3 نصائح مهمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين التواصل الشخصي والعملي

لا شك أنك استخدمت الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في كتابة شيء ما في العمل. ربما كان بريداً إلكترونياً، أو مجموعة من النقاط الرئيسية لاجتماع، أو مسودة أولية لمشروع كنت تواجه صعوبة في إنجازه... إذا كان الأمر كذلك، فمن المحتمل أن يكون لأحد معارفك رأي فيه: زميل يعتقد أنه دليل على الكسل، أو ربما حتى صوت داخلي يتساءل عما إذا كان المنتج النهائي من إبداعك حقاً؛ كما كتبت أندريا ووجنيكي (*).

أنا متخصصة في التواصل، وأعترف بأنني ما زلت بحاجة إلى تعلم الكثير عن هذه التقنية. لقد كتبتُ سابقاً عن الذكاء الاصطناعي كأداة للتواصل. بعد مشاهدة عدد كافٍ من عملائي في مجال التدريب وهم يجربونه، لدي وجهة نظر واضحة حول المجالات التي يمكن أن يفيدك فيها الذكاء الاصطناعي، والمجالات التي قد يعيقك فيها كمتواصل.

وكما هي الحال في معظم جوانب التواصل، فإن الأمر يتوقف على مدى تحكمك في رسالتك.

تحسين التواصل بواسطة الذكاء الاصطناعي

إليكم أهم 3 نصائح لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين تواصلكم:

1- بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وليس (التوليد) من خلاله: في مجال التواصل، يكمن المبدأ الذي أعود إليه دائماً، في الفرق بين المحتوى الذي يتم إنشاؤه كلية بواسطة الذكاء الاصطناعي، والمحتوى الذي يتم بمساعدته فقط.

- محتوى مُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي: عندما يكتب الذكاء الاصطناعي عرضكم التقديمي أو يُصيغ بريدكم الإلكتروني، ثم تقومون بتعديله، فهذا محتوى مُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي.

- محتوى ساعد الذكاء الاصطناعي في إنشائه: أما عندما تُنشئون المحتوى بأنفسكم، وتستخدمون الذكاء الاصطناعي للشحذ الذهني، أو لتحسينه، أو لاختبار أفكاركم، أو للوصول إلى عبارة أكثر دقة، فهذا محتوى ساعد الذكاء الاصطناعي في إنشائه.

والفرق بين هذين النوعين شاسع من منظور التواصل.

بين رفع المستوى وبين «تسطيحه»

يمكنكم استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة لتحسين أو رفع تواصلكم، أو جعله عادياً ومُكرراً، أي تسطيحه. ربما سمعتم تشبيه المطرقة بأنها «مجرد أداة»، يمكن استخدامها لبناء أشياء عظيمة أو لإيذاء الناس. سمعت هذا التشبيه لأول مرة منذ سنوات من الأستاذة تيزيانا كاسيارو، التي أجريت معها مقابلة، وهي المؤلفة المشاركة لكتاب «القوة للجميع».

تعزيز الأفكار الخاصة بك

وصفت كاسيارو كيف أن القوة -مثل قوة المطرقة- ليست خيراً ولا شراً في جوهرها. المطرقة أداة، والقوة أداة. واليوم، الذكاء الاصطناعي أداة أيضاً.

أدركتُ هذا أخيراً عندما استخدمتُ «تشات جي بي تي» لتبادل الأفكار حول عناوين لمواضيع سلسلة ورش عمل كنتُ أعمل عليها. زودتُه ببعض أفكاري، وكانت الاستجابات الأولى باهتة، لذا حسَّنتُ اقتراحي.

أما الجولة الثانية فكانت واعدة، وأثارت أفكاراً قادتني إلى 3 عناوين نالت إعجاب زبوني. بعد أن توصلتُ إلى أفكاري الخاصة، ساعدني استخدام الذكاء الاصطناعي كشريك فكري في التوصل إلى شيء أفضل.

جودة مخرجات الذكاء الاصطناعي من جودة تواصلك معه

2- اقتراحاتك المقدمة للذكاء الاصطناعي هي مهارة تواصل: تعتمد جودة ما تحصل عليه من الذكاء الاصطناعي كلياً على مدى جودة تواصلك معه. فالمدخلات الرديئة تؤدي إلى مخرجات رديئة. والمدخلات الجيدة تؤدي إلى مخرجات جيدة.

تنطبق المبادئ نفسها التي أُعلِّمها للمديرين التنفيذيين حول الوضوح والدقة، مباشرة، على كيفية كتابة الاقتراحات.

إطار لخطوات استخدام الذكاء الاصطناعي

أجريتُ أخيراً مقابلة مع جوناثان ماست، خبير استراتيجيات الذكاء الاصطناعي، وقد شاركني إطاراً من 4 خطوات لتوجيه الذكاء الاصطناعي، وبدأتُ في استخدامه فوراً:

• أخبِر الذكاء الاصطناعي بمجال الخبرة الذي ترغب في أن يركز عليه.

• زوِّده بالسياق: من أنت، وماذا تعمل، وأي تفاصيل ذات صلة.

• اطرح سؤالك.

• اختتم توجيهك بعبارة: «اطرح عليَّ أي أسئلة توضيحية من شأنها تحسين مخرجاتك».

هذه الخطوة الأخيرة بالغة الأهمية. فبدلاً من ترك الذكاء الاصطناعي يملأ الفراغات بافتراضات، أنت تدعوه لإجراء مقابلة معك، ليتمكن من جمع المعلومات التي يحتاج إليها بدقة. ستكون المخرجات أفضل بكثير.

مثال عملي لخطة تقديم «بودكاست»

عندما استخدمتُ هذا الإطار للحصول على ملاحظات حول مخطط لتقديم حلقة «بودكاست»، حددتُ خبرتي في مجال التواصل التجاري وإنتاج «البودكاست»، ووصفتُ جمهوري، وحمَّلتُ المخطط، وطلبتُ منه تقديم اقتراحات للتحسين. جاءني الرد بقائمة من 8 أسئلة. بعد إجابتي عنها، تلقيت اقتراحات دقيقة ومحددة، وقد طبقت الكثير منها.

إذا كان هناك شيء واحد يجب أن تستفيد منه من هذه المقالة، فأشجعك على تجربة هذا الإطار التوجيهي.

تحويل الذكاء الاصطناعي الى ناقد

3- اجعل الذكاء الاصطناعي ناقدك: من أفضل استخدامات الذكاء الاصطناعي بالنسبة لي هو استخدامه كأداة لتقديم الملاحظات. حمِّل مسودة عرضك التقديمي، واطلب من الذكاء الاصطناعي تقييمها. كلما كنت أكثر تحديداً، كانت الملاحظات أفضل.

يمكنك أيضاً تحميل عرضك حول المبيعات، والطلب من الذكاء الاصطناعي تحديد أسباب عدم إتمام الصفقة. ألا تفضل سماعها من جهاز كومبيوتر بدلاً من العميل؟

مثال عملي لتقييم أدائك الشخصي

تمرين آخر أقدمه لعملائي في التدريب: حمِّل نص اجتماع واسأل الذكاء الاصطناعي:

• ما هي نسبة حديثي في ​​الاجتماع؟

• كيف كانت نبرتي؟ كيف رآني الآخرون؟

• ما الذي كان بإمكاني قوله لأبدو أكثر مصداقية؟

• ما هي الكلمات المكررة التي استخدمتها بكثرة؟

الفكرة واضحة. هدفك هنا هو الحصول على ملاحظات فورية ومحددة السياق لتحسين مهاراتك في التواصل.

الخبرة الشخصية في المقدمة

لقد فتح الذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة لتحسين تواصلك. حسِّن قدرتك على إخباره بما تحتاج إليه، ولكن احتفظ بخبرتك الشخصية في المقدمة، بحيث تستخدمه للمساعدة، لا للتوليد. سيستفيد المتخصصون في مجال التواصل أكثر من غيرهم من أولئك الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي لإبراز صوتهم الأصيل بشكل أوضح من ذي قبل.

* «إنك»، خدمات «تريبيون ميديا».