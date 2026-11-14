رئيس الاتحاد الإسباني: إقامة نهائي المونديال بإسبانيا «غير قابل للتفاوض»

جدَّد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رافايل لوزان، السبت، تأكيده أن المباراة النهائية لكأس العالم 2030 يجب أن تُقام في إسبانيا، الشريكة في استضافة البطولة إلى جانب البرتغال والمغرب، مشدداً على أن هذه المسألة «غير قابلة للتفاوض».

وقال لوزان، على هامش مؤتمر عُقد في مدريد: «سيُحسم الأمر في عام 2028، ولكن هذه المسألة غير قابلة للتفاوض. كأس العالم هذه ملك للقارة الأوروبية، ولإسبانيا والبرتغال. ولا يوجد أي طرح للانسحاب من تنظيم البطولة؛ لأننا لا نتصور إقامة المباراة النهائية خارج إسبانيا».

وأضاف: «لا توجد أي خطة أخرى مطروحة».

وجاءت تصريحات رئيس الاتحاد الإسباني رداً -في جزء منها- على مواقف أطلقها ألبرتو نونييس فيخو، مرشح اليمين الإسباني لمنصب رئيس الوزراء، في الانتخابات التشريعية المقررة في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، والذي اعتبر الأسبوع الماضي أن على إسبانيا الانسحاب من تنظيم كأس العالم إذا لم تستضف المباراة النهائية.

وتشهد العلاقة بين إسبانيا والمغرب، في ظل الأزمة الدبلوماسية القائمة بين البلدين، تنافساً متصاعداً منذ أشهر حول استضافة المباراة النهائية للمونديال.

وتراهن إسبانيا على ملعب «سانتياغو برنابيو» الشهير الخاص بنادي ريال مدريد، في حين يطرح المغرب مشروع تشييد ملعب ضخم في بنسليمان، بمنطقة الدار البيضاء، بسعة استيعابية تصل إلى 115 ألف متفرج.

وكان رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، قد أكد في سبتمبر (أيلول) الماضي أن المباراة النهائية ستُقام في المغرب: «سواء أعجب ذلك البعض أم لا».

وفي المقابل، يؤكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، رداً على الاستفسارات المتكررة في هذا الشأن، أنه لم يُتخذ أي قرار نهائي حتى الآن.