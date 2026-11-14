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رئيس الاتحاد الإسباني: إقامة نهائي المونديال بإسبانيا «غير قابل للتفاوض»

رئيس الاتحاد الإسباني رافايل لوزان «يمين» مع مدرب «لا روخا» لويس دي لا فوينتي (أ.ف.ب)
رئيس الاتحاد الإسباني رافايل لوزان «يمين» مع مدرب «لا روخا» لويس دي لا فوينتي (أ.ف.ب)
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رئيس الاتحاد الإسباني: إقامة نهائي المونديال بإسبانيا «غير قابل للتفاوض»

رئيس الاتحاد الإسباني رافايل لوزان «يمين» مع مدرب «لا روخا» لويس دي لا فوينتي (أ.ف.ب)
رئيس الاتحاد الإسباني رافايل لوزان «يمين» مع مدرب «لا روخا» لويس دي لا فوينتي (أ.ف.ب)

جدَّد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رافايل لوزان، السبت، تأكيده أن المباراة النهائية لكأس العالم 2030 يجب أن تُقام في إسبانيا، الشريكة في استضافة البطولة إلى جانب البرتغال والمغرب، مشدداً على أن هذه المسألة «غير قابلة للتفاوض».

وقال لوزان، على هامش مؤتمر عُقد في مدريد: «سيُحسم الأمر في عام 2028، ولكن هذه المسألة غير قابلة للتفاوض. كأس العالم هذه ملك للقارة الأوروبية، ولإسبانيا والبرتغال. ولا يوجد أي طرح للانسحاب من تنظيم البطولة؛ لأننا لا نتصور إقامة المباراة النهائية خارج إسبانيا».

وأضاف: «لا توجد أي خطة أخرى مطروحة».

وجاءت تصريحات رئيس الاتحاد الإسباني رداً -في جزء منها- على مواقف أطلقها ألبرتو نونييس فيخو، مرشح اليمين الإسباني لمنصب رئيس الوزراء، في الانتخابات التشريعية المقررة في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، والذي اعتبر الأسبوع الماضي أن على إسبانيا الانسحاب من تنظيم كأس العالم إذا لم تستضف المباراة النهائية.

وتشهد العلاقة بين إسبانيا والمغرب، في ظل الأزمة الدبلوماسية القائمة بين البلدين، تنافساً متصاعداً منذ أشهر حول استضافة المباراة النهائية للمونديال.

وتراهن إسبانيا على ملعب «سانتياغو برنابيو» الشهير الخاص بنادي ريال مدريد، في حين يطرح المغرب مشروع تشييد ملعب ضخم في بنسليمان، بمنطقة الدار البيضاء، بسعة استيعابية تصل إلى 115 ألف متفرج.

وكان رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، قد أكد في سبتمبر (أيلول) الماضي أن المباراة النهائية ستُقام في المغرب: «سواء أعجب ذلك البعض أم لا».

وفي المقابل، يؤكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، رداً على الاستفسارات المتكررة في هذا الشأن، أنه لم يُتخذ أي قرار نهائي حتى الآن.

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دي لا فوينتي: إسبانيا لا تريد التوقف!

لويس دي لا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني (إ.ب.أ)
لويس دي لا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني (إ.ب.أ)
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دي لا فوينتي: إسبانيا لا تريد التوقف!

لويس دي لا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني (إ.ب.أ)
لويس دي لا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني (إ.ب.أ)

صرّح لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، السبت، عشية المواجهة المرتقبة أمام إنجلترا أن «لا روخا» حامل لقب كأس العالم وكأس أوروبا ترك بصمته في حقبته الحالية، لكنه لا ينوي التوقف عند هذا الحد.

وقال دي لا فوينتي، في مؤتمر صحافي: «لقد تركنا بصمتنا في حقبتنا بالفعل. سنرى في المستقبل ما إذا كان منتخب آخر سيتجاوزنا، لكننا حتى الآن نملك الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات المتتالية من دون هزيمة في تاريخ كرة القدم (44 مباراة)».

وأضاف: «ومع ذلك، نحن لا نريد التوقف هنا، بل نسعى لمواصلة التطور وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية».

وتابع المدرب البالغ 65 عاماً: «يتمتع هذا الفريق بطموح كبير، وقد أصبح الفوز هاجساً بالنسبة لنا. نحن نتعامل مع كل مباراة وكأنها الأخيرة. كما حققنا 12 انتصاراً متتالياً، ونسعى غداً لتحقيق الانتصار الثالث عشر»، علماً بأن التعادل يكفي إسبانيا لضمان إنهاء المنافسات في المركز الأول.

ورداً على سؤال حول عودة الموهبة الشابة في برشلونة، لامين جمال الذي تمت إراحته في المباراة الأخيرة في التشيك بسبب شعوره بآلام في الركبة اليمنى، أكد دي لا فوينتي أن اللاعب تعافى تماماً، لكنه رفض الكشف عما إذا كان سيبدأ المباراة أساسياً أم لا.

وأوضح المدرب الإسباني: «سنرى ما إذا كان سيبدأ أساسياً، لكن إذا شارك فهذا يعني أنه في حالة تسمح له بالبدء. لا أعرف ما إذا كان قادراً على خوض 90 دقيقة كاملة، لكنه في حالة ممتازة. لقد تعافى بشكل جيد وتجنب عناء رحلتين طويلتين والتعرض للبرد... كما حصل على قسط كاف من الراحة».

وعن مواجهة إنجلترا، اعتبر دي لا فوينتي أن هذا اللقاء يمثل «ربما أفضل مباراة يمكن مشاهدتها حالياً» على مستوى المنتخبات الوطنية.

ورداً على تصريحات الألماني توماس توخيل، مدرب منتخب «الأسود الثلاثة»، بشأن المخاوف من وقوع حوادث عنصرية في ملعب «ميتروبوليتانو»، أكد المتحدث أنه لا يوجد في رأيه «أي عنصرية في إسبانيا».

وتشير وسائل الإعلام الإنجليزية، على وجه الخصوص، إلى الإهانات التي تعرض لها لاعبان إنجليزيان، وهما آشلي كول وشون رايت فيليبس خلال مباراة أقيمت في مدريد عام 2004.

كما شهدت الملاعب الإسبانية في السنوات الأخيرة حوادث عديدة أخرى، استهدف معظمها المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، وذلك رغم الجهود التي تبذلها السلطات والمؤسسات، إلا أن عدداً قليلاً فقط من هذه الحوادث أدى إلى صدور أحكام قضائية بالإدانة.

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الرياضة رياضة عالمية

مبابي «سيكون حاضراً» أمام تركيا

كيليان مبابي نجم ريال مدريد وقائد منتخب فرنسا (أ.ف.ب)
كيليان مبابي نجم ريال مدريد وقائد منتخب فرنسا (أ.ف.ب)
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مبابي «سيكون حاضراً» أمام تركيا

كيليان مبابي نجم ريال مدريد وقائد منتخب فرنسا (أ.ف.ب)
كيليان مبابي نجم ريال مدريد وقائد منتخب فرنسا (أ.ف.ب)

أكد زين الدين زيدان مدرب المنتخب الفرنسي، السبت، أن المهاجم كيليان مبابي الغائب عن الخسارة أمام إيطاليا 1 - 3 قبل يومين، بات جاهزاً للمشاركة في المباراة الحاسمة أمام تركيا في بوردو، الأحد، والتي ستحدد المتأهل إلى ربع نهائي مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وقال زيدان: «سيكون معنا غداً».

وكان مهاجم ريال مدريد الإسباني وقائد المنتخب قد تعرض لإصابة عضلية، الأربعاء، عشية السفر إلى إيطاليا؛ ما اضطره للغياب عن تلك المواجهة، قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات، الجمعة.

كما غاب مبابي (27 عاماً) أيضاً عن المباريات الأربع الأخيرة للمنتخب الفرنسي، حيث كان قد غاب سابقاً، بسبب إصابة في الركبة اليسرى عن اللقاء الذي تلا المباراة الأولى في حقبة زيدان أمام تركيا حين سجل هدف اللقاء الوحيد (1 - 0) في 25 سبتمبر (أيلول).

وأضاف زيدان (54 عاماً) أن وجود مبابي، الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي برصيد 67 هدفاً في 107 مباريات «يغير كل شيء» و«أفضّل وجوده معنا على غيابه».

ورداً على سؤال حول طبيعة علاقته بمهاجم ريال مدريد، أكد زيدان أن الأمور تسير «على أكمل وجه»، نافياً بذلك ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول وجود خلافات بينهما.

وتابع: «لا يمكنني منع الناس من قول ما يقولونه، لكن هذا مجرد هراء، وهو أمر مزعج للغاية».

ويحتل المنتخب الفرنسي المركز الثاني في المجموعة الأولى، متساوياً في النقاط مع إيطاليا، ويحتاج إلى تحقيق التعادل أمام تركيا في الجولة السادسة الأخيرة ليضمن تأهله إلى ربع نهائي مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

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غالياني يتحدى مالاغو على رئاسة الاتحاد الإيطالي

جيوفاني مالاغو يترشح لرئاسة الاتحاد الإيطالي (رويترز)
جيوفاني مالاغو يترشح لرئاسة الاتحاد الإيطالي (رويترز)
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غالياني يتحدى مالاغو على رئاسة الاتحاد الإيطالي

جيوفاني مالاغو يترشح لرئاسة الاتحاد الإيطالي (رويترز)
جيوفاني مالاغو يترشح لرئاسة الاتحاد الإيطالي (رويترز)

أكد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، السبت، قبوله ترشح كل من جيوفاني مالاغو وأدريانو غالياني لمنصب رئاسة الاتحاد.

وقال الاتحاد في بيان له إن مالاغو (67 عاماً) وغالياني (82 عاماً) سيخوضان انتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي المقرر لها يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، كما أكد الاتحاد السبت قبول طلبات كلا المرشحين.

وأضاف الاتحاد الإيطالي أن مالاغو يحظى بدعم أندية في دوري الدرجة الأولى، فيما يتمتع غالياني بتأييد اللاعبين والمدربين.

وكان مالاغو قد تم انتخابه رئيساً للاتحاد الإيطالي في يونيو (حزيران) الماضي، قبل أن يتضح لاحقاً أنه لا يمكنه الترشح للمنصب بسبب عدم امتلاكه لعضوية الاتحاد.

وبسبب ذلك خسر مالاغو دعم بعض الأندية في الدرجة الأولى ووافق 11 نادياً فقط على أن يكون مالاغو ممثلاً للرابطة في انتخابات رئاسة الاتحاد بانخفاض عن 19 نادياً من 20 في الصيف الماضي.

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