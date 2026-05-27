يوفنتوس يتمسك بيلدز ويترقب حسم مستقبل فلاهوفيتش

أكد الرئيس التنفيذي ليوفنتوس داميان كومولي أن النادي متمسك بالجناح الشاب كينان يلدز، ويرغب في الاحتفاظ بالمهاجم دوسان فلاهوفيتش، رغم احتمال الاضطرار لبيع لاعب آخر من أجل تحقيق التوازن المالي.

وأنهى يوفنتوس الموسم في المركز السادس بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، ليكتفي بخوض غمار الدوري الأوروبي، بعد فشله في التأهل إلى دوري الأبطال، ما فرض مراجعة لخططه في سوق الانتقالات.

وأوضح كومولي في تصريحات لصحيفة «لا ريبوبليكا»، أن الإدارة -بالتنسيق مع المالك جون إلكان والمدرب لوتشيانو سباليتي- متفقة على ضرورة إجراء تعديلات مدروسة، قائلاً: «سنحتاج إلى بيع لاعب أكثر مما خططنا له، وقد توافقنا جميعاً على أن ذلك أمر منطقي».

وشدد على أن هذه الخطوة لن تؤثر سلباً في قوة الفريق، مضيفاً: «كل لاعب سيغادر سيُعوَّض بآخر في المستوى نفسه أو أفضل».

وعن مستقبل يلدز، جاء موقفه حاسماً: «بالتأكيد لن نبيعه».

في المقابل، أقر بأن ملف فلاهوفيتش لا يزال غامضاً، موضحاً: «نرغب في استمراره، ولكن الصورة لم تتضح بعد. اتفقنا على مناقشة الأمر بعد نهاية الموسم».

كما نفى كومولي وجود أي توتر مع سباليتي، مؤكداً أن العلاقة بينهما «قوية ومستقرة»، مشيراً إلى أنه كان وراء التوصية بالتعاقد معه، إيماناً بقدرته على قيادة المشروع.

وكشف عن خطة لإعادة بناء الفريق خلال فترة تمتد من 3 إلى 5 سنوات، مع الإقرار بصعوبة تحقيق نجاح فوري؛ خصوصاً في ظل الضغوط المالية الناتجة عن الغياب عن دوري الأبطال.

ووفقاً لتقارير، من المتوقع أن يحقق يوفنتوس نحو 14.6 مليون يورو (16.99 مليون دولار) من مشاركته في الدوري الأوروبي، مقارنة بنحو 42.6 مليون يورو كانت ستأتي من دوري الأبطال. هذا الفارق -إلى جانب التعديلات المرتقبة على قائمة الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد- يعني أن تحقيق نجاح فوري لا يمكن ضمانه.

وختم بقوله: «هدفنا بناء فريق قادر على المنافسة وحصد الألقاب، ولكن توقيت تحقيق ذلك يظل مرهوناً بعوامل عدة، بينها ما تفعله بقية الأندية».