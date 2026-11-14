نتنياهو يتعهد بالقضاء نهائياً على التهديد الإيراني لإسرائيل
دعا آيزنكوت إلى تشكيل «حكومة وحدة وطنية»
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
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نتنياهو يتعهد بالقضاء نهائياً على التهديد الإيراني لإسرائيل
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رئيس حزب «يش عتيد» عضو الكنيست غادي آيزنكوت، إلى الانضمام إليه لتشكيل حكومة وحدة وطنية، اليوم (السبت)، مشدداً على ضرورة «إزالة التهديد الإيراني للأبد».
وقال نتنياهو، في مقطع فيديو نُشر على منصة «إكس»، إن «الرد الضروري على أولئك الذين انسحبوا عمداً في أثناء ترديد (هاتيكفاه) هو تشكيل حكومة الأمل، حكومة الوحدة الوطنية».
جاءت تصريحات نتنياهو عقب حادثة وقعت في مراسم أداء اليمين للكنيست الـ26، يوم الثلاثاء، عندما انسحب نواب «القائمة المشتركة» في أثناء ترديد النشيد الوطني «هاتيكفاه». في حين بقي رئيس حزب «راعم» منصور عباس وأعضاء كتلته واقفين في أثناء النشيد.
وقال نتنياهو إن محادثته مع آيزنكوت، يوم الخميس، عززت اعتقاده بأن إسرائيل بحاجة إلى حكومة تجمع جميع الأحزاب التي تعترف بإسرائيل بصفتها دولة للشعب اليهودي، وفقاً لموقع «جيروزاليم بوست».
ביום חמישי קיימתי שיחה חשובה עם גדי איזנקוט. גדי ואני מכירים אחד את השני שנים רבות, מאז כהונתו כרמטכ”ל ועוד לפני כן.פגישה זו רק חיזקה אצלי את ההבנה כמה הכרחי להקים בעת הזאת ממשלת אחדות לאומית - ממשלה שתכלול את כל המפלגות שתומכות בקיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי,... pic.twitter.com/S9mEEa6D9t
وأوضح: «هذا اللقاء عزّز فقط فهمي لمدى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية في هذا الوقت، حكومة تضم جميع الأحزاب التي تدعم وجود دولة إسرائيل بصفتها دولة للشعب اليهودي، وتكون قادرة على مواجهة التحديات الأمنية الهائلة والمعقدة التي تواجهنا».
وتوجّه نتنياهو بحديثه إلى آيزنكوت مباشرة، وحثّه على التخلي عن جهود تشكيل ائتلاف بديل، والدخول بدلاً من ذلك في مفاوضات دون شروط مسبقة.
وأضاف: «بدلاً من محاولة تشكيل حكومة هشة وخطيرة لن تكون قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والوطنية الهائلة التي تواجهنا، ولو بدرجة صغيرة، فلنفعل الأمر البديهي. فلندخل غرفة، دون شروط مسبقة، ونضع جانباً كل الخلافات وكل المقاطعات، ونصل إلى اتفاقات من أجل أمن إسرائيل ومستقبلها، بما في ذلك قضية التجنيد العسكري، التي يمكن حلها بالتعاون مع ممثلي الجمهور الحريدي».
يأتي هذا النداء في ظل جهود يبذلها آيزنكوت، الذي كلّفه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بتشكيل الحكومة المقبلة، لتجميع ائتلاف في أعقاب انتخابات 27 أكتوبر (تشرين الأول).
وتابع نتنياهو: «النظام الإيراني، الذي يسعى إلى تدمير إسرائيل، يعمل مرة أخرى على تجديد برنامجه النووي. وليكن واضحاً أن هذا النظام القاتل، الذي لم يتردد في قتل الآلاف من شعبه، لن يتردد في استخدام الأسلحة النووية ضدنا».
وحذّر من أن طهران ستستخدم مثل هذه الأسلحة بمجرد نجاحها في استئناف تخصيب اليورانيوم وتسريع تطوير أسلحتها النووية.
وقال نتنياهو إن إسرائيل يجب أن تواصل منع إيران من تحقيق ذلك الهدف، ضارباً المثل بعمليتَي «الأسد الصاعد» و«زئير الأسد». وقال: «يجب أن نزيل هذا التهديد الوجودي المعلق فوق رؤوسنا مرة واحدة وإلى الأبد».
خلال الأسبوعين الماضيين احتدم صراع بين رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي و«كتائب حزب الله»، وصل إلى تبادل اتهامات علنية.
فاضل النشمي (بغداد)
خطاب ترمب بشأن إيران يبقي الشرق الأوسط معلّقاًhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5341249-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%91%D9%82%D8%A7%D9%8B
ترمب يتابع مجريات عملية «الغضب الملحمي» ضد إيران مع مدير «سي آي إيه» جون راتكليف بحضور وزير الخارجية ماركو روبيو ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز في مارالاغو صباح يوم 28 فبراير الماضي (أ.ب)
أكثر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الحديث عن رؤيته لمسار الحرب مع إيران، منذ الهزيمة القاسية التي مُني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي. ففي أحاديثه مع الصحافيين ومقابلاته المتلفزة ومنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي منذ يوم الانتخابات، نجح، على نحو ما، في التراجع عن ضربات إضافية، والابتعاد في الوقت نفسه عن احتمال إجراء محادثات جديدة مع مفاوضي الجمهورية الإسلامية لإنهاء الصراع المستمر منذ ثمانية أشهر.
وأقر ترمب، في اليوم التالي للانتخابات، بأن الحرب والاضطراب الاقتصادي العالمي الذي تسببت فيه يتحملان جزءاً من المسؤولية عن خسائر الجمهوريين، لكنه تمسّك بأنها كانت القرار الصائب.
وفي مطلع الأسبوع، اجتمع مع رئيس الوزراء القطري في البيت الأبيض، ثم قال للصحافيين إن من المستبعد جداً أن يضطر إلى الأمر بضربات كبيرة جديدة على إيران، معلناً أن الحرب «انتهت فعلياً من الناحية العسكرية».
لكنه عاد، بحلول الخميس، ليثير تساؤلات عمّا إذا كان بحاجة أصلاً إلى التعجل في إيجاد نهاية للحرب؛ فقد أعلن أن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى اتفاق مع طهران، ووجّه بلهجة حادة نائبه جي دي فانس، كبير مفاوضيه في محادثات السلام السابقة مع إيران، إلى الانصراف إلى حملة الإدارة الداخلية لمكافحة الاحتيال.
وطوال ذلك، حذّر ترمب إيران من أن الجيش الأميركي «في كامل الجاهزية»، وأنه يراقب «جبل الفأس»، المنشأة المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، بحثاً عن أي مؤشر على نشاط فيها. وقال للمذيع المحافظ هيو هيويت، الخميس: «إذا لم تنجح الأمور فلن أتردد» في التحرك.
جولة ترمب الآسيوية
ولم تزد تقلبات نبرة ترمب إلا الغموض بشأن ما سيأتي في حرب لم يُستشر حلفاء الولايات المتحدة قبل اندلاعها، لكنهم يكافحون للتعامل مع تداعياتها الاقتصادية. وقال السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي كوري بوكر، في مقابلة الجمعة على هامش تجمع للديمقراطيين في دنفر بعد الانتخابات: «الرئيس ترمب يتصرف الآن كمُضرم حرائق أشعل النار في سياستنا الخارجية. والآن يريد ببساطة أن ينصرف».
ومن المتوقع أن يخيّم موقف ترمب الملتبس من الحرب على زيارته الأسبوع المقبل إلى الفلبين، وعلى اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في شنتشن، مركز التكنولوجيا الصيني.
وفي شنتشن، سيعقد ترمب قمة ثلاثية غير مسبوقة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يُتوقع أن تتناول ملف إيران والمخزونات النووية للقوى الثلاث.
ورفض البيت الأبيض التعليق مباشرة على أسئلة بشأن خطاب ترمب حيال إيران بعد الانتخابات. لكن وزير الخارجية ماركو روبيو شدد على أن نهج الرئيس يقود إلى انهيار الاقتصاد الإيراني.
وقال روبيو، في كلمة مساء الجمعة أمام «الجمعية الفيدرالية»: «الألم الاقتصادي الذي نُلحقه بذلك النظام كبير إلى حد أنه لا حاجة إلى عمل عسكري، لأننا أضعفناهم كثيراً».
تهميش فانس
وتواصل قطر، الوسيط الرئيسي، مساعيها للتوصل إلى اتفاق مؤقت يُعيد الملاحة عبر مضيق هرمز، الممر الحيوي لتدفق النفط والغاز من الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، ويُبقي الباب مفتوحاً أمام مزيد من المحادثات بين واشنطن وطهران.
لكن هذه الجهود باتت يكتنفها الغموض بعد تصريحات ترمب المتقلبة، والمتناقضة أحياناً، حسب دبلوماسيَّين في الشرق الأوسط مطلعَين على المسار.
وقال الدبلوماسيان، اللذان تحدثا شرط عدم الكشف عن هويتيهما بسبب حساسية المسألة، إن الأمور بدت في مطلع الأسبوع على المسار الصحيح، بعد لقاء رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع ترمب.
لكن منشور ترمب، الخميس، الذي أعلن فيه أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران، ودعا فيه فانس إلى «تركيز اهتمامه الكامل والتام» على حملة مكافحة الاحتيال، أشاع حالة من الترقب والجمود.
وقال أحد الدبلوماسيين إن المنشور أثار تساؤلات عن الأسباب التي دفعت ترمب، على ما يبدو، إلى تهميش فانس، الذي كان متشككاً في شن الحرب، لكنه دعم ترمب في نهاية المطاف.
وكان فانس، حين نشر ترمب منشوره، يدرس احتمال استئناف التواصل مع كبار المفاوضين الإيرانيين، حسب شخص مطلع على الأمر، تحدث شرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخوّل التصريح علناً.
وصدرت رسالة ترمب صباح اليوم التالي لتقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» عن تفكير فانس في استئناف المحادثات.
وأضاف الشخص المطلع أن ترمب، الذي كان على علم بمداولات نائبه، يعتقد أن الإيرانيين لا يتصرفون بحسن نية. كما بات ترمب أكثر ثقة بقدرته على أن يعلن، بصورة مقنعة، أنه حقق أهدافه العسكرية في الحرب.
لكن عبور مضيق هرمز لا يزال محفوفاً بالمخاطر. وتفيد الأمم المتحدة بأن أكتوبر (تشرين الأول) شهد أكبر عدد من الحوادث ضد السفن التجارية في المياه المتنازع عليها منذ فبراير (شباط).
ووصف الدبلوماسي الإقليمي الآخر مساعي السلام بأنها دخلت مرحلة انتظار، ريثما يوضح البيت الأبيض نيات ترمب.
وأضاف أن الوسطاء والإيرانيين لا يعرفون على وجه اليقين ما إذا كانت تصريحات ترمب تعني تخليه عن اتفاق تفاوضي، أم أنها مجرد استعراض مواقف بعد انتخابات كلّفت حزبه الجمهوري السيطرة على الكونغرس.
الوساطة
ولا تزال إيران ترفض الدخول في مفاوضات بشأن برنامجها النووي ما لم توافق الولايات المتحدة على شروط أساسية تطالب طهران بإدراجها في أي اتفاق لوقف إطلاق النار.
وتبقى الخلافات بشأن الأنشطة النووية الإيرانية القضية الأكثر تعقيداً، وهي قضية يصر ترمب على حسمها ضمن أي اتفاق ينهي الحرب. ولم تشهد لهجة طهران أي تهدئة تُذكر.
وقال نائب مندوب إيران لدى الأمم المتحدة غلام حسين درزي أمام مجلس الأمن الدولي، الجمعة، إن إيران «لم تغلق قط باب الدبلوماسية»، لكنه حذّر من أن بلاده سترد «رداً فورياً وحاسماً» إذا عادت الولايات المتحدة أو إسرائيل إلى القصف.
وكان روبيو قد شدد، في وقت سابق من الأسبوع، على أن الولايات المتحدة لا تعارض مواصلة الوسطاء جهودهم. وقال: «إذا كان هناك اتفاق يمكن إبرامه، فسيكون الرئيس أول من يؤيده. لكنه لن يكون اتفاقاً غبياً. لن يكون اتفاقاً سيئاً».
ويتوقع مايكل سينغ، المدير الإداري في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أن يستمر الوضع الراهن لبعض الوقت، مع بقاء الولايات المتحدة وإيران في حالة جمود بشأن مضيق هرمز، ومواصلة واشنطن حصارها البحري المستمر منذ أشهر، الذي يحدّ من تدفق النفط الإيراني إلى السوق العالمية.
وقال سينغ إن استراتيجية الضغط الاقتصادي على إيران أكثر جاذبية لترمب بكثير من التصعيد العسكري أو تقديم تنازلات لطهران. وأشار إلى أن ترمب يستطيع دائماً أن يعيد النظر في موقفه من تواصل فانس مع الإيرانيين، إذا وجد أنهم مستعدون للتفاوض بجدية.
وقال سينغ، الذي عمل على ملفات الشرق الأوسط في البيت الأبيض خلال عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش: «ربما يكون هذا أيضاً المسار الأكثر حكمة: التحلي بالصبر نوعاً ما، ومواصلة الضغط، وترك الوسطاء يواصلون عملهم». وأضاف: «وعندما يحين الوقت المناسب، لا قبل ذلك، تريد إشراك كبار المسؤولين، مثل نائب الرئيس وغيره».
نتنياهو يتعهد بالقضاء نهائياً على التهديد الإيراني لإسرائيل
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رئيس حزب «يش عتيد» عضو الكنيست غادي آيزنكوت، إلى الانضمام إليه لتشكيل حكومة وحدة وطنية، اليوم (السبت)، مشدداً على ضرورة «إزالة التهديد الإيراني للأبد».
وقال نتنياهو، في مقطع فيديو نُشر على منصة «إكس»، إن «الرد الضروري على أولئك الذين انسحبوا عمداً في أثناء ترديد (هاتيكفاه) هو تشكيل حكومة الأمل، حكومة الوحدة الوطنية».
جاءت تصريحات نتنياهو عقب حادثة وقعت في مراسم أداء اليمين للكنيست الـ26، يوم الثلاثاء، عندما انسحب نواب «القائمة المشتركة» في أثناء ترديد النشيد الوطني «هاتيكفاه». في حين بقي رئيس حزب «راعم» منصور عباس وأعضاء كتلته واقفين في أثناء النشيد.
وقال نتنياهو إن محادثته مع آيزنكوت، يوم الخميس، عززت اعتقاده بأن إسرائيل بحاجة إلى حكومة تجمع جميع الأحزاب التي تعترف بإسرائيل بصفتها دولة للشعب اليهودي، وفقاً لموقع «جيروزاليم بوست».
ביום חמישי קיימתי שיחה חשובה עם גדי איזנקוט. גדי ואני מכירים אחד את השני שנים רבות, מאז כהונתו כרמטכ”ל ועוד לפני כן.פגישה זו רק חיזקה אצלי את ההבנה כמה הכרחי להקים בעת הזאת ממשלת אחדות לאומית - ממשלה שתכלול את כל המפלגות שתומכות בקיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי,... pic.twitter.com/S9mEEa6D9t
وأوضح: «هذا اللقاء عزّز فقط فهمي لمدى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية في هذا الوقت، حكومة تضم جميع الأحزاب التي تدعم وجود دولة إسرائيل بصفتها دولة للشعب اليهودي، وتكون قادرة على مواجهة التحديات الأمنية الهائلة والمعقدة التي تواجهنا».
وتوجّه نتنياهو بحديثه إلى آيزنكوت مباشرة، وحثّه على التخلي عن جهود تشكيل ائتلاف بديل، والدخول بدلاً من ذلك في مفاوضات دون شروط مسبقة.
وأضاف: «بدلاً من محاولة تشكيل حكومة هشة وخطيرة لن تكون قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والوطنية الهائلة التي تواجهنا، ولو بدرجة صغيرة، فلنفعل الأمر البديهي. فلندخل غرفة، دون شروط مسبقة، ونضع جانباً كل الخلافات وكل المقاطعات، ونصل إلى اتفاقات من أجل أمن إسرائيل ومستقبلها، بما في ذلك قضية التجنيد العسكري، التي يمكن حلها بالتعاون مع ممثلي الجمهور الحريدي».
يأتي هذا النداء في ظل جهود يبذلها آيزنكوت، الذي كلّفه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بتشكيل الحكومة المقبلة، لتجميع ائتلاف في أعقاب انتخابات 27 أكتوبر (تشرين الأول).
وتابع نتنياهو: «النظام الإيراني، الذي يسعى إلى تدمير إسرائيل، يعمل مرة أخرى على تجديد برنامجه النووي. وليكن واضحاً أن هذا النظام القاتل، الذي لم يتردد في قتل الآلاف من شعبه، لن يتردد في استخدام الأسلحة النووية ضدنا».
وحذّر من أن طهران ستستخدم مثل هذه الأسلحة بمجرد نجاحها في استئناف تخصيب اليورانيوم وتسريع تطوير أسلحتها النووية.
وقال نتنياهو إن إسرائيل يجب أن تواصل منع إيران من تحقيق ذلك الهدف، ضارباً المثل بعمليتَي «الأسد الصاعد» و«زئير الأسد». وقال: «يجب أن نزيل هذا التهديد الوجودي المعلق فوق رؤوسنا مرة واحدة وإلى الأبد».
إعلام «الحرس الثوري»: تغييرات فنية على الصواريخ تمكّنها من استهداف أميركا
زوار في المعرض الدائم التابع لـ«الحرس الثوري» بطهران 4 نوفمبر 2026 (رويترز)
طرح إعلام «الحرس الثوري»، السبت، إمكانية إجراء تعديلات فنية على الصواريخ الإيرانية قد تمكّنها من بلوغ الأراضي الأميركية، في أحدث مؤشر إلى توسيع التهديدات الصاروخية بعد رفع سقف المدى المحدد بألفي كيلومتر.
ورسمت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، طريقاً من مرحلتين، تبدأ الأولى بصاروخ «خرمشهر 4»، الذي قالت إن خفض وزن رأسه الحربي من طنين إلى طن أو 500 كيلوغرام قد يرفع مداه إلى 3 أو 4 آلاف كيلومتر.
وقالت الوكالة إن هذا المدى يضع في مرمى إيران قواعد الولايات المتحدة وحلفائها في شرق أوروبا وجنوبها الشرقي، «وحتى أوروبا الوسطى».
أما المرحلة الثانية، فصاروخ عابر للقارات يحتاج إلى مدى نحو 10 آلاف كيلومتر لبلوغ الساحل الشرقي الأميركي قرب واشنطن ونيويورك، وأكثر من 13 ألفاً لتغطية الأراضي الأميركية كلها.
ورأت الوكالة أن ذلك «ممكن في الوقت الحاضر» عبر حاملات الأقمار الاصطناعية التابعة لـ«الحرس الثوري»، مثل «قاصد» و«ذو الجناح» و«قائم»، بعد تعديلها، وتجهيز صوامع تحت الأرض، وتطوير رأس حربي يتحمل العودة إلى الغلاف الجوي.
«قفل» مفتوح
وأصدر المرشد مجتبى خامنئي الأسبوع الماضي أمراً بالرد على أي تهديد «من دون قيود جغرافية»، وبتحديث «بنك الأهداف» ليشمل أصول الولايات المتحدة وإسرائيل «المادية وغير المادية».
وأقرت «تسنيم» بأن المرشد السابق علي خامنئي منع بنفسه تجاوز سقف الألفي كيلومتر، رغم إبلاغه مراراً بالقدرة على ذلك؛ لأن «المصلحة» لم تكن تقتضيه.
وقالت إن «أعداء إيران» فتحوا، بـ«استغلالهم صبرها»، قفلاً مهماً في قدراتها الهجومية، وتساءلت: «هل سيكررون الخطأ نفسه في المجال النووي؟».
ومطلع الأسبوع الماضي، أعلن المتحدث باسم «الحرس الثوري» حسين محبي رفع قيد الألفي كيلومتر، من دون تحديد المدى الجديد. وكان السقف قراراً سياسياً أكثر منه قيداً تقنياً، وقدّمه قادة سابقون بوصفه مراعاة للأوروبيين.
ولم تكن هذه أول إشارة إيرانية إلى الأراضي الأميركية. ففي أغسطس (آب) 2025، قال النائب أمير حياة مقدم، وهو جنرال في «الحرس الثوري»، إن طهران تستطيع نظرياً استهداف واشنطن ونيويورك من البحر.
وزعم النائب كامران غضنفري في تصريحات سابقة أن إيران صنعت «منذ مدة» صواريخ عابرة للقارات يمكنها بلوغ أوروبا والولايات المتحدة، من دون أن يقدم دليلاً.
«كروز شبحي»
بموازاة ذلك، حمل التلفزيون الرسمي رسالة أوضح ممّا عُرض في «المدينة الصاروخية» التي أزاح «الحرس الثوري» الستار عنها الثلاثاء.
وقال محلل عسكري على شاشته إن الوحدة الصاروخية عرضت «بلا ضجيج» صاروخين جديدين، لكن «عرضهما له معنى» لدى من «يرصدون ويحللون».
ووصف الأول بأنه «أول صاروخ كروز شبحي» لإيران، قائلاً إن محركه النفاث، الذي كان يُركَّب خارج الجسم في صواريخ الكروز السابقة فيسهّل رصدها، صار داخله.
وأضاف أن الهيكل لم يعد «أسطوانياً بسيطاً»، ما «يخفض البصمة الرادارية إلى حد كبير» ويساعد الصاروخ على تجاوز منظومات الدفاع الجوي.
أما الثاني، فقال إنه صاروخ باليستي يجمع بين الرأس الحربي لصاروخ «فتّاح» الفرط صوتي وصاروخ «خيبر شكن 2»، موضحاً أن مدى «فتّاح» ارتفع من نحو 1400 كيلومتر إلى ما يقارب ألفي كيلومتر.
وقال إن ذلك يسمح بإطلاقه من شرق إيران ووسطها، بعيداً عن الضربات الجوية، لاستهداف «النظام الصهيوني» بـ«شدة أكبر من السابق». ولا يمكن التحقق من هذه المواصفات من مصدر مستقل.
أسبوع من التهديدات
وتوّج ذلك أسبوعاً من الرسائل الصاروخية المتصاعدة. فقد بث التلفزيون الرسمي، الثلاثاء، مشاهد من جولة لرئيس هيئة الأركان العامة علي عبد اللهي في «المدينة الصاروخية»، التي لم يُعلن موقعها.
وأظهرت المشاهد صواريخ باليستية داخل أنفاق ومنصات إطلاق متحركة. وقال عبد اللهي إن إيران ستدمّر إسرائيل «حتماً»، وإن الرد على أي هجوم سيكون «أبعد من المنطقة».
وتوالت بعدها تصريحات القادة بلغة واحدة تقريباً: «مفاجآت جديدة»، ورد «أشد بعشر مرات»، و«بنك أهداف» يشمل كل دولة تنطلق منها طائرات أو صواريخ لمهاجمة إيران.
وكان التهديد الأوضح للولايات المتحدة على لسان المتحدث باسم الجيش محمد أكرمي نيا، الذي قال إن المنشآت والقوات والمصالح الأميركية ستكون أهدافاً محتملة «في أي نقطة تكون في المتناول».
وقال مستشار المرشد محمد مخبر إن الأمر بالرد من دون قيود جغرافية يعني، بصورة غير مباشرة، رفع القيود عن مدى الصواريخ، مضيفاً أنه «لا شك في وقوع الحرب مجدداً».
وذهب الضابط في الوحدة الصاروخية، محمد طهراني مقدم، شقيق مؤسس البرنامج الصاروخي الإيراني وأحد قادة «الحرس الثوري»، أبعد من ذلك، فزعم في تجمع ليلي، هذا الأسبوع، أن إيران تملك «صاروخ بلازما» يبلغ «أي نقطة في العالم».
وقال إن الصاروخ يعطّل «جميع الأنظمة الإلكترونية» قبل إصابة هدفه، ويحمل رأساً حربياً زنته 8 أطنان، من دون أن يقدم أي دليل.
أوروبا في المرمى
وسمّت صحيفة «كيهان»، التي يشرف عليها ممثل المرشد، إيطاليا وبريطانيا ورومانيا وقبرص واليونان بين الدول التي قد تُستهدف فيها مصالح أميركية وأطلسية إذا استؤنفت الحرب.
ونشرت صحيفة «همشهري»، التابعة لبلدية طهران، خريطة للقواعد الأميركية في أوروبا بوصفها أهدافاً محتملة. وفي مارس (آذار) الماضي، أعلنت بريطانيا أن إيران حاولت من دون نجاح استهداف قاعدة «دييغو غارسيا» البريطانية - الأميركية في المحيط الهندي، على بعد نحو 4 آلاف كيلومتر، أي ضعف السقف المعلن.
وتحدثت تقارير غربية عن صاروخين متوسطي المدى، ووصف رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير السلاح بأنه صاروخ عابر للقارات. ويبقى مدى 4 آلاف كيلومتر دون عتبة الـ5500 كيلومتر لتصنيف الصواريخ العابرة للقارات. وسبق أن أعربت الدول الغربية عن أن برنامج الأقمار الاصطناعية يقصّر الطريق إلى صاروخ عابر للقارات، لتشابه التقنيات.
وكان ترمب قد قال، في خطاب «حالة الاتحاد» في 24 فبراير (شباط) الماضي، إن إيران «تعمل على صواريخ ستصل قريباً» إلى الولايات المتحدة. لكن «رويترز» نقلت بعد أيام عن مصادر مطلعة على التقييمات الاستخباراتية الأميركية أن إيران لا تزال بعيدة سنوات عن صاروخ يضرب الأراضي الأميركية بصورة موثوقة.
لا حرب ولا سلام
وتتصاعد الرسائل الصاروخية في وقت تراوح فيه الحرب بين الجمود والتصعيد. ونقلت «رويترز»، السبت، عن مصادر أن ترمب أبلغ مستشاريه أنه قد يُحجم عن ضربات جديدة ما لم تقع استفزازات.
وقالت مصادر أخرى إن حاملة طائرات أميركية ثالثة تتجه إلى المنطقة. وكان ترمب قد قال، الخميس، إن بلاده «ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران». وقال مسؤول أميركي إن إسرائيل تواصل الضغط لاستئناف الضربات.
وفي طهران، قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان أحمد بخشايش أردستاني، السبت، إن «احتمال وقوع الحرب لا يزال قائماً، ما لم تتمكن المفاوضات من إحداث انفراجة».
وأضاف أن واشنطن تسعى عبر الحصار إلى إضعاف إيران وإثارة استياء الناس إلى حد يدفعهم إلى مطالبة السلطات بالتفاوض. وصرح بأن طهران أفهمت واشنطن أن أي هجوم سيقابله رد مباشر على إسرائيل، مضيفاً أن «الهجوم على موقع جبل الفأس النووي يساوي الهجوم على ديمونا»، في إشارة إلى منشأة تحت الجبال قرب منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.
وقال عضو اللجنة نفسها علاء الدين بروجردي لوكالة «مهر» الحكومية: «يجب حتماً أن نثأر لدم قائدنا من أميركا وإسرائيل»، مضيفاً أن قدرات الدفاع والهجوم الجوي الإيرانية «ستتحول حتماً».
وأعلن «الحرس الثوري»، السبت، إسقاط طائرة مسيّرة أميركية من طراز «إم كيو-1» فوق جزيرة قشم جنوب البلاد، قائلاً إنها الـ17 من هذا الطراز.
وقال إن دفاعاته الجوية اعترضتها خلال مهمة استطلاع قرب الحدود البحرية الإيرانية. ولم يتسنَّ التحقق من الرواية الإيرانية.
وفي مضيق هرمز، نقلت وسائل إعلام رسمية عن البحرية الإيرانية أن ناقلة نفط اشتعلت فيها النيران، صباح السبت، بعد اصطدامها بلغم بحري شرق المضيق. ولم يتسنَّ التحقق من التقرير.
وقال داخلياً، اتهمت «كيهان» الحكومة بتصوير أوضاع البلاد على أنها «متأزمة» وبـ«تخويف الناس» من عجز الكهرباء والغاز وتقنين البنزين، متسائلة عمن يقدم للرئيس مسعود بزشكيان «معلومات مشوهة».