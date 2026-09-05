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صحتك

كيف تحافظ على صحة كليتيك؟ 8 نصائح مهمة

المضادات الحيوية قد تُلحق الضرر بالكليتين (بيكسباي)
المضادات الحيوية قد تُلحق الضرر بالكليتين (بيكسباي)
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كيف تحافظ على صحة كليتيك؟ 8 نصائح مهمة

المضادات الحيوية قد تُلحق الضرر بالكليتين (بيكسباي)
المضادات الحيوية قد تُلحق الضرر بالكليتين (بيكسباي)

تؤدي الكليتان دوراً أساسياً في الحفاظ على توازن الجسم، إذ تساعدان على التخلص من الفضلات، وتنظيم السوائل، ولذلك فإن الحفاظ على صحتهما يتطلب الانتباه إلى العادات اليومية، بدءاً من النظام الغذائي، وشرب الماء، وصولاً إلى الاستخدام الآمن للأدوية، والسيطرة على الأمراض المزمنة.

ورغم أن بعض مشكلات الكلى قد لا تظهر أعراضها في مراحلها المبكرة، فإن اتباع بعض العادات الصحية يمكن أن يساعد على تقليل العوامل التي قد تُرهق الكليتين، أو تزيد من خطر الإصابة بأمراضهما. وفيما يلي أبرز الطرق التي تساعد على الحفاظ على صحة الكليتين، وفقاً لموقع «ويب ميد»:

لا تُفرط في تناول بعض الأدوية

قد تُلحق مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، مثل الإيبوبروفين والنابروكسين، الضرر بالكليتين إذا تناولت جرعات كبيرة منها دفعة واحدة، أو استخدمتها بشكل متكرر. كما أن استخدام مثبطات مضخة البروتون، التي تُستخدم لعلاج القرحة أو الارتجاع المعدي المريئي، لفترات طويلة قد يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

لذلك لا تتناول هذه الأدوية إلا إذا وصفها لك الطبيب، والتزم بالجرعات، والمدة التي يحددها.

توخَّ الحذر عند استخدام المضادات الحيوية

قد تُلحق المضادات الحيوية، وهي أدوية تُستخدم لمكافحة البكتيريا، الضرر بالكليتين إذا استُخدمت بكثرة. وقد يحدث ذلك حتى لدى الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة، إلا أن الخطر يكون أكبر عندما لا تعمل الكليتان بكفاءة.

وتكون بعض أنواع المضادات الحيوية، مثل البنسلين والسلفوناميدات والسيفالوسبورينات، أكثر عرضة للتسبب في مشكلات بالكليتين.

تجنّب المكملات العشبية

لا يُلزم مُصنّعو المكملات الغذائية بإثبات سلامة منتجاتهم، وقد يُلحق بعض هذه المكملات الضرر بالكليتين. وقد يكون الأمر بالغ الخطورة، خاصةً إذا كنت تعاني من مرض في الكليتين، إذ يمكن لبعض المكملات أن تُفاقم الحالة أو تؤثر في فعالية بعض الأدوية.

لذلك، استشر طبيبك قبل تجربة أي مكمل عشبي، حتى لو كان يُسوَّق على أنه طبيعي، أو آمن.

تناول طعاماً صحياً

تقوم الكليتان بمعالجة كل ما تأكله، أو تشربه، بما في ذلك المكونات التي قد تكون ضارة عند الإفراط في تناولها، مثل الدهون، والملح، والسكريات. ومع مرور الوقت، قد يؤدي اتباع نظام غذائي غير صحي إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والسمنة، والسكري، وغيرها من الحالات التي تُرهق الكليتين.

ويحتوي النظام الغذائي الصحي على كميات كبيرة من الخضراوات، والفواكه، والحبوب الكاملة، مع الحد من تناول الأطعمة المصنعة.

انتبه إلى كمية الملح التي تتناولها

يؤثر الملح في الأشخاص بطرق مختلفة. فبالنسبة إلى بعض الأشخاص يبدو أن الإفراط في تناوله يزيد من نسبة البروتين في البول، مما قد يضر بالكليتين، أو يزيد من سوء أمراض الكلى لدى المصابين بها.

كما أن الإفراط في تناول الملح يزيد من احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم، الذي يُعدّ سبباً شائعاً لأمراض الكلى. وقد يزيد أيضاً من خطر الإصابة بحصى الكلى التي قد تكون مؤلمة للغاية، وقد تؤدي إلى تلف الكلى إذا لم تُعالج.

اشرب كمية كافية من الماء

يساعد الماء على إيصال العناصر الغذائية المهمة إلى الكليتين، ونقل الفضلات إلى المثانة على شكل بول. وإذا لم تشرب كمية كافية من الماء، فقد تنسد المرشحات الدقيقة داخل الكليتين، مما يؤدي إلى تكوّن حصى الكلى، والتهاباتها.

وحتى الجفاف البسيط قد يُلحق الضرر بالكليتين إذا تكرر. وعادةً ما يكون شرب أربعة إلى ستة أكواب من الماء يومياً مناسباً، لكن قد يحتاج الجسم إلى كمية أكبر من الماء في حال المرض، أو أثناء الطقس الحار.

أقلع عن التدخين

يزيد التدخين من خطر الإصابة بسرطان الكلى، كما يُلحق الضرر بالأوعية الدموية، مما يؤثر في الكليتين من خلال إبطاء تدفق الدم إليهما.

إضافةً إلى ذلك، قد يؤثر التدخين في بعض الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم. ويُعدّ ذلك أمراً خطيراً، لأن ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه يُعدّ سبباً رئيساً للإصابة بأمراض الكلى.

أدِر المشكلات الصحية

يُعدّ داء السكري وارتفاع ضغط الدم من أكثر الحالات شيوعاً التي تؤثر في الكليتين. ويمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام على السيطرة على كلتا الحالتين.

وبالنسبة إلى مرضى السكري، من المهم أيضاً مراقبة مستوى السكر في الدم عن كثب، وتناول الإنسولين عند الحاجة. أما في حالة ارتفاع ضغط الدم، فإنه يجب فحص مستويات السكر بانتظام، وتناول جميع الأدوية تماماً كما وصفها الطبيب.

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فيتامين «بي 6»... متى يتحول من عنصر غذائي ضروري إلى خطر على الأعصاب؟

فيتامين «بي 6» يتوفر في مجموعة من الأطعمة مثل المكسرات والأسماك (بيكسلز)
فيتامين «بي 6» يتوفر في مجموعة من الأطعمة مثل المكسرات والأسماك (بيكسلز)

رغم أن فيتامين «بي 6» يُعدّ من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاج إليها الجسم للقيام بوظائف حيوية، فإن الإفراط في تناوله، ولا سيما من خلال المكملات الغذائية ومشروبات الطاقة، قد تكون له عواقب صحية خطيرة. ومن أبرز هذه المخاطر تلف الأعصاب، الذي قد يظهر في صورة خدر أو تنميل أو ألم في الساقين، وقد يصل في بعض الحالات إلى التأثير في القدرة على المشي.

ويُعدّ التسمم بفيتامين «بي 6» نادراً للغاية، غير أن الحالات المسجلة زادت بنحو 40 في المائة خلال العقد الماضي، وفقاً لتقارير مراكز السموم الأميركية. ويمكن أن يؤدي تناول جرعات عالية من هذا الفيتامين إلى تلف الأعصاب والإصابة بالخدر، وفقاً لموقع «فيري ويل هيلث».

تعرّف على مصادر الجرعات العالية من فيتامين «بي 6»

يحتاج معظم البالغين إلى ما بين 1.3 و1.7 ملغ من فيتامين «بي 6» يومياً، لدعم عملية التمثيل الغذائي ووظائف الأعصاب. ومن غير المرجح أن تتسبب الجرعات الأعلى قليلاً في أضرار، كما أنه من الصعب الوصول إلى مستويات سامة من الفيتامين من خلال الطعام وحده.

ويُعدّ التسمم بفيتامين «بي 6» نادر الحدوث، إلا إذا استهلك الشخص باستمرار ما يعادل 20 ضعف الكمية اليومية الموصى بها، وفقاً للدكتورة كيلي كريشنا جونسون-أربور، أخصائية السموم الطبية.

وتسوّق العديد من المكملات الغذائية ومشروبات الطاقة فيتامين «بي 6» باعتباره وسيلة لزيادة الطاقة ودعم الجهاز العصبي. وقد تحتوي بعض مكملات فيتامين «بي 6» على ما يصل إلى 100 ملغ من الفيتامين، في حين تحتوي مشروبات الطاقة غالباً على ما يصل إلى 40 ملغ لكل حصة.

زيادة فيتامين «بي 6» وتلف الأعصاب

قد يؤدي تناول جرعات عالية من فيتامين «بي 6» إلى ظهور أعراض عصبية، من بينها الخدر والتنميل والألم في الساقين، وهي أعراض قد تعيق القدرة على المشي.

وقالت جونسون-أربور: «ببساطة، يُعدّ فيتامين بي 6 ساماً للخلايا العصبية».

لكن ظهور هذه الأعراض لا يعني بالضرورة أن سببها التسمم بفيتامين «بي 6»، إذ يمكن أن ترتبط بأكثر من 100 سبب مختلف. وأضافت جونسون-أربور أنه في حال ظهور مثل هذه الأعراض، فمن المهم جداً إخبار الطبيب بنظامك الغذائي ومقدار ما تحصل عليه من فيتامين «بي 6»، لأن احتمال أن يكون الفيتامين هو السبب قد لا يخطر في ذهن الطبيب في البداية.

ويُعالج التسمم بفيتامين «بي 6» من خلال التوقف عن تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على جرعات عالية منه. ومع ذلك، لا تختفي الأعراض دائماً فوراً بعد التوقف عن تناول المكملات.

وقالت جونسون-أربور: «هناك العديد من التقارير عن أشخاص تحسنت أعراضهم بعد توقفهم عن تناول جرعات عالية من فيتامين (بي 6)، ولكن هناك أيضاً ظاهرة تُعرف باسم التراجع التدريجي، حيث يتوقف الأشخاص عن تناول فيتامين (بي 6)، ثم تستمر أعراضهم في التفاقم لبضعة أسابيع، إلى أن تبدأ بالتحسن تدريجياً».

معظم الناس يحصلون على ما يكفي من فيتامين «بي 6» من الطعام

يحصل معظم الناس على ما يكفي من فيتامين «بي 6» من خلال اتباع نظام غذائي متوازن، ولذلك لا يحتاجون عادةً إلى تناول مكملات غذائية للحصول عليه. ويتوفر هذا الفيتامين في مجموعة من الأطعمة، مثل المكسرات والحمص والأسماك والحبوب المدعمة، إلى جانب وجوده في المكملات الغذائية ومشروبات الطاقة.

وإذا كنت تتناول الفيتامينات المتعددة أو مكملاً غذائياً يحتوي على فيتامين «بي 6» فقط، فمن المهم التحقق من الملصق لمعرفة كمية فيتامين «بي 6» الموجودة فيه، حتى تتمكن من متابعة إجمالي استهلاكك اليومي من هذا الفيتامين.

وقالت جيمي آلان، الحاصلة على دكتوراه في الصيدلة، والأستاذة المشاركة في علم الأدوية والسموم بجامعة ولاية ميشيغان: «إذا تناولت كميات معقولة من فيتامين (بي 6)، فمن المرجح ألا تواجه أي مشاكل باستثناء بعض الاضطرابات الهضمية المحتملة».

وأضاف آلان: «إذا كنت تعاني من أعراض عصبية، فتحدث إلى طبيبك على الفور لمعرفة ما إذا كانت زيادة فيتامين (بي 6) هي سبب هذه الأعراض. ولأن هذه الحالة نادرة الحدوث، فإن البحث عن أسباب أخرى لهذه الأعراض لا يقل أهمية».

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من الهضم إلى العظام... 6 فوائد صحية للبرقوق المجفف

البرقوق المجفف يساعد على تخفيف الإمساك (بيكسلز)
البرقوق المجفف يساعد على تخفيف الإمساك (بيكسلز)
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من الهضم إلى العظام... 6 فوائد صحية للبرقوق المجفف

البرقوق المجفف يساعد على تخفيف الإمساك (بيكسلز)
البرقوق المجفف يساعد على تخفيف الإمساك (بيكسلز)

إذا كنت تشتهي شيئاً حلواً بين الوجبات، فقد يكون البرقوق المجفف خياراً يجمع بين المذاق الحلو والفوائد الغذائية المتعددة. فإلى جانب احتوائه على السكر الطبيعي، يوفر البرقوق المجفف الألياف التي تدعم انتظام عملية الهضم، كما يحتوي على مضادات أكسدة ومغذيات قد تسهم في دعم صحة العظام والجلد، وفقاً لموقع «هيلث».

ومن مزايا البرقوق المجفف أيضاً سهولة الاحتفاظ به وتناوله في أي وقت، سواء كوجبة خفيفة سريعة أو كإضافة إلى وجبات غنية بالعناصر الغذائية. وفيما يلي أبرز الفوائد الصحية التي قد يوفرها:

1. يدعم صحة الأمعاء

يسهم البرقوق المجفف في تغذية ميكروبيوم الأمعاء، وهو مجتمع متنوع من الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في الجهاز الهضمي، وتؤدي دوراً مهماً في صحة الأمعاء.

وعلى وجه التحديد، قد يسهم تناول البرقوق المجفف في:

إثراء البكتيريا من عائلة Lachnospiraceae في الأمعاء، مما قد يساعد على تقليل الالتهاب وتقوية بطانة الأمعاء.

زيادة كمية بكتيريا Bifidobacteria، التي ترتبط بتحسين صحة الأمعاء، وتقليل خطر الإصابة بالعدوى، والوقاية من سرطان القولون.

2. يخفف الإمساك

قد يساعد تناول البرقوق المجفف على تخفيف الإمساك وتعزيز انتظام حركة الأمعاء، مما قد يقلل الحاجة إلى الإجهاد أثناء التبرز.

3. يُحسِّن جودة النظام الغذائي

يرتبط تناول الفواكه المجففة، ومنها البرقوق المجفف، باتباع نظام غذائي عالي الجودة. فالأشخاص الذين يحرصون على تناول الفواكه المجففة يميلون عادةً إلى استهلاك كميات أكبر من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات والمأكولات البحرية والبروتينات النباتية، إلى جانب استهلاك كميات أقل من الصوديوم والحبوب المكررة والدهون المشبعة.

كما تُعدّ الفواكه المجففة مصادر جيدة للألياف الغذائية والبوتاسيوم.

4. يحمي صحة العظام

قد يوفر تناول البرقوق المجفف فوائد فريدة لصحة العظام، بفضل احتوائه على مركبات فينولية وفيتامين «ك» والبوتاسيوم. وعلى وجه التحديد، قد يسهم تناول البرقوق في تحسين تكوين العظام والحد من فقدانها.

كما قد يساعد البرقوق على تحسين كثافة المعادن في العظام لدى النساء بعد انقطاع الطمث، وتعزيز صحة العظام لدى الرجال.

5. قد يساعد في إدارة الوزن

يحتوي البرقوق المجفف على الألياف، التي قد تساعد في إدارة الوزن. فالأطعمة الغنية بالألياف، مثل البرقوق، تطيل الشعور بالشبع، وقد تساعد على فقدان الوزن.

وعلى الرغم من مذاقه الحلو، لا يؤدي البرقوق إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم أو الإنسولين. كما يميل الأشخاص الذين يتناولون الفواكه المجففة إلى امتلاك مؤشر كتلة جسم (BMI) ومحيط خصر أقل.

6. يساعد على خفض الكوليسترول

قد يساعد تناول البرقوق المجفف على تنظيم مستويات الكوليسترول، غير أن نتائج الأبحاث في هذا الشأن لا تزال متضاربة. وتشير بعض النتائج إلى أن تناول البرقوق المجفف كوجبة خفيفة، مقارنةً بتناول الكعك، قد يسهم في خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL).

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5 أطعمة نباتية تساعدك في الحصول على المزيد من البروتين يومياً

تتمتع المكسرات بقيمة غذائية عالية وتُعد مصدراً للبروتين (بيكسباي)
تتمتع المكسرات بقيمة غذائية عالية وتُعد مصدراً للبروتين (بيكسباي)
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5 أطعمة نباتية تساعدك في الحصول على المزيد من البروتين يومياً

تتمتع المكسرات بقيمة غذائية عالية وتُعد مصدراً للبروتين (بيكسباي)
تتمتع المكسرات بقيمة غذائية عالية وتُعد مصدراً للبروتين (بيكسباي)

البروتين هو أحد المغذيات الرئيسية التي يحتاج إليها الجسم، ويوجد في مختلف الخلايا والأنسجة، بما في ذلك العضلات، والعظام، والجلد والشعر.

ويلعب البروتين دوراً أساسياً في أهم التفاعلات الكيميائية والأنشطة الخلوية في الجسم، بما في ذلك العمليات الحيوية لإنتاج الطاقة، وصنع الأجسام المضادة المقاومة للعدوى، وإصلاح الخلايا التالفة، وتكوين خلايا جديدة.

ويحتاج الجسم إلى كميات أكبر من البروتين مقارنةً بما يحتاج إليه من الدهون والكربوهيدرات، لكن لا يستطيع الجسم تكوين جميع الأحماض الأمينية التي تتكون منها البروتينات، لذا لا بد من تناول ما يكفي من مصادر البروتين الغذائية يومياً... فما أبرز الأطعمة النباتية التي قد تساعدك في الحصول على المزيد من البروتين؟

الحمص

تُعدّ البقوليات، مثل الفاصولياء والبازلاء والعدس، مصدراً ممتازاً للبروتين النباتي، فهي غنية بالألياف وتحتوي على مجموعة متنوعة من المعادن المفيدة. لكن الحمص على وجه الخصوص يُعد من أبرز مصادر البروتين النباتية، نظراً إلى تعدد طرق استخدامه، إذ يسهل تعديل نكهته وقوامه بما يتناسب مع تفضيلاتك، وفق ما ذكره موقع «هيلث» المعني بأخبار الصحة والتغذية.

ويمكن تقليب الحمص مع زيت الزيتون والتوابل، ثم طهيه في الفرن أو في المقلاة الهوائية، كما يمكن إضافته إلى السلاطات أو أطباق الحبوب، أو خلطه مع الأعشاب لتحضير كرات الفلافل المنزلية.

ويحتوي الحمص على نحو 9.13 غرام من البروتين لكل نصف كوب.

التوفو

يُصنع التوفو من فول الصويا، كما تُصنع بعض أنواع التوفو باستخدام كبريتات الكالسيوم، وهو مُركب طبيعي يُساعد في تكوين بنية البروتين في التوفو.

ويُعدّ هذا الغذاء النباتي منخفض السعرات الحرارية نسبياً مصدراً مهماً للفيتامينات والمعادن، بما في ذلك النحاس والسيلينيوم والمنغنيز والكالسيوم. ويمكن قليه أو شيّه أو خبزه.

ويحتوي التوفو على نحو 21.8 غرام من البروتين لكل نصف كوب.

التيمبيه

يُصنع التيمبيه من فول الصويا المُخمّر، ويمتاز بقوام أكثر تماسكاً وكثافة مقارنةً بالتوفو، كما أن مذاقه يميل قليلاً إلى نكهة المكسرات. ويُعدّ التيمبيه أيضاً مصدراً جيداً للعديد من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك الحديد والفوسفور والزنك ومجموعة فيتامينات «ب».

ويحتوي التيمبيه على نحو 16.9 غرام من البروتين لكل نصف كوب.

الحبوب الكاملة

يتفاجأ الكثيرون عندما يعلمون أن الحبوب مصدر غني بالبروتين. فرغم أنها تتكون أساساً من الكربوهيدرات، فإن العديد من الحبوب الكاملة تحتوي أيضاً على كميات وفيرة من البروتين النباتي. ومن أبرز الحبوب الكاملة الغنية بالبروتين «الكينوا» و«الفارو».

المكسرات والبذور

تتمتع المكسرات -مثل الجوز والفستق واللوز- والبذور -مثل بذور الشيا وبذور اليقطين- بقيمة غذائية عالية ومذهلة، فهي مصادر ممتازة للبروتين والألياف والدهون الصحية والمعادن الأساسية. وعلاوة على ذلك، فهي تُضفي نكهة مميزة وقواماً رائعاً على الوجبات.

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