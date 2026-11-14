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شؤون إقليمية

ترمب وإيران... من يربح معركة الانتظار؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يسار) يتحدث إلى الصحافيين برفقة وزير الدفاع بيت هيغسيث في مارس الماضي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يسار) يتحدث إلى الصحافيين برفقة وزير الدفاع بيت هيغسيث في مارس الماضي (أرشيفية - رويترز)
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ترمب وإيران... من يربح معركة الانتظار؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يسار) يتحدث إلى الصحافيين برفقة وزير الدفاع بيت هيغسيث في مارس الماضي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يسار) يتحدث إلى الصحافيين برفقة وزير الدفاع بيت هيغسيث في مارس الماضي (أرشيفية - رويترز)

يتجه الصراع بين واشنطن وطهران نحو اختبار القدرة على الاحتمال، بعدما بات تأجيل الحسم خياراً سياسياً قائماً بذاته؛ فالرئيس الأميركي دونالد ترمب يريد أن ينتزع بالضغط ما يصعب ضمانه بحرب جديدة، وإيران تراهن على أن يمنحها الصمود فرصة لتحسين شروطها. وبينهما، تضغط حكومة بنيامين نتنياهو لمنع الانتظار من التحول إلى تسوية تراها غير كافية.

ولا يعني ذلك أن الحرب توشك على الانتهاء؛ فالخلاف بات يدور حول الوسيلة الأقل تكلفة لفرض نهايتها. والحصار يتيح لترمب مواصلة المواجهة من دون العودة إلى عمليات واسعة، لكنه يُبقي النجاح معلقاً على سلوك الخصم وحسابات الحلفاء، فيؤجل قرار التصعيد من دون أن يضمن وحده بقاء المواجهة ضمن حدودها الحالية.

ونقلت وكالة «رويترز»، السبت، عن مصادر أن ترمب أبلغ مستشاريه بإمكان الامتناع عن ضربات جديدة ما لم تستفزه إيران أو الحوثيون؛ ما يعزز ترجيح التريث، وأوردت أن تقديرات استخباراتية أميركية ترى أن تجديد الهجمات لن يغيّر مطالب طهران التفاوضية بصورة جوهرية، لكن ترمب لم يحسم كيفية إنهاء الصراع.

الوقت أداة ضغط

تمنح هذه المعطيات الانتظار منطقاً يتجاوز تجنب التكلفة الانتخابية، فإذا لم تكن القوة الإضافية تضمن تنازلات إضافية، يصبح منح الضغط الاقتصادي وقتاً أطول خياراً قابلاً للدفاع عنه، غير أن فاعليته تتطلب تعريفاً لما تريد واشنطن انتزاعه، وللنقطة التي يمكن عندها الانتقال من العقاب إلى التفاهم.

وهذا ما تعقّده تصريحات ترمب؛ فإعلانه عدم الحاجة إلى اتفاق يجنّبه الظهور بمظهر المستعجل، ويُبقي حديث وزير الخزانة سكوت بيسنت عن اضطرار الإيرانيين في النهاية إلى التفاوض باب التسوية مفتوحاً. وقد لا تكون واشنطن راغبة في اتفاق بالشروط المتاحة، من دون أن تكون قد تخلت عنه بوصفه مخرجاً محتملاً.

لكن قول ترمب إن بقاء قادة النظام الإيراني في السلطة بعد ولايته سيكون هزيمة له، يرفع سقف النجاح إلى ما يتجاوز تعديل السلوك النووي والإقليمي. فإذا أصبح سقوط النظام معياراً للحسم، فسيصعب تسويق تنازلات جزئية بعدّها انتصاراً.

وبذلك، قد يتحول طول الحصار من مصدر قوة إلى التزام مفتوح، وتبقى طهران قادرة على تقديم بقائها وحده دليلاً على إفشال أهداف خصومها. وتظل قيمة الانتظار مرتبطة بقدرته على تقريب الحل، لا بمجرد إرجاء الانفجار.

إسرائيل وحدود التأثير

وفي هذا السياق، تتجاوز أهمية تحركات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسألة إقناع ترمب بجدوى ضربات جديدة؛ فوفق «تايمز أوف إسرائيل»، يخشى مسؤولون مطلعون على التفاوض الأميركي - الإيراني والوساطة القطرية أن تؤدي عملية يأذن بها نتنياهو إلى استئناف القتال المكثف، وهي مخاوف لا تدل على قرار بالهجوم.

نتنياهو خلال الجلسة الافتتاحية للكنيست الجديد في القدس الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)

وتُظهر معركة الانتظار أن طرفاً رافضاً لمسار التسوية قادر على تغيير الظروف التي تقوم عليها؛ فقد تكفي عملية محدودة وردّ مقابل لإعادة ترتيب أولويات واشنطن، بحيث تتقدم حماية القوات والحلفاء على اختبار جدوى الضغط الاقتصادي. ومن هنا، يُقاس النفوذ الإسرائيلي بما يقبله ترمب، وبقدرة التطورات الميدانية على تضييق خياراته أيضاً.

وتمنح زيارة رئيس «الموساد» رومان غوفمان إلى واشنطن هذا الاحتمال ثقلاً سياسياً، من دون أن تثبت نجاح المسعى الإسرائيلي. ونقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن «القناة 12» أن نتنياهو لم يُطلع غادي آيزنكوت على الزيارة خلال إحاطته الأمنية، الخميس، ما يطرح سؤالاً عن الرقابة على القرارات خلال مفاوضات تشكيل الحكومة.

أما إبعاد جي دي فانس عن المسار التفاوضي، فقد يُضعف صوتاً يدفع نحو إنهاء الحرب، لكنه لا يحوّل تلقائياً ميزان القرار لمصلحة نتنياهو؛ فترمب يمكنه تعطيل مبادرة نائبه، ومقاومة مطلب التصعيد الإسرائيلي معاً؛ لأنه يريد الاحتفاظ بتوقيت التسوية وشروطها، لا تفويض أي طرف تحديدهما.

ويبقى الخلاف مع فانس مرتبطاً بكيفية قراءة الهزيمة الجمهورية. فإذا كان فانس يرى في الحرب عبئاً ينبغي التخلص منه لاستعادة الناخبين، فإن ترمب يسعى إلى تجنب أن تبدو التسوية إقراراً بفشلها. وهكذا، يصبح الحصار مساحة التقاء مؤقتة بين الرغبة في خفض القتال، ورفض التراجع، لكنه لا يحل التناقض بينهما.

الميدان يختبر الانتظار

وأظهرت محاولة استهداف البحرين حدود الفصل بين استمرار الضغط وتجميد الحرب. فقد أعلنت القيادة المركزية الأميركية إسقاط مسيّرتين إيرانيتين من دون إصابات أو أضرار، خلافاً لادعاء طهران تدمير رادار أميركي. وتكمن أهمية الواقعة في اختبارها قدرة واشنطن على حماية قواتها من دون تصعيد أوسع.

مقاتلات أميركية شبحية من طراز «إف - 35 إيه» تابعة لسلاح الجو الأميركي تحلّق في دورية فوق منطقة الشرق الأوسط (سنتكوم)

قد تراهن إيران على أن عمليات محدودة تذكّر بقدرتها على الإيذاء، وتدفع الآخرين إلى البحث عن تسوية، لكن هذا الرهان ينطوي على خطر سوء التقدير؛ فالضعف السياسي الذي أصاب ترمب انتخابياً لا يعني غياب القدرة العسكرية، وقد تدفعه إصابات أميركية أو أضرار كبيرة إلى ردّ يتجاوز حسابات طهران.

وفي الداخل، لا يضمن انخفاض وتيرة القتال انتهاء الضغط على الرئيس. فالديمقراطيون المقبلون على السيطرة على الكونغرس يستطيعون توسيع الرقابة ومساءلة الإدارة عن الإنفاق والأهداف، وإن تعذر عليهم فرض نهاية سريعة للحرب. وسيظل اضطراب الأسعار والملاحة معياراً يلمسه الناخبون أكثر من توصيف العمليات بأنها انتهت «فعلياً».

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نائب إيراني: صنع القنبلة النووية بات «مطلباً شعبياً»

دعا نائب رئيس «لجنة المادة 90» في البرلمان الإيراني، حسين علي حاجي دليغاني، إلى صنع قنبلة نووية، قبل أيام من اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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ترمب وإيران... من يربح معركة الانتظار؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يسار) يتحدث إلى الصحافيين برفقة وزير الدفاع بيت هيغسيث في مارس الماضي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يسار) يتحدث إلى الصحافيين برفقة وزير الدفاع بيت هيغسيث في مارس الماضي (أرشيفية - رويترز)
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ترمب وإيران... من يربح معركة الانتظار؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يسار) يتحدث إلى الصحافيين برفقة وزير الدفاع بيت هيغسيث في مارس الماضي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يسار) يتحدث إلى الصحافيين برفقة وزير الدفاع بيت هيغسيث في مارس الماضي (أرشيفية - رويترز)

يتجه الصراع بين واشنطن وطهران نحو اختبار القدرة على الاحتمال، بعدما بات تأجيل الحسم خياراً سياسياً قائماً بذاته؛ فالرئيس الأميركي دونالد ترمب يريد أن ينتزع بالضغط ما يصعب ضمانه بحرب جديدة، وإيران تراهن على أن يمنحها الصمود فرصة لتحسين شروطها. وبينهما، تضغط حكومة بنيامين نتنياهو لمنع الانتظار من التحول إلى تسوية تراها غير كافية.

ولا يعني ذلك أن الحرب توشك على الانتهاء؛ فالخلاف بات يدور حول الوسيلة الأقل تكلفة لفرض نهايتها. والحصار يتيح لترمب مواصلة المواجهة من دون العودة إلى عمليات واسعة، لكنه يُبقي النجاح معلقاً على سلوك الخصم وحسابات الحلفاء، فيؤجل قرار التصعيد من دون أن يضمن وحده بقاء المواجهة ضمن حدودها الحالية.

ونقلت وكالة «رويترز»، السبت، عن مصادر أن ترمب أبلغ مستشاريه بإمكان الامتناع عن ضربات جديدة ما لم تستفزه إيران أو الحوثيون؛ ما يعزز ترجيح التريث، وأوردت أن تقديرات استخباراتية أميركية ترى أن تجديد الهجمات لن يغيّر مطالب طهران التفاوضية بصورة جوهرية، لكن ترمب لم يحسم كيفية إنهاء الصراع.

الوقت أداة ضغط

تمنح هذه المعطيات الانتظار منطقاً يتجاوز تجنب التكلفة الانتخابية، فإذا لم تكن القوة الإضافية تضمن تنازلات إضافية، يصبح منح الضغط الاقتصادي وقتاً أطول خياراً قابلاً للدفاع عنه، غير أن فاعليته تتطلب تعريفاً لما تريد واشنطن انتزاعه، وللنقطة التي يمكن عندها الانتقال من العقاب إلى التفاهم.

وهذا ما تعقّده تصريحات ترمب؛ فإعلانه عدم الحاجة إلى اتفاق يجنّبه الظهور بمظهر المستعجل، ويُبقي حديث وزير الخزانة سكوت بيسنت عن اضطرار الإيرانيين في النهاية إلى التفاوض باب التسوية مفتوحاً. وقد لا تكون واشنطن راغبة في اتفاق بالشروط المتاحة، من دون أن تكون قد تخلت عنه بوصفه مخرجاً محتملاً.

لكن قول ترمب إن بقاء قادة النظام الإيراني في السلطة بعد ولايته سيكون هزيمة له، يرفع سقف النجاح إلى ما يتجاوز تعديل السلوك النووي والإقليمي. فإذا أصبح سقوط النظام معياراً للحسم، فسيصعب تسويق تنازلات جزئية بعدّها انتصاراً.

وبذلك، قد يتحول طول الحصار من مصدر قوة إلى التزام مفتوح، وتبقى طهران قادرة على تقديم بقائها وحده دليلاً على إفشال أهداف خصومها. وتظل قيمة الانتظار مرتبطة بقدرته على تقريب الحل، لا بمجرد إرجاء الانفجار.

إسرائيل وحدود التأثير

وفي هذا السياق، تتجاوز أهمية تحركات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسألة إقناع ترمب بجدوى ضربات جديدة؛ فوفق «تايمز أوف إسرائيل»، يخشى مسؤولون مطلعون على التفاوض الأميركي - الإيراني والوساطة القطرية أن تؤدي عملية يأذن بها نتنياهو إلى استئناف القتال المكثف، وهي مخاوف لا تدل على قرار بالهجوم.

نتنياهو خلال الجلسة الافتتاحية للكنيست الجديد في القدس الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)

وتُظهر معركة الانتظار أن طرفاً رافضاً لمسار التسوية قادر على تغيير الظروف التي تقوم عليها؛ فقد تكفي عملية محدودة وردّ مقابل لإعادة ترتيب أولويات واشنطن، بحيث تتقدم حماية القوات والحلفاء على اختبار جدوى الضغط الاقتصادي. ومن هنا، يُقاس النفوذ الإسرائيلي بما يقبله ترمب، وبقدرة التطورات الميدانية على تضييق خياراته أيضاً.

وتمنح زيارة رئيس «الموساد» رومان غوفمان إلى واشنطن هذا الاحتمال ثقلاً سياسياً، من دون أن تثبت نجاح المسعى الإسرائيلي. ونقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن «القناة 12» أن نتنياهو لم يُطلع غادي آيزنكوت على الزيارة خلال إحاطته الأمنية، الخميس، ما يطرح سؤالاً عن الرقابة على القرارات خلال مفاوضات تشكيل الحكومة.

أما إبعاد جي دي فانس عن المسار التفاوضي، فقد يُضعف صوتاً يدفع نحو إنهاء الحرب، لكنه لا يحوّل تلقائياً ميزان القرار لمصلحة نتنياهو؛ فترمب يمكنه تعطيل مبادرة نائبه، ومقاومة مطلب التصعيد الإسرائيلي معاً؛ لأنه يريد الاحتفاظ بتوقيت التسوية وشروطها، لا تفويض أي طرف تحديدهما.

ويبقى الخلاف مع فانس مرتبطاً بكيفية قراءة الهزيمة الجمهورية. فإذا كان فانس يرى في الحرب عبئاً ينبغي التخلص منه لاستعادة الناخبين، فإن ترمب يسعى إلى تجنب أن تبدو التسوية إقراراً بفشلها. وهكذا، يصبح الحصار مساحة التقاء مؤقتة بين الرغبة في خفض القتال، ورفض التراجع، لكنه لا يحل التناقض بينهما.

الميدان يختبر الانتظار

وأظهرت محاولة استهداف البحرين حدود الفصل بين استمرار الضغط وتجميد الحرب. فقد أعلنت القيادة المركزية الأميركية إسقاط مسيّرتين إيرانيتين من دون إصابات أو أضرار، خلافاً لادعاء طهران تدمير رادار أميركي. وتكمن أهمية الواقعة في اختبارها قدرة واشنطن على حماية قواتها من دون تصعيد أوسع.

مقاتلات أميركية شبحية من طراز «إف - 35 إيه» تابعة لسلاح الجو الأميركي تحلّق في دورية فوق منطقة الشرق الأوسط (سنتكوم)

قد تراهن إيران على أن عمليات محدودة تذكّر بقدرتها على الإيذاء، وتدفع الآخرين إلى البحث عن تسوية، لكن هذا الرهان ينطوي على خطر سوء التقدير؛ فالضعف السياسي الذي أصاب ترمب انتخابياً لا يعني غياب القدرة العسكرية، وقد تدفعه إصابات أميركية أو أضرار كبيرة إلى ردّ يتجاوز حسابات طهران.

وفي الداخل، لا يضمن انخفاض وتيرة القتال انتهاء الضغط على الرئيس. فالديمقراطيون المقبلون على السيطرة على الكونغرس يستطيعون توسيع الرقابة ومساءلة الإدارة عن الإنفاق والأهداف، وإن تعذر عليهم فرض نهاية سريعة للحرب. وسيظل اضطراب الأسعار والملاحة معياراً يلمسه الناخبون أكثر من توصيف العمليات بأنها انتهت «فعلياً».

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شؤون إقليمية

نائب إيراني: صنع القنبلة النووية بات «مطلباً شعبياً»

تُظهر هذه الصورة الملتقَطة بواسطة القمر الاصطناعي «بلياديس نيو» التابع لشركة «إيرباص للدفاع والفضاء» شاحنة محمَّلة بـ18 حاوية زرقاء تنقل اليورانيوم عالي التخصيب تدخل إلى نفق داخل مجمع «مركز التكنولوجيا النووية» في أصفهان 9 يونيو 2025 (أ.ب)
تُظهر هذه الصورة الملتقَطة بواسطة القمر الاصطناعي «بلياديس نيو» التابع لشركة «إيرباص للدفاع والفضاء» شاحنة محمَّلة بـ18 حاوية زرقاء تنقل اليورانيوم عالي التخصيب تدخل إلى نفق داخل مجمع «مركز التكنولوجيا النووية» في أصفهان 9 يونيو 2025 (أ.ب)
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نائب إيراني: صنع القنبلة النووية بات «مطلباً شعبياً»

تُظهر هذه الصورة الملتقَطة بواسطة القمر الاصطناعي «بلياديس نيو» التابع لشركة «إيرباص للدفاع والفضاء» شاحنة محمَّلة بـ18 حاوية زرقاء تنقل اليورانيوم عالي التخصيب تدخل إلى نفق داخل مجمع «مركز التكنولوجيا النووية» في أصفهان 9 يونيو 2025 (أ.ب)
تُظهر هذه الصورة الملتقَطة بواسطة القمر الاصطناعي «بلياديس نيو» التابع لشركة «إيرباص للدفاع والفضاء» شاحنة محمَّلة بـ18 حاوية زرقاء تنقل اليورانيوم عالي التخصيب تدخل إلى نفق داخل مجمع «مركز التكنولوجيا النووية» في أصفهان 9 يونيو 2025 (أ.ب)

دعا نائب رئيس «لجنة المادة 90» في البرلمان الإيراني حسين علي حاجي دليغاني، السبت، إلى صنع قنبلة نووية، قبل أيام من اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبحث ملف إيران.

وقال حاجي دليغاني لوكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري»: «اليوم، أحد المطالب الشعبية أن تصنع الجمهورية الإسلامية، إلى جانب إيمانها وصواريخها، قنبلةً نوويةً وأن تمتلكها».

ورداً على مَن يسأل عن حاجة إيران إلى القنبلة، قال: «الإجابة واضحة؛ يجب أن تمتلك البلاد هذه القدرة. أما استخدامها أو عدم استخدامها فمسألة أخرى». وأضاف أن القرار بهذا الشأن يُتَّخذ «في الوقت المناسب»، ويعود «من الناحية الشرعية» إلى «ولي أمر المسلمين»، في إشارة إلى المرشد الإيراني.

وقارن بين الجدل الحالي ومعارضة سابقة لتطوير القدرات الصاروخية، قائلاً: «كما عارض بعضهم في الماضي امتلاك الصواريخ، قد يتساءل بعضهم اليوم عن ضرورة امتلاك القنبلة النووية». وقال إن العدو، «بحسب الحسابات القائمة»، لن يشنَّ هجوماً نووياً على إيران بسبب مساحتها الواسعة، والتداعيات الكبيرة لهجوم مثل هذا.

وتنظر «لجنة المادة 90» المتنفذة في الشكاوى بشأن أداء البرلمان والحكومة والقضاء. ورغم تصاعد الدعوات من جهات متنفذة، لم تعلن طهران حتى الآن أي قرار بتغيير مسار برنامجها النووي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، الاثنين، إن إيران لا تزال عضواً في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وتعدّ نفسها ملزمة بتعهداتها ما دامت عضواً فيها.

ووصف بقائي تغيير العقيدة النووية بأنه «موضوع حقيقي»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل قتلتا المرشد السابق علي خامنئي، «صاحب فتوى منع استخدام السلاح النووي».

تقرير غروسي

وصدرت تصريحات حاجي دليغاني بعد يوم من تقرير فصلي سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قالت فيه إنها «لا تستطيع الجزم بعدم حدوث تحويل للمواد النووية المعلنة» عن الأنشطة السلمية في إيران.

وأضافت الوكالة أنها لا تعرف الموقع الدقيق لمنشأة تخصيب في أصفهان أعلنتها إيران في يونيو (حزيران) 2025، ولا ما إذا كانت تحتوي على مواد نووية.

وكتب المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، أن «أكثر من عام» مضى على فقدان الوكالة «استمرارية المعرفة» بشأن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.

وكانت الوكالة قد قدّرت، قبل ضربات يونيو 2025، أن إيران تملك 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وهي نسبة تفصلها خطوة فنية قصيرة عن نسبة 90 في المائة اللازمة لصنع سلاح.

ودعا غروسي إيران إلى «تدابير تقنية وتدريجية» تمهِّد لعودة المفتشين. لكن طهران أبلغت الوكالة أن استئناف التفتيش غير ممكن مع ما وصفتها بـ«التهديدات المستمرة» من الرئيس الأميركي.

وانتقدت البعثة الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا «الأساسَين القانوني والفني» لتقارير الوكالة، داعية إياها إلى مراعاة تداعيات الهجمات العسكرية على المنشآت النووية الإيرانية.

وقالت البعثة، في بيان على منصة «إكس»: «حذفت أميركا العدوان من القرارات المنحازة، لكن تداعياته لا يمكن محوها من الواقع. الحقائق لا تختفي لمجرد أن السياسة تقتضي ذلك».

ويناقش مجلس محافظي الوكالة التقرير في فيينا، الأسبوع المقبل. وكان المجلس قد أحال ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي في سبتمبر (أيلول) بسبب «عدم امتثالها».

ضرورة لا مفر منها

وطالب «مجلس خبراء القيادة»، الخميس، ببحث الخروج من معاهدة حظر الانتشار ومراجعة العقيدة الدفاعية، واصفاً ذلك بأنه «ضرورة لا مفر منها» و«مطلب عام ووطني».

وقال المجلس، الذي يختار المرشد ويشرف على أدائه، إن تهديدات «العدو» للمعرفة النووية الإيرانية تُظهر أنه «لا يمكن التعويل على المؤسسات الدولية المسؤولة» في هذا المجال. ولا يملك المجلس صلاحية اتخاذ قرار الانسحاب.

وكان محسن أراكي، عضو هيئة رئاسة «مجلس خبراء القيادة» ومجلس تشخيص مصلحة النظام، قد دعا إلى «إعادة النظر في استمرار عضوية» إيران في المعاهدة، قائلاً إنها «تكبدت أضراراً وضربات كثيرة» بسببها.

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، السبت الماضي، إن طهران لم تتخذ «قراراً جديداً» بتغيير عقيدتها النووية، لكن النقاش «مطروح» إذا فُرضت عليها حرب جديدة.

وقدّم رضائي النقاش بوصفه استجابة لـ«مطالبة شعبية»، قائلاً إن الإيرانيين يرون أن «العدو جاء وضرب كل مراكزنا النووية» رغم السماح للوكالة بعمليات التفتيش، ويسألون: «لماذا تريدون مواصلة هذا الوضع؟».

صورة بالأقمار الاصطناعية لمنشأة نطنز النووية بعد تعرضها لضربة جوية (رويترز)

ويصطدم النقاش بإرث المرشد السابق، الذي قال قبل نحو عقدين إن إنتاج السلاح النووي وتخزينه واستخدامه «حرام»، وقدّمت طهران موقفه إلى الأمم المتحدة بوصفه «فتوى».

وقال رضائي، الأربعاء، إن طهران لن تسمح بخروج «ولو ذرة واحدة» من المواد النووية المخصبة، وإنها ستستخدمها في «تصميم سفن وغواصات تعمل بالطاقة النووية».

وتقول طهران إن برنامجها النووي سلمي، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن إيران الدولة الوحيدة غير الحائزة للسلاح النووي التي أنتجت اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة. وتقول الدول الغربية إن طهران كان لديها برنامج منظم للأسلحة النووية حتى عام 2003.

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شؤون إقليمية

ترمب يتقلَّب بين الحرب والتهدئة... ويده على الزناد

ترمب يغادر الطائرة الرئاسية في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند بعد عودته من فلوريدا يوم 8 نوفمبر 2026 (رويترز)
ترمب يغادر الطائرة الرئاسية في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند بعد عودته من فلوريدا يوم 8 نوفمبر 2026 (رويترز)
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ترمب يتقلَّب بين الحرب والتهدئة... ويده على الزناد

ترمب يغادر الطائرة الرئاسية في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند بعد عودته من فلوريدا يوم 8 نوفمبر 2026 (رويترز)
ترمب يغادر الطائرة الرئاسية في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند بعد عودته من فلوريدا يوم 8 نوفمبر 2026 (رويترز)

قالت مصادر إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يتقلَّب بين التهديد بتصعيد الحرب على إيران والتهدئة، أبلغ كبار مستشاريه أنه قد يُحجم عن الضربات ما لم تقع استفزازات، في وقت يدفع «البنتاغون» فيه بحاملة طائرات ثالثة.

وأوضحت 3 مصادر لـ«رويترز» أن ترمب طرح هذا الاحتمال في اجتماعات مع مستشاري الأمن القومي، عقب سلسلة من الإحاطات الاستخباراتية، رابطاً إياه بعدم تعرُّض بلاده لاستفزازات جديدة من طهران أو الحوثيين في اليمن.

ويقول مسؤولون حاليون وسابقون إن ترمب لم يحسم -على ما يبدو- طريقة إنهاء الحرب التي شنها مع إسرائيل في فبراير (شباط).

وأبدى ترمب تعاطفاً مع حلفاء في المنطقة طلبوا منه عدم العودة إلى حرب شاملة، قائلاً للمذيع الرياضي ستيفن إيه سميث، الخميس: «بوسعي إنهاء الأمر فوراً».

وأضاف: «لكن بناءً على طلب الدول التي أسعى إلى حمايتها، نفعل ذلك بطريقة أطول بعض الشيء، وأكثر تحضراً».

تكلفة الحرب

ورفعت الحرب أسعار الوقود عالمياً، ولا تحظى بشعبية لدى الناخبين الأميركيين الذين منحوا الديمقراطيين السيطرة على الكونغرس، في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي.

وفي استطلاع أجرته «رويترز/ إبسوس» قبيل انتخابات 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، قال 55 في المائة من الأميركيين إن الحرب لم تكن تستحق تكلفتها. كما حمَّلها نائب الرئيس جي دي فانس مسؤولية خسارة جمهوريي ترمب الكونغرس.

وتنسجم تصريحات ترمب في المجالس الخاصة مع أخرى علنية قلَّل فيها من احتمال استئناف حرب واسعة النطاق. وقال مسؤول في البيت الأبيض، في بيان: «بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس ترمب هو المهندس وصاحب القرار الوحيد الذي يملك الأوراق كلها، وسيضمن دائماً حماية مصالح أميركا».

صورة القمر الاصطناعي «كوبرنيكوس سنتينل-2» تُظهر دخاناً يتصاعد من سفينة قبالة سواحل الإمارات صباح 13 نوفمبر 2026 (رويترز)

وتابع: «الولايات المتحدة في موقف قوي جداً بفضل سيطرتها على مضيق هرمز وانهيار الاقتصاد الإيراني. وحده الرئيس ترمب يعلم ما سيفعله ومتى».

وقال مسؤولان أميركيان اطلعا على المعلومات الاستخباراتية، إن أجهزة الاستخبارات خلصت إلى أن الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية يُلحقان الضرر بالاقتصاد الإيراني، وسيواصلان الضغط على طهران.

وأعلن الجيش الأميركي، الذي يمنع منذ أشهر حركة الملاحة الإيرانية، أن خطة الأسبوع الماضي تسعى إلى منع دخول الأسلحة والمواد الخاضعة للعقوبات إلى إيران، براً أو عبر بحر قزوين.

خيارات عسكرية

في الوقت نفسه، قالت 3 مصادر أخرى مطلعة على التخطيط الأميركي، إن الجيش مستعد للتصعيد إذا اقتضى الأمر، مشيرة إلى أن حاملة طائرات ثالثة ستتجه إلى الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت المصادر أن الحاملة ستحل محل إحدى الحاملتين العاملتين في المنطقة، مع إمكان بقاء الحاملات الثلاث عند الحاجة.

وقال أحد المطلعين على اتصالات ترمب مع قادة المنطقة، إن الرئيس الأميركي قد يختار قصف المنشآت النووية الإيرانية الواقعة تحت الأرض. غير أن الولايات المتحدة سبق أن قصفت هذه المنشآت، ولا يتضح ما إذا كانت ضربات إضافية ستنجح.

وحسب مسؤولَين أميركيَّين، تفيد تقييمات الاستخبارات بأن ضربات جديدة لن تغيِّر كثيراً مطالب إيران في المفاوضات.

وأُطلع ترمب أيضاً على مخزونات الأسلحة الأميركية، التي تراجع بعضها إلى مستويات مقلقة، وفق مصدرين مطلعين على الإحاطات الاستخباراتية.

وكانت «رويترز» قد أفادت، في أغسطس (آب)، بأن الولايات المتحدة استخدمت «كل» ذخائرها الدقيقة بعيدة المدى «تقريباً». وقال مصدر آخر مطلع إنها لم تُعوَّض.

وردَّ المسؤول في البيت الأبيض بأن الجيش الأميركي «يمتلك ما يكفي من العتاد والذخائر لتحقيق جميع الأهداف الاستراتيجية للقائد الأعلى للقوات المسلحة، وأكثر».

إيرانيات يشاركن في تدريب عسكري خلال افتتاح مركز لتدريب المتطوعات في ساحة آزادي بطهران الثلاثاء الماضي (أ.ب)

ضغط إسرائيلي

وقال مسؤول أميركي إن مسؤولين إسرائيليين يواصلون الضغط على الإدارة الأميركية للانخراط في حملة عسكرية جديدة.

وأفاد موقع «أكسيوس»، الجمعة، بأن رئيس جهاز «الموساد» رومان غوفمان يجري محادثات في واشنطن مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، ويُتوقع أن يلتقي المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

ولمح ترمب، هذا الأسبوع، إلى أن واشنطن حققت ما أمكن تحقيقه عبر المفاوضات، من دون أن يوضح ما إذا كان سيستأنف الضربات.

وكتب ترمب، الخميس، على وسائل التواصل الاجتماعي: «لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران... لدينا أموالهم، مئات المليارات من الدولارات، ولدينا مضيقهم!».

ويبدأ ترمب، الاثنين، جولة آسيوية تستمر 4 أيام تشمل الفلبين والصين. ويُتوقع أن يكون أمن الملاحة والحرب على إيران على جدول محادثاته في المحطتين.

ففي مانيلا، يُنتظر أن يجتمع ترمب، الثلاثاء، مع قادة اليابان وأستراليا والهند في إطار مجموعة «الرباعية» (كواد)، على هامش قمة «آسيان»، حسب مصدرين مطلعين على الترتيبات.

وقال أحد المصدرين: «يُرجح أن يتناول القادة مسألة ممرات الشحن التجاري الحرة وغير المقيدة، من أجل تأمين إمدادات الطاقة من أنحاء العالم. ومن المرجح جداً طرح مسألة الهجمات على السفن التجارية».

وفي شنتشن، يُتوقع أن يلتقي ترمب، الخميس، الرئيسين: الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جينبينغ، على هامش منتدى «أبيك»، في أول اجتماع ثلاثي من نوعه.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن ترمب سيطرح خلال الاجتماع الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران، إلى جانب ملف خفض الأسلحة النووية.

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