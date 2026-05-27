الاتحاد الدولي للألعاب الجامعية يُعيد رياضيي بيلاروسيا إلى المنافسات بالكامل

أعلن الاتحاد الدولي للألعاب الجامعية، أمس الثلاثاء، السماح الكامل بمشاركة الرياضيين من بيلاروسيا، مع تخفيف القيود المفروضة على الرياضيين الروس الذين مُنعوا من المنافسة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

وأوضح الاتحاد، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن هذا القرار يأتي انسجاماً مع السياسات التي اعتمدتها اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية لمختلف الألعاب، والتي اتجهت بالفعل عدة جهات رياضية إلى تطبيقها.

وجاء في البيان: «قررت اللجنة التنفيذية إعادة قبول الطلبة الرياضيين الحاملين لجواز سفر من بيلاروسيا في جميع بطولات الاتحاد بأثر فوري، وذلك تماشياً مع توصيات اللجنة الأولمبية الدولية الصادرة في السابع من مايو (أيار) 2026».

وفي المقابل، وصف الاتحاد وضع الرياضيين الروس بأنه «أكثر تعقيداً»، نظراً إلى استمرار القيود التي تفرضها اللجنة الأولمبية الدولية على كبار الرياضيين.

وبموجب ذلك، سيبقى نظام المشاركة تحت العلم المحايد -الذي اعتمدته بعض الاتحادات- «أقصى مستوى من القيود الممكنة» في بطولات الاتحاد الدولي للألعاب الجامعية.

ومع ذلك، سيسمح للرياضيين الروس بالمشاركة وفقاً لقرارات الاتحادات الدولية لكل لعبة، سواء بصفة محايدة أو تحت اسم بلدهم في بعض الحالات.

وأشار البيان إلى أن الرياضيين الروس قد يُسمح لهم، تبعاً لنوع الرياضة وقرارات الاتحاد الدولي المختص، بالمشاركة في بطولات الاتحاد تحت اسم بلادهم الكامل.

من جانبه، رحّب وزير الرياضة الروسي، ميخائيل ديجتياريف، بالقرار، مشيداً بتوجه الاتحاد نحو «التخفيف التدريجي والمستمر للقيود المفروضة على الرياضيين الروس» في رسالة نشرها عبر تطبيق «تلغرام».

يُذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية كانت قد أوصت، عقب الغزو في 2022، بحظر مشاركة الرياضيين والمسؤولين من روسيا وبيلاروسيا، بعد استخدام الأخيرة بوصفها منصة انطلاق للعمليات العسكرية.

ورغم السماح لعدد محدود من الرياضيين بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في كورتينا بصفة محايدة، فإن اللجنة البارالمبية الدولية رفعت لاحقاً جميع القيود في بطولاتها.

وخلال الأسابيع الأخيرة، اتجهت عدة اتحادات دولية، من بينها السباحة والجمباز والمصارعة، إلى تخفيف القيود المفروضة على رياضيي روسيا وبيلاروسيا.