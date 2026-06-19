مخلل الملفوف... حمية يقبل عليها أعضاء إدارة ترمب لإنقاص أوزانهم

لجأ أعضاء كبار في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى نظام غذائي جديد يعتمد على مخلل الملفوف في مسعى لإنقاص أوزانهم، حسب صحيفة «وول ستريت جورنال».

وأوضحت الصحيفة أن كلاً من نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الصحة روبرت إف كينيدي الابن، ووزير النقل شون دافي، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، يعتمدون على تلك الحمية رغم «الروائح الكبريتية» الناجمة عنها، التي «تسببت في بعض الاحتكاكات الداخلية» داخل البيت الأبيض.

ووفقاً للصحيفة، فهم يتبعون نصيحة دكتور التغذية شون أومارا، الذي يوصي مرضاه بإعطاء الأولوية للأطعمة المخمرة مثل مخلل الملفوف إلى جانب شرائح اللحم (الستيك) المستمدة من أبقار تتغذى على العشب. كما ينصح الطبيب مرضاه بالابتعاد عن الكحول والأطعمة السكرية، ويُقال إن هذا النظام الغذائي يساعد في تقليل الدهون الحشوية ودعم عملية الهضم.

ورفض أومارا مناقشة حالات مرضاه في مقابلة مع الصحيفة، إلا أن أشخاصاً مطلعين على الأمر أخبروا الصحيفة بأن كينيدي ولوتنيك ودفي قد تلقوا جميعاً العلاج على يد هذا الطبيب.

وتبلغ تكلفة الاستشارة المباشرة مع أومارا 18 ألف دولار، في حين تبدأ تكلفة «خطط تحسين الأداء الصحي» في عيادته من 8 آلاف دولار، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال».

وتشير التقارير إلى أن كينيدي -الذي جرب العديد من الحميات الغذائية الرائجة على مر السنين- كان أول من تبنى طريقة تلك الحمية قبل عام، في حين التزم بها فانس خلال فترة الصوم الكبير لكنه استمر في اتباعها بعد ذلك.

وكان وزير الصحة قد زعم سابقاً أنه فقد نحو 9 كيلوغرامات في 20 يوماً بفضل نظام غذائي تضمن الزبادي و«الكيمتشي» الذي يعتمد على الخضروات ومخلل الملفو،ف وهو ما دفع خبراء التغذية إلى إبداء الحذر والتحفظ.

مخلل الملفوف التقليدي يُعد من الأطعمة المخمرة التي تحتوي على أنواع متعددة من بكتيريا حمض اللاكتيك (بيكسلز)

ورغم أن كينيدي كان «ينفر أحياناً من المذاق اللاذع والقوي» لـ«مخلل الملفوف»، فإنه نسب الفضل لهذا النظام الغذائي في إنقاص وزنه وتخفيف الآلام والأوجاع، بحسب الصحيفة، التي ذكرت أن لكل مسؤول في إدارة ترمب طريقته الخاصة لضمان الحصول على حصته من «مخلل الملفوف».

فقد كشفت شيريل هاينز، زوجة كينيدي، في برنامج «بودكاست» مع كاتي ميلر العام الماضي، أن زوجها يستيقظ مبكراً كل صباح لطهي شريحة لحم وتناول مخلل الملفوف، الذي يُعد طبقاً أساسياً في ألمانيا وأوروبا الوسطى.

وقالت هاينز: «كان يناولني كيساً من مخلل الملفوف ويقول: هل يمكنك وضعه في حقيبتك؟ فأرد عليه: في الواقع، لا أستطيع».

أما فانس، فيتناول «مخلل الملفوف» غالباً في وجبة الغداء، إلى جانب البيض والمخللات والتوت. وفي العشاء، يتناول لحم البقر أو الضأن مع «مخلل الملفوف»، وفقاً لـ«وول ستريت جورنال» التي لفتت إلى أنه من المعروف أن نائب الرئيس الأميركي يتناول وجبات خفيفة مثل شرائح لحم البقر المجفف المستمد من ماشية تغذت على العشب على متن طائرة «إير فورس تو»، أو يتناول شطيرة «هامبرغر» بدون خبز مع طبق جانبي من الخضروات المخمرة، وبدلاً من الذهاب إلى متجر البقالة، تشير التقارير إلى أن لوتنيك يُعِدّ الخضروات المخمرة بنفسه في المنزل.

ولم يتضح ما إذا كان ترمب نفسه موافقاً على هذا النظام الصحي؛ فقد أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أنه «قاوم في بعض الأحيان فكرة التخلي عن الأطعمة غير الصحية»، وذكرت أنه شوهد في وقت سابق من هذا الشهر خلال نهائيات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) في نيويورك وهو يتناول البطاطس المقلية والبيتزا ومشروبه المفضل «دايت كوك».

وفي الفحص الطبي الأخير لترمب، صرح طبيب البيت الأبيض الدكتور شون باربابيلا بأنه قدّم المشورة له بشأن إنقاص الوزن، موصياً بزيادة النشاط البدني وتغيير النظام الغذائي.