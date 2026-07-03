كيف تتجنب نوبات الصداع النصفي؟ 7 خطوات للوقاية قبل ظهور الألم

لا يقتصر الصداع النصفي على كونه صداعاً عابراً، بل هو حالة عصبية قد تعطل الحياة اليومية وتؤثر في القدرة على العمل أو الدراسة أو ممارسة الأنشطة المعتادة. ورغم عدم وجود وسيلة تضمن منع النوبات بشكل كامل، فإن التعرف على المحفزات التي تسبقها واتخاذ بعض الإجراءات الوقائية قد يقلل من تكرارها وحدتها بشكل ملحوظ.

ويؤكد الخبراء أن الوقاية تبدأ بفهم طبيعة الجسم والاستجابة للعوامل التي قد تستثير النوبات، سواء كانت مرتبطة بالنظام الغذائي أو النوم أو التغيرات الهرمونية أو حتى الطقس. ووفقاً لموقع «هيلث لاين»، هناك مجموعة من الخطوات التي يمكن أن تساعد في تجنب نوبات الصداع النصفي قبل حدوثها.

ويصاحب الصداع النصفي عدد من الأعراض المزعجة، من بينها:

- الغثيان

- الدوخة

- القيء

- الحساسية للضوء والأصوات والروائح

ومن خلال تحديد المحفزات الشخصية وتجنبها قدر الإمكان، يمكن تقليل احتمالات الإصابة بالنوبات.

تجنب الضوضاء العالية والأضواء الساطعة

تُعد الضوضاء المرتفعة، والأضواء الوامضة، والمؤثرات الحسية القوية من أكثر المحفزات شيوعاً لنوبات الصداع النصفي. وقد يكون من الصعب تجنبها تماماً، لكن معرفة البيئات التي تكثر فيها هذه المحفزات تساعد على الحد من التعرض لها.

ومن أبرز هذه المواقف:

- القيادة ليلاً

- الوجود في دور السينما

- حضور الحفلات أو النوادي أو الأماكن المزدحمة

- التعرض المباشر لوهج الشمس

كما يُنصح بإراحة العينين من خلال أخذ فترات راحة منتظمة أثناء مشاهدة التلفاز أو استخدام الكمبيوتر، مع ضبط سطوع الشاشات الرقمية، وتجنب البيئات التي تسبب اضطرابات سمعية أو بصرية قدر الإمكان.

انتبه إلى اختياراتك الغذائية

قد تؤدي بعض الأطعمة والمشروبات إلى تحفيز نوبات الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص، ومن أبرزها:

- الشوكولاته

- اللحوم المصنعة

- المُحليات

- الجبن

ويساعد التعرف على الأطعمة أو المضافات الغذائية التي تحفز النوبات على تجنبها. كما يُعد الكافيين والكحول من المحفزات الشائعة.

الوقاية تبدأ بفهم طبيعة الجسم والاستجابة للعوامل التي قد تستثير النوبات (بيكسلز)

دوّن ملاحظاتك عن نوبات الصداع

يُعد الاحتفاظ بمذكرات خاصة بالصداع النصفي من أفضل الطرق لاكتشاف المحفزات الشخصية.

ومن المفيد تدوين معلومات مثل:

- ما تأكله وتشربه

- روتينك الرياضي ومواعيد ممارسة التمارين

- حالة الطقس

- المشاعر والانفعالات القوية التي مررت بها

- الأدوية التي تتناولها وآثارها الجانبية

- توقيت نوبات الصداع ومدتها وشدتها

ويساعد ذلك على اكتشاف الأنماط المتكررة، مما يسهل تجنب العوامل التي تؤدي إلى حدوث النوبات.

انتبه للتغيرات الهرمونية

تلعب الهرمونات دوراً مهماً في الإصابة بالصداع النصفي، إذ تعاني كثير من النساء من زيادة النوبات خلال فترة الدورة الشهرية أو قبلها مباشرة.

وخلال هذه الفترة، قد يكون من المفيد إيلاء اهتمام أكبر للنظام الغذائي، والنشاط البدني، والعادات اليومية، لأن ذلك قد يساعد في الحد من شدة الأعراض قبل ظهورها.

كما قد تؤدي موانع الحمل الفموية أو العلاج الهرموني البديل إلى زيادة تكرار نوبات الصداع النصفي أو شدتها لدى بعض النساء، في حين قد تجد أخريات تحسناً بعد تغيير وسيلة منع الحمل، أو انخفاضاً في عدد النوبات أثناء استخدامها.

تناول المكملات الغذائية

يمكن علاج الصداع النصفي بالأدوية أو بوسائل أخرى، لكن الحفاظ على مستويات مناسبة من العناصر الغذائية يظل أمراً مهماً.

وقد تساعد بعض الأعشاب والمعادن في الوقاية من النوبات، وتشير الدراسات إلى أن نقص المغنسيوم قد يسهم في حدوث الصداع النصفي، لذلك قد يساعد تناول مكمل غذائي يومي على تقليل تكرار النوبات لدى بعض الأشخاص.

ومع ذلك، ينبغي استشارة الطبيب قبل استخدام أي مكملات غذائية أو علاجات عشبية تُصرف دون وصفة طبية، للتأكد من ملاءمتها للحالة الصحية.

راقب تأثير الطقس

قد تؤثر التغيرات الجوية في نمط نوبات الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص.

فالرطوبة المرتفعة، وارتفاع درجات الحرارة، وحتى الأيام الممطرة، قد تكون من المحفزات المحتملة. وإذا لاحظت ارتباط الصداع بهذه الظروف، فقد يكون من الأفضل البقاء في أماكن مغلقة ومكيفة عند الإمكان، وتقليل مدة التعرض للطقس الذي يسبب لك النوبات.

وبالطبع، لا يمكن تجنب الخروج دائماً، لكن تقليل الوقت الذي تقضيه في هذه الظروف قد يساعد في الحد من تكرار الصداع.

تناول الطعام ونَم بانتظام

قد يؤدي الصيام أو تفويت الوجبات إلى تحفيز نوبات الصداع النصفي، لذلك يُنصح بتناول الطعام خلال ساعة من الاستيقاظ، ثم الحرص على تناول وجبة أو وجبة خفيفة كل ثلاث إلى أربع ساعات.

كما يُعد الجفاف من المحفزات الشائعة، لذا من المهم شرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم، وتجنب إهمال الوجبات.

ويلعب النوم أيضاً دوراً أساسياً في الوقاية من الصداع النصفي، إذ قد تؤدي قلة النوم إلى زيادة شدة الأعراض، لذلك يُنصح بالحصول على ما بين سبع وثماني ساعات من النوم كل ليلة.

وفي المقابل، قد يؤدي الإفراط في النوم إلى تحفيز نوبات الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص، لذا فإن الحفاظ على نمط نوم منتظم واكتشاف عدد الساعات الأنسب لك يُعدان من أهم خطوات الوقاية.