سون: ادخرت أهدافي إلى كأس العالم ومصلحة كوريا الجنوبية أولاً

لا يبدو سون هيونغ-مين، قائد منتخب كوريا الجنوبية، منشغلاً بندرة أهدافه هذا الموسم في دوري كرة القدم الأميركي للمحترفين؛ إذ يثق بقدرته على هزّ الشباك في كأس العالم، مؤكداً أن مصلحة الفريق تأتي في المقام الأول.

ولم يسجل المهاجم، البالغ من العمر 33 عاماً، الذي كان يوماً من أبرز هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز مع توتنهام هوتسبير، أي هدف حتى الآن مع لوس أنجليس إف.سي هذا الموسم في الدوري، لكنه لا يرى في ذلك مدعاة للقلق.

وقال سون لـ«وكالة يونهاب» بعد انضمامه إلى معسكر المنتخب في ولاية يوتا: «قد يشعر كثيرون بالقلق، لكنني لا أقلق ما دمت أقدم أداء جيداً، وهذا ما أؤمن بأنني أفعله حالياً».

وأضاف مبتسماً: «أتمتع بلياقة بدنية ممتازة، وربما أكون قد ادخرت أهدافي إلى كأس العالم». وسجل سون 54 هدفاً في 142 مباراة دولية، بينها ثلاثة أهداف في ثلاث نسخ سابقة من كأس العالم.

وإذا نجح في تسجيل هدف واحد في البطولة المقبلة فسيصبح الهداف التاريخي لمنتخب بلاده في كأس العالم، إلا أنه شدد على أن الأرقام الفردية لا تشغله.

وقال: «حين تضع الفريق أولاً وتفكر في أفضل سبل لخدمته، تأتي الأهداف من تلقاء نفسها».

وتابع: «هذا النهج رافقني طوال مسيرتي، ولن يتغير». ويستعد منتخب كوريا الجنوبية لخوض مشاركته الـ11 توالياً في كأس العالم، بعدما بلغ دور الـ16 في النسخة الماضية.

وسيواجه المنتخب الكوري في دور المجموعات كلاً من المكسيك وجنوب أفريقيا وجمهورية التشيك، على أن يستهل مشواره بمواجهة التشيك في وادي الحجارة يوم 11 يونيو (حزيران).

وأشار سون إلى أن تركيز اللاعبين ينصب في المعسكر على إتقان التفاصيل، بدل الانشغال بحسابات البطولة، قائلاً: «نطمح بالتأكيد إلى تحقيق نتيجة أفضل من النسخة الماضية، لكن لا يمكن التنبؤ بما سيحدث».

وختم حديثه: «الأهم أن نبذل أقصى ما لدينا كل يوم، فهذا هو الطريق الحقيقي لأي نجاح».