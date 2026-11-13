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شؤون إقليمية

«الطاقة الذرية» قلقة من منشأة تخصيب إيرانية تحت الأرض

علم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمام مكتب الأمم المتحدة في فيينا (د.ب.أ - أرشيفية)
علم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمام مكتب الأمم المتحدة في فيينا (د.ب.أ - أرشيفية)
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«الطاقة الذرية» قلقة من منشأة تخصيب إيرانية تحت الأرض

علم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمام مكتب الأمم المتحدة في فيينا (د.ب.أ - أرشيفية)
علم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمام مكتب الأمم المتحدة في فيينا (د.ب.أ - أرشيفية)

أفادت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، في تقرير عن إيران اطلعت عليه وكالة «رويترز» للأنباء، اليوم الجمعة، بأنها تشعر «بقلق متزايد» إزاء منشأة تحت الأرض لتخصيب اليورانيوم في أصفهان أعلنت إيران عنها العام الماضي، لكنها لم تسمح للوكالة بتفتيشها.

وقالت الوكالة في تقريرها الفصلي إلى الدول الأعضاء، في إشارة إلى منشأة أصفهان لتخصيب الوقود: «لا تعرف الوكالة الموقع الدقيق للمنشأة... أو وضعها لأغراض الضمانات، أو ما إذا كانت تحتوي على مواد نووية».

وحضت الوكالة إيران على اتخاذ «خطوات تدريجية» للسماح بعودة مفتشيها إلى المنشآت النووية الرئيسية في البلاد، معتبرةً أن وصولهم إليها أمر «أساسي»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وجاء في التقرير أن المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة «يشجع إيران على النظر في تدابير تقنية وتدريجية توجد الظروف التي تسمح بعودة مفتشي الوكالة إلى إيران».وتمنع إيران منذ يوليو (تموز) 2025 زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها النووية، بعد حملة القصف التي شنتها إسرائيل عليها لمدة 12 يوماً، وانضمت إليها الولايات المتحدة.

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«الطاقة الذرية» قلقة من منشأة تخصيب إيرانية تحت الأرض

علم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمام مكتب الأمم المتحدة في فيينا (د.ب.أ - أرشيفية)
علم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمام مكتب الأمم المتحدة في فيينا (د.ب.أ - أرشيفية)
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«الطاقة الذرية» قلقة من منشأة تخصيب إيرانية تحت الأرض

علم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمام مكتب الأمم المتحدة في فيينا (د.ب.أ - أرشيفية)
علم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمام مكتب الأمم المتحدة في فيينا (د.ب.أ - أرشيفية)

أفادت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، في تقرير عن إيران اطلعت عليه وكالة «رويترز» للأنباء، اليوم الجمعة، بأنها تشعر «بقلق متزايد» إزاء منشأة تحت الأرض لتخصيب اليورانيوم في أصفهان أعلنت إيران عنها العام الماضي، لكنها لم تسمح للوكالة بتفتيشها.

وقالت الوكالة في تقريرها الفصلي إلى الدول الأعضاء، في إشارة إلى منشأة أصفهان لتخصيب الوقود: «لا تعرف الوكالة الموقع الدقيق للمنشأة... أو وضعها لأغراض الضمانات، أو ما إذا كانت تحتوي على مواد نووية».

وحضت الوكالة إيران على اتخاذ «خطوات تدريجية» للسماح بعودة مفتشيها إلى المنشآت النووية الرئيسية في البلاد، معتبرةً أن وصولهم إليها أمر «أساسي»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وجاء في التقرير أن المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة «يشجع إيران على النظر في تدابير تقنية وتدريجية توجد الظروف التي تسمح بعودة مفتشي الوكالة إلى إيران».وتمنع إيران منذ يوليو (تموز) 2025 زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها النووية، بعد حملة القصف التي شنتها إسرائيل عليها لمدة 12 يوماً، وانضمت إليها الولايات المتحدة.

مواضيع
الطاقة النووية أخبار إيران إيران
شؤون إقليمية

ترمب يتخلى عن الاتفاق ويتمسك بالحصار

مقاتلات أميركية شبحية من طراز «إف-35 إيه» تابعة لسلاح الجو الأميركي تحلّق في دورية فوق منطقة الشرق الأوسط (سنتكوم)
مقاتلات أميركية شبحية من طراز «إف-35 إيه» تابعة لسلاح الجو الأميركي تحلّق في دورية فوق منطقة الشرق الأوسط (سنتكوم)
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ترمب يتخلى عن الاتفاق ويتمسك بالحصار

مقاتلات أميركية شبحية من طراز «إف-35 إيه» تابعة لسلاح الجو الأميركي تحلّق في دورية فوق منطقة الشرق الأوسط (سنتكوم)
مقاتلات أميركية شبحية من طراز «إف-35 إيه» تابعة لسلاح الجو الأميركي تحلّق في دورية فوق منطقة الشرق الأوسط (سنتكوم)

تخلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الخميس)، عن الاتفاق مع إيران، متمسكاً بحصارها، وطلب من نائبه جي دي فانس، الذي يقود المفاوضات، التفرغ لقضايا داخلية، بعد أيام من منحه صلاحية التفاوض.

وشدد ترمب على مواصلة الحصار، وكتب في منصته «تروث سوشيال»: «لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران... حصلنا على أموالهم... وحصلنا على مضيقهم!». وجاء هذا غداة خطاب لترمب الأربعاء قال فيه: «انتصرنا... يجب أن نحقق نصراً كاملاً، لا نصراً بنسبة 93 في المائة».

وفي طهران، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي إن الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» مستعدة لـ«مفاجآت جديدة». كما توعد رئيس جهاز «الباسيج» حسين طائب، برد أشد، وأبدى تمسكاً بشروط طهران السبعة قبل التفاوض، وذلك وسط أنباء لم تتأكد عن وصول وفد قطري إلى طهران.

وتحدث نائب رئيس الأركان الإيراني كيومرث حيدري عن رد «بلا قيود جغرافية» و«بنك أهداف» يتجاوز ساحة الحرب السابقة. وقال مستشار المرشد محمد مخبر إن توجيه المرشد الأخير يعني ضمناً رفع القيود عن مدى الصواريخ.

وبثت وكالة «مهر» الحكومية، مقطعاً مصوراً، قالت إنه لاختبار «صواريخ جديدة». وطالب «مجلس خبراء القيادة» ببحث الخروج من معاهدة حظر الانتشار ومراجعة العقيدة الدفاعية.

ودعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، خلال لقائه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى الحوار وضبط النفس، فيما قال بزشكيان إن «الحق مع إيران، والعدو سيركع».

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شؤون إقليمية

آيزنكوت... الجنرال الخامس يفتش عن أثر

دبابة إسرائيلية تعبر بجانب إعلان انتخابي لآيزنكوت قرب الحدود مع لبنان في أكتوبر الماضي (أ.ب)
دبابة إسرائيلية تعبر بجانب إعلان انتخابي لآيزنكوت قرب الحدود مع لبنان في أكتوبر الماضي (أ.ب)
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آيزنكوت... الجنرال الخامس يفتش عن أثر

دبابة إسرائيلية تعبر بجانب إعلان انتخابي لآيزنكوت قرب الحدود مع لبنان في أكتوبر الماضي (أ.ب)
دبابة إسرائيلية تعبر بجانب إعلان انتخابي لآيزنكوت قرب الحدود مع لبنان في أكتوبر الماضي (أ.ب)

من بين 14 رئيساً للوزراء في تاريخ إسرائيل، تقدم 5 جنرالات إلى منصب رئيس الوزراء، من بينهم اثنان (إسحاق رابين، وإيهود باراك) كانا قائدين سابقين للجيش، وإذا تمكن غادي آيزنكوت من تشكيل حكومة، فسيصبح ثالث رئيس أركان يقف على رأس مؤسسة الحكم في الدولة العبرية.

ويقول مقربون من آيزنكوت (66 عاماً) إنه درس وفتش بعمق في تاريخ جنرالات السياسة الإسرائيلية، وقرّر أن المثل الأعلى الذي يريد أن يستلهمه ويترك بصمات وأثراً مثله، هو إسحاق رابين (1922 - 1995).

وفي تاريخ إسرائيل، يظهر عدد من القادة الذين شقوا طريقهم عبر مفاهيم وعقائد متناقضة. لكن النموذج الإسرائيلي اختار سياسة أمنية متعصبة ومتغطرسة أبقت إسرائيل في حالة حرب دائمة. وفي صدارة قائمة جنرالات السياسة الإسرائيلية، يظهر اسم إيغال آلون، وبعده جاء رابين، ثم باراك، وأرئيل شارون.

ويضع الجنرال الخامس الجديد آيزنكوت النماذج الأربعة أمامه؛ لأنه يعرف أن الجمهور منقسم على نفسه بشأن أسلافه.

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