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عالم الاعمال

دبي تعزز مكانتها في مؤشر المراكز المالية العالمية بقطاع التكنولوجيا

مبادرات المركز المالي العالمي في الذكاء الاصطناعي والابتكار تعزز دوره في مستقبل المجال

دبي تعزز مكانتها في مؤشر المراكز المالية العالمية بقطاع التكنولوجيا
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دبي تعزز مكانتها في مؤشر المراكز المالية العالمية بقطاع التكنولوجيا

دبي تعزز مكانتها في مؤشر المراكز المالية العالمية بقطاع التكنولوجيا

حققت دبي إنجازاً مرموقاً بتقدمها إلى المركز الأول عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية، وفقاً لتصنيف خبراء القطاع، في أحدث تقرير لمؤشر المراكز المالية العالمية. كما حافظت الإمارة على مكانتها المتفردة بأنها المركز المالي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ضِمن أفضل عشرة مراكز مالية عالمية، في دلالة على قوتها ومرونتها.

وإضافة إلى ريادتها في مجال التكنولوجيا المالية، مدفوعةً برؤية مركز دبي المالي العالمي لقيادة مستقبل القطاع المالي، تقدمت دبي إلى المركز الثاني عالمياً في مجال الخدمات المهنية. وانعكاساً لثقة القطاع المالي العالمي المتواصلة في الإمارة ومركز دبي المالي العالمي، ارتقى تصنيف دبي العالمي في السمعة إلى المركز السادس. كما حافظت دبي على صدارتها في مجال الإمكانات المستقبلية، وهو تصنيف تتصدره الإمارة على مدى أربعة تقارير متتالية لمؤشر المراكز المالية العالمية.

وجمع أحدث تقرير لمؤشر المراكز المالية العالمية، الذي أعدته شركة «زد/ين» للاستشارات في لندن، بالتعاون مع معهد التنمية الصيني، 39531 تقييماً لخبراء ومتخصصين في قطاع الخدمات المالية حول العالم ممن أجابوا على استبيان مؤشر المراكز المالية العالمية عبر الإنترنت. وجمع المؤشر هذه التقييمات إلى جانب 143 عاملاً أساسياً.

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «تعزز نتائج مؤشر المراكز المالية العالمية مكانة دبي كمركز مالي عالمي رائد وتؤكد نجاح الرؤية التي حددتها قيادتنا من خلال مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

وأضاف: «لعب مركز دبي المالي العالمي دوراً محورياً في تعزيز القدرة التنافسية العالمية لدبي، من خلال استقطاب المؤسسات المالية الرائدة والمواهب والابتكار من جميع أنحاء العالم، فضلاً عن توفير البيئة التنظيمية والقانونية اللازمة لممارسة الأعمال وتحقيق النمو المستدام. وبينما تُعزز دبي مكانتها في قلب النظام المالي العالمي، سيواصل مركز دبي المالي العالمي جهوده في دعم طموحات الإمارة وتعزيز مكانتها بين أكثر المراكز المالية تأثيراً في العالم».

من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «تسهم قوة مركز دبي المالي العالمي ونطاق عمله الواسع في دعم وترسيخ مكانة دبي في مؤشر المراكز المالية العالمية، وقد ثبت ذلك من خلال تقييمات الخبراء والمتخصصين في الخدمات المالية في جميع أنحاء العالم».

وأضاف: «باعتباره أكبر منظومة للشركات المالية الخاضعة للإشراف والتنظيم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والمركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل، على نطاق واسع، في الخدمات المصرفية، وأسواق رأس المال، وإدارة الثروات والأصول، والتأمين، والتكنولوجيا المالية، يوفر مركز دبي المالي العالمي منصة فريدة للابتكار والنمو والتعاون. ويتيحُ لنا هذا العمق والتنوع مواصلة تطوير قطاع الخدمات المالية، وتسريع وتيرة اعتماد التقنيات الناشئة، والمساعدة في رسم ملامح مستقبل المشهد المالي العالمي».

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«برق» تغلق جولة استثمارية من الفئة الأولى بقيمة 329.5 مليون دولار

أعلنت شركة برق للمدفوعات الرقمية إغلاق جولة استثمارية (الشرق الأوسط)
أعلنت شركة برق للمدفوعات الرقمية إغلاق جولة استثمارية (الشرق الأوسط)
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«برق» تغلق جولة استثمارية من الفئة الأولى بقيمة 329.5 مليون دولار

أعلنت شركة برق للمدفوعات الرقمية إغلاق جولة استثمارية (الشرق الأوسط)
أعلنت شركة برق للمدفوعات الرقمية إغلاق جولة استثمارية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة برق للمدفوعات الرقمية إغلاق جولة استثمارية من الفئة (Series A) بقيمة 329.5 مليون دولار، وبتقييم 1.85 مليار دولار، في محطة جديدة تعكس النمو الذي حققته الشركة منذ انطلاقها، وترسخ مكانتها ضمن أبرز شركات التقنية المالية نمواً في المملكة والمنطقة.

وشهدت الجولة الاستثمارية مشاركة كل من «شركة نون للاستثمارات»، و«بنك صحار الدولي»، و«صندوق M20»، في خطوة تعكس ثقة المستثمرين بمسيرة «برق» وإمكاناتها المستقبلية، وتؤكد جاذبية الفرص الاستثمارية التي يشهدها قطاع التقنية المالية بالمملكة والمنطقة.

تأتي الجولة بعد مسيرة نمو متميزة لـ«برق»، بحيث تمكنت «برق»، اليوم، من تجاوز أكثر من 15 مليون مستخدم، خلال عامين، من أكثر من 210 جنسيات، بالتوازي مع التوسع في منظومة خدماتها وحلولها المالية الرقمية، بما يعكس الإقبال المتنامي على منتجات الشركة وقدرتها على بناء قاعدة واسعة من المستخدمين، خلال فترة زمنية قياسية.

كما بلغت قيمة الأموال المتداولة أكثر من 440 مليار ريال (117.3)، في مؤشر يعكس حجم النشاط الذي حققته «برق»، واتساع نطاق استخدام خدماتها المالية الرقمية منذ انطلاقها.

ووفقاً للتقييم، الذي وصلت له «برق»، أصبحت واحدة من أسرع الشركات وصولاً إلى التقييم الملياري في المنطقة، ومن بين الأسرع عالمياً في قطاع التقنية المالية، وهو ما يعكس وتيرة النمو التي حققتها الشركة، خلال فترة وجيزة من انطلاقها.

وستدعم الجولة الاستثمارية المرحلة المقبلة من نمو «برق»، من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتسريع تطوير المنتجات والخدمات، والاستثمار في حلول مالية وتقنية جديدة، إلى جانب التوسع في أسواق جديدة إقليمياً ودولياً، بما يسهم في تقديم تجربة مالية رقمية أكثر تطوراً وسهولة للمستخدمين.

يأتي هذا الإنجاز في وقت يشهد فيه قطاع التقنية المالية بالمملكة تطوراً استثنائياً، مدفوعاً بالتقدم المستمر في البنية التحتية المالية والرقمية، والبيئة التنظيمية الداعمة، ومستهدفات «رؤية السعودية 2030»، إلى جانب جهود البنك المركزي السعودي الرامية إلى تعزيز المدفوعات الرقمية ودعم الابتكار في الخدمات المالية.

ويمثل إغلاق الجولة محطة رئيسية في مسيرة «برق»، ويعكس قدرتها على الانتقال، خلال فترة وجيزة من مرحلة النمو السريع، إلى بناء منصة مالية رقمية ذات نطاق واسع، مستندة إلى قاعدة مستخدمين متنامية، وحجم عمليات متزايد، وطموحات توسعية تستهدف تعزيز حضورها في قطاع التقنية المالية على المستويين الإقليمي والدولي.

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عالم الاعمال

«مصدر» تستعرض منصة رقمية لإدارة الامتثال بالتأمين الصحي

استعرضت شركة «مصدر» منصتها المتخصصة «الامتثال بالتأمين الصحي» (HIP) خلال مشاركتها بمؤتمر «موني 20/20» (الشرق الأوسط)
استعرضت شركة «مصدر» منصتها المتخصصة «الامتثال بالتأمين الصحي» (HIP) خلال مشاركتها بمؤتمر «موني 20/20» (الشرق الأوسط)
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«مصدر» تستعرض منصة رقمية لإدارة الامتثال بالتأمين الصحي

استعرضت شركة «مصدر» منصتها المتخصصة «الامتثال بالتأمين الصحي» (HIP) خلال مشاركتها بمؤتمر «موني 20/20» (الشرق الأوسط)
استعرضت شركة «مصدر» منصتها المتخصصة «الامتثال بالتأمين الصحي» (HIP) خلال مشاركتها بمؤتمر «موني 20/20» (الشرق الأوسط)

استعرضت شركة «مصدر»، منصتها المتخصصة «الامتثال بالتأمين الصحي» (HIP)، خلال مشاركتها في مؤتمر «Money20/20 Middle East 2026» المنعقد في الرياض؛ بهدف إطلاع مجتمع الأعمال وشركاء التحول الرقمي على أحدث الحلول العملية لتنظيم ومتابعة التزام المنشآت بالتغطية التأمينية لموظفيها.

وتُوفر منصة الامتثال بالتأمين الصحي حلولاً متكاملة تتيح للمنشآت إدارة ملف التأمين الصحي بكفاءة عالية؛ بدءاً من المتابعة اللحظية لحالة التغطية التأمينية لكل موظف، ورصد نسب الامتثال، واكتشاف الفجوات بشكل فوري، وصولاً إلى تسهيل مهام إدارات الموارد البشرية والخدمات الحكومية في اتخاذ الإجراءات المطلوبة بسرعة ووضوح.

وتغطي المنصة الدورة التشغيلية لإدارة التأمين الصحي بالكامل عبر بيئة مترابطة؛ حيث تُمكّن المنشآت من إضافة وإلغاء المشتركين بسهولة، إلى جانب استعراض وتقييم عروض التأمين المقدَّمة من شبكة شركائها من مزوّدي الخدمة.

وشهد جناح «مصدر» في المؤتمر تقديم عروض توضيحية حية، شملت كيفية رصد الحالات التأمينية التي تتطلب إجراءات تصحيحية، وتحديث بيانات العاملين، وإدارة المتغيرات المستمرة في القوى العاملة، بما يضمن استمرارية الامتثال للأنظمة وتفادي الغرامات والمخالفات.

وعلى هامش المؤتمر، عقدت «مصدر» لقاءات موسَّعة مع ممثلي قطاع الأعمال، ومختصي شؤون الموظفين، ومزوّدي التغطية التأمينية والوسطاء ومطوّري الأنظمة؛ لبحث فرص التكامل الفني وبناء الشراكات الاستراتيجية.

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عالم الاعمال

«إس تي سي بنك» يعزز حضوره في قطاع الأعمال عبر 6 اتفاقيات جديدة

جانب من مشاركة «إس تي سي بنك» في مؤتمر «موني 20/20 الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
جانب من مشاركة «إس تي سي بنك» في مؤتمر «موني 20/20 الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
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«إس تي سي بنك» يعزز حضوره في قطاع الأعمال عبر 6 اتفاقيات جديدة

جانب من مشاركة «إس تي سي بنك» في مؤتمر «موني 20/20 الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
جانب من مشاركة «إس تي سي بنك» في مؤتمر «موني 20/20 الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)

عزز «إس تي سي بنك» (STC Bank) حضوره في قطاع الأعمال والخدمات المصرفية الرقمية، عبر توقيع ست اتفاقيات جديدة مع شركات محلية وعالمية، بالتزامن مع مشاركته شريكاً مؤسساً في مؤتمر «موني 20/20 الشرق الأوسط» (Money20/20 Middle East) 2026، الذي انطلقت أعماله في الرياض، الاثنين.

ووقّع البنك، خلال اليوم الأول من المؤتمر، اتفاقيات مع كل من «هلا» (Hala)، و«ميسر» (Moyasar)، و«هواوي» (Huawei)، و«سيرباي» (Surpay)، و«المطار» (Almatar)، و«باي لينك» (Paylink)، في خطوة تستهدف توسيع شبكة شراكاته وتعزيز تكامل خدماته وحلوله ضمن منظومة الخدمات المالية والتقنية الرقمية.

وتأتي الاتفاقيات في وقت يعمل فيه «إس تي سي بنك» على توسيع نطاق أعماله في السوق المصرفية الرقمية السعودية، مع تركيز متزايد على الحلول الموجهة إلى قطاع الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير خدمات مالية أكثر مرونة وارتباطاً بالعمليات الرقمية، بما يتماشى مع التحولات المتسارعة في احتياجات قطاع الأعمال.

ويسعى البنك من خلال هذا التوجه إلى تعزيز دوره في خدمة الشركات ورواد الأعمال، مستفيداً من النمو الذي تشهده سوق الخدمات المالية الرقمية في المملكة، والطلب المتزايد على حلول مصرفية تجمع بين السرعة والمرونة والتكامل التقني.

ويشارك «إس تي سي بنك» (STC Bank) كذلك في أجندة المؤتمر، إذ يشارك منصور الزهراني، الرئيس التنفيذي للتقنية في البنك، ضمن قائمة المتحدثين في نسخة 2026.

وتعد هذه المشاركة الثانية للبنك في مؤتمر «موني 20/20 الشرق الأوسط»، بعد مشاركته في النسخة الأولى عام 2025 بصفته شريكاً مؤسساً، في امتداد لحضوره ضمن منظومة التقنية المالية والخدمات المصرفية الرقمية في المملكة.

وتكتسب مشاركة البنك في نسخة العام الحالي أهمية في ظل النمو المتسارع للخدمات المصرفية الرقمية، وارتفاع الطلب من الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على حلول مالية أكثر سرعة ومرونة وقابلية للتكامل مع احتياجاتها التشغيلية والتقنية.

ويُقام مؤتمر «موني 20/20 الشرق الأوسط» خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر (أيلول) 2026 في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات – ملهم، بمشاركة قادة القطاعين المالي والتقني، والمستثمرين وصناع القرار والمؤسسات المصرفية وشركات التقنية المالية ومزودي حلول المدفوعات والخدمات المالية الرقمية.

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