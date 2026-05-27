مونديال 2026: كندا تسعى لأول فوز تاريخي بقيادة جيسي مارش

بعد مسيرة صعود استمرت عقداً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يأمل المنتخب الكندي (أحد المضيفين) أن يتوَّج هذا التقدم بكتابة صفحة مشرقة في المجموعة الثانية من نسخة 2026، بتحقيق أول فوز له على الإطلاق.

وفي مشاركتيه السابقتين في كأس العالم: نهائيات 1986 في المكسيك، وبطولة 2022 في قطر، يملك المنتخب الكندي سجلاً سلبياً بست هزائم في 6 مباريات.

ويتطلع أصحاب الأرض إلى كسر هذه السلسلة في المجموعة الأولى التي تضم البوسنة والهرسك وقطر وسويسرا.

ويؤكد المدرب الأميركي لكندا، جيسي مارش، أن فريقه الذي يضم أسماء بارزة، مثل ألفونسو ديفيس لاعب بايرن ميونيخ الألماني، وجوناثان ديفيد لاعب يوفنتوس الإيطالي، وضع سقف طموحاته عالياً.

وقال مارش العام الماضي: «نريد الفوز بكأس العالم».

وأضاف: «قد يبدو ذلك سخيفاً، ولكن لماذا ندخل أي بطولة في أي وقت ونفكر: (حسناً، لنرَ كيف سنؤدي، وربما نحقق فوزاً واحداً. أو هل يمكننا تسجيل هدف؟)».

ورغم أن الفوز باللقب يبدو مستبعداً إلى حد بعيد، فإن نتائج كندا تحت قيادة مارش تشير إلى أن تحقيق أول فوز في كأس العالم هو هدف في المتناول.

وفاجأ الكنديون كثيرين ببلوغهم الدور نصف النهائي من «كوبا أميركا» 2024؛ حيث خسروا بصعوبة بركلات الترجيح أمام الأوروغواي في مباراة تحديد المركز الثالث.

ومن المرجح أن يأتي التحدي الأكبر لكندا في المجموعة من سويسرا، التي تشارك في كأس العالم للمرة السادسة توالياً.

ويملك المنتخب السويسري سجلاً ثابتاً في تخطي دور المجموعات؛ إذ بلغ الدور الثاني في نسخ 2014 و2018 و2022، ولكنه لم يسبق له أن فاز بمباراة في الأدوار الإقصائية لكأس العالم.

وكان أداؤه أفضل في كأس أوروبا 2024؛ حيث أقصى حامل اللقب (إيطاليا) من دور الـ16، قبل أن يخسر بركلات الترجيح أمام إنجلترا.

ويملك السويسريون قوة هجومية بوجود المهاجم بريل إمبولو، الذي يُرجح أن يسانده جناح نوتنغهام فوريست دان ندويي، وجناح إشبيلية روبن فارغاس.

ويعود لاعب سندرلاند غرانيت تشاكا لقيادة خط الوسط، فيما يُتوقع أن تكون مشاركته الرابعة والأخيرة في كأس العالم.

من جهتها، ستشهد البوسنة والهرسك مشاركة لاعب آخر يخوض كأس العالم للمرة الأخيرة، هو المهاجم إدين دجيكو (40 عاماً)، الذي يعود إلى البطولة بعد 12 عاماً على ظهوره الوحيد السابق، في نهائيات 2014 بالبرازيل.

وشكَّلت نسخة 2014 المناسبة الوحيدة الأخرى التي شاركت فيها البوسنة في بطولة كبرى.

ولعب دجيكو دوراً محورياً في مشوار التأهل إلى نهائيات 2026، مسجلاً هدف التعادل في فوز درامي في الملحق على ويلز في كارديف، قبل أن يواصل الفريق مفاجآته بإسقاط إيطاليا، بطلة العالم 4 مرات.

وعلى الطرف الآخر، ستعوِّل البوسنة على ثنائي شاب لتسجيل الأهداف، هما: لاعب أيندهوفن الهولندي إسمير بايركتاريفيتش (21 عاماً) وكريم ألايبيغوفيتش (18).

ومثل كندا، تسعى قطر، بطلة آسيا في آخر نسختين، إلى تحقيق أول فوز لها في كأس العالم، بعد 4 سنوات من خسارتها مبارياتها الثلاث في دور المجموعات على أرضها في 2022.

وسيشرف على قطر المدرب الإسباني السابق لمنتخب إسبانيا وريال مدريد ووست هام يونايتد، خولن لوبيتيغي، الذي يصل أخيراً إلى كأس العالم بعد 8 سنوات من إقالته من تدريب إسبانيا عشية نهائيات 2018.

ويواجه لوبيتيغي مهمة شاقة لتغيير سجل قطر في كأس العالم؛ إذ يبرز اختياره للمخضرم سيباستيان سوريا البالغ 42 عاماً ضحالة قاعدة اللاعبين في البلاد.