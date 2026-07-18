الوجه الآخر لمكيف الهواء… 5 آثار صحية قد تغفل عنها

مع تصاعد موجات الحر خلال فصل الصيف في كثير من مناطق العالم، أصبح مكيف الهواء وسيلة لا غنى عنها للتخفيف من درجات الحرارة المرتفعة، وتحقيق قدر من الراحة داخل المنازل وأماكن العمل. ورغم دوره الفعّال في الحد من الإجهاد الحراري والوقاية من مضاعفات التعرض للحر الشديد، فإن الاستخدام المتواصل لمكيفات الهواء قد يترك آثاراً جانبية لا ينتبه إليها كثيرون، خصوصاً إذا استُخدمت لفترات طويلة، أو لم تُصن الأجهزة بصورة منتظمة.

وفي هذا السياق، أوضح عدد من الأطباء العامين أبرز التأثيرات التي قد يُحدثها مكيف الهواء في الجسم، وقدموا مجموعة من النصائح العملية التي تساعد في الحد من هذه الآثار المحتملة، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة «إندبندنت».

البشرة

يؤدي التعرض المطول للبيئات المكيفة إلى جفاف ملحوظ في البشرة؛ إذ يعمل مكيف الهواء على سحب الرطوبة من الجو لتبريد المكان، وهو ما قد يزيد من فقدان الجلد لرطوبته الطبيعية.

ويوضح الدكتور أوبل بيكر، الطبيب العام في عيادة مايفيلد بمدينة برايتون وهوف بإنجلترا، أن إزالة الرطوبة من الهواء تجعل الجسم يشعر بالبرودة، لكنها في الوقت نفسه قد تزيد من فقدان الماء من البشرة.

ويضيف: «قد يؤدي ذلك إلى جفاف الجلد، والشعور بشدّه، وتقشره، بل وقد يزيد من حساسيته، أو يفاقم الإصابة بالأكزيما، أو يتسبب في تشقق الشفاه. وإذا كنت تعاني أصلاً من جفاف البشرة أو حساسيتها، فقد تلاحظ أن استخدام مكيف الهواء يزيد هذه المشكلات سوءاً».

العيون

يشير بيكر إلى أن مكيف الهواء قد يتسبب أيضاً في جفاف العينين، الأمر الذي قد يؤدي إلى الشعور بالحرقة أو الوخز. ويؤكد أن تشوش الرؤية قد يحدث في حالات نادرة جداً، لكنه ليس من الأعراض الشائعة.

ويضيف أن الأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة غالباً ما يشعرون بانزعاج أكبر مقارنة بغيرهم، بسبب انخفاض رطوبة الهواء.

وينصح قائلاً: «إذا لاحظت أنك ترمش أكثر من المعتاد، فقد يساعد ذلك في تخفيف الشعور بعدم الارتياح والمحافظة على ترطيب سطح العين».

الأنف والحلق

يوضح بيكر أن الأنف والحلق يحتاجان إلى البقاء رطبين لأداء وظيفتهما بصورة طبيعية، ولذلك فإن جفافهما قد يؤدي إلى تهيجهما، وهو ما قد يسبب التهاب الحلق، أو انسداد الأنف، أو بحة في الصوت.

وتتفق الدكتورة لوسي هوبر، وهي طبيبة عامة مقيمة بلندن، مع هذا الرأي، موضحة أن جفاف الأنف والحلق يقلل من قدرة الجسم على التخلص من المخاط، الذي يمثل جزءاً مهماً من منظومة الدفاع المناعي ضد الجراثيم والفيروسات.

كما قد يعاني بعض الأشخاص من نزيف الأنف نتيجة جفاف الأغشية المخاطية.

الرئتان

يحذر بيكر من أن أجهزة التكييف التي لا تخضع للصيانة الدورية قد تسهم في نشر الغبار وحبوب اللقاح والعفن داخل الهواء، وهو ما قد يهيج الرئتين ويؤدي إلى تفاقم بعض الأمراض التنفسية، مثل الربو.

ومن جانبها، تشير هوبر إلى أن هذه البيئات قد تزيد أيضاً من احتمالية الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي، مؤكدة أن الأشخاص الذين يعانون أمراضاً رئوية مزمنة قد يكونون أكثر عرضة للمضاعفات إذا أصيبوا بعدوى إضافية.

الصداع وآلام الجسم

يوضح بيكر أن البقاء لفترات طويلة في غرفة مكيفة، مثل غرف الفنادق أو المكاتب، قد يؤدي إلى الإصابة بالصداع أو الشعور بآلام في الجسم.

ويفسر ذلك بقوله: «قد تصبح البشرة أكثر جفافاً، وربما يتعرض الجسم للجفاف، كما أن تدفق الهواء البارد بصورة مستمرة قد يسبب شداً أو توتراً في العضلات».

ويضيف أن الجفاف يظل السبب الأكثر شيوعاً لهذه الأعراض، إلا أن التعرض المستمر لمكيف الهواء قد يكون عاملاً مساهماً في ظهورها.

كيف يمكن التخفيف من هذه الآثار؟

يمكن الحد من الآثار الجانبية المحتملة لاستخدام مكيف الهواء من خلال اتباع عدد من الإرشادات البسيطة، من أبرزها:

الحفاظ على ترطيب الجسم

ينصح بيكر بشرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم، لتعويض السوائل التي قد يفقدها الجسم والمساعدة في الحفاظ على ترطيبه.

ترطيب البشرة

إذا كنت تعلم أنك ستقضي وقتاً طويلاً في مكان مكيف، فمن الأفضل استخدام مرطب مناسب للبشرة قبل ذلك؛ إذ يساعد في تكوين طبقة واقية تقلل من فقدان الرطوبة.

ويُفضل اختيار المنتجات التي تحتوي على مكونات مرطبة، مثل الجلسرين أو حمض الهيالورونيك.

اقتناء نباتات منزلية

تشير هوبر إلى أن وجود عدد من النباتات المنزلية قد يساعد في تحسين أجواء المكان وزيادة رطوبة الهواء بدرجة محدودة، مما يخفف من الشعور بالجفاف.

صيانة مكيف الهواء بانتظام

يشدد بيكر على أهمية تنظيف أجهزة التكييف وصيانتها بصورة دورية، مع استبدال الفلاتر أو تنظيفها بانتظام، للحد من تراكم الغبار والعفن والملوثات التي قد تؤثر في جودة الهواء.

استخدام جهاز ترطيب الهواء

قد يكون استخدام جهاز لترطيب الهواء داخل المنزل خياراً مناسباً، خصوصاً عند تشغيل مكيف الهواء لساعات طويلة؛ إذ يساعد في الحفاظ على مستوى مناسب من الرطوبة داخل المكان، ويقلل من آثار الجفاف.