الواقع الافتراضي يمنح «غيرنيكا» حياة جديدة في باريس

ثمة دائماً طرائق جديدة لتقديم روائع الفنون القديمة والمعاصرة. ولم يعد المعرض مكاناً لتأمُّل لوحات معلَّقة على جدران هذه الصالة أو تلك، بل مغامرة تجريبية متجدّدة تُعيد وضع العمل الفنّي في موقعه من تطوّر الزمن وثورة التقنيات الحديثة.

وتنطبق هذه النظرة على المعرض المُقام حالياً في متحف بيكاسو حتى السادس من سبتمبر (أيلول) المقبل، بعنوان «تحولات غيرنيكا». وهي تجربة فريدة من نوعها للواقع الافتراضي تدور حول إحدى أشهر التحف الفنّية في القرن العشرين.

ويتيح المعرض فرصة مبتكرة وغير مسبوقة للغوص في أعماق جدارية بابلو بيكاسو الشهيرة، «غيرنيكا»، متتبّعاً تاريخها منذ تكليف الفنان برسمها لمعرض باريس الدولي عام 1937، وصولاً إلى تحوّلها إلى رمز عالمي للسلام.

وفور دخول الزائر، يجد نفسه مدعواً إلى رحلة تمر بمحطات أساسية في تاريخ اللوحة، من الجناح الجمهوري الإسباني حيث عرضت للمرة الأولى، إلى أطلال مدينة غيرنيكا الباسكية بعد القصف الذي ألهم الفنان رسمها، مروراً بمرسم بيكاسو الباريسي في شارع «غراند أوغسطين» حيث ولدت الجدارية، وصولاً إلى رحلاتها المتعدّدة قبل استقرارها النهائي في متحف الملكة صوفيا.

الواقع الافتراضي يعيد رسم الطريق إلى «غيرنيكا» (صور المعرض)

ويرافق الزائر في هذه التجربة صوتا شاهدين أساسيين: الكاتب خوان لاريا، عضو الوفد الجمهوري الإسباني، ودورا مار، الفنانة السريالية وشريكة بيكاسو، التي لعب التزامها بمناهضة الفاشية دوراً محورياً في ولادة العمل. وهي أيضاً مَن وثَّقت مراحل رسم الجدارية عبر سلسلة من الصور الفوتوغرافية الشهيرة.

ومَن يُشاهد صور بيكاسو خلال العمل على اللوحة يلاحظ ظهوره بكامل أناقته، مرتدياً سروالاً أسود وقميصاً أبيض وربطة عنق قاتمة، وكأنه يشارك في جنازة الأبرياء الذين قضوا تحت أنقاض منازلهم نتيجة قصف القوات الألمانية لبلدة غيرنيكا الإسبانية.

وفي تجربة حسية تجمع بين تاريخ الفنّ والانغماس العاطفي، يقدّم معرض «تحولات غيرنيكا» منظوراً جديداً لفهم هذا العمل ذي الصدى العالمي، مستعيناً بدراسات أولية ووثائق أرشيفية وأعمال مرتبطة مباشرة بولادة الجدارية.

وقد يتساءل المرء عن سبب العودة إلى تأريخ هذه اللوحة التي قيل عنها الكثير وكانت موضوعاً لمئات الدراسات والتحليلات، فهل بقي جديد يُضاف؟ الجواب أنّ متحف بيكاسو يسعى دائماً إلى إثراء تجربة الزوار السابقين والجدد بمفاجأة إضافية. وهي هذه المرّة فيلم بتقنية الواقع الافتراضي يقدّم اللوحة التي لا يشبع منها الناظر، لأنها تحمل معنى ينسجم مع الزمن الحالي، وهو معارضة الحروب وما تتسبَّب به من ويلات. لقد أعلن الفنان من خلال «غيرنيكا» معارضته لنظام فرانكو في إسبانيا بحيث باتت تمثّل عملاً أساسياً في تاريخ القرن الفائت، عدا عن أنها لحظة محورية في مسيرة بيكاسو. ويقول القائمون على المعرض إنه من الضروري استحضار اللوحة التي مضى عليها 90 عاماً باستخدام تقنية الواقع الافتراضي. وهي مغامرة تمكن الزوار من استيعاب أهمية الفنان من خلال المصادر الأرشيفية. لعلَّ متحف بيكاسو يحاول تعويض حقيقة أنّ «غيرنيكا» خرجت من فرنسا «مسقطها» وذهبت إلى الموطن الأصلي للفنان.

ومن المعروف أنّ بيكاسو رسم جداريته الأيقونية، التي يبلغ حجمها 349 في 776 سنتيمتراً، ما بين الأول من مايو (أيار) حتى 4 يونيو (حزيران) 1937، مستخدماً الأسلوب التكعيبي، بناءً على طلب الحكومة الجمهورية الإسبانية لعرضها في الجناح الإسباني بمعرض باريس الكوني.

وجاءت اللوحة بمثابة صرخة إدانة للقصف الذي تعرضت له بلدة غيرنيكا خلال الحرب الأهلية الإسبانية، قبل أن تُحفظ في الولايات المتحدة خلال مرحلة الحكم الديكتاتوري بطلب من الفنان نفسه، ثم تعود إلى إسبانيا عام 1981.