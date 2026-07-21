«جنرال موتورز»: السلامة الذكية تعزز ريادة مركبات الـSUV والبيك-أب

أكدت شركة «جنرال موتورز» أن مفهوم القوة في المركبات لم يعد يُقاس بصلابة الهيكل أو سماكة المعادن فحسب، بل أصبح يعتمد بصورة متزايدة على تقنيات السلامة الذكية والهندسة المتقدمة وأنظمة مساعدة السائق، في وقت تواصل فيه مركبات الـSUV وشاحنات البيك-أب كاملة الحجم تصدرها مبيعات الشركة في الشرق الأوسط.

وقالت الشركة، التي تحتفل بمرور 100 عام على وجودها في المنطقة، إن هذه الفئة من المركبات شكّلت 44 في المائة من إجمالي مبيعات «جنرال موتورز الشرق الأوسط» بين عامي 2000 و2025، بما يعادل نحو مليون مركبة، وهو ما يعكس استمرار الطلب عليها بفضل الجمع بين المساحة والقدرات العالية ومستويات السلامة والتقنيات الحديثة.

وأوضحت أن تطور صناعة السيارات خلال العقود الأخيرة غيّر مفهوم المتانة التقليدي، إذ باتت الأولوية تتركز على إدارة طاقة التصادم، وحماية الركاب، وتفادي الحوادث قبل وقوعها، في ظل استمرار حوادث الطرق بحصد نحو 1.19 مليون وفاة سنوياً حول العالم.

وكشفت نتائج دراسة أجرتها «جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط» بالتعاون مع مؤسسة «يوغوف» في السعودية والإمارات ومصر، أن 89 في المائة من المشاركين يعدّون مزايا السلامة العامل الأكثر تأثيراً عند شراء المركبات، متقدمة على عوامل السعر أو التصميم، بما يعكس تنامي الوعي الإقليمي بأهمية تقنيات الحماية.

وقال هورهي بلاتا، الرئيس والمدير التنفيذي لعمليات «جنرال موتورز» في أفريقيا والشرق الأوسط، إن العملاء ما زالوا يبحثون عن الثقة نفسها التي وفرتها المركبات لعقود، لكن الوسائل تغيرت جذرياً.

وأضاف: «المتانة لم تعد تعتمد على المعادن الثقيلة، بل أصبحت جزءاً من أنظمة السلامة المتقدمة والهياكل الهندسية الذكية والتقنيات التي تقلل احتمالات وقوع التصادم قبل حدوثه، وهو ما يمثل التحول الجوهري في المركبات الحديثة».

وأشار إلى أن التصميمات الحالية تمنح أولوية للديناميكا الهوائية والمواد الأخف وزناً والأكثر صلابة، إلى جانب هندسة مناطق امتصاص الصدمات بما يقلل انتقال قوى التصادم إلى الركاب، مؤكداً أن ما قد يبدو أقل صلابة من الخارج يعكس في الواقع مستويات أعلى من التطور والكفاءة في الحماية.

ولفتت الشركة إلى أن هذا التطور انعكس في حصول عدد من طرازاتها على جوائز عالمية في السلامة، من بينها «شفروليه ترافرس» و«جي إم سي أكاديا» موديل 2025، اللتان نالتا جائزة «أفضل اختيار للسلامة» من معهد التأمين لسلامة الطرق السريعة، فيما حصلت «شفروليه ترافرس» موديل 2026 على تصنيف خمس نجوم من الإدارة الوطنية الأميركية لسلامة المرور على الطرق السريعة، مع أكثر من 20 نظاماً قياسياً للسلامة ومساعدة السائق.

وأضافت أن سيارة «كاديلاك إسكاليد IQ» الكهربائية حصدت بدورها عدداً من الجوائز، من بينها جائزة أفضل سيارة جديدة من «أوتوترايدر» لعام 2025، وجائزة أفضل سيارة SUV لعام 2026 من «موتور تريند».

وأشارت «جنرال موتورز» إلى أن جميع مركباتها الحديثة في أسواق الخليج مزودة بخدمة «أونستار»، التي توفر خدمات الاتصال والمساعدة الطارئة، بما في ذلك الاستجابة التلقائية للحوادث، والاتصال بخدمات الطوارئ، والدعم الصوتي، إضافة إلى خدمات الاتصال ومساعدة السائق، موضحة أن الخدمة متاحة حالياً في السعودية والإمارات والكويت والبحرين، ويتجاوز عدد المشتركين فيها 42 ألف مستخدم.

وأكدت الشركة أن مسؤوليتها لا تقتصر على مرحلة بيع المركبة، بل تمتد إلى ما بعد الشراء عبر برامج الاستدعاء الوقائية والتعاون مع الجهات التنظيمية في المنطقة، بما يعزز مستويات السلامة وثقة العملاء.

وترى «جنرال موتورز» أن الطلب على مركبات الـSUV وشاحنات البيك-أب كاملة الحجم سيظل قوياً في أسواق الشرق الأوسط، إلا أن معايير المنافسة باتت تعتمد بصورة أكبر على دمج الأداء والكفاءة والاتصال الرقمي وأنظمة السلامة الذكية، إلى جانب المحافظة على القدرات التي اشتهرت بها هذه الفئة من المركبات لعقود.