ترمب وإيران... من يربح معركة الانتظار؟

يتجه الصراع بين واشنطن وطهران نحو اختبار القدرة على الاحتمال، بعدما بات تأجيل الحسم خياراً سياسياً قائماً بذاته؛ فالرئيس الأميركي دونالد ترمب يريد أن ينتزع بالضغط ما يصعب ضمانه بحرب جديدة، وإيران تراهن على أن يمنحها الصمود فرصة لتحسين شروطها. وبينهما، تضغط حكومة بنيامين نتنياهو لمنع الانتظار من التحول إلى تسوية تراها غير كافية.

ولا يعني ذلك أن الحرب توشك على الانتهاء؛ فالخلاف بات يدور حول الوسيلة الأقل تكلفة لفرض نهايتها. والحصار يتيح لترمب مواصلة المواجهة من دون العودة إلى عمليات واسعة، لكنه يُبقي النجاح معلقاً على سلوك الخصم وحسابات الحلفاء، فيؤجل قرار التصعيد من دون أن يضمن وحده بقاء المواجهة ضمن حدودها الحالية.

ونقلت وكالة «رويترز»، السبت، عن مصادر أن ترمب أبلغ مستشاريه بإمكان الامتناع عن ضربات جديدة ما لم تستفزه إيران أو الحوثيون؛ ما يعزز ترجيح التريث، وأوردت أن تقديرات استخباراتية أميركية ترى أن تجديد الهجمات لن يغيّر مطالب طهران التفاوضية بصورة جوهرية، لكن ترمب لم يحسم كيفية إنهاء الصراع.

الوقت أداة ضغط

تمنح هذه المعطيات الانتظار منطقاً يتجاوز تجنب التكلفة الانتخابية، فإذا لم تكن القوة الإضافية تضمن تنازلات إضافية، يصبح منح الضغط الاقتصادي وقتاً أطول خياراً قابلاً للدفاع عنه، غير أن فاعليته تتطلب تعريفاً لما تريد واشنطن انتزاعه، وللنقطة التي يمكن عندها الانتقال من العقاب إلى التفاهم.

وهذا ما تعقّده تصريحات ترمب؛ فإعلانه عدم الحاجة إلى اتفاق يجنّبه الظهور بمظهر المستعجل، ويُبقي حديث وزير الخزانة سكوت بيسنت عن اضطرار الإيرانيين في النهاية إلى التفاوض باب التسوية مفتوحاً. وقد لا تكون واشنطن راغبة في اتفاق بالشروط المتاحة، من دون أن تكون قد تخلت عنه بوصفه مخرجاً محتملاً.

لكن قول ترمب إن بقاء قادة النظام الإيراني في السلطة بعد ولايته سيكون هزيمة له، يرفع سقف النجاح إلى ما يتجاوز تعديل السلوك النووي والإقليمي. فإذا أصبح سقوط النظام معياراً للحسم، فسيصعب تسويق تنازلات جزئية بعدّها انتصاراً.

وبذلك، قد يتحول طول الحصار من مصدر قوة إلى التزام مفتوح، وتبقى طهران قادرة على تقديم بقائها وحده دليلاً على إفشال أهداف خصومها. وتظل قيمة الانتظار مرتبطة بقدرته على تقريب الحل، لا بمجرد إرجاء الانفجار.

إسرائيل وحدود التأثير

وفي هذا السياق، تتجاوز أهمية تحركات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسألة إقناع ترمب بجدوى ضربات جديدة؛ فوفق «تايمز أوف إسرائيل»، يخشى مسؤولون مطلعون على التفاوض الأميركي - الإيراني والوساطة القطرية أن تؤدي عملية يأذن بها نتنياهو إلى استئناف القتال المكثف، وهي مخاوف لا تدل على قرار بالهجوم.

نتنياهو خلال الجلسة الافتتاحية للكنيست الجديد في القدس الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)

وتُظهر معركة الانتظار أن طرفاً رافضاً لمسار التسوية قادر على تغيير الظروف التي تقوم عليها؛ فقد تكفي عملية محدودة وردّ مقابل لإعادة ترتيب أولويات واشنطن، بحيث تتقدم حماية القوات والحلفاء على اختبار جدوى الضغط الاقتصادي. ومن هنا، يُقاس النفوذ الإسرائيلي بما يقبله ترمب، وبقدرة التطورات الميدانية على تضييق خياراته أيضاً.

وتمنح زيارة رئيس «الموساد» رومان غوفمان إلى واشنطن هذا الاحتمال ثقلاً سياسياً، من دون أن تثبت نجاح المسعى الإسرائيلي. ونقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن «القناة 12» أن نتنياهو لم يُطلع غادي آيزنكوت على الزيارة خلال إحاطته الأمنية، الخميس، ما يطرح سؤالاً عن الرقابة على القرارات خلال مفاوضات تشكيل الحكومة.

أما إبعاد جي دي فانس عن المسار التفاوضي، فقد يُضعف صوتاً يدفع نحو إنهاء الحرب، لكنه لا يحوّل تلقائياً ميزان القرار لمصلحة نتنياهو؛ فترمب يمكنه تعطيل مبادرة نائبه، ومقاومة مطلب التصعيد الإسرائيلي معاً؛ لأنه يريد الاحتفاظ بتوقيت التسوية وشروطها، لا تفويض أي طرف تحديدهما.

ويبقى الخلاف مع فانس مرتبطاً بكيفية قراءة الهزيمة الجمهورية. فإذا كان فانس يرى في الحرب عبئاً ينبغي التخلص منه لاستعادة الناخبين، فإن ترمب يسعى إلى تجنب أن تبدو التسوية إقراراً بفشلها. وهكذا، يصبح الحصار مساحة التقاء مؤقتة بين الرغبة في خفض القتال، ورفض التراجع، لكنه لا يحل التناقض بينهما.

الميدان يختبر الانتظار

وأظهرت محاولة استهداف البحرين حدود الفصل بين استمرار الضغط وتجميد الحرب. فقد أعلنت القيادة المركزية الأميركية إسقاط مسيّرتين إيرانيتين من دون إصابات أو أضرار، خلافاً لادعاء طهران تدمير رادار أميركي. وتكمن أهمية الواقعة في اختبارها قدرة واشنطن على حماية قواتها من دون تصعيد أوسع.

مقاتلات أميركية شبحية من طراز «إف - 35 إيه» تابعة لسلاح الجو الأميركي تحلّق في دورية فوق منطقة الشرق الأوسط (سنتكوم)

قد تراهن إيران على أن عمليات محدودة تذكّر بقدرتها على الإيذاء، وتدفع الآخرين إلى البحث عن تسوية، لكن هذا الرهان ينطوي على خطر سوء التقدير؛ فالضعف السياسي الذي أصاب ترمب انتخابياً لا يعني غياب القدرة العسكرية، وقد تدفعه إصابات أميركية أو أضرار كبيرة إلى ردّ يتجاوز حسابات طهران.

وفي الداخل، لا يضمن انخفاض وتيرة القتال انتهاء الضغط على الرئيس. فالديمقراطيون المقبلون على السيطرة على الكونغرس يستطيعون توسيع الرقابة ومساءلة الإدارة عن الإنفاق والأهداف، وإن تعذر عليهم فرض نهاية سريعة للحرب. وسيظل اضطراب الأسعار والملاحة معياراً يلمسه الناخبون أكثر من توصيف العمليات بأنها انتهت «فعلياً».