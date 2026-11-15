«الكونكاكاف»: أميركا تضع قدماً في المربع الذهبي بسداسية في شباك هايتي

حقق المنتخب الأميركي فوزاً كبيراً على نظيره منتخب هايتي 6 / صفر، في المباراة التي جمعتهما بمدينة ميامي فجر اليوم الأحد بتوقيت غرينتش، في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أمم اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).

وشهدت المباراة عودة الثنائي كريستيان بوليسيتش وفولارين بالوجون إلى صفوف المنتخب الأميركي، حيث نجح كلاهما في هز الشباك، ليقودا الفريق إلى تحقيق أكبر انتصار له تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

وافتتح أوستن تراستي التسجيل للمنتخب الأميركي في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف زميله جوليان هول الهدف الثاني، بينما عزز ويستون ماكيني تقدم أصحاب الأرض بهدف ثالث.

وفي الدقيقة 62، سجل بوليسيتش الهدف الرابع من ركلة جزاء، قبل أن يعود ويضيف الهدف الخامس بعد أقل من دقيقتين، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء إثر تمريرة من أليكس فريمان.

واختتم بالوجون السداسية في الدقيقة 82، بعدما نجح في هز شباك الحارس ألكسندر بيير، ليؤكد عودته القوية إلى المنتخب الأميركي بعد غيابه عن المباريات الودية الأخيرة.

وتأتي عودة بوليسيتش بعد تعافيه من إصابة تعرض لها في الساق والشظية، أبعدته عن المنتخب منذ خسارة بلاده أمام بلجيكا 1 / 4 في دور الستة عشر بكأس العالم... أما بالوغون، فغاب عن المباريات الودية الأخيرة لبلاده تزامناً مع غيابه عن أول أربع مباريات لموناكو بالدوري الفرنسي هذا الموسم، عقب تعثر انتقاله المحتمل إلى إيفرتون الإنجليزي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في مدينة سينسيناتي، حيث يسعى المنتخب الأميركي إلى تأكيد تفوقه وحجز مقعده في الدور قبل النهائي.

وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً لمساندة منتخب هايتي، الذي اضطر إلى خوض مبارياته خارج أرضه بسبب أعمال العنف والأوضاع الأمنية في بلاده.

وتعد المباراة بداية المرحلة الأخيرة للمدرب بوتشيتينو مع المنتخب الأميركي، بعدما تقرر رحيله الأسبوع المقبل لتولي تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي.