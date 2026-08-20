خطأ صباحي قد يقلل فاعلية حبوب إنقاص الوزن

لا يستطيع كثير من الأشخاص بدء يومهم من دون تناول الكافيين، الذي يمنحهم الطاقة واليقظة اللازمتين لبدء يومهم. إلا أن محبي القهوة والشاي، والذين يتناولون بعض أدوية إنقاص الوزن الحديثة، قد يحتاجون إلى إعادة ترتيب روتينهم الصباحي.

فحسب شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، يُنصح مَن يتناولون أدوية الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1 (GLP-1) عن طريق الفم، مثل أقراص ويغوفي، بعدم تناولها مع القهوة أو الشاي أو المشروبات الأخرى أو الأدوية الفموية، لأن ذلك قد يقلل من امتصاص الدواء، ويقلل من استفادة الجسم منه.

ووفقاً للإرشادات الصحية، يجب تناول قرص إنقاص الوزن الفموي على معدة فارغة، مع كمية لا تتجاوز نحو 120 ملليلتراً من الماء، من دون أي مشروبات أخرى.

وبعد تناول القرص، ينبغي الانتظار 30 دقيقة على الأقل قبل تناول الطعام أو القهوة أو الشاي أو أي مشروبات أخرى، وكذلك قبل تناول الأدوية الفموية الأخرى.

وتختلف هذه التعليمات عن بعض علاجات إنقاص الوزن التي تُعطى عن طريق الحقن؛ لأن امتصاص الدواء الفموي عبر الجهاز الهضمي يمكن أن يتأثر بالطعام والشراب.

وقال الدكتور مايكل هول، وهو طبيب متخصص في الرعاية الصحية وإطالة العمر: «لا ينبغي تناول القهوة أو الشاي أو العصير أو المشروبات الأخرى مع حبوب إنقاص الوزن، لأنها قد تتداخل مع كيفية امتصاصها إذا جرى تناولها في وقت قريب جداً من الجرعة».

وشدد هول على أن: «القاعدة الأكثر أماناً هي عدم تناول أي شيء عن طريق الفم، باستثناء الماء لمدة 30 دقيقة بعد تناول القرص».

واتفق كبير المحللين الطبيين في شبكة «فوكس نيوز»، الدكتور مارك سيغل، على أنه لا ينبغي تناول قرص «GLP-1» مع الكافيين، بل على معدة فارغة مع الماء فقط.

وأوضح سيغل أنه على الرغم من أن شرب القهوة والشاي على مدار اليوم لا يتعارض عموماً مع «GLP-1» الفموي أو يمنع امتصاصه، فإنه ينبغي على المرضى استشارة أطبائهم فيما يتعلق بهذا الأمر.

كيف يكون الروتين الصباحي الصحيح؟

ينصح هول بترتيب روتينك الصباحي على النحو التالي:

- الاستيقاظ وتناول القرص.

- ابتلاع القرص كاملاً مع كمية مناسبة من الماء، مع عدم تقسيم القرص أو سحقه أو مضغه أو إذابته.

- الانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل.

- تناول وجبة الإفطار وشرب القهوة أو الشاي.