«كما نحن» لجوزيف هيكل... كائنات غريبة تفيض بالمشاعر

ألوان جريئة، وتناقضات حادة، وريشة ديناميكية، تجتمع في معرض «كما نحن» للتشكيلي جوزيف هيكل. وبأسلوب يخرج عن المألوف، يستخدم فيه تقنية الأكليريك، تتوزَّع لوحاته في غاليري «آرت ديستريكت» في الجميزة البيروتية، لتُشكّل فسحة فنّية تأخذ مُشاهدها إلى عالمَي الطفولة والعفوية.

اعتمد هيكل في أعماله على إبراز شخصياته بملامح غريبة، فتشعر كأنك تتعرَّف إلى كائنات تعيش على كوكب آخر. وتأتي الألوان الزاهية التي يستخدمها لتضفي عليها حضوراً قوياً يكتنفه الغموض. فهي تفيض بمشاعر مختلطة تُترجم حالة من التخبّط، وتعكس حالة إرهاق نفسي عاشها هيكل لأشهر، كما يقول لـ«الشرق الأوسط». فكانت الريشة ملاذه الذي عبَرَ به إلى شاطئ الأمان، واستعار من تجاربه الشخصية وهواجسه الداخلية عوالم بصرية تتأرجح بين الواقع والخيال.

من معرض «كما نحن» في غاليري «آرت ديستريكت» في الجميزة (الشرق الأوسط)

تطغى على لوحاته هوية بصرية مميزة، فيُخيّل لمُشاهدها أنه أمام شريط متحرّك نابض بالتفاصيل والانفعالات. وتُخاطب رسومات هيكل الكبار والصغار على السواء، فتركيبتها تختزن البراءة والدهشة، كما تنطوي على أحاسيس عفوية، فتتسلّل بسلاسة إلى المتلقّي لتُلامس داخله الإنساني.

ورغم تفاوت هذه الحالات بحلوها ومرّها، فإنها تحمل نفحة تفاؤلية تدفعك إلى مراقبتها مع ابتسامة عفوية على وجهك. وبين وجه عابس، وآخر غاضب، وثالث مُشتّت، تلفتك عيون كبيرة جاحظة. يُعلّق هيكل: «العينان تشيران إلى شخص آخر أستطيع رؤيته. كما أنهما تعكسان مزاج الإنسان وأحزانه وأفراحه. ولذلك أعطيتهما مساحة في لوحاتي، حيث تتماهيان مع الحقيقة والحبّ والعاطفة». ويتابع: «لا أستطيع أن أرسم من دون أحاسيسي مجتمعةً. وكل ما وضعته في لوحات (كما نحن) جاء بصورة تلقائية ليعكس مرحلة ثقيلة مررتُ بها. ولا بد لأي شخص أن يجد في إحداها ما يُعبّر عن مشاعره».

«رأس مثقل» بالأحكام المسبقة بريشة جوزيف هيكل (الشرق الأوسط)

ومن عناوين لوحاته تلتقط طبيعة موضوعاتها بشكل مباشر. وكما في «حياة متقلّبة»، و«الصوت غير مسموع»، و«رأس مثقل»، تلمس صورة الشراكة. فالثنائية تلعب دوراً أساسياً في أعماله، ونلاحظها بوضوح في «لا يزال متوهجاً»، و«خارج عن التركيز»، و«هوية صامتة»، و«نبض واحد». ويعبّر في كلّ منها عن حاجة الإنسان الدائمة إلى المساندة. ويوضح في سياق حديثه: «الشراكة مهمة جداً في حياتنا، وباستطاعتها وحدها أن تنتشلنا من سقطاتنا. وحاجتنا دائمة إلى من يمسك بيدنا كي نُكمل طريقنا بأمان».

تأخذك قصص جوزيف هيكل إلى عوالم مختلفة، وتجذبك بتفاصيل وجوهها والألوان التي تسبح فيها. وبين الحلم، والأحكام المُسبقة، وأثقال الحياة، والعائلة، وفرحة الانتصار، ينسج حكايات درامية تضعك في مواجهة مباشرة مع نفسك. هنا، لا شيء يحدّ المشاعر أو يمنعها من الانفجار على سطح اللوحة، فتخرج صادقة بكلّ تناقضاتها وضعفها وقوتها.

هيكل أمام لوحته المحبَّبة إلى قلبه «انهيار ناعم» (الشرق الأوسط)

تفوح من لوحات هيكل رائحة الطفولة. ومع الزهري والبرتقالي والأصفر والأبيض، نستعيد ذكرى دفاتر التلوين وما تختزنه من براءة. وكأن جوزيف هيكل يتعمَّد الاحتماء بهذه الألوان المشرقة ليخفّف وطأة المواضيع النفسية والإنسانية الثقيلة التي تعكسها أعماله. ويوضح: «القصة التي أخبرها في أعمالي لا تنطلق من ألوان محدّدة مسبقاً، إنما تأتي بصورة تلقائية وفق المشاعر التي أمرُّ بها. ولكن بصورة عامة، أحبُّ هذه النظرة التفاؤلية التي تتمتَّع بها لوحاتي، وكلّما لجأت إلى الألوان شعرتُ بأن اللوحة أجمل».

وأحياناً يُلغي اللوحة بعد اكتمالها ليأتي بنسخة أخرى منها تُخاطبه بشكل أفضل، وهو ما حدث معه في لوحة «أحكام مجتمعة». وفيها يتطرّق إلى موضوع الأحكام المُسبقة، ويصوّرها برأس يحمل دوائر كثيفة تسكنها عيون ملوَّنة بالزهري والأسود: «في البداية اعتمدتُ الأزرق خلفية لهذه اللوحة، وعندما انتهيتُ منها وجدت الأسود يلائمها بشكل أفضل».

أما اللوحة الأقرب إلى قلبه فهي «انهيار ناعم»، التي يصوّر فيها كائناً أشبه بـ«روبوت» يعيش حالة من الضياع، فتبدو ملامحه الغريبة مفكَّكة وكأنها بحاجة إلى ترميم نفسي وإنساني. ويُعلّق: «النهوض بعد أي سقطة نتيجة طبيعية بالنسبة إليّ، لأن الاستسلام ممنوع. ومع الألوان الزاهية الطاغية في اللوحة، أشير إلى الأمل بغدٍ مُشرق».

وتخاطبك شخصيات «كما نحن» عن قرب، فتلامس هشاشتك الإنسانية، كأنها تواسيك وتربّت على كتفك، هامسةً بما تختزنه النفس من ألم وأمل، فتشعر تلقائياً بدفء علاقة إنسانية تنشأ بينك وبينها. فغرابة اللوحات لا تُخيفك، بل تختصر أي مسافة بينك وبينها. وفي 3 لوحات أصغر حجماً تصطف على رفٍّ وسط المعرض، يدعوك جوزيف هيكل إلى حوارات مباشرة مع أعماله. وتحمل كل واحدة منها حالة شعورية مختلفة، فتزوّدك بطاقة إيجابية توُاجه معها لحظة معقَّدة أو حقيقة جارحة.