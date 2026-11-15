الاستخبارات الأميركية: إيران لا تزال تمتلك ما يصل إلى 2500 صاروخ

قدَّرت أجهزة الاستخبارات الأميركية أن إيران تمتلك ما بين 1500 و2500 صاروخ في ترسانتها، وفقاً لمسؤولين أميركيين، ما يترك لطهران قدرة كبيرة على مهاجمة أهداف أميركية وأخرى تابعة لحلفاء الولايات المتحدة إذا استؤنفت الحرب.

وقال المسؤولون لصحيفة «وول ستريت جورنال» إن هذا التقدير ينطوي على درجة منخفضة من الثقة، بسبب صعوبة تحديد العدد الدقيق للصواريخ الإيرانية الجاهزة للإطلاق أو المخزنة. ومع ذلك، أوضحوا أن إيران لا تزال تحتفظ بمخزون كبير من الصواريخ.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة وإسرائيل ألحقتا أضراراً بمنشآت إنتاج الصواريخ الإيرانية، فإن إيران واصلت إعادة بناء ترسانتها، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كانت عليه قبل الحرب، بالاعتماد في الغالب على مكونات مخزنة، وفقاً للمسؤولين. كما لا تزال طهران تمتلك عدداً كبيراً من الطائرات المُسيَّرة والصواريخ قصيرة المدى.

إيرانيون يشاهدون معرضاً دائماً للصواريخ على مشارف طهران يوم الاثنين 9 نوفمبر الحالي (أ.ب)

وتتعارض إعادة تكوين مخزون إيران مع تصريحات لمسؤولين في الإدارة الأميركية، من بينهم الرئيس دونالد ترمب، قالوا فيها إن القدرات العسكرية الإيرانية دُمِّرت. كما أخذت هذه المسألة في الحسبان خلال مناقشات داخلية في إدارة ترمب بشأن استئناف الضربات بالتعاون مع إسرائيل، حسب مسؤولين أميركيين.

ويقدّر مسؤولون عسكريون إسرائيليون، على نحو مماثل، أن إيران تمتلك أكثر من 1500 صاروخ باليستي، رغم تفاوت التقديرات بين المسؤولين في المنطقة الأوسع، بسبب صعوبة تحديد العدد الدقيق.

زوار في معرض للقوات الجوفضائية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني في الحديقة الوطنية للفضاء الجوي خارج طهران (إ.ب.أ)

وقالت سيمون ليدين، التي شغلت منصب نائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط خلال الولاية الأولى لترمب، للصحيفة، إن التقدير الأدنى، البالغ 1500 صاروخ، يعني أن إيران أعادت تكوين أكثر من نصف مخزونها المقدر قبل الحرب. وأضافت أن إيران أعادت بناء ترسانتها بالكامل بين حرب الأيام الاثني عشر في يونيو (حزيران) 2025 واندلاع الصراع الحالي في فبراير (شباط).

واستخدمت إيران الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيَّرة وتكتيكات محسَّنة لمواصلة إلحاق أضرار بالمنشآت العسكرية الأميركية والرادارات وأنظمة الإنذار المبكر في أنحاء الشرق الأوسط. ونتيجة لذلك، جرى نقل كثير من الأصول العسكرية الأميركية إلى إسرائيل التي تُعد أكثر أماناً، وفقاً لمسؤولين إسرائيليين وأميركيين.