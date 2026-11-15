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العالم آسيا

مسؤول مقرب من الزعيم الكوري الشمالي يزور روسيا

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية- إ.ب.أ)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية- إ.ب.أ)
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مسؤول مقرب من الزعيم الكوري الشمالي يزور روسيا

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية- إ.ب.أ)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية- إ.ب.أ)

وصل مسؤول كوري شمالي يُعتبر أحد أقرب مساعدي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى روسيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية اليوم (الأحد)، في ظل تعزيز العلاقات بين الدولتين، بعدما أرسلت كوريا الشمالية قوات لدعم الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية أن جو يونغ وون، سكرتير اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، وصل إلى موسكو على متن طائرة خاصة، أمس (السبت)، على رأس وفد حزبي وحكومي.

وقالت الوكالة إن الزيارة تأتي في الوقت «الذي تزداد فيه رسوخاً يوماً تلو الآخر الصداقة في المجال العسكري، وعلاقة التحالف بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والاتحاد الروسي، القائمة على قيمهما المشتركة المتمثلة في الاستقلال والعدالة».

وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، أن دميتري ميدفيديف، رئيس حزب روسيا الموحدة الحاكم، هو الذي وجَّه الدعوة للوفد.

وتأتي زيارة الوفد الكوري الشمالي قبل أيام من لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيريه الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ المقررة في شنتشن بالصين هذا الأسبوع.

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دونالد ترمب فلاديمير بوتين روسيا كوريا الشمالية

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العالم آسيا

مسؤول مقرب من الزعيم الكوري الشمالي يزور روسيا

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية- إ.ب.أ)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية- إ.ب.أ)
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TT

مسؤول مقرب من الزعيم الكوري الشمالي يزور روسيا

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية- إ.ب.أ)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية- إ.ب.أ)

وصل مسؤول كوري شمالي يُعتبر أحد أقرب مساعدي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى روسيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية اليوم (الأحد)، في ظل تعزيز العلاقات بين الدولتين، بعدما أرسلت كوريا الشمالية قوات لدعم الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية أن جو يونغ وون، سكرتير اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، وصل إلى موسكو على متن طائرة خاصة، أمس (السبت)، على رأس وفد حزبي وحكومي.

وقالت الوكالة إن الزيارة تأتي في الوقت «الذي تزداد فيه رسوخاً يوماً تلو الآخر الصداقة في المجال العسكري، وعلاقة التحالف بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والاتحاد الروسي، القائمة على قيمهما المشتركة المتمثلة في الاستقلال والعدالة».

وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، أن دميتري ميدفيديف، رئيس حزب روسيا الموحدة الحاكم، هو الذي وجَّه الدعوة للوفد.

وتأتي زيارة الوفد الكوري الشمالي قبل أيام من لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيريه الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ المقررة في شنتشن بالصين هذا الأسبوع.

مواضيع
دونالد ترمب فلاديمير بوتين روسيا كوريا الشمالية
العالم آسيا

12 قتيلاً بغارة للجيش البورمي على مخيّم للنازحين

سكان محليون بجانب جثث ضحايا غارة جوية شنّها الجيش البورمي على مخيم للنازحين في بلدة بوناغيون (ا.ف.ب)
سكان محليون بجانب جثث ضحايا غارة جوية شنّها الجيش البورمي على مخيم للنازحين في بلدة بوناغيون (ا.ف.ب)
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12 قتيلاً بغارة للجيش البورمي على مخيّم للنازحين

سكان محليون بجانب جثث ضحايا غارة جوية شنّها الجيش البورمي على مخيم للنازحين في بلدة بوناغيون (ا.ف.ب)
سكان محليون بجانب جثث ضحايا غارة جوية شنّها الجيش البورمي على مخيم للنازحين في بلدة بوناغيون (ا.ف.ب)

قُتل 12 شخصا في غارة جوية شنّها الجيش البورمي على مخيّم للنازحين جرّاء الحرب الأهلية في ولاية راخين غربي البلاد، على ما أفاد شهود ومسعف السبت.

ووقعت الغارة مساء الجمعة في مخيّم بيار لا للنازحين في منطقة بوناغيون، شمال شرق سيتوي، عاصمة ولاية راخين.

وقالت تشيت سو واي، وهي تاجرة تبلغ 27 عاما وتقيم في المخيّم، إن الغارة أسفرت عن مقتل 12 شخصا، في حصيلة أكّدها خاين هاين هتيت، رئيس مؤسسة «فيوسين يين خوين» المحلية للإغاثة.

وروت تشيت سو واي باكية، بعدما فقدت ابنتها ووالدتها وإحدى قريباتها في الغارة، «لم أرَ سوى جثثهم متناثرة. لا أجد كلمات تصف ما رأيت». وأضافت: «لم نسمع صوت المقاتلة. ظهرت فجأة وألقت القنابل».

وتشهد بورما حربا أهلية منذ الانقلاب العسكري الذي وقع قبل خمس سنوات وأشعل تمردا مسلّحا يقوده ناشطون مؤيّدون للديموقراطية وجماعات من الأقليات الإثنية.

وأوضح خاين هاين هتيت أن طفلا في الخامسة من العمر بين القتلى، وأن 18 شخصا أصيبوا أيضا في المخيّم الذي يقيم فيه كثير من النازحين منذ أربع سنوات.

وقال المسعف البالغ 24 عاما: «كانوا يعتقدون أن المخيّم آمن (...) وعندما وصلنا، كان معظم الضحايا قد فارقوا الحياة في المكان نفسه».

وتعذّر الاتصال بالجيش البورمي للحصول على تعليق.

وبحسب منظمة «أكليد» لرصد النزاعات، قُتل أكثر من 100 ألف شخص في بورما منذ بدء الحرب الأهلية، في حصيلة تشمل جميع أطراف النزاع.

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ميانمار
العالم آسيا

القمة الفرنكوفونية تنطلق في كمبوديا وسط صراع أفريقي يهدد بالانقسام

زائرون بـ«القرية الفرنكوفونية» المقامة في بنوم بنه (أ.ب)
زائرون بـ«القرية الفرنكوفونية» المقامة في بنوم بنه (أ.ب)
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القمة الفرنكوفونية تنطلق في كمبوديا وسط صراع أفريقي يهدد بالانقسام

زائرون بـ«القرية الفرنكوفونية» المقامة في بنوم بنه (أ.ب)
زائرون بـ«القرية الفرنكوفونية» المقامة في بنوم بنه (أ.ب)

يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمشاركة في القمة التي تُعقد كل عامين للدول والأقاليم الناطقة بالفرنسية، والتي تنطلق اليوم (السبت) في كمبوديا. ويواجه ماكرون اضطرابات شعبية في الداخل، وتحديات سياسية دولية معقدة، في وقت يلقي فيه صراع أفريقي بظلاله على أعمال القمة.

وتستضيف العاصمة الكمبودية بنوم بنه، اجتماعات المنظمة الدولية للفرنكوفونية على مدار 3 أيام، حتى الاثنين المقبل.

ومن المتوقع أن يجري ماكرون محادثات ثنائية، ويشارك في اجتماع القمة للمنظمة التي تضم 90 دولة وحكومة ناطقة بالفرنسية، وتضم 53 عضواً كاملاً و5 أعضاء منتسبين و32 دولة بصفة مراقب

إحدى أسواق العاصمة الكمبودية بنوم بنه (أ.ف.ب)

وسوف تتسلم كمبوديا رئاسة القمة من فرنسا التي استضافت الدورة السابقة عام 2024.

وتمثل الملفات الدبلوماسية الشائكة اختباراً حقيقياً لماكرون والقادة المشاركين، لا سيما عند التصويت الاثنين، لاختيار الأمين العام الجديد للمنظمة للسنوات الأربع المقبلة.

وتنحصر المنافسة الرئيسية بين مرشحتين من دولتين أفريقيتين بينهما خلافات حادة؛ هما الرواندية لويز موشيكيوابو، التي تسعى لولاية ثالثة، والكونغولية جوليانا لومومبا (71 عاماً)، ابنة زعيم الاستقلال الراحل باتريس لومومبا.

وتتهم كينشاسا وواشنطن وخبراء أمميون، رواندا، بدعم حركة «إم23» المتمردة، وهي واحدة من نحو 100 جماعة مسلحة تتصارع للسيطرة على شرق الكونغو الغني بالمعادن على الحدود مع رواندا، وهو ما تنفيه كيغالي باستمرار.

ولوّحت جمهورية الكونغو الديمقراطية بالانسحاب من المنظمة حال إعادة انتخاب موشيكيوابو. وإذا حصل ذلك، فسيكون ضربة موجعة للفرنكوفونية؛ كونها أكبر دولة ناطقة بالفرنسية من حيث عدد السكان بأكثر من 110 ملايين نسمة، متجاوزة سكان فرنسا بأكثر من 40 مليوناً.

وفي المقابل، يبرز مرشحان آخران من رومانيا وموريتانيا بوصفهما خيارين توافقيين لتجاوز الأزمة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

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