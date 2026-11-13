«الطاقة الذرية» قلقة من منشأة تخصيب إيرانية تحت الأرض

أفادت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، في تقرير عن إيران اطلعت عليه وكالة «رويترز» للأنباء، اليوم الجمعة، بأنها تشعر «بقلق متزايد» إزاء منشأة تحت الأرض لتخصيب اليورانيوم في أصفهان أعلنت إيران عنها العام الماضي، لكنها لم تسمح للوكالة بتفتيشها.

وقالت الوكالة في تقريرها الفصلي إلى الدول الأعضاء، في إشارة إلى منشأة أصفهان لتخصيب الوقود: «لا تعرف الوكالة الموقع الدقيق للمنشأة... أو وضعها لأغراض الضمانات، أو ما إذا كانت تحتوي على مواد نووية».

وحضت الوكالة إيران على اتخاذ «خطوات تدريجية» للسماح بعودة مفتشيها إلى المنشآت النووية الرئيسية في البلاد، معتبرةً أن وصولهم إليها أمر «أساسي»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وجاء في التقرير أن المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة «يشجع إيران على النظر في تدابير تقنية وتدريجية توجد الظروف التي تسمح بعودة مفتشي الوكالة إلى إيران».وتمنع إيران منذ يوليو (تموز) 2025 زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها النووية، بعد حملة القصف التي شنتها إسرائيل عليها لمدة 12 يوماً، وانضمت إليها الولايات المتحدة.