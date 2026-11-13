الأسهم الأوروبية تتراجع من مستويات قياسية وسط ضبابية الذكاء الاصطناعي

افتتحت الأسهم الأوروبية تعاملات يوم الجمعة على انخفاض، متراجعة عن مستويات قياسية سجلتها في الجلسة السابقة، فيما امتدت حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي إلى الأسواق العالمية، عقب الاستقالة المفاجئة لجنسن هوانغ من منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة «إنفيديا».

وأثار رحيل هوانغ تساؤلات لدى المستثمرين بشأن انعكاساته على مستقبل تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي شكلت ركيزة أساسية لنمو قطاعات واسعة من الاقتصاد العالمي، خصوصاً أن هوانغ كان شخصية محورية في شبكة من الصفقات التي أسهمت في تمويل الطفرة الاستثمارية في هذا المجال، وفق «رويترز».

وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة إلى 662.64 نقطة بحلول الساعة 08:08 بتوقيت غرينيتش، متأثراً بانخفاض قطاع السلع الشخصية والمنزلية، الذي تصدر الخسائر القطاعية بتراجع بلغ 1 في المائة.

ونظراً إلى انكشاف السوق الأوروبية المحدود نسبياً على أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، تمكن مؤشر «ستوكس 600» في وقت سابق من الأسبوع من تجاوز مستوياته القياسية السابقة للمرة الأولى منذ أغسطس (آب)، محققاً مكاسب تجاوزت 2 في المائة خلال الأسبوع، في أقوى أداء أسبوعي له منذ يونيو (حزيران). وفي المقابل، لا يزال مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي، الذي يضم نسبة أكبر من أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، أقل من مستوياته القياسية بأكثر من 3 في المائة.

وفي تعاملات الجمعة، تراجعت أسهم شركات صناعة الرقائق، مثل «سيلترونيك» و«إكستران»، بأكثر من 1 في المائة لكل منهما، فيما سجلت أسهم شركات تصنيع معدات الذكاء الاصطناعي، مثل «شنايدر إلكتريك» و«ليغراند»، انخفاضات طفيفة. كما تراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوسع نطاقاً بنسبة 0.6 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الشركات، هبط سهم مجموعة «ريتشمونت»، المالكة لعلامة «كارتييه»، بنسبة 7 في المائة، بعدما أعلنت نمواً في المبيعات بنسبة 13 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول)، وهو معدل أبطأ من النمو البالغ 20 في المائة المسجل في الربع السابق.

«غولدمان ساكس» يرفع توقعاته لأداء الأسهم الأوروبية

وفي سياق التوقعات المستقبلية، رفع بنك «غولدمان ساكس» مستهدفه لمؤشر «ستوكس 600» للأشهر الاثني عشر المقبلة إلى 700 نقطة، مقارنة بـ695 نقطة سابقاً، عادّاً أن الأسهم الأوروبية ستكون الأكثر استفادة من انحسار الضغوط على إمدادات الطاقة وتراجع أسعارها.

ويعكس المستهدف الجديد إمكانية ارتفاع المؤشر بنحو 5.42 في المائة، مقارنة بمستواه البالغ 664.01 نقطة، وفقاً لتقديرات البنك الاستثماري الأميركي.

ورغم نظرته الإيجابية إلى أداء الأسهم الأوروبية، يتوقع «غولدمان ساكس» تباطؤ نمو أرباح الشركات إلى 7 في المائة في عام 2027، مقابل نحو 18 في المائة في العام الحالي. ويعزو البنك ذلك، جزئياً، إلى تراجع أرباح شركات الطاقة، وضعف النمو الاقتصادي، فضلاً عن تقلص هوامش الربحية مع انتقال أثر ارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار الفائدة إلى الشركات.

وفي ضوء هذه التوقعات، خفّض البنك تصنيفه لقطاع الطاقة الأوروبي إلى «دون الوزن»، من «محايد»، فيما أشار إلى أن الأسهم الأوروبية لا تزال تستفيد من متانة نتائج الشركات الفصلية، رغم استمرار الضغوط التضخمية والمخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة مجدداً.

وقال استراتيجيون في البنك، بقيادة شارون بيل، إنهم يتوقعون استمرار نمو الإنفاق الرأسمالي في أوروبا وعلى مستوى العالم، مشيرين إلى أن التوسع في إنشاء مراكز البيانات سيظل محركاً مهماً لنمو أرباح الشركات العاملة في هذا المجال.

وعلى صعيد تقييمات الأسهم، أشار البنك إلى أن الأسهم الأوروبية لا تزال أقل تكلفة من نظيرتها الأميركية، وإن كانت الفجوة بين السوقين قد تقلصت مقارنة بالفترات السابقة، نتيجة تراجع تقييمات الأسهم الأميركية قياساً إلى أرباح الشركات.

وشملت مراجعة البنك أيضاً القطاعين المصرفي والتأميني، إذ خفّض تصنيفه للقطاع المصرفي الأوروبي إلى «محايد»، ولشركات التأمين إلى «دون الوزن»، موضحاً أن أداء القطاعين يرتبط إيجابياً بعوائد السندات، التي يتوقع تراجعها.

وكان مؤشر «ستوكس 600» قد ارتفع بأكثر من 12 في المائة منذ بداية العام، متجاوزاً بقليل مكاسب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي، التي بلغت 10.9 في المائة.

وفي مؤشر على تنامي جاذبية الأسواق الأوروبية، أشار البنك إلى تزايد استثمارات المستثمرين، ولا سيما الأميركيين، في الأسهم الأوروبية، خصوصاً عبر الصناديق العالمية والصناديق التي تستثمر في الأسواق العالمية باستثناء الولايات المتحدة.