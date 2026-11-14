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العالم العربي المشرق العربي

كيف ستنتهي المواجهة بين الزيدي و«كتائب حزب الله»؟

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: تراجع الحكومة أمام الفصائل سيكلفها الكثير

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقي يحملون راية الفصيل وسط بغداد (أ.ف.ب)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقي يحملون راية الفصيل وسط بغداد (أ.ف.ب)
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كيف ستنتهي المواجهة بين الزيدي و«كتائب حزب الله»؟

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقي يحملون راية الفصيل وسط بغداد (أ.ف.ب)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقي يحملون راية الفصيل وسط بغداد (أ.ف.ب)

خلال الأسبوعين الماضيين احتدم صراع بين رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي و«كتائب حزب الله»، وصل إلى تبادل اتهامات علنية تزامن مع تحديات جدية تواجهها الحكومة في مساعيها لاستكمال حصر سلاح الجماعات الموالية لإيران.

وتصاعدت الأزمة بعدما سربت تقارير استخباراتية اتهمت «الكتائب» بتهريب الآلاف من براميل النفط تستخرجها من منطقة «جرف الصخر» في جنوب بغداد، التي تسيطر عليها منذ نحو عقد، ولم تسمح للحكومات المتعاقبة بالدخول إليها.

ويوم الجمعة، أرسلت الحكومة لجنة برئاسة «الحشد الشعبي» للتحقيق في اتهامات التهريب. وقال رئيس هيئة الإعلام الأمني الفريق سعد معن إنه «لا جهات سياسية أو فصائل تشارك في لجنة التحقيق بتهريب المشتقات النفطية في جرف الصخر».

وطبقاً لمصدر مسؤول في «الإطار التنسيقي» تحدث لـ«الشرق الأوسط» فإن إرسال لجنة حكومية للتحقيق في قضية بيع «الكتائب» النفط ومشتقاته في جرف الصخر، يعد «أول تحرك حكومي ميداني داخل المنطقة المحظورة التي تديرها الكتائب».

«الراعي» الإيراني

تأسست «الكتائب» عقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003 من قبل أبو مهدي المهندس الذي اغتالته الولايات المتحدة الأميركية مطلع عام 2020، حين كان برفقة قائد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد الدولي.

يقول المسؤول في التحالف الحاكم، إن «فهم قدرات الكتائب ونفوذها يجب أن ينطلق من معرفة طبيعة ارتباطها بالراعي الإيراني». ويضيف أن «عجز الحكومات المتعاقبة عن مواجهة هذا الفصيل، ودخول جرف الصخر يعود في معظمه إلى قوتها المستمدة من علاقاتها الوثيقة بإيران، وهي بمثابة رأس حربة الفصائل الموالية لولاية الفقيه».

وحتى مع غياب الإحصاءات والمعلومات الدقيقة حول إعداد عناصرها وطبيعة الأسلحة التي تمتلكها، يؤكد المسؤول السياسي أنه «من الصعب الاستهانة بقدرتها العسكرية، إذ تمتلك ترسانة غير قليلة من الصواريخ والطائرات المسيرة»، دون أن يقدم معلومات بشأن نوع وحجم تلك الترسانة.

ورغم الحديث عن الدعم الإيراني للكتائب فإن المصدر يقول إن ذلك اقتصر على مراحل التأسيس الأولى للفصيل، إذ تغير الأمر خلال السنوات القليلة الماضية وباتت الكتائب تدير شبكة مصالح مالية واحدة، قد يكون الاستثمار في النفط أو سرقته أحد أشكالها».

وتحصل الكتائب على أموال غير قليلة من هيئة «الحشد الشعبي» من خلال قيادتها ثلاثة ألوية داخلها.

وحول حدود المواجهة الحالية بين حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي و«الكتائب»، يؤكد المسؤول أن «الأمور بالغة الخطورة وتثير الكثير من القلق داخل الإطار التنسيقي، وهناك جهود حثيثة تقودها قيادات شيعية لتفادي مواجهة محتملة بين الجانبين».

صورة نشرتها منصات مقربة من «الحشد» لاجتماع أعضاء من لجنة تحقيق في مقر فصيل داخل «جرف الصخر» يوم 13 أكتوبر 2026

مواجهة السلاح

لكن هل يمضي رئيس الوزراء علي الزيدي في مواجهته الحالية مع الكتائب حتى النهاية؟ يعتقد الباحث في الشأن السياسي عقيل عباس أن «الزيدي قطع شوطاً في التعامل مع سلاح الفصائل لم يسبقه إليه أي رئيس وزراء عراقي»، مشيراً إلى أنه «لم يكتفِ بالذهاب إلى مواجهة علنية مع أحد أقوى الفصائل المسلحة، بل كشف أيضاً عن ملفات فساد في منطقة شديدة الحساسية جغرافياً وسياسياً، هي جرف الصخر».

ورأى عباس في حديث مع «الشرق الأوسط» أن «قرار المواجهة قد اتُخذ بالفعل، لكن شكل هذه المواجهة قد يختلف من مرحلة إلى أخرى. ويبدو أن دور الإطار التنسيقي وقدرته على إدارة هذا الملف يتراجعان بصورة واضحة. فدوره التقليدي بوصفه وسيطاً بين الفصائل المسلحة ورئيس الحكومة لم يعد قائماً بالفاعلية السابقة».

واعتبر عباس ما حدث مؤخراً بين الحكومة والكتائب «تطور جديد ومهم نظراً إلى كسر صورة نمطية ظلت مهيمنة على الوقائع السياسية العراقية لسنوات، منها أن أي رئيس حكومة يواجه الفصائل يطاح به».

الدعم الأميركي والقضاء

وتستند تحركات الزيدي الأخيرة، وفق عباس، إلى «عاملين أساسيين يتعلق الأول بحصوله على دعم أميركي في لحظة ضعف وارتباك شديدين تعيشهما إيران، ويتعلق الثاني بوجود دعم من القضاء، وهذان العاملان صنعا الفارق في هذه المواجهة».

لكنه لا يستبعد احتمال تراجع الزيدي. وقال إنه «في ظل المعطيات الحالية، يبدو أن رئيس الحكومة في موقع أقوى من كتائب (حزب الله). وهذه، في حد ذاتها، مفارقة لافتة في المشهد العراقي، لكن التراجع سيكون صعباً عليه، والأرجح أن تنتهي المواجهة إلى صفقة سياسية بين الطرفين لتجنب خسارة أحدهما».

صورة نشرتها منصات مقربة من «الحشد الشعبي» لأعضاء من لجنة تحقيق حكومية داخل منطقة «جرف الصخر» يوم 13 أكتوبر 2026

استراتيجية غير واضحة

مع ذلك، يظهر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد أياد العنبر قدراً من التشكيك حيال ملف نزع سلاح الفصائل والمواجهة مع الكتائب، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «استراتيجية الحكومة في حصر السلاح بيد الدولة لا تزال غير واضحة المعالم، ولذلك تلجأ إلى تكتيكات وقتية وظرفية، تتغير تبعاً لطبيعة المواقف وردود الفعل».

ويضيف: «لا يبدو أن هناك خطة واضحة المعالم، أو استراتيجية تتضمن مراحل محددة، من قبيل خطة (ألف) أو (باء)، بقدر ما نشهد إجراءات آنية تقابلها ردود فعل من الفصائل، لتنتهي غالباً بالتهدئة واحتواء التصعيد».

ويعتقد العنبر أن كل ذلك «ينطبق على آخر وسائل الضغط التي لجأت إليها الحكومة، والمتمثلة في الضغط الاقتصادي».

ويشير الباحث إلى أن المواجهة الأخيرة مع الكتائب وقضية نزع أسلحة الفصائل «تحولت إلى مادة للسجالات السياسية واستعراض للقوة أكثر من كونها نقاشاً جدياً بشأن إشكالية حقيقية»، مشيراً إلى أن «هشاشة الدولة تنعكس بالضرورة على المنظومة الأمنية وعلى تعدد مراكز النفوذ والسيطرة. وفي ظل وجود إقطاعيات سياسية، لماذا لا يسعى من يمتلك السلاح إلى التحول بدوره إلى إقطاعي أمني؟ أعتقد أن هذه النقطة تقدم إجابة واضحة عن جانب أساسي من المشكلة».

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إسرائيل تصعّد انتهاكاتها في جنوب سوريا

جنود إسرائيليون في بلدة «جباثا الخشب» السورية بالمنطقة العازلة بمرتفعات الجولان المحتلة (أرشيفية - أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون في بلدة «جباثا الخشب» السورية بالمنطقة العازلة بمرتفعات الجولان المحتلة (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT
TT

إسرائيل تصعّد انتهاكاتها في جنوب سوريا

جنود إسرائيليون في بلدة «جباثا الخشب» السورية بالمنطقة العازلة بمرتفعات الجولان المحتلة (أرشيفية - أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون في بلدة «جباثا الخشب» السورية بالمنطقة العازلة بمرتفعات الجولان المحتلة (أرشيفية - أ.ف.ب)

تستمر القوات الإسرائيلية في رفع وتيرة تصعيدها وانتهاكاتها بحق الأهالي في جنوب سوريا. وفي هذا السياق، نفّذت، منتصف ليل الجمعة - السبت، عملية توغل في بلدة «جباثا الخشب» بريف القنيطرة الشمالي، داهمت خلالها عشرات المنازل، وخلعت أبواب عدد منها، وحطمت أثاثها، فضلاً عن اعتقال 3 أشخاص أفرجت عنهم لاحقاً. وأثارت هذه العملية الرعب في نفوس الأهالي، فيما وصفها مصدر محلي بـ«الوحشية».

توغل إسرائيلي داخل بلدة «جباثا الخشب» في ريف القنيطرة (أرشيفية - أ.ف.ب)

وذكر رئيس بلدية «جباثا الخشب»، طارق مريود «أن قوة من جيش الاحتلال مؤلفة من نحو 9 سيارات عسكرية، على متنها ما يُقارب 50 جندياً، توغلت في البلدة عند الساعة العاشرة من ليل الجمعة، واستمرت العملية حتى الساعة الواحدة والنصف من فجر السبت».

وأوضح مريود لـ«الشرق الأوسط» أن عملية التوغل بدأت في القسم الشرقي من البلدة؛ «حيث أقدم جنود الاحتلال على مداهمة المنازل وخلع بوابات بيوت غير مسكونة وتحطيم أبوابها ونوافذها وأثاثها، ما تسبب في حالة من الخوف والرعب والهلع بين الأهالي، خصوصاً الأطفال والنساء»، مشيراً إلى أنه لم يستطع أحد الخروج من منزله، واصفاً المشهد بـ«الكارثي».

وبينما أفادت عدة مصادر محلية في البلدة بأن عملية التوغل والمداهمات امتدت إلى قسمها الغربي، وصف مصدر لـ«الشرق الأوسط» مبررات العملية بأنها «ذرائع مختلقة»، مشيراً إلى أن ذلك اتضح من طبيعة الأسئلة التي وجّهها جنود الاحتلال إلى الأشخاص الثلاثة الذين اعتُقلوا، والتي تمحورت حول معلومات عن أشخاص تصفهم القوات الإسرائيلية بالمطلوبين، وأسلحة، وتجار سلاح، ومؤيدين للدولة. وأكد المصدر أنه «لا يوجد إرهابيون في (جباثا الخشب)، ولا أي نشاط مسلح، وأهاليها يعملون في الزراعة وتربية الماشية».

المصدر ذاته أوضح «أن الأشخاص الثلاثة الذين جرى اعتقالهم اقتادتهم قوة الاحتلال إلى قاعدتها في محمية البلدة؛ حيث تعرضوا للإهانة والضرب. وأُفرج عن اثنين منهم فجر السبت، ثم أُطلق سراح الثالث صباحاً، وهو موظف في بلدية البلدة، في حين أن وضعه الصحي سيئ للغاية جرّاء الضرب الذي تعرض له».

من التخريب داخل أحد البيوت (موقع «درعا 24»)

وعدّ المصدر «أن ما قام به أفراد قوات الاحتلال في البلدة هو عملية تخريب متعمدة؛ حيث داهموا نحو 20 منزلاً وخلعوا بوابات عدد منها، وعبثوا بمحتوياتها، كما كسروا واجهتي محلين تجاريين»، مضيفاً: «هذه أول مرة يتوغلون بهذه الوحشية».

وأشار إلى أن الأهالي يطالبون الحكومة والمجتمع الدولي بـ«وضع حد لهذه التوغلات والاعتداءات والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال والمستمرة منذ إسقاط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، وترفع من وتيرتها بشكل يومي».

من جهته، ذكر «تلفزيون سوريا»، أن قوات الاحتلال استخدمت عدداً من الأهالي دروعاً بشرية «وأن جنود الاحتلال وضعوا أسلحتهم خلف المواطنين واقتادوهم إلى بيوت أشخاص من القرية وصفوهم بالمطلوبين».

ووصلت صباح السبت وحدة من قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (الأندوف) إلى «جباثا الخشب» لتوثيق الأضرار ومعاينة عمليات التخريب والمداهمات التي طالت منازل المدنيين والمحال التجارية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام حكومية.

وفي تصريحات لـ«تلفزيون سوريا»، قال مختار البلدة محمد مازن مريود: «في كل مرة يحصل فيها توغل نقوم بإبلاغ قوات (الأندوف)، لكنها لم تُقدم أي شيء ملموس للأهالي، واكتفى الوفد اليوم (السبت) بإخبارنا أن دوره يقتصر على مراقبة الخروق ورفعها للأمم المتحدة، مع وعود بتسيير دوريات ليلية مستمرة».

أحد جنود «الأندوف» عند معبر القنيطرة الحدودي الوحيد بين سوريا وإسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

تأتي هذه التطورات في سياق تصعيد قوات الاحتلال اعتداءاتها وتوغلاتها وانتهاكاتها الأراضي السورية في محافظتي القنيطرة ودرعا، المشرفتين على خط وقف إطلاق النار، وكذلك في القسم الجنوبي الغربي من محافظة ريف دمشق، وهي اعتداءات رفعت من وتيرتها، وباتت شبه يومية منذ إسقاط النظام السابق أواخر عام 2024.

وكانت قوة من الجيش الإسرائيلي قد توغلت الجمعة في «وادي سيحان» بريف درعا الغربي، جنوب سوريا، وباشرت تأهيل وتوسعة طريق قديم يمتد من «مرصد سيحان العسكري» في الجولان المحتل إلى أطراف نهر الرقاد، في منطقة حوض اليرموك بالقرب من بلدة عابدين.

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العالم العربي المشرق العربي

الآلاف يشيّعون العلواني... وترقب للتحقيق اللبناني

نجل النائب السابق أحمد العلواني (الثاني من اليسار) باكياً أمام جثمان والده لحظة وصوله إلى مطار بغداد السبت (إكس)
نجل النائب السابق أحمد العلواني (الثاني من اليسار) باكياً أمام جثمان والده لحظة وصوله إلى مطار بغداد السبت (إكس)
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الآلاف يشيّعون العلواني... وترقب للتحقيق اللبناني

نجل النائب السابق أحمد العلواني (الثاني من اليسار) باكياً أمام جثمان والده لحظة وصوله إلى مطار بغداد السبت (إكس)
نجل النائب السابق أحمد العلواني (الثاني من اليسار) باكياً أمام جثمان والده لحظة وصوله إلى مطار بغداد السبت (إكس)

رافق آلاف العراقيين، السبت، جثمان عضو البرلمان السابق أحمد العلواني من مطار بغداد إلى الرمادي في محافظة الأنبار، حيث كان أفراد عشيرته ومواطنون من مدن المحافظة ينتظرون وصوله، وسط مشاعر حزن وغضب، بينما لا تزال ملابسات مقتله في بيروت قيد التحقيق، رغم إحراز السلطات اللبنانية تقدماً في تحديد هوية مشتبه بهما اثنين.

وهبطت طائرة خاصة نقلت جثمان العلواني من العاصمة اللبنانية بيروت إلى مطار بغداد في ساعات الصباح، حيث احتشدت أعداد كبيرة من المشيعين عند المدخل المؤدي إلى المطار.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن السياسي العراقي خميس الخنجر، رئيس تحالف «السيادة»، هو من تكفل بنقل الجثمان على متن الطائرة الخاصة.

شدد المشاركون في جنازة العلواني على عدم إطلاق العيارات النارية (الشرق الأوسط)

وانطلق موكب الجنازة باتجاه الرمادي، على مسافة 110 كيلومترات من بغداد، وسط انتشار أمني على جانبي الطريق، بينما رافقتها سيارات عسكرية. واصطف مواطنون على امتداد الطريق، بعضهم يلوّح للجثمان مرتدين «الشموغ» الحمراء، قبل أن يصل إلى مضيف عشيرة البوعلوان في الرمادي، حيث أقيم التشييع بعد صلاة العصر.

أفراد من عشيرة أحمد العلواني ومواطنون يشاركون في تشييع جثمانه من بغداد إلى الرمادي غرباً (الشرق الأوسط)

وقال مشاركون في التشييع، لـ«الشرق الأوسط»، إن المراسم جرت من دون إطلاق عيارات نارية أو رفع شعارات، رغم حالة الغضب التي رافقت الجنازة.

وكان السفير العراقي لدى لبنان محمد رضا الحسيني قد أعلن، مساء الجمعة، تسلّم السفارة جثمان العلواني من السلطات اللبنانية، بناءً على طلب ذويه، بعد استكمال الإجراءات الطبية والقضائية المتعلقة بتحديد هويته، ومطابقة عينات الحمض النووي المأخوذة من الجثمان مع عينة نجله الذي وصل إلى بيروت لهذا الغرض.

وكانت خلية الإعلام الأمني قد دعت إلى انتظار نتائج التحقيقات وعدم تحميل القضية أبعاداً أخرى قبل استكمالها، مؤكدة استمرار التنسيق بين السفارة العراقية في بيروت والجهات القضائية والأمنية اللبنانية، بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني العراقي.

الآلاف شاركوا في تشييع النائب السابق أحمد العلواني في بغداد والرمادي يوم السبت (الشرق الأوسط)

تداعيات سياسية

أثار مقتل العلواني تفاعلاً واسعاً في العراق، خصوصاً في محافظة الأنبار التي ينتمي إليها، وترافق تداول القضية مع سجالات سياسية وتعليقات ذات طابع طائفي على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بكشف الجهة المسؤولة عن مقتله.

وقال كامل الدليمي، رئيس ديوان الرئاسة العراقية السابق، لـ«الشرق الأوسط»، إن ملابسات الجريمة وأهدافها لا تزال بحاجة إلى كشف واضح وشفاف أمام الرأي العام، مشدداً على مسؤولية الدولة العراقية في الوصول إلى الحقيقة.

وأضاف أن القضية تتطلب تعاوناً أمنياً وقضائياً بين العراق ولبنان وسوريا، للوصول إلى المنفذين ومن يقف وراءهم، خصوصاً إذا اقتضت التحقيقات تنسيقاً عابراً للحدود. وحذر من أن الخطابات الطائفية التي رافقت الحادث تعكس استمرار التعامل مع القضايا الوطنية من منطلقات ضيقة، قائلاً إن القضية تتعلق بحرمة الدم العراقي، ولا ينبغي اختزالها في انتماء شخص أو محافظة.

مشاركون في جنازة النائب السابق أحمد العلواني في مقر العشيرة بالرمادي غرب العراق يوم السبت (الشرق الأوسط)

من جهته، قال الباحث القانوني سيف السعدي، وهو من محافظة الأنبار، إن العلواني لم يكن مجرد نائب سابق، بل كان شخصية عشائرية واجتماعية وسياسية بارزة في المحافظة، مضيفاً أن التشييع يعكس حجم الحزن والغضب في مدن الأنبار.

ويُعد العلواني من الشخصيات التي برزت خلال احتجاجات الأنبار، أواخر عام 2013، واعتُقل في ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، وصدر بحقه حكم بالإعدام عام 2014 بعد إدانته بقتل جنديين خلال الاشتباكات التي رافقت عملية اعتقاله. وأُفرج عنه في أبريل (نيسان) 2025 بعد أكثر من 11 عاماً في السجن، إثر سحب عائلة أحد الضحايا شكواها، والاستفادة من قانون العفو العام.

وبينما عاد جثمان العلواني إلى الأنبار، لا تزال الإجابة عن السؤال الأهم، المتعلق بدوافع مقتله والجهة التي تقف وراءه، مرتبطة بما ستكشفه التحقيقات اللبنانية والتعاون مع السلطات السورية.

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العالم العربي المشرق العربي

دمشق تُعيد وصل جغرافيا ريف حلب وتنهي عقداً من الانقسام الميداني

جانب من ترتيبات الانطلاق في المرحلة الثانية من مشروع «صدى الصمود 2» في منبج (وزارة الطوارئ)
جانب من ترتيبات الانطلاق في المرحلة الثانية من مشروع «صدى الصمود 2» في منبج (وزارة الطوارئ)
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دمشق تُعيد وصل جغرافيا ريف حلب وتنهي عقداً من الانقسام الميداني

جانب من ترتيبات الانطلاق في المرحلة الثانية من مشروع «صدى الصمود 2» في منبج (وزارة الطوارئ)
جانب من ترتيبات الانطلاق في المرحلة الثانية من مشروع «صدى الصمود 2» في منبج (وزارة الطوارئ)

تحرّك رتل آليات ثقيلة تابع لإدارة الهندسة العسكرية في الجيش العربي السوري، السبت، إلى منطقة منبج بريف حلب الشرقي (شمال سوريا) للمشاركة في مشروع إزالة السواتر الترابية وردم الخنادق في 255 مدينة وقرية، بطول إجمالي يبلغ 841 كيلومتراً، وذلك في إنهاء لحالة الانقسام الميداني التي عانت منها تلك المناطق خلال سنوات الصراع، وبهدف ترسيخ سلطة الدولة وإعادة دمج المناطق إدارياً واقتصادياً.

وأوضحت «وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية»، المشرفة على مشروع «صدى الصمود» بالتعاون مع محافظة حلب، أن الحملة تهدف إلى إزالة آثار التحصينات العسكرية ومخلّفاتها، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وفتح الطرق لتسهيل التنقل بين المدن والقرى، «بما يسهم في تعزيز الواقع الخدمي ودعم عودة الحياة الطبيعية والاستقرار إلى المناطق المستهدفة».

صورة فوقية لردم الخنادق في المرحلة الثانية من مشروع «صدى الصمود 2» (وزارة الطوارئ)

وكانت أعمال المرحلة الثانية من المشروع قد انطلقت، الخميس الماضي، في مدينة منبج وريفها، ومن المقرر أن تستغرق سبعة أشهر في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلامة عبر تطهير المناطق من الألغام ومخلّفات الحرب، وتسهيل عودة الأهالي إلى منازلهم، فضلاً عن تمكين المزارعين من الوصول إلى حقولهم واستئناف نشاطهم الزراعي.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً للمرحلة الأولى من «صدى الصمود» التي بدأت مطلع يوليو (تموز) الماضي في ريف حلب الشمالي، تحديداً في منطقة أعزاز ومحيطها (7 كم عن الحدود مع تركيا) وأُعلن عن اختتامها في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بعد إنجاز تنظيف 202 كيلومتر من السواتر الترابية والخنادق، ما أسهم في إعادة ربط نحو 33 قرية وبلدة وتسهيل حركة المدنيين فيها.

ويكتسب تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في منبج وريفها أهمية سياسية وجغرافية خاصة، نظراً لطبيعة المنطقة التي مثّلت، قبل سقوط النظام السابق، نقطة التقاء وتماس ساخنة بين ثلاث قوى عسكرية متصارعة؛ إذ سيطرت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) و«مجلس منبج العسكري» على المدينة ومحيطها، مقابل فصائل «الجيش الوطني السوري» المدعومة من تركيا في الشمال والغرب، وقوات النظام السابق وحليفيه الروسي والإيراني في الجنوب.

وقد أفرز هذا التموضع حفر مئات الكيلومترات من الخنادق وإقامة سواتر مزدوجة وحقول ألغام على امتداد أربعة محاور رئيسية، شملت مجرى نهر الساجور باتجاه جرابلس شمالاً، ومحيط بلدة العريمة باتجاه الباب غرباً، ومنطقة أبو كهف باتجاه دير حافر جنوباً، وصولاً إلى محيط «سد تشرين» و«جسر قره قوزاق» على الضفة الغربية لنهر الفرات شرقاً. ويهدف تفكيك هذه الحواجز إلى إعادة وصل الشرايين الحيوية والطرق التجارية بين شرق حلب وشمالها، وتحرير الأراضي الزراعية التي ظلت معزولة أو محظورة لسنوات طويلة.

ويأتي مشروع «صدى الصمود» بمرحلتيْه متزامناً مع مسار تنفيذ اتفاق 29 يناير (كانون الثاني) 2026 الموقّع بين الحكومة السورية و«قسد»، والهادف إلى إنهاء الانقسام، ودمج المناطق إدارياً واقتصادياً، وبسط سيطرة الدولة على كامل الأراضي السورية، إضافة إلى ضمان عودة المهجّرين قسراً والنازحين إلى ديارهم بعد تهيئة الظروف الملائمة.

قاعدة أميركية سابقة في منبج شمال سوريا (أرشيفية - رويترز)

وفي هذا السياق، مثّل جرف السواتر في منطقة أعزاز ومحيطها، التي كانت خط مواجهة ساخناً مع منطقتي تل رفعت وعفرين، ضمانة ميدانية لإنهاء خطوط التماس الجغرافية بشكل عملي، وإعادة ربط الجغرافيا السورية ببعضها البعض، وفق ما أكدته الجهات المشرفة لـ«وكالة الأنباء السورية» (سانا).

ويرى متابعون للشأن السوري أن قيام وحدات من الجيش السوري بتفكيك التحصينات في منطقة استراتيجية كمنبج «يبعث برسائل سياسية واضحة مفادها تثبيت السيطرة الميدانية للدولة، وتقليص مظاهر العسكرة في المناطق المأهولة والزراعية، وهو ما ينعكس إيجاباً على أمن الحدود وتنشيط حركة التجارة الإقليمية».

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