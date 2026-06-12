نصائح للنوم رغم الشعور بالنشاط

يعاني بعض الناس من صعوبة في النوم بسبب الشعور بالنشاط رغم حاجتهم إلى الاسترخاء.
وحسب الإذاعة الأميركية العامة، ينصح خبراء النوم باتباع روتين للاسترخاء قبل النوم مثل ممارسة عادات تساعد على الاستعداد للنوم.
وقد تشمل هذه العادات هوايات مهدئة مثل الحياكة أو القراءة أو أنشطة للعناية بالنفس مثل التأمل أو المشي مساءً، أو تهيئة بيئة مناسبة لنوم مثالي.
وتقول أليسون هارفي، الأستاذة وعالمة النفس الإكلينيكية في جامعة كاليفورنيا: «إذا لم يكن لديك طقوس قبل النوم، فقد حان الوقت للتفكير في تبني واحدة»، حيث يمكن أن تُحفز هذه الطقوس سلسلة من الاستجابات البيولوجية والفسيولوجية التي تُخبر أجسامنا بأن وقت النوم قد حان.
وأضافت: «إذا استطعنا التخلص من أي شعور بالتهديد الذي تراكم خلال اليوم، فسيدعم ذلك نومنا».
وينصح أخصائيو النوم باستراتيجيات مُثبتة علمياً يُمكنك دمجها في روتينك قبل النوم.
الاستراتيجية الأولى: خفّض إضاءة محيطك
يُمكن أن يُحفّز ذلك أجسامنا على إفراز الميلاتونين، وهو هرمون طبيعي يُنظّم إيقاعنا اليومي ويُشير إلى الجسم بأن وقت النوم قد حان.
حاول أن تجرّب هذه الليلة: في المساء، أطفئ الإضاءة العلوية في غرفة المعيشة وغرفة النوم، وشغّل أي مصابيح ذات استهلاك منخفض للطاقة للحفاظ على إضاءة خافتة، ولا تنسَ إطفاء هذه المصابيح عند وقت النوم.
وتقول هارفي إن الضوء يُمكن أن يُؤثّر على نومك حتى لو كانت عيناك مُغلقتين، لذا استخدم قناعاً للعين لحجب أي ضوء مُتبقٍ إذا لم تكن لديك ستائر مُعتمة.
الاستراتيجية الثانية: حافظ على برودة جسمك
للنوم بشكل أسرع، اخفض درجة حرارة جسمك الداخلية، كما تقول الدكتورة سيما خوسلا، طبيبة طب النوم ومقدمة بودكاست تابع للأكاديمية الأميركية لطب النوم فهذا يرسل إشارة إلى جسمك بأن وقت النوم قد حان فكلما انخفضت درجة حرارة جسمك بشكل أسرع، كلما نمت بشكل أسرع.
وتقترح خوسلا هذه الطريقة لخفض درجة حرارة جسمك بسرعة: خذ حماماً قبل النوم فالانتقال من بيئة دافئة إلى بيئة باردة، مثل غرفة باردة مثلاً، يُحسّن النوم، واخفض درجة حرارة منظم الحرارة.
وتنصح خوسلا بإبقاء درجة حرارة الغرفة معتدلة، نحو 20 درجة مئوية.
الاستراتيجية الثالثة: تجنّب كل ما يُثير حماسك
تقول هارفي: «للحصول على نوم هانئ، حاول أن تُهيّئ نفسك لحالة من الهدوء والاسترخاء قبل النوم. من الأفضل تجنّب أي شيء يُثير مشاعرك، سواءً كانت إيجابية أم سلبية. ليس هذا هو الوقت المناسب لتفقد بريدك الإلكتروني الأخير أو مراسلة أصدقائك بشأن خطط مثيرة».
وبدلاً من ذلك، عليك أن تُهيّئ نفسك «لخلق شعور بالأمان وربط وقت النوم بذكريات جميلة» لذا راجع أنشطتك الليلية بنظرة جديدة هل هي مُريحة؟ إن لم تكن كذلك، فحاول تعديلها.
وتنصح هارفي بالبحث عن التواصل العاطفي للتخفيف من مشاعر القلق أو التوتر أفعال بسيطة، مثل معانقة طفلك قبل النوم، تُساعد على الشعور بالراحة.
الاستراتيجية الرابعة: حل المشكلات من دون إفراط
قد يكون من الصعب النوم عندما يكون ذهنك مشغولاً بأمور كثيرة وللمساعدة على تهدئة الأفكار المتضاربة، تنصح هارفي بمعالجة أي ضغوطات قبل إطفاء الأنوار، وتقول: «لا نريد أن تتراكم علينا كل هذه الأفكار عندما نحاول النوم».
وإذا وجدت نفسك قلقاً بشأن المشكلات أو قائمة مهامك، فأحضر قلماً وورقة اكتب كل مشكلة أو مهمة، والخطوة التالية المحددة التي ستتخذها غداً لمعالجتها، لكن لا تحاول حل المشكلة، فبمجرد أن يبدأ الناس في حل المشكلات، يصبح الأمر مثيراً للقلق.