات في محافظات مصر (محافظة بورسعيد)
مظاهر العيد امتدت للساحات في محافظات مصر (محافظة بورسعيد)

قرر هشام محمود (موظف على المعاش) أن يصطحب أسرته من حي إمبابة بمحافظة الجيزة، إلى منطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة) لقضاء العيد وسط الخضرة والمساحات المفتوحة، عادّاً تلك النزهة من العادات التي تشعر أسرته ببهجة العيد، على حد تعبيره.

ويقول هشام لـ«الشرق الأوسط»: «عادة في الأعياد نذهب إلى إحدى الحدائق القريبة من محل سكننا في إمبابة، لكن مع ارتفاع درجة الحرارة ورغبتنا في الاحتفال وسط الناس وفي مكان مفتوح به خضرة وماء وألعاب للأطفال، قررنا أن نذهب إلى القناطر الخيرية، خصوصاً أنها قريبة وقليلة التكلفة».

وشهدت منطقة القناطر الخيرية زحاماً من المواطنين في أول أيام العيد، وتوجه رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، اللواء عبد العظيم محمد سعيد لمنطقة الحدائق صباح أول أيام العيد لمشاركة المواطنين احتفالاتهم بعيد الأضحى المبارك حيث قام بتوزيع الورود على الأهالي في الشوارع والميادين. في مبادرة تستهدف تعزيز روح المشاركة المجتمعية، وإدخال البهجة على المواطنين، وسط ترحيب واسع من الأهالي الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه اللفتة الطيبة، وفق بيان لمركز ومدينة القناطر الخيرية.

وتعددت مظاهر احتفالات المصريين بعيد الأضحى، بين من يحرصون على طقوس معينة؛ مثل صلاة العيد في الساحات العامة المخصصة لذلك، والتوجه بعد ذلك لذبح الأضحية، وبين من يقررون التوجه إلى الحدائق أو أحد الشواطئ على المدن الساحلية.

وتوضح أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، الدكتورة سامية خضر صالح، أن «احتفالات المصريين بالعيد تتفاوت حسب الحالة الاجتماعية»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك من يتوجهون لقضاء العيد على الشواطئ وفي المصايف وهم من الفئات الميسورة نسبياً، وهناك من يقضون العيد في الحدائق العامة أو في زيارة الأهل والأصدقاء».

وتضيف أننا «من الريف للحضر للصعيد اعتدنا أن العيد يكمن في التزاور والتراحم، هذا هو النمط التقليدي للمعايدة، هذه هي القيم المصرية الطبيعية العميقة، وحتى عندما تقرر الأسر الذهاب للشواطئ أو الحدائق، فإنها تفعل ذلك بشكل جماعي».

اصطحب محمد إبراهيم (مدرس لغة عربية) أسرته من طنطا بمحافظة الغربية (دلتا مصر) إلى مصيف بلطيم المطل على البحر المتوسط في كفر الشيخ لقضاء أول أيام إجازة عيد الأضحى، وذلك عقب أدائه صلاة العيد مباشرة، وقال محمد لـ«الشرق الأوسط»: «هي عادة سنوية نقوم بها خلال العيد، حيث نذهب بعد صلاة العيد مباشرة في سيارة ميكروباص مع عدد من الجيران، ونقضي يوم العيد في مصيف بلطيم، ونعود في المساء».

لا يخفي محمد السعادة التي يشعر بها أبناؤه في اللعب والمرح مع جيرانهم خلال هذه الرحلة القصيرة، ويقول: «بهذه الفسحة نشعر بطعم العيد فعلاً، من خلال البهجة التي ترتسم على وجوه الأطفال».

وشهدت شواطئ مصرية كثيرة حضوراً لافتاً للمحتفلين بالعيد في إجازات طويلة أو قصيرة، خصوصاً في بورسعيد والإسكندرية والساحل الشمالي.

واحتفل عدد كبير من المواطنين بعيد الأضحى المبارك بممشى أهل مصر بكورنيش النيل، وزار محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، الممشى لمتابعة استمرار رفع درجة الاستعداد بالمتنزهات لاستقبال المواطنين، وأكد محافظ القاهرة أن العاصمة مستمرة في رفع درجة الاستعداد القصوى بالأحياء ومديريات الخدمات كافة، وألغت الإجازات طوال أيام عيد الأضحى المبارك لتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين. وفق بيان للمحافظة، الأربعاء.

وشدّد المحافظ على استمرار التأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية بالحدائق وصيانة المسطحات الخضراء، وشبكة وأعمدة الإنارة، والطرق والممرات والأسوار، وصيانة دورات المياه، ودعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن خلال أيام العيد، والتأكد من وجود معدات الإسعافات الأولية كافة بكل حديقة؛ حفاظاً على المترددين على الحدائق.

عمرو يوسف: استمتعتُ بتعقيدات «الفرنساوي» النفسية

مشهد من مسلسل «قانون الفرنساوي» (منصة يانغو بلاي)
مشهد من مسلسل «قانون الفرنساوي» (منصة يانغو بلاي)

أكد الفنان المصري عمرو يوسف أنّ شخصية المحامي «خالد مشير» في مسلسل «قانون الفرنساوي» هي التي سعت إليه، وأنّ مُخرج العمل ومؤلفه قال له: «لا أرى ممثلاً غيرك في هذا الدور». وأضاف، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أنّ «الشخصية جاذبة وثرية، ولها أبعاد نفسية مركَّبة».

وقال إنّ «المسلسل حقق نجاحاً كبيراً رغم عرضه عبر منصة مشفَّرة»، مؤكداً أن الدراما الناجحة تبدأ من السيناريو، وأنّ استعداده وفَهْمه للعمل قبل التصوير و«بروفات الترابيزة» التي جمعته بأبطاله، وراء هذه الإجادة، لافتاً إلى أنه يستعد لتصوير الجزء الثاني من فيلم «شقو»، وأنّ السينما تظلُّ السؤال الصعب بالنسبة إليه.

وقدَّم عمرو يوسف في مسلسل «قانون الفرنساوي»، الذي عُرض أخيراً، شخصية «خالد مشير»، المحامي البارع الذي يتمتّع بذكاء حاد، والشهير في الأوساط القضائية بلقب «الفرنساوي»، والذي يجد نفسه متهماً بقتل حبيبته السابقة، ويخوض صراعاً يحبس الأنفاس لكشف براءته.

وحقَّق المسلسل، المكوَّن من 10 حلقات، ردود فعل واسعة منذ بداية عرضه عبر منصتَي «يانغو بلاي» و«إس تي سي» السعودية، وحتى انتهاء حلقاته.

ويؤكد يوسف أنّ الدراما الناجحة تبدأ من السيناريو، وهو الذي يستفز الممثل ليقدّم أداء جيداً، ولو لم يترك هذا التأثير عليه فلن تستطيع أن تحصل منه على أفضل شيء. وأضاف: «يحدث أحياناً أن نرى ممثلين بأدوار قوية جداً وأداء قوي، ثم يظهرون بمستوى أقل في عمل آخر. هذا ليس عيب الممثل، لكن الكتابة لم تستفزّه، كما أن المخرج لم يوجّهه بشكل كافٍ ليستخرج أفضل ما عنده».

ويلفت الفنان إلى دور المخرج «الذي قد يجعل من النجم وجهاً جديداً، ومن الوجه الجديد نجماً»، وفق تعبيره، مضيفاً: «خصوصاً في السينما التي تعتمد على المخرج بشكل أساسي، في حين تعتمد الدراما التلفزيونية على الكتابة بالدرجة الأولى. طبعاً التمثيل مهم والإخراج أيضاً، لكن الكتابة هي نقطة الانطلاق الأساسية. آدم عبد الغفار مخرج واعد جداً، رغم أنه المسلسل الأول الذي يُخرجه بعدما قدَّم فيلماً قصيراً».

وكي يصل إلى هذا الأداء، عمل عمرو طويلاً على الشخصية، مثلما يقول: «أستفيد جداً من (بروفات الترابيزة)، حيث نجلس جميعاً ونستمع إلى بعضنا، ونصل إلى مرحلة ندخل فيها التصوير ونحن نحفظ السيناريو وندرك جميع جوانب الشخصيات. وحين أبدأ في التعلُّق بالشخصية، أناقش المخرج، لأنه قد تكون لديّ وجهة نظر تختلف عن المؤلف نفسه، وآدم عبد الغفار أعطانا سيناريو مُحكَماً ومكتوباً بطريقة رائعة».

وتظلّ للفنان إضافاته، مثلما يقول: «كلّ ممثل يضفي على الشخصية من روحه، كما أن مشاعر (الفرنساوي) كانت مختلطة ومعقَّدة، وتعرَّض لأزمات منذ طفولته غيَّرت مجرى حياته، وواجه صدمات عاطفية، فهي تركيبة مليئة بالأبعاد النفسية، وهذه من الأشياء الممتعة لي أن أجد شخصية بهذا الثراء الدرامي».

وعن فريق العمل، يُتابع: «بيننا انسجام كبير. فالفنانون الكبار جمال سليمان وسوسن بدر وأحمد فؤاد سليم وبيومي فؤاد، والشباب جنا الأشقر وإنجي كيوان وأحمد بهاء، كلهم أحبّوا المشروع، وظهرت هذه الكيمياء على الشاشة».

ويُبدي يوسف سعادته بالتأثير الذي تركه المسلسل، قائلاً إنه «حاز إجماعاً، لأنه يخاطب الجميع. وسمعت كلاماً أسعدني، كما أشاد به النقّاد، مما يؤكد أنه لا تعارض بينهما، ولا خلاف على العمل الجيد».

ويضيف: «هذا النجاح كنا نراه على قنوات مفتوحة، ما يُعدُّ نجاحاً استثنائياً كونه عُرض عبر منصة مشفَّرة (يانغو بلاي)». ويرى أن القائمين عليها اهتموا كثيراً بالمشروع عبر حملة دعائية ناجحة، رغم عرضه في توقيت يشهد فترة ركود بعد زخم الموسم الرمضاني.

ويشير إلى أنه كان مهموماً بالحفاظ على الشخصية والتحكُّم بأفعالها وطريقة أدائها، مؤكداً أنه ليس ثمة مشهد سهل في المسلسل. ويلفت إلى مشهد مواجهته مع شخصية المحامي التي قدَّمها أحمد فؤاد سليم، وكذلك مشهد المواجهة بينه وبين شخصية جمال سليمان، إذ كان معنيّاً طوال الوقت بهذا المشهد لأنه موقف محوري ضمن السياق.

ويؤكد عمرو يوسف أنه يحاول ألا يحمل الشخصية التي يؤدّيها إلى بيته، وأنّ طلباته خلال انشغاله بالتصوير بسيطة ومعروفة، مشيراً إلى أنه يحب أن تقرأ زوجته كندة علوش أي عمل يقدّمه ويهمّه الاستماع إلى رأيها، لكنها لم تقرأ سيناريو مسلسل «قانون الفرنساوي»، واستمتعت بمشاهدته مثل الجمهور.

ويقرأ عمرو يوسف حالياً أكثر من سيناريو، كما يستعد لتصوير الجزء الثاني من فيلم «شقو»، مؤكداً أن العثور على سيناريو جيّد أمر صعب، وأنه ركز على السينما خلال العامين الماضيين، وقدَّم 4 أفلام «حقَّقت نجاحاً وإيرادات مهمة»، وفق قوله. وهي أفلام «شقو»، و«ولاد رزق 3» في 2024، وفي 2025 «السلم والتعبان» و«درويش»، لافتاً إلى أنّ السينما تظلُّ دائماً السؤال الصعب لأن نجاحها مرهون بشبّاك التذاكر.

ساندي بيلا: «سفن دوجز» رفع سقف طموحي فنياً

الفنانة اللبنانية ساندي بيلا (إنستغرام)
الفنانة اللبنانية ساندي بيلا (إنستغرام)

قالت الفنانة اللبنانية ساندي بيلا إن مشاركتها في فيلم «سفن دوجز» بدأت بشكل مفاجئ تماماً، بعدما تلقت اتصالاً من مديرة أعمالها تخبرها فيه بوجود مشروع سينمائي ضخم يجري التحضير له، مؤكدة أنها منذ اللحظة الأولى شعرت بأن العمل مختلف عن أي تجربة مرت بها من قبل.

وأضافت الفنانة لـ«الشرق الأوسط» أنها انجذبت مباشرة لشخصية «جيسيكا»، لأن الدور يحمل تفاصيل كثيرة ومساحة تمثيلية مغرية، وهو ما جعلها تتحمس بشدة لخوض التجربة دون تردد، مع معرفتها بحجم الإنتاج والأسماء المشاركة في الفيلم.

أوضحت ساندي بيلا أن أكثر ما جذبها في المشروع لم يكن فقط ضخامته الإنتاجية أو وجود نجوم عالميين، وإنما إحساسها بأن الشخصية حقيقية وقريبة منها نفسياً، مؤكدة أن «هذا النوع من الأدوار هو الذي يحمسني كممثلة، لكونه يمنحني فرصة لاكتشاف مناطق جديدة داخل نفسي».

واعتبرت أن اجتماع كل هذه العناصر، من التصوير في السعودية، والإنتاج الضخم، والعمل مع فريق عالمي، جعل التجربة تبدو استثنائية منذ بدايتها، لذلك اتخذت قرارها سريعاً وسافرت مباشرة لبدء التحضيرات والتدريبات المكثفة.

وعن التحضير للعمل قالت إنه «استمر لفترة طويلة وتطلب التزاماً كاملاً، لأن الأمر لم يكن مجرد حفظ حوار أو تنفيذ مشاهد حركة عادية، بل بناء شخصية تعيش داخل عالم مليء بالمطاردات والأكشن والإيقاع السريع»، مشيرة إلى أنها خضعت لتدريبات يومية قاسية استمرت لأكثر من شهرين، وكانت تتدرب ساعات طويلة بشكل متواصل، حتى في أيام الإجازات، بسبب رغبتها في الوصول لأعلى درجة من الجاهزية البدنية والنفسية قبل بدء التصوير.

وأكدت ساندي أن «التجربة كانت مرهقة للغاية، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من التصوير جرى خلال شهر رمضان وفي أجواء شديدة الحرارة، بينما كانت مشاهد الأكشن تتطلب حركة مستمرة ومجهوداً بدنياً ضخماً يمتد أحياناً حتى ساعات الفجر الأولى»، لافتة إلى أنها كانت تعاني أحياناً من شدة الإرهاق، لكنها كانت تحاول دائماً ألا ينعكس ذلك على أدائها أمام الكاميرا، لكون طبيعة الشخصية كانت تحتاج إلى حضور قوي وطاقة مستمرة طوال الوقت.

وعدّت أصعب مشاهد الفيلم بالنسبة لها «أحد مشاهد المطاردة فوق سطح مبنى مرتفع»، موضحة أن المشهد احتاج إلى ساعات طويلة من التصوير بسبب تعقيد الحركة والركض المستمر تحت الشمس، إضافة إلى الصيام والإجهاد البدني الكبير، وأشارت إلى أنها أثناء قراءة السيناريو لم تتوقع أن يتحول المشهد إلى هذا المستوى من الصعوبة، لكن طبيعة العمل نفسها كانت تعتمد على تطوير مشاهد الأكشن بشكل يومي داخل موقع التصوير، وهو ما رفع سقف التحدي بصورة أكبر كثيراً مما تخيلته.

وعن تجربتها مع المخرجين عادل العربي وبلال فلاح، قالت الفنانة اللبنانية إن أكثر ما ميّزهما هو منحهما الممثل مساحة كبيرة للنقاش والتفكير داخل الشخصية، مؤكدة أنهما كانا يستمعان لكل التفاصيل والملاحظات باهتمام شديد، ويحاولان دائماً خلق أجواء مريحة داخل موقع التصوير تساعد الممثل لتقديم أفضل ما لديه.

كما تحدثت ساندي عن كواليس العمل مع النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، مؤكدة أنها تعلمت منها الكثير على المستوى المهني والإنساني، وأكثر ما لفت انتباهها هو التزامها الشديد وتواضعها الكبير رغم مكانتها العالمية.

وأضافت أن «بيلوتشي كانت دقيقة للغاية في مواعيدها، هادئة داخل الكواليس، وتتعامل مع الجميع ببساطة واحترام شديدين، ووجود فنانة مثلها داخل موقع التصوير كان درساً حقيقياً في الاحتراف، لأن نجاحها الكبير لم يمنعها أبداً من التعامل بروح متواضعة ومريحة مع كل فريق العمل».

وتطرقت إلى التعاون مع أحمد عز وكريم عبد العزيز مع وجود العديد من المشاهد التي تجمعها معهما، مؤكدة أن «روح التعاون داخل الكواليس كانت من أكثر الأشياء التي ساعدت على تجاوز صعوبة التجربة، لأن الجميع كان يعمل بروح واحدة بهدف تقديم فيلم يخرج بأفضل صورة ممكنة ويترك أثراً لدى الجمهور»، وفق تعبيرها.

وأكدت أنها تشعر بأن التجربة قد تمثل نقطة تحول مهمة في مسيرتها الفنية، لكونها منحتها فرصة للعمل وسط أسماء كبيرة وتجربة إنتاجية عالمية، لافتة إلى أنها لن تتردد في الموافقة على استكمال الدور في جزء جديد من العمل مع حرصها على متابعة ردود الفعل من الجمهور.

