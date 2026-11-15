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شؤون إقليمية

الاستخبارات الأميركية: إيران لا تزال تمتلك ما يصل إلى 2500 صاروخ

مسؤولون لـ«وول ستريت جورنال»: طهران أعادت بناء ترسانتها بوتيرة أبطأ مما كانت عليه قبل الحرب

صواريخ معروضة في المعرض الدائم التابع لـ«الحرس الثوري» قرب طهران (أ.ب)
صواريخ معروضة في المعرض الدائم التابع لـ«الحرس الثوري» قرب طهران (أ.ب)
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الاستخبارات الأميركية: إيران لا تزال تمتلك ما يصل إلى 2500 صاروخ

صواريخ معروضة في المعرض الدائم التابع لـ«الحرس الثوري» قرب طهران (أ.ب)
صواريخ معروضة في المعرض الدائم التابع لـ«الحرس الثوري» قرب طهران (أ.ب)

قدَّرت أجهزة الاستخبارات الأميركية أن إيران تمتلك ما بين 1500 و2500 صاروخ في ترسانتها، وفقاً لمسؤولين أميركيين، ما يترك لطهران قدرة كبيرة على مهاجمة أهداف أميركية وأخرى تابعة لحلفاء الولايات المتحدة إذا استؤنفت الحرب.

وقال المسؤولون لصحيفة «وول ستريت جورنال» إن هذا التقدير ينطوي على درجة منخفضة من الثقة، بسبب صعوبة تحديد العدد الدقيق للصواريخ الإيرانية الجاهزة للإطلاق أو المخزنة. ومع ذلك، أوضحوا أن إيران لا تزال تحتفظ بمخزون كبير من الصواريخ.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة وإسرائيل ألحقتا أضراراً بمنشآت إنتاج الصواريخ الإيرانية، فإن إيران واصلت إعادة بناء ترسانتها، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كانت عليه قبل الحرب، بالاعتماد في الغالب على مكونات مخزنة، وفقاً للمسؤولين. كما لا تزال طهران تمتلك عدداً كبيراً من الطائرات المُسيَّرة والصواريخ قصيرة المدى.

إيرانيون يشاهدون معرضاً دائماً للصواريخ على مشارف طهران يوم الاثنين 9 نوفمبر الحالي (أ.ب)

وتتعارض إعادة تكوين مخزون إيران مع تصريحات لمسؤولين في الإدارة الأميركية، من بينهم الرئيس دونالد ترمب، قالوا فيها إن القدرات العسكرية الإيرانية دُمِّرت. كما أخذت هذه المسألة في الحسبان خلال مناقشات داخلية في إدارة ترمب بشأن استئناف الضربات بالتعاون مع إسرائيل، حسب مسؤولين أميركيين.

ويقدّر مسؤولون عسكريون إسرائيليون، على نحو مماثل، أن إيران تمتلك أكثر من 1500 صاروخ باليستي، رغم تفاوت التقديرات بين المسؤولين في المنطقة الأوسع، بسبب صعوبة تحديد العدد الدقيق.

زوار في معرض للقوات الجوفضائية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني في الحديقة الوطنية للفضاء الجوي خارج طهران (إ.ب.أ)

وقالت سيمون ليدين، التي شغلت منصب نائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط خلال الولاية الأولى لترمب، للصحيفة، إن التقدير الأدنى، البالغ 1500 صاروخ، يعني أن إيران أعادت تكوين أكثر من نصف مخزونها المقدر قبل الحرب. وأضافت أن إيران أعادت بناء ترسانتها بالكامل بين حرب الأيام الاثني عشر في يونيو (حزيران) 2025 واندلاع الصراع الحالي في فبراير (شباط).

واستخدمت إيران الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيَّرة وتكتيكات محسَّنة لمواصلة إلحاق أضرار بالمنشآت العسكرية الأميركية والرادارات وأنظمة الإنذار المبكر في أنحاء الشرق الأوسط. ونتيجة لذلك، جرى نقل كثير من الأصول العسكرية الأميركية إلى إسرائيل التي تُعد أكثر أماناً، وفقاً لمسؤولين إسرائيليين وأميركيين.

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الاستخبارات الأميركية: إيران لا تزال تمتلك ما يصل إلى 2500 صاروخ

صواريخ معروضة في المعرض الدائم التابع لـ«الحرس الثوري» قرب طهران (أ.ب)
صواريخ معروضة في المعرض الدائم التابع لـ«الحرس الثوري» قرب طهران (أ.ب)
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الاستخبارات الأميركية: إيران لا تزال تمتلك ما يصل إلى 2500 صاروخ

صواريخ معروضة في المعرض الدائم التابع لـ«الحرس الثوري» قرب طهران (أ.ب)
صواريخ معروضة في المعرض الدائم التابع لـ«الحرس الثوري» قرب طهران (أ.ب)

قدَّرت أجهزة الاستخبارات الأميركية أن إيران تمتلك ما بين 1500 و2500 صاروخ في ترسانتها، وفقاً لمسؤولين أميركيين، ما يترك لطهران قدرة كبيرة على مهاجمة أهداف أميركية وأخرى تابعة لحلفاء الولايات المتحدة إذا استؤنفت الحرب.

وقال المسؤولون لصحيفة «وول ستريت جورنال» إن هذا التقدير ينطوي على درجة منخفضة من الثقة، بسبب صعوبة تحديد العدد الدقيق للصواريخ الإيرانية الجاهزة للإطلاق أو المخزنة. ومع ذلك، أوضحوا أن إيران لا تزال تحتفظ بمخزون كبير من الصواريخ.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة وإسرائيل ألحقتا أضراراً بمنشآت إنتاج الصواريخ الإيرانية، فإن إيران واصلت إعادة بناء ترسانتها، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كانت عليه قبل الحرب، بالاعتماد في الغالب على مكونات مخزنة، وفقاً للمسؤولين. كما لا تزال طهران تمتلك عدداً كبيراً من الطائرات المُسيَّرة والصواريخ قصيرة المدى.

إيرانيون يشاهدون معرضاً دائماً للصواريخ على مشارف طهران يوم الاثنين 9 نوفمبر الحالي (أ.ب)

وتتعارض إعادة تكوين مخزون إيران مع تصريحات لمسؤولين في الإدارة الأميركية، من بينهم الرئيس دونالد ترمب، قالوا فيها إن القدرات العسكرية الإيرانية دُمِّرت. كما أخذت هذه المسألة في الحسبان خلال مناقشات داخلية في إدارة ترمب بشأن استئناف الضربات بالتعاون مع إسرائيل، حسب مسؤولين أميركيين.

ويقدّر مسؤولون عسكريون إسرائيليون، على نحو مماثل، أن إيران تمتلك أكثر من 1500 صاروخ باليستي، رغم تفاوت التقديرات بين المسؤولين في المنطقة الأوسع، بسبب صعوبة تحديد العدد الدقيق.

زوار في معرض للقوات الجوفضائية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني في الحديقة الوطنية للفضاء الجوي خارج طهران (إ.ب.أ)

وقالت سيمون ليدين، التي شغلت منصب نائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط خلال الولاية الأولى لترمب، للصحيفة، إن التقدير الأدنى، البالغ 1500 صاروخ، يعني أن إيران أعادت تكوين أكثر من نصف مخزونها المقدر قبل الحرب. وأضافت أن إيران أعادت بناء ترسانتها بالكامل بين حرب الأيام الاثني عشر في يونيو (حزيران) 2025 واندلاع الصراع الحالي في فبراير (شباط).

واستخدمت إيران الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيَّرة وتكتيكات محسَّنة لمواصلة إلحاق أضرار بالمنشآت العسكرية الأميركية والرادارات وأنظمة الإنذار المبكر في أنحاء الشرق الأوسط. ونتيجة لذلك، جرى نقل كثير من الأصول العسكرية الأميركية إلى إسرائيل التي تُعد أكثر أماناً، وفقاً لمسؤولين إسرائيليين وأميركيين.

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شؤون إقليمية

الاستخبارات الأميركية ترجّح الحصار على قصف إيران

إيرانيات يشاركن في تدريب عسكري خلال افتتاح مركز لتدريب المتطوعات في ساحة آزادي بطهران الثلاثاء الماضي (أ.ب)
إيرانيات يشاركن في تدريب عسكري خلال افتتاح مركز لتدريب المتطوعات في ساحة آزادي بطهران الثلاثاء الماضي (أ.ب)
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الاستخبارات الأميركية ترجّح الحصار على قصف إيران

إيرانيات يشاركن في تدريب عسكري خلال افتتاح مركز لتدريب المتطوعات في ساحة آزادي بطهران الثلاثاء الماضي (أ.ب)
إيرانيات يشاركن في تدريب عسكري خلال افتتاح مركز لتدريب المتطوعات في ساحة آزادي بطهران الثلاثاء الماضي (أ.ب)

رجّحت تقييمات استخباراتية أميركية جدوى الحصار والعقوبات في الضغط على إيران، مقابل أثر محدود لضربات جديدة، فيما لم يحسم الرئيس دونالد ترمب قراره بشأن استئناف الهجمات، وسط ضغوط إسرائيلية وتهديدات إيرانية.

ونقلت «رويترز» عن مسؤولين أميركيين أن الاستخبارات خلصت إلى أن الحصار والعقوبات يُلحقان الضرر بالاقتصاد الإيراني وسيواصلان الضغط على طهران، وأن ضربات إضافية لن تغيّر كثيراً مطالبها التفاوضية. وقالت مصادر إن ترمب الذي اطلع على التقييمات أبلغ مستشاريه أنه قد يُحجم عن الضربات ما لم تقع استفزازات من طهران أو الحوثيين. ويواصل مسؤولون إسرائيليون الضغط لاستئناف الحرب.

ونقلت «أسوشييتد برس» عن دبلوماسيَّين في الشرق الأوسط أن الوساطة القطرية لاتفاق مؤقت يعيد الملاحة في هرمز دخلت مرحلة انتظار بعد إبعاد ترمب نائبه جي دي فانس عن المفاوضات.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الضغط الاقتصادي جعل الضربات غير ضرورية، مؤكداً أن النصر هو «ضمان ألا تمتلك طهران سلاحاً نووياً أبداً».

وفي طهران، قال النائب أحمد بخشايش أردستاني إن «احتمال وقوع الحرب لا يزال قائماً». وطرح إعلام «الحرس الثوري» إمكانية تطوير صاروخ عابر للقارات بمدى 10 آلاف كيلومتر لبلوغ الساحل الشرقي الأميركي، قرب واشنطن ونيويورك.

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شؤون إقليمية

آيزنكوت يعطي الأولوية لـ«الحريديم»

«الحريديم» خلال مظاهرة في القدس ضد قرار تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)
«الحريديم» خلال مظاهرة في القدس ضد قرار تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)
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آيزنكوت يعطي الأولوية لـ«الحريديم»

«الحريديم» خلال مظاهرة في القدس ضد قرار تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)
«الحريديم» خلال مظاهرة في القدس ضد قرار تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

في أسبوعه الأول من التكليف، بدا أن زعيم حزب «يشار» الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، يدفع باتجاه «حكومة تغيير» مع إعطاء الأولوية لضم الأحزاب الدينية المتشددة (الحريديم)، متبنياً بذلك الاستراتيجية التي يدعو إليها رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، الذي يعارض الاعتماد على الأحزاب العربية.

وقالت «القناة 12» الإسرائيلية إن الاتصالات بين «كتلة التغيير»، التي يتزعمها آيزنكوت، والأحزاب الحريدية، تجري منذ أيام، وذلك بعد أن قرر الرئيس المكلف المضي نحو تشكيل حكومة بمشاركة الأحزاب الحريدية.

وأكدت القناة أن هذا المسار يتخذ الجدية اللازمة، لكن ثمة فجوات بين الطرفين، سواء على مستوى الخلافات الجوهرية أو الثقة، ويصعب ردم الفجوات المتعلقة بالثقة على وجه الخصوص.

وكان يفترض أن يذهب آيزنكوت إلى حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية، لكن ليبرمان دفع باتجاه اتفاق مع الحريديم حتى لو كلف تنازلات معينة.

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